A- | A | A+ 12pt №24, 20 июня 2017 года. Прямая линия Президента: Неверный алгоритм власти 15 июня Президент Путин в 15-ый раз провёл прямую линию с народом. Подобная практика пошла от Президента США Рузвельта, который прямым общением с избирателями заручался поддержкой народа, поскольку бизнес и политическая верхушка того времени не были ему лояльны. Похоже, и наш Путин сейчас находится в подобной же ситуации. Ему прямой диалог с обществом в преддверии мартовских перевыборов был как никогда очень кстати. Прямой эфир с президентом состоялся в непростой для него ситуации. Внешнеполитический курс страны в последние годы оказался весьма сомнительным. Присоединение Крыма хоть и дало рост популярности Путина и «ЕР», однако для страны имело весьма пагубные санкционные последствия. К обузе в виде содержания Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии добавились обязательства в отношении крымчан. Ежегодные полторы сотни миллиардов рублей, которые страна тратит на дотирование условий жизни жителей полуострова, «вдруг» решивших, что в России они будут жить побогаче, оказались для страны непосильной ношей, которую нести тяжело, а бросить – невозможно. Ну а строительство керченского моста, которое, по всей видимости, потянет ещё почти на триллион рублей – это вообще запредельный проект, который надолго отодвинул планы по строительству мостов через Лену и на Сахалин. Вопли «крымнаш» ушли в прошлое, а россияне поменяли своё благополучие на существенное ухудшение реального уровня жизни подавляющей части населения. Всё это не может не вызывать законных вопросов президенту страны типа «Зачем?». Ещё больше проблем возникло в связи с организацией повстанческой деятельности российских граждан на Донбассе. Так называемая «Новороссия», части бывших Донецкой и Луганской областей Украины, где проживает много родственников и друзей россиян, истекает кровью. Сейчас россиян во главе самопровозглашённых республик заменили на бывших граждан Украины, однако от этого населению Донбасса легче не стало – спустя 3,5 года после того, как наши сограждане подняли там знамя борьбы за «русский мир», фактически там царит гуманитарная катастрофа. Большая часть населения Донбасса разъехалась, кто в Украину, кто в Россию, а оставшаяся часть в основном перебивается «гуманитаркой» из России. Производство повсеместно парализовано, предприятия разрушены и разворованы, а оставшимся на плаву просто некуда девать свою продукцию. В общем, хвастаться особо нечем – денег тратим больше, а жизнь лучше не становится. Наоборот, становится всё хуже. Получили Крым, но Украину потеряли в прямом смысле слова. А это – самая близкая нам страна по языку и по культуре. Русские и украинцы более 300 лет жили бок о бок. И вот – враги... Теперь лет этак на 20 мы обеспечены самым агрессивным и недоброжелательным соседом. Ведущие российские телеканалы нам уже три года обещают дефолт Украины, однако он никак не материализуется, отдаляя перспективу торжества «русского мира» на территории нашего соседа. На этом фоне получение Украиной долгожданного «безвиза» в Европу ещё подлило масла в огонь – мы до сих пор вынуждены стоять в очередях посольств. Разъяснять, как раньше, свою позицию по Украине и рисовать перспективы Путину было не с руки, и он фактически эту тему опустил. Другим внешнеполитическим вопросом, который в последнее время стал коньком Путина, была тема отношений с США в привязке к сирийской тематике. Но и тут похвастаться было нечем. Трамп, победы которого так желали в правящем кругу России, после обретения президентских полномочий оказался «не тем, за кого его принимали». Вместо поддержки усилий России в Сирии он неожиданно начал бомбить наших союзников. На этом фоне вдруг выяснилось, что у посреднической миссии России в Сирии никаких перспектив в обозримом будущем не предвидится: Асад всё равно должен будет уйти, невзирая на серьёзные финансовые, имиджевые и человеческие потери России в связи с участием в гражданской межкофессиональной внутриарабской войне суннитов и шиитов. Да, действительно, западным странам не удалось изолировать Россию – она слишком большая, богатая и самобытная страна, привыкшая последние 100 лет жить в окружении недоброжелателей. Но зато США и Европе удалось изолировать лично Президента Путина, что воспринимается гораздо острее. Можно сколько угодно восхищаться своей возможностью несколько раз уничтожить весь мир, превратив его в ядерный пепел, однако роль северокорейского лидера нашему вождю вряд ли подойдёт. России для того, чтобы сделать скачок в развитии экономики и улучшения качества жизни простых граждан, как воздух, нужны западные финансы, технологии и дружелюбие. Наверное, поэтому Путин не стал раздувать антиамериканскую и антиевропейскую истерию и в отношении западных партнёров сделал ряд примирительных заявлений, что было отмечено всеми политологами. Так что в такой ситуации у него не оставалось никаких инструментариев, кроме как обратить внимание на внутрироссийскую повестку. Но в этом случае всё упирается в фигуру оппозиционера А.Навального, который уже начал избирательную кампанию по выборам президента. Он создал свои штабы в десятках городов России и сумел организовать систему борьбы с коррупцией по всей стране. Борьба с Навальным и его соратниками теперь всё больше похожа на притеснение Путиным тех, кто борется с коррупцией, которая приняла в России невиданные ранее масштабы. Но как раз в этой теме серьёзных очевидных успехов, о которых можно было бы поговорить на людях, оказалось не так много. Подвели пресс-служба президента и центральные телеканалы – на мониторах транслировались вольные неподобающие моменту вопросы граждан президенту страны типа «Владимир Владимирович, как прожить на 16 тысяч рублей?», «Помогите с жильём, Владимир Владимирович. Сгорело село. Куда не обращалась – ничего. Живём в бараке», «Я с Дальнего Востока. Что с дальневосточным гектаром? Не могу ничего получить», «БТС Гидрострой: 5 месяцев не платят зарплату», «До каких пор будем слышать «денег нет, но Вы держитесь»?» или даже «Ваши слова «Своих не сдаём» относятся к казнокрадам и коррупционерам?». Казалось, на эти вопросы должны были быть ясные и понятные ответы. Конечно, это было бы сделать непросто: два года затягивания поясов, обещанные Путиным в 2014 году, давно истекли, а конца-краю затянувшемуся в России кризису как не было, так и нет. Кроме того, кто-то капитально подставил президента, дав ему цифры роста экономики, в которые невозможно верить. К примеру, Путин сообщил, что в России три квартала подряд наблюдается рост экономики и прочитал с бумажки цифры: «в конце прошлого года, в четвёртом квартале, – плюс 3%», «в первом квартале этого года – плюс 5%» и «в апреле – 1,4%». Так что получается «в целом за четыре месяца – плюс 0,7%». Его оппоненты тут же заметили: если в первом квартале экономика выросла на 5%, а потом ещё в апреле на 1,4%, то, как в среднем может получиться 0,7%? И напомнили, что по оценке ВЭБ, которого в занижении цифр роста обвинить невозможно, в первом квартале 2017 года ВВП России снизился на 0,3%. Что же до апреля, то невозможно представить в нашей сырьевой экономике рост при падении цен на нефть, которое мы наблюдаем. Да и, в конце концов, цифры тут ни при чём – мы на себе ощущаем, в каком состоянии находится наша экономика. Девальвация рубля вдвое при мизерном росте зарплат, пенсий и пособий – совершенно очевидная реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день. К примеру, в декабре 2013 года средняя зарплата в России составляла 29940 рублей ($915), а в апреле этого года, по данным Росстата, – 39 253 рубля (меньше $680). И даже если верить Росстату, становится очевидным, что простые люди за это время беднели. Путин сообщил нам, что мы «добились реального, серьёзного результата в области демографии». Однако и тут оппоненты Путина напомнили: по сведению экспертов РАНХиГС, «по итогам 2016 года общее число рождений на 50 тысяч меньше, чем было в 2015-м». «Общий коэффициент рождаемости снизился за прошлый год с 13,3 до 12,9 рождений на 1000 населения всех возрастов». В целом же численность населения России снизилась по сравнению с 1999 годом с 147,2 до 146,8 млн. человек. Для сравнения, в США за этот период население увеличилось (с 279 млн. до 325 млн. человек). Не мог Путин порадовать нас и выполнением его майских указов. Самый простой пример – отказ правительства Тувы выплачивать ветеранам надбавки к пенсиям, которые ранее выплачивались. И Тува тут совсем не одинока. Но всё это меркнет перед тем, как выглядел президент на фоне заданных ему житейских больных вопросов. В одном случае к нему обратилась семья по поводу сгоревшего дома. Оказалось, что им за целый год не выплатили положенные 10 тыс. и 50 тыс. рублей и не предоставили жильё. В другом случае онкобольная девушка сообщила, что в её городе численностью 60 тыс. нет даже больницы, и попросила у президента денег на возобновление строительства больницы. В третьем случае учительница спросила, как ей прожить на зарплату в 16 тыс. рублей... Понятно, что жильё, пособия, зарплаты – это не президентский уровень. За это должны отвечать министры, губернаторы и мэры. Но Путин за 17 лет выстроил такую модель управления страной, что теперь любые вопросы можно адресовать только ему – никто больше их не решает. Однако так называемое «ручное управление», суть которого заключается в прямом вмешательстве высших инстанций в работу низших уровней управления, продемонстрировало свою полную беспомощность. Гладкие и с виду оптимистичные цифры на бумажках никак не соотносились со шквалом вопросов, которые по большей части напоминали крики о помощи. Да, вне всякого сомнения, Владимир Владимирович – блестящий полемист и оратор. Он попытался спасти ситуацию. Сформировалось стойкое убеждение, что президент у нас хороший, только министры, губернаторы и мэры – сплошь воры и бездельники, не исполняющие его указания. Только напрашивался естественный вопрос: а кто этих воров и бездельников наделил полномочиями ничего не делать для людей? И почему они до сих пор в своих креслах, а не на Калыме? На вопросы из Тувы Путин не отвечал. Однако в связи с прямым эфиром Путина у жителей Тувы невольно возник вопрос: Глава Тувы Шолбан Кара-оол, судя по официальным данным – один из самых неспособных руководить регионом губернаторов. Можно опустить подозрения простых тувинцев в том, что он якобы – бандит, наркобарон и вор, но то, что он не справляется с главными задачами, поставленными Путиным перед губернаторами – повышать жизненный уровень простых граждан и переселять их из аварийного и ветхого жилья в дома и квартиры, соответствующего нашему времени комфорту – факт очевидный. Шолбан Кара-оол, который руководит регионом уже более 10 лет, именно по этим показателям – самый недееспособный в России губернатор. Да подобных губернаторов в стране хватает. Но он – просто какой-то уникум. «Росстат» констатирует в Туве самую низкую ожидаемую продолжительность жизни, которая в 2015 году составила 63,13 лет, что, к примеру, на 5 лет меньше, чем в соседней Республике Алтай. Ещё хуже этот показатель на селе – у женщин 56,9 лет, а мужчин – 51,7 лет. И это не только потому, что в республике последние 10 лет наблюдается устойчивое снижение среднедушевого потребления молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, хлеба, рыбы и рыбопродуктов, овощей, фруктов и ягод. Только за январь-ноябрь 2016 года денежные доходы населения снизились на 12,6%, оставаясь по уровню самым низким в Сибири. Численность детей, ждущих места в детских садах, за 10 лет правления Кара-оола возросла почти вдвое – с 10 513 человек до 18 279 человек. Одним из самых острых вопросов остается жилищная проблема. Средняя обеспеченность населения жильём на одного жителя одна из самых низких в России и составляет всего 13 кв. метров. В республике наблюдается неконтролируемый рост цен и тарифов. К примеру, тарифы на электроэнергию в Туве значительно выше, чем в соседней Хакасии, что создаёт неконкурентные условия для товаропроизводителей Тувы. Жители Тувы платят за 1 киловатт электроэнергии 3,15 рубля, в то время как жители Хакасии – 1,92 рубля. Как результат – республика уже не в состоянии платить завышенный тариф, и задолженность за электроэнергию на 1 мая 2016 года составила астрономическую сумму в 693 млн. рублей. Падение жизненного уровня населения и денежных доходов напрямую связано с развалом основных отраслей экономики Тувы, потерей рабочих мест из-за банкротства множества предприятий. За 10 лет Правительством РТ, возглавляемым Кара-оолом Ш.В., вместо обещанного роста было утрачено в республике почти 7 тыс. рабочих мест. В результате деятельности правительства Кара-оола в Туве создаётся всё более неблагоприятная для проживания среда. Алкоголизм, наркомания, рост социально значимых заболеваний и преступности, отсутствие рабочих мест, падение жизненного уровня стали главными причинами нравственной и профессиональной деградации большой части населения. Отсутствие рабочих мест, высокие цены, рост преступности и многие другие негативные явления вынуждают людей искать работу, заработки за пределами республики в других регионах. Дело дошло до того, что жители Тувы принялись вербоваться в запрещённую группировку ИГИЛ в Сирии, Ираке и Афганистане. Только за 2010-2015 годы за пределы республики выехало 31 196 человек, в связи с чем отрицательное сальдо миграции населения составило 17 540 человек. Особенно неуютно стало жить в республике русским, поэтому их доля в обществе сократилась с 32% до 8%. Социально-экономическое положение населения республики не может не сказываться на уровне преступности. Как результат – по росту числа зарегистрированных преступлений республика занимает лидирующие позиции в РФ. За 2015 год зарегистрирован рост преступлений на 128%, а за январь-октябрь 2016 года число зарегистрированных преступлений возросло на 139,6%, тогда как в целом по РФ упало до 92,2%. Но и это ещё не всё. Республика занимает последнее место в России по выполнению программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Выполнение плана на конец 2016 года составило всего 4%. Мало того: в настоящее время подавляющее большинство руководителей подрядных строительных организаций, реализующих программу переселения, находятся под следствием и к ним приняты меры в виде подписки о невыезде или аресте. Возбужден ряд уголовных дел в отношении руководителей госучреждений, министров и заместителей председателей правительства. Из высшего руководства не привлечён к уголовной ответственности разве что только сам Глава правительства Ш.Кара-оол. Да и то, скорее всего, по недогляду правоохранителей. Только в конце 2016 года руководителями организаций-заказчиков и подрядных организаций были оформлены подложные документы о сдаче в эксплуатацию 20 объектов, фактическое выполнение по которым составляло от 4 до 35%. По ним на счета подрядчиков было незаконно перечислено со счетов в Казначействе РТ почти миллиард рублей. Всё это происходит благодаря всеобщей криминализации власти в Туве, которая происходила последние 10 лет. Это и есть главный итог деятельности Правительства Республики Тыва за последние 10 лет. А награждение Ш.Кара-оола государственной наградой при таких итогах деятельности говорит о том, что коррупция в стране приняла всеобъемлющий характер наплевательского отношения власти к общественной оценке труда чиновников. Становится очевидным, что чиновникам в Москве важны не повышение уровня жизни населения, создание новых рабочих мест или рост экономики, а совсем другие показатели, не имеющие к условиям жизни граждан ни малейшего отношения. В.В.Путин в марте следующего года идёт на очередные перевыборы. Они для него чрезвычайно важны. Видимо, именно поэтому за лояльность и обеспечение ему нужного результата на выборах он готов губернаторам простить многое. И в этом плане Кара-оол в Туве и Кадыров в Чечне – своеобразная находка. Если нужно, они и более 100% голосов обеспечат. Вот и приходится президенту отдуваться в прямом эфире за губернаторов. Иначе – кранты... Кондрат Пчёлкин (прочитано 1008 раз) http://risk-inform.ru/article_6725.html +9

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Антон_Орех (гость) 22-06-2017 09:29:40 #20 [com] Рассказ о наискучнейшей, пустейшей «прямой линии» получился странным, и я не сразу понял, в чем тут задумка. После торжественного объявления, что кризис преодолен, а инфляция так хороша, как не была уже тридцать лет, пошли косяком вот все эти сюжеты с мест, где Путину пришлось вручную творить чудеса на бескрайних просторах, сидя в центре Москвы. И мне даже не надо воздевать руки в небу с вопросом: неужели кроме Путина некому решить эти проблемы — потому что ведущий сам задает этот вопрос.

...

А потом еще примеры и еще, картинки одна страшнее другой. И все рассказывается с жаром, без утайки, и ты даже не понимаешь, тот ли это Первый канал! Что же вы делаете, ребята! Ведь народ все это смотрит и не может не задавать вопросов. Не может не проводить параллелей с самими собой.

А потом я понимаю, в чем смысл. Смысл в том человеке, который решает проблемы больных, пострадавших от наводнений и пожаров, от плохих дорог, от нечеловеческой жизни в бараках. Есть Путин — и он все решит!

...

Это позор, это стыдно для страны, считающей себя великой, но это так круто для конкретного человека! Он творит чудеса — только он один, и больше никто. И вы, сидя у экрана, должны понимать, что только он и может хоть что-то сделать! Что без него будет уже полная задница!



openrussia.org 0 Аноним (гость) 22-06-2017 07:02:47 #19 [ru] зарплату учителям и врачам повысили на две копейки, до сих пор они получают нищенскую зарплату, да еще посчитать поутем не могут, т.к. методики расчета не существует! +3 Аноним (гость) 22-06-2017 04:33:39 #18 [ru] СЕЙЧАС ПУТИН СКАЗАЛ НА СОВЕЩАНИИ ЧТО ОН САМ ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ ПОТРЕБОВАЛ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ ДВУ ГОДА НАЗАД - ПРИШЛОСЬ ГОВОРИТ С ДУБИНКОЙ ТРЕБОВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ВСЕМИ РЕГИОНАМИ!ВСЕ СИДЯТ И УЛЫБАЮТСЯ.

А БЕЗ ДУБИНКИ МОЖНО БЫЛО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ БЮДЖЕТ ПО СОВЕСТИ - СУДЬИ С ПРОКУРОРАМИ ПОЛУЧАЮТ ПО ПОЛМИЛЛИОНА В МЕСЯЦ И ЛЬГОТЫ НА ВСЮ СЕМЬЮ, ХВАТИТ ЭТИХ ДЕБИЛОВ СОДЕРЖАТЬ НАВЕРНОЕ НАШЕЙ СТРАНЕ! +3 Аноним (гость) 21-06-2017 18:18:26 #17 [ru] Горбачёвское отродье, союз развалили, теперь за Россию взялись. -1 Аноним (гость) 21-06-2017 14:19:12 #16 [ru] Милонов это твое болото, путинский прихлебатель, аноним 2. 0 Аноним (гость) 21-06-2017 13:47:55 #15 [ru] Либеральная челядь развонялась что-то. Почём у вас провокация, ась, кондрат пчела? -4 Аноним (гость) 21-06-2017 13:44:57 #14 [ru] Откуда-то выпало Шендерович-оно, плыви дальше, овно! -5 Аноним (гость) 21-06-2017 13:31:24 #13 [ru] #4 соси у себя мудида из нижнего тагила а мы проверим твою голубизну. 0 Шендерович (гость) 21-06-2017 12:19:37 #12 [com] Много лет напролет прямые эфиры Путина были моей законной добычей. Как мы оттягивались на них в программе "Итого", в "Бесплатном сыре", в "Плавленом сырке"! Была ярость, было ощущение правоты и право на ответный удар. Было ощущение сюжета. Уже несколько лет не могу найти в себе силы даже посмотреть отрывки. Старый пошляк не вызывает уже никаких чувств, кроме рвотного рефлекса...

Еще отвратительнее, разумеется, те, кто на подыгрыше. "Наше дело телячье, где привяжут, там и срем". Не хочется напоминать этой говядине о мясокомбинате, которым все это, как правило, заканчивается. Даже "лермонтовский" сюжет не развеселил: ну, троечник. Ну, бесстыжий троечник. Ничего нового уже не будет. А когда будет, то уже совсем в другом жанре... +6 Аноним (гость) 21-06-2017 12:01:03 #11 [ru] Милонов,навальный,гудков, ксюша, пономарёв,- эта ваше болото! Кара-оол от вас мало чем отличается, твари лицемерные. -4 1 : 2 Остальные материалы номера 24: Свежий анекдот

Ответил ли Путин на вопросы, которые вас волнуют?

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