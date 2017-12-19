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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 50, 19 декабря / Не выросло
   
 
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№50, 19 декабря 2017 года.

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Не выросло

Ну, не принимает земля русская оппозицию! Не дает она всходов в нашем черноземе, нечерноземье, на суглинках и заболоченных низменностях. Путин бы и рад уже иметь достойного соперника, но соперника все нет! Соперники все какие-то неконструктивные! Только и могут, что бегать по площадям – хорошо хоть не по крышам. Кстати, а как фамилия этого бегуна? Да кто ж ее помнит, эту фамилию! Бегает и бегает туда-сюда, на спине у него не написано – этот бегун ведь не хоккеист.

«Не самому же мне растить конкурента», – разводит руками бывший, действующий и будущий президент. А почему бы, собственно, и нет? Дай бог вам здоровья, Владимир Владимирович, дай бог еще три срока по двенадцать лет, но даже вы здесь не навсегда. Я помню: «Не будет Путина – не будет России». Но все-таки хотелось бы, чтоб Россия сохранилась и без своего великого лидера.

Что потом-то будет? Путин не должен растить себе конкурентов, но он не должен конкурентов и затаптывать! Никакая земля не родит никаких огурцов и помидоров, если с утра до ночи топать по грядкам в кирзовых сапогах. Однако последние 18 лет именно этим Путин и занимается. Ни один человек, имеющий реальную, а не бутафорскую альтернативную программу, за эти годы не имел никакой возможности состязаться с Путиным.

Кого-то безымянного мордуют бесконечными судами и задержаниями, а кого-то просто убили. Никто из реальной оппозиции не имел и не получит доступа к федеральным каналам, зато дерьма на этих каналах на этих людей выльют три цистерны. Оппозиция не может создать нормальные партии, не может провести своих кандидатов даже на муниципальном уровне, а если кого-то хотя бы столице удается отстоять, так это считается чуть ли не подвигом.

Финансирование же оппозиции считается по факту уголовным деянием. Ни в одной стране мира при таких условиях не появится альтернативных кандидатов, потому что альтернатива просто не требуется.

Путин сказал еще странные слова про системную оппозицию. Которая тоже не предлагает ничего, кроме крикливой повестки. Но системная оппозиция – это, собственно кто? Зюганов, Жириновский, Миронов? Явлинский? Если не считать смехотурного Миронова, все остальные мужчины изображают из себя оппозицию уже четверть века. И нужны именно для того, чтобы создавать не альтернативу, а декорацию.

Это как закрытая спортивная лига. Из нее никто никуда вылететь не может. Но и шансов на победу нет ни у кого, кроме единственного кандидата. А мы должны поверить, что в такой великой, сильной, мудрой, богатой невероятно талантливыми людьми стране, как Россия, среди ста пятидесяти миллионов человек, вот уже 18 лет не было никого и близко сравнимого с Владимиром Владимировичем! А впереди еще шесть лет и еще шесть лет. А Россия все никак не родит. Ну, хотя бы одного!

Антон Орехъ

(прочитано 546 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7062.html
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Мои знакомые называют детскую комнату, где живёт их шестилетний сын, очень метким словом – сынарник.

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