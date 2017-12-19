Кто накажет хитрого чиновника?

Уважаемый Сергей Семенович!

От имени жителей Эрзинского кожууна прошу проверить и дать оценку действию (бездействию) прокурора Эрзинского района Бузыкаева Алексея Вячеславовича по факту игнорирования обращения жителей кожууна, отказа в возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств начальником Финансового управления администрации Эрзинского кожууна Сарыгбан Артыш Алексеевича.

Начальник Фин. управления Сарыгбан А.А. издал приказ №7 от 28 февраля 2017 года о премировании самого себя, что противоречит действующему законодательству РФ. Действия Сарыгбан А.А. квалифицируются как присвоение, растрата бюджетных денег. Когда факт незаконного присвоения бюджетных средств выявился, Сарыгбан А.А. попросил находящегося в отпуске председателя администрации Эрзинского кожууна Хертек Олега Кечиловича как работодателя издать приказ о премировании задним числом, что также является неправомерным действием.

Прошу также дать оценку действию Хертек О.К., а именно издания и подписания приказа о премировании, официально находясь в отпуске. Тем самым председатель администрации Хертек О.К. прикрывает факты мошенничества, хищения, незаконного присвоения бюджетных средств, начальником Финансового управления Сарыгбан А.А.

Прокурор Эрзинского района Бузыкаев А.В. в свою очередь прикрывает незаконные действия председателя администрации Эрзинского кожууна Хертек Олега Кечиловича.

Сергей Семенович, мы, жители Эрзинского кожууна очень надеемся на Ваш профессионализм, честность, открытость. Поэтому надеемся, что незаконные действия (бездействие) прокурора района Бузыкаева Алексея Вячеславовича, председателя администрации Эрзинского кожууна Хертек Олега Кечиловича, хищение бюджетных средств Сарыгбан Артыш Алексеевичем не останутся безнаказанными, что они понесут наказание в соответствии законодательством Российской Федерации.

От редакции.

Редакция газеты направит соответствующий запрос прокурору РТ для проведения проверки.