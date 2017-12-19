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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 50, 19 декабря / Кто накажет хитрого чиновника?
   
 
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№50, 19 декабря 2017 года.

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Нам пишут

Кто накажет хитрого чиновника?

Уважаемый Сергей Семенович!

От имени жителей Эрзинского кожууна прошу проверить и дать оценку действию (бездействию) прокурора Эрзинского района Бузыкаева Алексея Вячеславовича по факту игнорирования обращения жителей кожууна, отказа в возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств начальником Финансового управления администрации Эрзинского кожууна Сарыгбан Артыш Алексеевича.

Начальник Фин. управления Сарыгбан А.А. издал приказ №7 от 28 февраля 2017 года о премировании самого себя, что противоречит действующему законодательству РФ. Действия Сарыгбан А.А. квалифицируются как присвоение, растрата бюджетных денег. Когда факт незаконного присвоения бюджетных средств выявился, Сарыгбан А.А. попросил находящегося в отпуске председателя администрации Эрзинского кожууна Хертек Олега Кечиловича как работодателя издать приказ о премировании задним числом, что также является неправомерным действием.

Прошу также дать оценку действию Хертек О.К., а именно издания и подписания приказа о премировании, официально находясь в отпуске. Тем самым председатель администрации Хертек О.К. прикрывает факты мошенничества, хищения, незаконного присвоения бюджетных средств, начальником Финансового управления Сарыгбан А.А.

Прокурор Эрзинского района Бузыкаев А.В. в свою очередь прикрывает незаконные действия председателя администрации Эрзинского кожууна Хертек Олега Кечиловича.

Сергей Семенович, мы, жители Эрзинского кожууна очень надеемся на Ваш профессионализм, честность, открытость. Поэтому надеемся, что незаконные действия (бездействие) прокурора района Бузыкаева Алексея Вячеславовича, председателя администрации Эрзинского кожууна Хертек Олега Кечиловича, хищение бюджетных средств Сарыгбан Артыш Алексеевичем не останутся безнаказанными, что они понесут наказание в соответствии законодательством Российской Федерации.

От редакции.

Редакция газеты направит соответствующий запрос прокурору РТ для проведения проверки.

(прочитано 981 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7061.html
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Аноним (гость) 21-12-2017 10:08:39   #1 [ru]
Председатель местного Хурала Уржук Н.Б. внесла ложные изменения в решения Хурала предыдущего созыва о повышении своей зарплаты и зарплаты своего заместителя родственника Кунучапа Б.О. и после чего получали повышенную зарплату в течении 2 лет. Все депутаты предыдущего созыва работникам Эрзинского ФСБ подтвердили, что во всех заседаниях созыва вопроса о повышении зарплаты председателю и его заместителю не рассматривали. И даже если б даже рассматривали, то все равно отказали бы. По данному факту хищения следкомовцы говорят отказали в уголовном деле. Уважаемый новый прокурор Боровков проведет новое расследование и даст законную оценку по указанным фактам хищения госредств и доведет до сведения населения.
 
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Мои знакомые называют детскую комнату, где живёт их шестилетний сын, очень метким словом – сынарник.

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