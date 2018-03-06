Предвыборное

Вот знаете, нравится мне Сергей Удальцов! Молодой он и красивый, но главное – умный. Ладно, согласна, молодость пройдёт и с нею красота пропадёт, но ум – никогда! Что главное в мужчине? Сила ума, энергия мысли! Короче, я тоже вставить хочу свои пять копеек про выборы Путина.

Кто не знает – выборы же будут после 8-го марта. Про безобразия, что творятся сейчас в телевизоре, знают все, кто его смотрит. Почему Путин не ходит на эти безобразия, не знаю, но так-то, если по идее, то есть, если по закону – ходить обязан, потому что кандидат же, а не какое-то там не пойми что. Путин, понятное дело, с таким-то стажем работы на президентском месте, чуть ли не в 20 лет, может плевать и чихать на что угодно и на кого угодно. Хотя, опять же, по закону, такого права чихать и плевать не имеет, но вот же... Подумал, наверное, а-а..ааа, да надоели все, пошло оно всё к такой-то и такой-то едрёной матери, простудился я, насморк у меня и чихаю – не пойду на теледебаты.

Это он от долгого президентского нахальства, наверное, так простудился, что чихнул на выборы. А вот Грудинин, который кандидат от коммунистов, вот он – мужик! Он посмотрел-посмотрел на Жириновского, поглядел-поглядел на Собчак, послушал-послушал других каких-то непонятных кандидатов, а потом развернулся и – ушёл.

Про кандидата Грудинина ничего хорошего сказать не могу, ровно так же, как и плохого. А, нет! Есть одно хорошее, на мой взгляд, качество: он искренний. Вот посудите сами. Пришёл он как-то на телевизионные дебаты, а там с ним в одной студии оказалась Ксения Собчак. Про неё кто-то говорит «светская львица», кто-то называет «кошкой драной» и «лошадью». Сравнение с домашними животными и африканскими дикими зверями само по себе, думаю, коммуниста Грудинина не сильно напрягает – ну кошка да кошка, чёрт бы с ней, правда? А вот не стал он на теледебаты ходить из-за того, думаю, что как увидит Собчак, так сразу перед глазами все её фотографии начинают мелькать: Ксеня этак, Ксеня так, вот в бюстгальтере, а тут в трусах, здесь похотливо изогнулась, а там задницу отклячила, тут губы вытянула, а вот правую руку завлекательно так на детородный свой женский орган положила, мол, гляньте-ка, чего это у меня тут... Коммунист Грудинин, я считаю, мужик правильный, а потому в такой порнографии участвовать не стал.

Нет, а разве не порнография? Все орут, прямо стыдно, товарищи. Никто никого не слушает, визжат, плюются, водой друг друга обливают – просто зоопарк или звероферма какая-то. Вот я и делаю вывод, что Путин избалованный и капризный, захотел – заболел, потому и на телевизионные дебаты не ходит. А коммунист Грудинин сознательно отказался в роли визжащей полоумной обезьяны выступать вместе с другими кандидатами в президенты. Да и то сказать, кто на таких обезьян смотрит? И именно поэтому мне Сергей Удальцов очень даже симпатичен.

Кто он такой? Он сам не коммунист, но агитирует за будущего коммунистического президента. Да так чётко и правильно агитирует, что на встречи к нему не протолкнуться. В какой бы город не приехал – везде его жадно слушают, боятся пропустить хоть одно слово. Да и не только в город, в райцентры он тоже заезжает, в общем, Россия его слушает и слышит. А сами подумайте, кого же ещё слушать, как не Удальцова?

Вот, например, есть у Собчак в Кызыле начальница её штаба – Оюмаа Донгак. Женщина, скажу я вам, уважаемые читатели, со всех сторон приятная, но два слова между собой связать не может, а потому всё время машет руками и мимикой лица жестикулирует. А про братство, справедливость и равенство всех перед законом – разве можно выражением восточного лица объяснить главные западно-либеральные ценности?

Удальцов, доложу я вам, так прямо и говорит: надо всем трудящимся быть сознательными и на законных основаниях отстаивать свои права на жильё, на образование, на качественную медицинскую помощь, а то разве это справедливо – платить за вызов скорой помощи? Один раз вызовет пенсионер врачей на дом, второй и всё – денег больше нет, помирать надо, однако. Помирать-то тоже не за бесплатно получается, цены на похороны нынче кусаются. Уж пусть меня простят собчаковские любители в Туве, но её начальница штаба Оюмаа не смогла даже такую вот простую истину в телевизоре сказать. Сама Ксения Собчак ого-го как умеет говорить, за словом в карман не полезет. Но, на моё разумение, есть у неё серьёзный изъян, слово её с делом-то не сходятся.

Честно, вот Собчак Ксения мне ничего плохого в жизни не сделала, а её Оюмаа Донгак и в принципе не сможет сделать ничего такого выдающегося негативного и отрицательного. Правда, недавно подбила, говорят, сирот, которые не получили от государства положенное по закону жильё, подбила на большой бунт, чтобы в Интернете пошуметь, а заодно для Собчак голосов на выборы собрать. Ну, сироты, вспомнили? Там 50-летние и другого среднего возраста граждане, кто в дорогих шубах и меховых шапках, кто ещё как одет, пришли с подушками и матрасами ночевать в Агентство по делам детей-сирот. Они так решили напугать наших чиновников. Ага, напугаешь их... Потом начальник штаба Ксении Собчак как-то так ловко вывернулась, что то ли на суде не присутствовала, то ли ей не присудили штраф.

Там же история продолжилась: полицейские с криками «кончай ночевать» забежали в это Агентство и нескольких бедолаг, которые возрастом постарше, говорят, скрутили и в полицейский участок приволокли, а утром в административный суд, где им по 500 рублей штрафов впаяли. У-ууу... какой подняли вой Ксения с Оюмой! Интернет полтора суток гудел, а этого и достаточно оказалось, к вечеру второго дня все забыли про сирот и Ксения, кстати, тоже забыла и даже ни разу ни в Инстаграмме, ни в Фейсбуке не вспомнила про них.

А Сергей Удальцов на бунты граждан не подбивает, голодовками бомбить власть не призывает, но спокойно бьёт аргументами по разуму граждан и учит думать своей головой. И, главное, никогда не кричит, людей всех до единого выслушивает, никого не перебивает, на каждый вопрос обстоятельно отвечает и объясняет всё детально цифрами и фактами. Глаза у него умные и внимательные. В общем, кто не знает, запомните это имя – Сергей Удальцов.

Да, я за справедливость, равенство и братство. А кто против этого, так ведь? И если есть за что биться за коммунистического кандидата в президенты – за Грудинина, то за него идут агитировать такие, как Сергей Удальцов. А за кандидата Собчак такие, как Оюмаа Донгак.

Очень вредная тувинка