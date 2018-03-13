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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 10, 13 марта / Я не понимаю
   
 
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№10, 13 марта 2018 года.


Я не понимаю

Я не понимаю

18 марта назначены выборы Президента России. По телевизору, в Интернете в многочисленных комментариях политологов, журналистов, в высказываниях простых людей преобладает мысль о том, что альтернативы Путину на этих выборах нет. Мне кажется, это не совсем так. Думаю, даже среди нынешних кандидатов есть люди, которые могли бы быть Президентом лучшим, чем Путин. Что касается Путина, мне представляется, что он за время своего президентства делал все для того, чтобы его невзлюбили. Постараюсь обосновать свое мнение.

Во-первых, Путин не выполняет свои многочисленные обещания. Более того, не дает народу внятного ответа, почему так случилось, в чем причина его невыполненных обещаний.

Он не является гарантом Конституции, не защищает права граждан. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан России в Европейский суд по правам человека. К примеру, Союзом ветеранов Тувы направлялись многочисленные обращения к Президенту о творимых Главой республики беззакониях (по сути, Кара-оол в одностороннем порядке вышел из правового поля России, демонстративно не исполняя вступившие в силу решения судов), о фактах коррупции и возможных миллиардных хищениях бюджетных средств. Ни на одно письмо ответа так и не последовало.

Путин не выполняет главное свое предназначение – повышать уровень жизни граждан. Более того, принято решение о компенсации за наш с вами счет издержек миллиардеров от санкций, которые случились из-за неразумной внешней политики власти.

Он не обеспечивает задекларированное Конституцией проведение свободных выборов, закрывает глаза на масштабные фальсификации, не дает юридическую оценку действиям властей, избирательных комиссий, которые от безнаказанности становятся все наглее и наглее. Не наказывает судей, которых он назначает, за неправосудные их решения, в том числе в делах, связанных с выборными фальсификациями.

Не спрашивает с губернаторов за провалы в работе. К примеру, не спросил с Кара-оола за неисполнение Программы переселения людей из аварийного жилья, выполненную всего на 4%, не спросил с него, куда ушли от 1,5 до 2-х миллиардов рублей, выделенных на эту программу. Не ответил он и за провал Программы обеспечения жильем детей-сирот. Не спросил с него, почему при тотальном дефиците средств в республике на частные проекты выделяются до 50 миллионов бюджетных денег. В связи с этим Кара-оол не несет никакой ответственности за наихудшие результаты среди регионов России почти по всем показателям социально-экономического развития республики.

Таким образом, целых 18 лет во главе огромной страны находится человек, который намеренно или по незнанию запутался в выборе приоритетов. К примеру, в стране нужно построить сотни, а может и тысячи мусороперерабатывающих заводов, чтобы мы жили в уютных, покрытых зеленью городах, сделать, чтобы в стране было больше леса и чистой воды. Нужны дешевые и эффективные лекарства, чтобы в стране жили здоровые и счастливые люди, нужны доступное здравоохранение и образование. Нужны врачи, учителя, получающие достойную зарплату, нужно, чтобы старшее поколение, выйдя на пенсию в 55-60 лет, еще долго и счастливо жили, путешествуя по миру. Вместе этого правительство вбрасывает триллионы на милитаризацию страны, которые затем расходуются командой Шойгу.

Страна за 18 лет превратилась в «страну изгоя», «страну агрессора», «страну наркодиллера», «страну государственного допинга». А теперь может превратиться и в мирового террориста.

И потому я не понимаю, как можно голосовать за такого человека.

С уважением, Амыр Хоюгбан.

(прочитано 495 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7204.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 5) >>
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Аноним (гость) 16-03-2018 10:29:49   #5 [com]
А чего тут не понимать? Карлик ворует и с Кремлём делится – вот его и не трогают.
 
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Националист (гость) 15-03-2018 04:28:50   #4 [ru]
Правительство пожертвует пенсиями ради скупки валюты.

Ради скупки валюты государству придется пожертвовать как инвестициями в развитие, так и уровнем жизни, следует из расчетов ВЭБа.
Так, пенсии в реальном выражении вырастут всего на 2% за 4 года. Одновременно с 2020 года начнется плавное повышение пенсионного возраста - на полгода каждый год, говорится в прогнозе.
Зарплаты бюджетников в соответствии с законом о бюджете будут индексироваться лишь на уровень инфляции, а в 2019 году они и вовсе сократятся в реальном выражении, поскольку сама индексация вместо января состоится в октябре.
В результате к 2021 году уровень реальных располагаемых доходов россиян окажется на 2% ниже, чем в 2013-м, а покупательная способность, измеренная розничными продажами, уменьшится на 1,9%, прогнозирует ВЭБ.

Подробнее www.finanz.ru
 
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Националист (гость) 14-03-2018 15:16:58   #3 [ru]
Илья Яшин
Презентовали доклад «Путин. Итоги. 2018»: www.facebook.com

У России было всё, чтобы создать за 18 лет крепкую экономику и мощную социальную систему. Вместо этого мы получили 20 млн человек за чертой бедности и рекордное социальное расслоение.

Вывод? Путин должен уйти
 
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Националист (гость) 14-03-2018 15:11:24   #2 [ru]
Тётя Роза @Anakoyher троллит Тин Пу.
"Песков: «Подходы Путина и Трампа феноменально близки».

Ну я бы этого не сказала".
 
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Националист (гость) 14-03-2018 06:21:08   #1 [ru]
Верьте Путину
 
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Остальные материалы номера 10:
 
   
   
 
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Бабурин (3 голоса)
2.88%
Грудинин (44 голоса)
42.31%
Жириновский (5 голосов)
4.81%
Путин (22 голоса)
21.15%
Собчак (6 голосов)
5.77%
Сурайкин (2 голоса)
1.92%
Титов (0 голосов)
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7.69%
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