Я не понимаю

18 марта назначены выборы Президента России. По телевизору, в Интернете в многочисленных комментариях политологов, журналистов, в высказываниях простых людей преобладает мысль о том, что альтернативы Путину на этих выборах нет. Мне кажется, это не совсем так. Думаю, даже среди нынешних кандидатов есть люди, которые могли бы быть Президентом лучшим, чем Путин. Что касается Путина, мне представляется, что он за время своего президентства делал все для того, чтобы его невзлюбили. Постараюсь обосновать свое мнение.

Во-первых, Путин не выполняет свои многочисленные обещания. Более того, не дает народу внятного ответа, почему так случилось, в чем причина его невыполненных обещаний.

Он не является гарантом Конституции, не защищает права граждан. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан России в Европейский суд по правам человека. К примеру, Союзом ветеранов Тувы направлялись многочисленные обращения к Президенту о творимых Главой республики беззакониях (по сути, Кара-оол в одностороннем порядке вышел из правового поля России, демонстративно не исполняя вступившие в силу решения судов), о фактах коррупции и возможных миллиардных хищениях бюджетных средств. Ни на одно письмо ответа так и не последовало.

Путин не выполняет главное свое предназначение – повышать уровень жизни граждан. Более того, принято решение о компенсации за наш с вами счет издержек миллиардеров от санкций, которые случились из-за неразумной внешней политики власти.

Он не обеспечивает задекларированное Конституцией проведение свободных выборов, закрывает глаза на масштабные фальсификации, не дает юридическую оценку действиям властей, избирательных комиссий, которые от безнаказанности становятся все наглее и наглее. Не наказывает судей, которых он назначает, за неправосудные их решения, в том числе в делах, связанных с выборными фальсификациями.

Не спрашивает с губернаторов за провалы в работе. К примеру, не спросил с Кара-оола за неисполнение Программы переселения людей из аварийного жилья, выполненную всего на 4%, не спросил с него, куда ушли от 1,5 до 2-х миллиардов рублей, выделенных на эту программу. Не ответил он и за провал Программы обеспечения жильем детей-сирот. Не спросил с него, почему при тотальном дефиците средств в республике на частные проекты выделяются до 50 миллионов бюджетных денег. В связи с этим Кара-оол не несет никакой ответственности за наихудшие результаты среди регионов России почти по всем показателям социально-экономического развития республики.

Таким образом, целых 18 лет во главе огромной страны находится человек, который намеренно или по незнанию запутался в выборе приоритетов. К примеру, в стране нужно построить сотни, а может и тысячи мусороперерабатывающих заводов, чтобы мы жили в уютных, покрытых зеленью городах, сделать, чтобы в стране было больше леса и чистой воды. Нужны дешевые и эффективные лекарства, чтобы в стране жили здоровые и счастливые люди, нужны доступное здравоохранение и образование. Нужны врачи, учителя, получающие достойную зарплату, нужно, чтобы старшее поколение, выйдя на пенсию в 55-60 лет, еще долго и счастливо жили, путешествуя по миру. Вместе этого правительство вбрасывает триллионы на милитаризацию страны, которые затем расходуются командой Шойгу.

Страна за 18 лет превратилась в «страну изгоя», «страну агрессора», «страну наркодиллера», «страну государственного допинга». А теперь может превратиться и в мирового террориста.

И потому я не понимаю, как можно голосовать за такого человека.

С уважением, Амыр Хоюгбан.