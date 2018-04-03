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Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 13, 3 апреля / Двадцать лет спустя
   
 
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№13, 3 апреля 2018 года.

    Популярно о наболевшем
Сергей Конвиз

Двадцать лет спустя

Скажите, кто помнит, когда в Кызыле были честные выборы муниципальной власти? Не помните. Я вам скажу: ровно 20 лет назад, 4 апреля 1998 года избиратели Кызыла при невиданно высокой явке в 63% с первого тура избрали мэра г.Кызыла Александра Кашина. Молодой команде, во главе которой стояли Эпп, я и Кузин, удалось победить благодаря сплочённости, вере в успех, классной агитационной работе и практической смекалке.

Апофеозом изобретательности было обеспечение контроля при голосовании. Зная, что Избирком и правительство напечатали два комплекта избирательных бюллетеней для последующей замены при фальсификации итогов голосования, мы ввели в состав участковых избирательных комиссий по одному представителю с правом решающего голоса и за день до голосования проштамповали бюллетени заранее изготовленными 30 штампами «4АПР №...» от 1 до 30.

Власти спохватились, поняли, что подменить будет сложно, поскольку штамп легко идентифицировать, убедили респрокурора Овчинникова возбудить уголовное дело как бы в связи с нарушением избирательных прав граждан и изъяли проштампованные бюллетени. Уголовное преследование не состоялось, но часть населения откровенно перепугали. Но когда состоялось голосование, Ооржаку уже нечем было заменять проголосованные бюллетени, и фальсифицировать результат голосования в Кызыле не удалось. Кашин с первого захода набрал 52% голосов и стал мэром столицы Тувы.

Для Президента Ооржака и в целом для властей республики это был настоящий шок. До самого окончания полномочий мэра Кашина чиновники не могли успокоиться, что люди избрали не того, на кого указала власть, а того, в кого поверили. Четыре года правительство Ооржака при активной поддержке респрокуратуры «мочило» городскую власть, не давая работать. Четыре года в правительстве вынашивали планы переноса столицы в Чадан. Кызыл душили финансово. Это было четыре года настоящего кошмара. И для республиканской власти, и для городской.

Ооржаку постепенно удалось разрушить команду мэра – кого убили, кого переманили, а кого-то просто тупо купили. Оказавшись без команды, Кашин решил опереться на Тунёва, но не сумел даже зарегистрироваться на выборах на второй срок. А вскоре и Тунёв оказался в правительственной обойме. Потом выяснилось – это случилось сразу же после убийства его тестя Генриха Эппа. Да и в самой смерти тестя зять, похоже, был «в теме» и имел с этого определённые дивиденды.

Сейчас мы вспоминаем те годы, когда мэр лично занимался освещением города, ямочным ремонтом улиц, уборкой мусора, организацией работы городской милиции по обеспечению правопорядка. Настолько, насколько было денег. Республиканская власть следила за городской и критиковала по любому поводу.

Теперь и честное голосование, и эффективная работа мэрии – забытое былое. Сейчас у власти в городе родня Главы республики, и безнаказанность за бездействие, коррупцию и некомпетентность стала нормой. Сегодняшний мэр Кызыла Ховалыг – это позор кызылчан. Хотя мы за него не голосовали. Он появился на свет в результате нагло сфальсифицированных выборов городских депутатов, где подавляющее большинство за партией, которую часто называют партией жуликов и воров и которых возглавляет женщина с сомнительной репутацией в прошлом специалиста древней профессии. Это они с подачи брата, возглавляющего правительство республики, назначили мэром столицы человека, с одной стороны не имеющего понятия, что нужно делать в этой должности, а с другой – не имеющего никакого желания честно работать во благо горожан.

На последних выборах избирком отчитался о явке за 90%. А я в 1998 году был свидетелем явки избирателей в 63%. Это было настоящее столпотворение – люди шли непрерывным потоком с утра до самого закрытия избирательных участков. Некоторые даже не проголосовали, поскольку были очереди за бюллетенями. 18 марта явка в Кызыле вряд ли достигала 50%. Но её искусственно «подняли» до 90%. Они, видимо, думают, что кругом – дураки. Напрасно. Пружина народного недовольства может долго сжиматься, но выпрямляется она всегда неожиданно и очень быстро. И бьёт больно. Ооржак в 1998 году не мог прийти в себя больше года. Пришлось принимать меры для изменения национального баланса в столице. Тувинцы – они в прошлом скотоводы и более склонны к лояльности к власти. Но и их терпению может прийти конец.

Что же до позиции прокуратуры, то надеяться на неё – дело пустое. В лучшем случае они «ничего не заметят незаконного» в действиях властей, в худшем – будут активно помогать фальсификаторам. Последним прокурором, проявившим порядочность на выборах, был прокурор Кизикин. Но и это ему не сошло с рук – теперь он адвокатствует. А иные, как правило, активно покрывали воровство голосов. Потому прокуроры и законность часто понятия – несовместимые.

1998 год – в далёком прошлом. Но без прошлого нет будущего. Без честных выборов не бывает гражданского общества. Без гражданского общества трагедии типа той, что случилась в Кемерово, неизбежны. А они порождают недоверие к власти, протестные настроения и могут привести к непредсказуемым последствиям.

Кара-оолы и Ховалыги не вечны. Они всё равно уйдут в прошлое. Гнилое не может долго сохранять приличный вид. А мы – останемся. Заставим себя уважать!

Сергей Конвиз

(прочитано 738 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7244.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 11) >>
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Аноним (гость) 06-04-2018 17:08:01   #11 [ru]
у нас нет предприятии и заводов,есть магазинчики и все)) но это не то..что бы так в корень в цепится,от сменяемости власти региону ни жарко и не холодно)) верхушка бюджетных мест!чиновники,низы то не меняются,если хороший чиновник то он и в африке хороший
 
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Аноним (гость) 06-04-2018 16:55:49   #10 [ru]
№9 + тебе,они все равно не поймут))о них тут написанно очень много и ясного ))
 
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Аноним (гость) 06-04-2018 16:03:23   #9 [ru]
Все-таки безмозглая у Белого дома кадровая политика. Могли б нанять Конвиза за хорошую зарплату пресс-секретарем или даже министром пропаганды и не отбиваться от его нападок, а напротив - его на своих противников натравливать.Был бы вполне замечательный цепной пёс режима.
Но главный талант обитателей нашего Белого дома - это умение наживать себе врагов, даже создавать их на пустом месте.
Вот и пусть грызутся с ветеранами (пока сами не станут ветеранами), теперь еще какие-то "затувисты" появились, не говоря уж о "собчакистах".
 
0
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Аноним (гость) 05-04-2018 16:13:26   #8 [ru]
1-му: ты посмотри на свой тувинский народ в деревнях и на окраинах, обнищание такое, что Африка отдыхает. Твои любимые братки Кара--оолы создали целую армию из пацанов, которые перед выборами усердно "работали" с населением на своих джипах, по пятам ходили и ходят за неугодными, даже за пенсионерами. Но сейчас уже почти всех знают в лицо, сами напросились.
Лишение работы, убийства, подставы, очень тесные коррупционные связи с нашими правоохранителями - основная работа нашего правительства.
 
+3
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Аноним (гость) 05-04-2018 15:55:11   #7 [ru]
Кашин хоть не воровал как Донгак и Ховалыг!!
 
+3
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Аноним (гость) 05-04-2018 13:44:40   #6 [ru]
Аноним №2, а Говниз получил, то что заработал. Будет еще получать, если не одумается. Грехи его накапливаются, когда чаша станет полной, выльется через край, тогда и бах! Ом мани падме хом!
 
0
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Аноним (гость) 05-04-2018 13:36:23   #5 [ru]
Аноним №4, вы думаете, что раньше везде чисто было? Всю жизнь такая грязь была. А сейчас чище стало, более-менее. Это мы сами, население, безкультурное. Чистота города зависит от каждого жителя города. Прежде, чем критиковать руководителей города, надо посмотреть на себя, может ты сам мусоришь.
 
0
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Аноним (гость) 04-04-2018 15:30:12   #4 [ru]
1й - "сейчас город чистый" - твоей бы рожей, да по чистым закоулкам нашего "чистого" города протащить! Как весна наступила, так от вони растаявшего говна и трупов животных дышать невозможно!
 
+2
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Аноним (гость) 04-04-2018 14:04:49   #3 [ru]
Брат Эппа работал в тубдиспансере врачом рентгенологом, умер на рабочем месте. Вообще при Цое К. коллетив врачей фтизиатров был очень грамотный и самоотверженный. Выбивали лекарственные средства получше, старались излечивать больных до конца, проводили огромную работу по всей республике.
Когда возглавил тубдиспансер Чудан-оол настал тихий ужас. Сейчас Чудан-оол чудит в улуг-хеме, как врач хреновый, как администратор хреновый, но с братками.
 
0
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Аноним (гость) 04-04-2018 12:27:24   #2 [ru]
Говниз думает, что он непотопляем!
Вот только странно, Эппа убили,
Кашин якобы с похмелья умер, один Говниз не тонет...
 
-1
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