Двадцать лет спустя

Скажите, кто помнит, когда в Кызыле были честные выборы муниципальной власти? Не помните. Я вам скажу: ровно 20 лет назад, 4 апреля 1998 года избиратели Кызыла при невиданно высокой явке в 63% с первого тура избрали мэра г.Кызыла Александра Кашина. Молодой команде, во главе которой стояли Эпп, я и Кузин, удалось победить благодаря сплочённости, вере в успех, классной агитационной работе и практической смекалке.

Апофеозом изобретательности было обеспечение контроля при голосовании. Зная, что Избирком и правительство напечатали два комплекта избирательных бюллетеней для последующей замены при фальсификации итогов голосования, мы ввели в состав участковых избирательных комиссий по одному представителю с правом решающего голоса и за день до голосования проштамповали бюллетени заранее изготовленными 30 штампами «4АПР №...» от 1 до 30.

Власти спохватились, поняли, что подменить будет сложно, поскольку штамп легко идентифицировать, убедили респрокурора Овчинникова возбудить уголовное дело как бы в связи с нарушением избирательных прав граждан и изъяли проштампованные бюллетени. Уголовное преследование не состоялось, но часть населения откровенно перепугали. Но когда состоялось голосование, Ооржаку уже нечем было заменять проголосованные бюллетени, и фальсифицировать результат голосования в Кызыле не удалось. Кашин с первого захода набрал 52% голосов и стал мэром столицы Тувы.

Для Президента Ооржака и в целом для властей республики это был настоящий шок. До самого окончания полномочий мэра Кашина чиновники не могли успокоиться, что люди избрали не того, на кого указала власть, а того, в кого поверили. Четыре года правительство Ооржака при активной поддержке респрокуратуры «мочило» городскую власть, не давая работать. Четыре года в правительстве вынашивали планы переноса столицы в Чадан. Кызыл душили финансово. Это было четыре года настоящего кошмара. И для республиканской власти, и для городской.

Ооржаку постепенно удалось разрушить команду мэра – кого убили, кого переманили, а кого-то просто тупо купили. Оказавшись без команды, Кашин решил опереться на Тунёва, но не сумел даже зарегистрироваться на выборах на второй срок. А вскоре и Тунёв оказался в правительственной обойме. Потом выяснилось – это случилось сразу же после убийства его тестя Генриха Эппа. Да и в самой смерти тестя зять, похоже, был «в теме» и имел с этого определённые дивиденды.

Сейчас мы вспоминаем те годы, когда мэр лично занимался освещением города, ямочным ремонтом улиц, уборкой мусора, организацией работы городской милиции по обеспечению правопорядка. Настолько, насколько было денег. Республиканская власть следила за городской и критиковала по любому поводу.

Теперь и честное голосование, и эффективная работа мэрии – забытое былое. Сейчас у власти в городе родня Главы республики, и безнаказанность за бездействие, коррупцию и некомпетентность стала нормой. Сегодняшний мэр Кызыла Ховалыг – это позор кызылчан. Хотя мы за него не голосовали. Он появился на свет в результате нагло сфальсифицированных выборов городских депутатов, где подавляющее большинство за партией, которую часто называют партией жуликов и воров и которых возглавляет женщина с сомнительной репутацией в прошлом специалиста древней профессии. Это они с подачи брата, возглавляющего правительство республики, назначили мэром столицы человека, с одной стороны не имеющего понятия, что нужно делать в этой должности, а с другой – не имеющего никакого желания честно работать во благо горожан.

На последних выборах избирком отчитался о явке за 90%. А я в 1998 году был свидетелем явки избирателей в 63%. Это было настоящее столпотворение – люди шли непрерывным потоком с утра до самого закрытия избирательных участков. Некоторые даже не проголосовали, поскольку были очереди за бюллетенями. 18 марта явка в Кызыле вряд ли достигала 50%. Но её искусственно «подняли» до 90%. Они, видимо, думают, что кругом – дураки. Напрасно. Пружина народного недовольства может долго сжиматься, но выпрямляется она всегда неожиданно и очень быстро. И бьёт больно. Ооржак в 1998 году не мог прийти в себя больше года. Пришлось принимать меры для изменения национального баланса в столице. Тувинцы – они в прошлом скотоводы и более склонны к лояльности к власти. Но и их терпению может прийти конец.

Что же до позиции прокуратуры, то надеяться на неё – дело пустое. В лучшем случае они «ничего не заметят незаконного» в действиях властей, в худшем – будут активно помогать фальсификаторам. Последним прокурором, проявившим порядочность на выборах, был прокурор Кизикин. Но и это ему не сошло с рук – теперь он адвокатствует. А иные, как правило, активно покрывали воровство голосов. Потому прокуроры и законность часто понятия – несовместимые.

1998 год – в далёком прошлом. Но без прошлого нет будущего. Без честных выборов не бывает гражданского общества. Без гражданского общества трагедии типа той, что случилась в Кемерово, неизбежны. А они порождают недоверие к власти, протестные настроения и могут привести к непредсказуемым последствиям.

Кара-оолы и Ховалыги не вечны. Они всё равно уйдут в прошлое. Гнилое не может долго сохранять приличный вид. А мы – останемся. Заставим себя уважать!

Сергей Конвиз