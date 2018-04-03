Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
Комментариев: 20
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 47
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 9
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 13, 3 апреля / Перекрёсток мнений
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№13, 3 апреля 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Кто вы, уполномоченные государством мошенники?

Аноним, 28-03-2018 #2[ru]

Достала это коррумпированная власть, вместе с правоохранителями продажными. По всей стране люди выходят, митингуют против власти!! И правду говорят. Мы заперты в этом зоопарке!!! Нужна жесткая чистка власти.

Аноним, 28-03-2018 #3[ru]

Где Кара-оол? Почему допускает подтопление целого жилого сектора? Почему АГО и ЧС возглавляет некомпетентный родственник Сарыглар, который ранее был его охранником?

Аноним, 28-03-2018 #4[ru]

Путину в первую очередь надо сажать правоохранителей. Коррупция и нищета только с их молчаливого согласия.

Аноним, 28-03-2018 #5[ru]

Путин обо всем знает. Надеюсь, после трагедии в Кемерово поймет, что держать во власти на местах непрофессионалов, которые только и умеют фальсифицировать выборы да воровать бюджетные деньги, себе дороже.

Аноним, 29-03-2018 #8[ru]

Ужас!!! Оказывается, главного хозяина пгт. Каа-хем нет на месте, хоть и введён режим ЧС!!! Он уже вторую неделю на курорте отдыхает!!! Уволить к чертовой матери такого чиновника, который в самый пик паводкового сезона на курорты улетает.

Аноним, 29-03-2018 #10[ru]

Корпус спасателей ГО и ЧС РТ, возглавляет человек, отсидевший реальный срок по тяжелым уголовным статьям: разбой. Ховалыг по своей природе не может спасать, поскольку он, похоже, привык убивать. Карлику выгодно иметь на госслужбе подобных подонков. Молча выполнят любые его незаконные приказы, участвуют в отмывании бюджетных средств.

Аноним, 29-03-2018 #13[ru]

Ананьин – это тот кто продал эти земельные участки. Где теперь наводнение. Говорят, они с Енданом распродали эти участки и себе коттеджи построили. У Ананьина на правом берегу коттедж стоимостью 30 млн рублей. Откуда денежищи?

Аноним, 29-03-2018 #16[ru]

Раб с галеры построил рабское государство.

Аноним, 30-03-2018 #18[ru]

Все и так ясно! Скоро все сдохнут, и титулы и иные: – ((( Останется семейное формирование черных братков, остальным места нет! Печально...

Коротко

Националист, 28-03-2018 #1[ru]

Без комментариев... С родственников жертв пожара в Кемерово перед опознанием тел потребовали подписку о неразглашении.

Аноним, 28-03-2018 #3[ru]

В Кызыле в свое время горели Терминал, ВТБ, Гермес, в Гаруде на втором этаже дышать нечем, поэтому туда народ не ходит. Напротив ЦУМа построили Детский мир – на скорую руку, материал дешевый, горючий, многоэтажный. Еще напротив через дорогу позолоченный торговый центр. Такой же, летом в солнечную погоду от этой позолоты свет бьет в глаза, в жару нагревается по самое нехочу. Щур, Щуровский, Боровков – команда фас уже прозвучала из уст Президента России! Будем смотреть, что вы сделаете.

Аноним, 28-03-2018 #5[ru]

Любая стройка в Тыве из дешевых материалов, потому что слишком большие откаты. Любой бизнес, даже самый маленький – только с согласия братков и крышевателя Шойгу. Самое страшное, что до этого пожара горела Хромая лошадь – там сгорело более сотни человек. В Туве тоже горят, нет таких больших жертв пока. А коррупция такая, что несколько поколений остаются без работы – меняются только прокуроры и фсбшники, тюремщики исполняют заказы братков – когда все это закончится?

Аноним, 29-03-2018 #11[ru]

Показали, как наши доблестные пожарные провели учения в одном из торговых центров. Посмотрели на план эвакуации и ничего там не поняли. На улице провели построение своего отряда и уехали восвояси. Путина на это нету, а то он бы показал бы им кузькину мать и где раки зимуют.

Sensey, 29-03-2018 #13[ru]

Сибирские регионы получат 6 млрд. рублей на повышение зарплаты бюджетников? Тува – почти 346 млн. руб.? Ах, как рад этой новости кое-кто, как рад-то...

Как губернатор Тувы Кара-оол добивался фантастических результатов на выборах

Аноним, 28-03-2018 #1[ru]

Амыр Сатович, вы глубоко ошибаетесь: выборы прошли, как всегда, очень честно. Народ голосовал очень активно. Никогда так активно не голосовали, как я помню. У вас ошибочное мнение о выборах – вы думаете, что выборы фальсифицируют... Из пустого места подняли скандал, отняли у работников правоохранительных органов время, создали им пустую работу. И у избирательных комиссий тоже. Нанесли вред имиджу Тувы и в умы людей, народу Тувы. Вы создали в умах людей неправильное, искаженное мнение о выборах. А это – огромное вредительство Туве и ее народу. Только враги Тувы таким вредительством занимаются. Может, вы человек ненормальный? Лечиться надо. Подумайте, Амыр Сатович. А следствие разберется, не сомневайтесь. Как бы потом вам плохо не пришлось. Клевета карается по духовному и мирскому законами.

Аноним, 29-03-2018 #3[ru]

Лаптев, ответь! Как ты первые миллионы для Карла отработал в ЦПКИО? Хоть бы половину средств вложил в парк. А ты, похоже, 100% передал черным братьям. Сука ты! Проститутка.

Аноним, 30-03-2018 #9[ru]

Через министерство культуры РТ более 100 млн. рублей отправили на ремонт стадиона ХУРЕШ. Ни копейки не дошло до адресата. Наверное, это Лаптев обналичил и передал всё братьям. Сволочи голодные. На Чедер также выделили 250 млн. якобы на капремонт. Ни ремонта ни курорта. ТЬФУ на вас!

Зайчутки думские

Аноним, 28-03-2018 #1[ru]

Сборище животных!

Аноним, 28-03-2018 #2[ru]

Думские пидоры, рисуют нам пидорские законы, а народ должен выживать. Собчак я уважаю за то, что она стояла возле ГД РФ с плакатом «МЫ ВАС НЕ ВЫБИРАЛИ» под которым может подписаться весь народ России.

Геи – тоже люди!

Аноним, 28-03-2018 #1[ru]

Что за мерзость, этот пидо®юга? Столько жизней загубил, а тут ещё за него заступаются.

аноним, 28-03-2018 #2[ru]

Ложь! У Карпенко не один летальный исход был, а несколько было! Неудачник, халатный врач!

Аноним, 28-03-2018 #7[ru]

Насчет «чабанской» больницы, ранее это действительно была чабанская больница, а сейчас там лечат свои передницы и задницы уставшие от утех праведных черные братки и приблудившиеся возле них правительственные и главы районных администраций неопределенной ориентации. Какие пациенты – такие и врачи. Все – по закону.

Аноним, 28-03-2018 #13[ru]

У него руки по локоть в крови. Деньги для этого любителя мужских органов – главное.

Аноним, 28-03-2018 #14[ru]

У Карпенко А.И., много лет назад под скальпелем умерла подруга моей мамы. В ходе пластической операции. Я тогда маленькой совсем была, помню горем убитую семью на поминках в столовой «Огонек» на ост. Автодор...

Аноним, 29-03-2018 #26[ru]

Как мило звучит: попасть на физиолечение к физиопедерасту...

Аноним, 30-03-2018 #33[ru]

Товарищи, Шолбан Валерьевич всегда настаивал на толерантности, на плюрализме мнений, на терпимости к другим, независимо от полового воспитания. Думаю, что он прав. Пусть каждый спит в своей кровати и с кем хочет, лишь бы не мешать жить другим.

Спасите нашего соседа!

Аноним, 28-03-2018 #2[ru]

Да что вы хотели? Подобное притягивает подобное. Главный врач этой больницы сама увела женатого мужчину из семьи.

Аноним, 28-03-2018 #3[ru]

В таком уважаемом учреждении здравоохранения работает такая аморальная личность?! Кошмар!!! До чего мы докатились! Моя бабушка – участник ВОВ. Уважаемый человек, обслуживается в Чабанской больнице. И сама я хотела записаться там же на прием к гинекологу. Интересно, в чабанской больнице в штате только один гинеколог или их несколько? Надо узнать в регистратуре, чтобы исключить посещение к врачу Тыртык-Кара Ч.Б.

Аноним, 28-03-2018 #4[ru]

Эта старая шалава Чинчи Тыртык-Кара пыталась и семью моей тёти разбить.

Аноним, 28-03-2018 #5[ru]

На счёт морального облика врачей этой больницы писать не буду, а именно их компетентность вызывает сомнения. Была я на приёме у Тыртык-Кара и хочу теперь увидеть её диплом о медицинском образовании. В первую очередь, Чинчи Болтовня, учите русский язык и правильно ставьте диагноз.

Аноним, 28-03-2018 #11[ru]

Говорят, эта главврач Мира Владимировна родила ребёнка инвалида и сдала его в дом ребёнка за Саянами. Сдать родного, пусть и больного ребёночка сможет не каждая мать. А тут медик. И о каком сострадании к чужим болезням может идти речь? А если они ещё и подруги с этой гинекологом-пьяницей, то все понятно: одного поля ягоды.

Аноним, 28-03-2018 #15[ru]

ВСЕ ПРАВИЛЬНО, пишите в министерство здравоохранения РФ. Здесь ничего не решают, в министерство здравоохранения Республика Тыва, давно уже надо менять министра...

Аноним, 29-03-2018 #19[ru]

Мира Владимировна, как вы низко пали в глазах людей. Собрать докторов-убийц и дружить с ними – это отвратительно. Кстати, действительно, где ваш мальчик? Неужели вы его действительно сдали в интернат? Как давно шепчутся ваши же работники? Вы взяли такой грех на душу! Прости вас БОГ!

Аноним, 29-03-2018 #23[ru]

Если жизнь дорога – не ходи к Тыртык-Кара.

Аноним, 31-03-2018 #42[com]

Эта женщина – Тыртык-Кара – была осуждена за халатность и не оказание медикаментозной помощи больной. Больная умерла. Дело было в ЦКБ Турана и ее осудили по 293 статье. Ещё по решению суда она должна была выплатить штраф дочери погибшей.

Аноним, 31-03-2018 #43[com]

Да-да, помню – дело было в ноябре 2005г. Но дело тянули до 2013 года. Она, нарушив все инструкции, будучи дежурным врачом, удрала домой, оставив умирать больную. А деньги за моральный вред платить ой как не хотела. Хватило совести судиться с родней несчастной женщины аж до 2016г.

Перекрёсток мнений

Эрмак, 28-03-2018 #3[ru]

Да... Пока здесь «Риск» будет печатать только АНОНИМОВ, то расчет на то что Тува жить будет лучше ГЛУП... Да... Жду когда ЗАКОНОМ ЗАПРЕТЯТ Высказываться Анонимно в Интернете... Так что придется «Риску» ЗАКРЫВАТЬ свою страницу о Мнении Читателей...

Аноним, 28-03-2018 #4[ru]

Эрмак написал, «Так что придется «Риску» ЗАКРЫВАТЬ свою страницу о Мнении Читателей». Почему закрывать? Националист очень толково пишет, может, наоборот надо прислушаться к его мнению? Вы как думаете?

Как заставить хамааты уехать из Тувы?

Аноним, 28-03-2018 #2[ru]

Русским быть нынче трудно, еще труднее – в национальной республике!

Аноним, 28-03-2018 #3[ru]

Я не против русских – я против военкоматов, забитых пенсионерами, получающими и пенсию и зарплату, и довольствие, и жилищные сертификаты. На хрен они нужны в районах? Одного жирненького на всю Туву хватило бы с потрохами.

Аноним, 30-03-2018 #23[com]

Всем, всем, всем! От того, что считаете всех и вся плохими, лучше вы не станете. Куда бы вы ни приехали, независимо от национальности, вы будете тувинцами. Рожденными и прожившими в Туве! Здесь все – тувинцы! Лучше уж держитесь вместе!

Аноним, 30-03-2018 #25[com]

Зачем вы грызетесь? Речь-то идет о выселении людей, которые прожили много лет в своих квартирах. Почему в наше время можно любого выселить из жилья? Пенсионеров, которые проработали, прослужили в Туве многие годы. Автор правильно пишет, что ничего противозаконного не произошло бы, если они остались в своих жилищах. Посмотрите на лица Калзан, Ховалыг, от них же просто воротит. На лицах нет ни мысли, ни совести, тем более сочувствия к людям.

(прочитано 688 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7249.html
+3

<< Комментарии к статье (Всего: 15) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.
1 : 2  >>

avatar
Аноним (гость) 06-04-2018 15:19:44   #15 [ru]
Чем тупее человек, тем больше он размазывает глупых мыслей из пустой башки--это про эрмака
 
0
avatar
Аноним (гость) 06-04-2018 14:51:15   #14 [ru]
И Если Газета "РИСК" будет. по МОЕМУ Мнению Печатать ПРАВДУ, то " РИСК" поддержу...
Но если будут ВРАТЬ, то прочтут МОЕ Мнение о Них. - опять ультиматум эрмачок выдвинул
 
0
avatar
Националист (гость) 06-04-2018 14:35:29   #13 [ru]
Видно те крохи знаний, которые он мог осилить в виду своей интеллектуальной ущербности, уже давным-давно истекли. И из номера в номер кочует его "старая ахинея".

Если этА чипушилА "Против "про" Путинских, и против "анти" Путинких", тогда возникает обоснованный вопрос: "Чьих будешь, холоп?"
 
0
avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 06-04-2018 11:18:58   #12 [ru]
да, ВЕчный Аноним", а точней то ТРУС, ты бы Флаг Иностранный с " Националистом" Один то не использовал... Laughing
А то Круто Смотришься на Фоне Иностранного Флага... Very Happy
 
+1
avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 06-04-2018 11:15:50   #11 [ru]
Да... ПИДОР "националист" по себе Судишь...
Я то ЛИЧНО, пока МЕНя не Трогают Мрази стараюсь и Их не трогать...
Так как приходится Воевать на ДВА Фронта... И Против "про" Путинских, и против "анти" Путинких ... Рабов и Атеистических ТВАРЕЙ... Very Happy
И почему де ТВАРИ и РАбы так меня здесь НЕНАВИДЯТ? Very Happy
Да потому что ПОнимают и про Путинские ВОРЫ Рабы, и Антипутинские Твари, что Им придет скоро КОНЕЦ...
2000 летие РАСПЯТИЯ ХРИСТА Приближается... И ВРАТЬ им, развалившим Российскую Империю и СССР, предется все Трудней...
А мое то ГЛАВНОЕ, если Ты Вечный ТРУС и ПОДОНОК Аноним, то " Националист", скрываться как Тать, по Русски, как ВОРЫ по осовремененному вы не сможете... Mad
так что Успевай те...
Весьма скоро кто Прячется под Кликухами как Воры, или кто Трусливо пишет как Анонимы, только МНЕ придется ЗДЕСЬ, и от СВОЕГО Имени Печатать. Very Happy
И Если Газета "РИСК" будет. по МОЕМУ Мнению Печатать ПРАВДУ, то " РИСК" поддержу...
Но если будут ВРАТЬ, то прочтут МОЕ Мнение о Них. Very Happy
 
0
avatar
Националист (гость) 05-04-2018 15:31:14   #10 [ru]
Видно этот ряженый лишенец хорошо отсосал, раз уж его напечатали в "Перекрестке мнений". Пока только один коммент. Ну если мало, то все в его...

Мне интересен его перл "Малограмотными Анонимами". И это говорит бесноватый "грамотей". Перефразируя известную пословицу: "Можно вывезти придурка из дерьма, но вывести дерьмо из придурка - никогда".

Мдааа! Какие науй враги?! Если НАС совершенно другие пид...сы окружают...
 
0
avatar
Националист (гость) 05-04-2018 14:55:39   #9 [ru]
Фальшивая популярность Путина. Доказательства
 
0
avatar
Аноним (гость) 05-04-2018 12:48:32   #8 [ru]
Эрмак написал:"Разве этот, ОЧЕРЕДНОЙ Аноним , опубликованный в газете " Риск", под номером "4", понимает, что ШУМОВ, в отличии от НЕГО, как того же " националиста", прекрасно ЗНАЕТ, что те, кто здесь что то ПИШЕТ, и " за" и , " против" Власти, их ОТСЛЕЖИВАЮТ ?" ДА НЕ ДЕРГАЙСЯ ТЫ ШУМОВ ЭТО Я НАПИСАЛ, ВАШ Аноним! ( Анонимно под №4 опубликовали )Я Вас Андрей Семенович знаю как облупленного! А Националист -вернее тот ,кто пишет под этим именем пишет толково и грамотно! Не чета ВАМ Андрей Семенович! Вы от злобы не можете заснуть потому как человек на много порядков и умнее и порядочнее вас! Даже подпишусь как всегда : Ваш, Аноним.
 
0
avatar
Аноним (гость) 05-04-2018 12:33:53   #7 [ru]
анонист 2 ананьин. или шавка кара-ооловская. сами вы твари ваше место в аде.
 
0
avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 05-04-2018 11:47:06   #6 [ru]
Аноним номер 4, мнение которого опубликовал " Риск" на страница Бумажного Варианта своего, как бы пытается превратить некого "националиста" в ЛИЧНОСТЬ...
Но при этом как бы "забывает что этот "националист" больше смахивает на НАЦИСТА... Very Happy
и при Этом то ТРУСЛИКОГО, так как НЕ ПОДПИСЫВАЯСЬ, он и показывает что Он Обыкновенный ТРУСЛИВЫЙ Подонок, Который при этом прекрасно знает что если НАДО, то его могут вычислить Специалисты, и тем более те, про кого ОН распространяет эти Слухи...
Разве этот, ОЧЕРЕДНОЙ Аноним , опубликованный в газете " Риск", под номером "4", понимает, что ШУМОВ, в отличии от НЕГО, как того же " националиста", прекрасно ЗНАЕТ, что те, кто здесь что то ПИШЕТ, и " за" и , " против" Власти, их ОТСЛЕЖИВАЮТ ? Very Happy
И как в том же "деле" как я назвал некую РУССКО Язычницу ИДИОТКОЙ", на меня СРАЗУ завели " дело" и Прокуратура, не смотря на то что я ее Назвал ЛИТЕРАТУРНЫМ Словом, потребовала СУДА над мной, и в итоге я получил Штраф, а данная ГРАЖДАНКА больше не участвует в СБОРЕ "мнения" "русских, она ИСЧЕЗЛА, а вот Судья, которая приняла Решение меня ОСУДИТЬ,ее, как Именно Русско Язычницу, попросили отдать свое МЕСТО представительнице Местной Национальности... Very Happy
так что, КОМУ НАДО, тот Прекрасно Знает кто скрывается под термином " НАЦИОНАЛИСТ"...
Very Happy
Как и тот же Аноним Номер 4, который ТРУСЛИВО решился мне Ответить... Very Happy
Я же ПРЕКРАСНО Понимаю, что приходится ДРАТЬСЯ на Данном Сайте не только с Малограмотными Анонимами . с "националистами", которые по МОЕМУ Мнению всего лишь либо НАЦИСТЫ, либо Интернационалисты, которые при ЭТОМ естественно не знают ТОТ ЯЗЫК, как котором Я пишу ЗДЕСЬ.
Как может тот же ПАПИСТ, пусть и САМЫЙ Ярый, ИСТИННЫЙ про Путенец , доказать что Он НЕ РАБ, как тот же Путин, и что Он не ПРЕДАТЕЛЬ, Предавший ВЕРУ Своих Предков с 1666 года, и который ЗАКОНОМЕРНО стал как Хренцуз, а не Француз. Отца своего Называть " папа"? Very Happy
И к Развалу СССР, уничтожилось понятие не " советский человек", а именно Те ХРЕНЦУЗЫ, которые и Сейчас пытаются РАЗВАЛИТЬ уже и Федерацию, под Названием РОССИЙСКАЯ.
То есть СССР НЕТ, как НЕТ и Империи, а ХРЕНЦУЗЫ ПАПИСТЫ то Остались... Confused Mad...
[Читать дальше]
 
+1
1 : 2  >>
Остальные материалы номера 13:
 
   
   
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Советович, верни долг Мамедову!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank