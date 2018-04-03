    Перекрёсток мнений

Аноним, 28-03-2018 #2[ru]

Достала это коррумпированная власть, вместе с правоохранителями продажными. По всей стране люди выходят, митингуют против власти!! И правду говорят. Мы заперты в этом зоопарке!!! Нужна жесткая чистка власти.

Аноним, 28-03-2018 #3[ru]

Где Кара-оол? Почему допускает подтопление целого жилого сектора? Почему АГО и ЧС возглавляет некомпетентный родственник Сарыглар, который ранее был его охранником?

Аноним, 28-03-2018 #4[ru]

Путину в первую очередь надо сажать правоохранителей. Коррупция и нищета только с их молчаливого согласия.

Аноним, 28-03-2018 #5[ru]

Путин обо всем знает. Надеюсь, после трагедии в Кемерово поймет, что держать во власти на местах непрофессионалов, которые только и умеют фальсифицировать выборы да воровать бюджетные деньги, себе дороже.

Аноним, 29-03-2018 #8[ru]

Ужас!!! Оказывается, главного хозяина пгт. Каа-хем нет на месте, хоть и введён режим ЧС!!! Он уже вторую неделю на курорте отдыхает!!! Уволить к чертовой матери такого чиновника, который в самый пик паводкового сезона на курорты улетает.

Аноним, 29-03-2018 #10[ru]

Корпус спасателей ГО и ЧС РТ, возглавляет человек, отсидевший реальный срок по тяжелым уголовным статьям: разбой. Ховалыг по своей природе не может спасать, поскольку он, похоже, привык убивать. Карлику выгодно иметь на госслужбе подобных подонков. Молча выполнят любые его незаконные приказы, участвуют в отмывании бюджетных средств.

Аноним, 29-03-2018 #13[ru]

Ананьин – это тот кто продал эти земельные участки. Где теперь наводнение. Говорят, они с Енданом распродали эти участки и себе коттеджи построили. У Ананьина на правом берегу коттедж стоимостью 30 млн рублей. Откуда денежищи?

Аноним, 29-03-2018 #16[ru]

Раб с галеры построил рабское государство.

Аноним, 30-03-2018 #18[ru]

Все и так ясно! Скоро все сдохнут, и титулы и иные: – ((( Останется семейное формирование черных братков, остальным места нет! Печально...

Националист, 28-03-2018 #1[ru]

Без комментариев... С родственников жертв пожара в Кемерово перед опознанием тел потребовали подписку о неразглашении.

Аноним, 28-03-2018 #3[ru]

В Кызыле в свое время горели Терминал, ВТБ, Гермес, в Гаруде на втором этаже дышать нечем, поэтому туда народ не ходит. Напротив ЦУМа построили Детский мир – на скорую руку, материал дешевый, горючий, многоэтажный. Еще напротив через дорогу позолоченный торговый центр. Такой же, летом в солнечную погоду от этой позолоты свет бьет в глаза, в жару нагревается по самое нехочу. Щур, Щуровский, Боровков – команда фас уже прозвучала из уст Президента России! Будем смотреть, что вы сделаете.

Аноним, 28-03-2018 #5[ru]

Любая стройка в Тыве из дешевых материалов, потому что слишком большие откаты. Любой бизнес, даже самый маленький – только с согласия братков и крышевателя Шойгу. Самое страшное, что до этого пожара горела Хромая лошадь – там сгорело более сотни человек. В Туве тоже горят, нет таких больших жертв пока. А коррупция такая, что несколько поколений остаются без работы – меняются только прокуроры и фсбшники, тюремщики исполняют заказы братков – когда все это закончится?

Аноним, 29-03-2018 #11[ru]

Показали, как наши доблестные пожарные провели учения в одном из торговых центров. Посмотрели на план эвакуации и ничего там не поняли. На улице провели построение своего отряда и уехали восвояси. Путина на это нету, а то он бы показал бы им кузькину мать и где раки зимуют.

Sensey, 29-03-2018 #13[ru]

Сибирские регионы получат 6 млрд. рублей на повышение зарплаты бюджетников? Тува – почти 346 млн. руб.? Ах, как рад этой новости кое-кто, как рад-то...

Аноним, 28-03-2018 #1[ru]

Амыр Сатович, вы глубоко ошибаетесь: выборы прошли, как всегда, очень честно. Народ голосовал очень активно. Никогда так активно не голосовали, как я помню. У вас ошибочное мнение о выборах – вы думаете, что выборы фальсифицируют... Из пустого места подняли скандал, отняли у работников правоохранительных органов время, создали им пустую работу. И у избирательных комиссий тоже. Нанесли вред имиджу Тувы и в умы людей, народу Тувы. Вы создали в умах людей неправильное, искаженное мнение о выборах. А это – огромное вредительство Туве и ее народу. Только враги Тувы таким вредительством занимаются. Может, вы человек ненормальный? Лечиться надо. Подумайте, Амыр Сатович. А следствие разберется, не сомневайтесь. Как бы потом вам плохо не пришлось. Клевета карается по духовному и мирскому законами.

Аноним, 29-03-2018 #3[ru]

Лаптев, ответь! Как ты первые миллионы для Карла отработал в ЦПКИО? Хоть бы половину средств вложил в парк. А ты, похоже, 100% передал черным братьям. Сука ты! Проститутка.

Аноним, 30-03-2018 #9[ru]

Через министерство культуры РТ более 100 млн. рублей отправили на ремонт стадиона ХУРЕШ. Ни копейки не дошло до адресата. Наверное, это Лаптев обналичил и передал всё братьям. Сволочи голодные. На Чедер также выделили 250 млн. якобы на капремонт. Ни ремонта ни курорта. ТЬФУ на вас!

Аноним, 28-03-2018 #1[ru]

Сборище животных!

Аноним, 28-03-2018 #2[ru]

Думские пидоры, рисуют нам пидорские законы, а народ должен выживать. Собчак я уважаю за то, что она стояла возле ГД РФ с плакатом «МЫ ВАС НЕ ВЫБИРАЛИ» под которым может подписаться весь народ России.

Аноним, 28-03-2018 #1[ru]

Что за мерзость, этот пидо®юга? Столько жизней загубил, а тут ещё за него заступаются.

аноним, 28-03-2018 #2[ru]

Ложь! У Карпенко не один летальный исход был, а несколько было! Неудачник, халатный врач!

Аноним, 28-03-2018 #7[ru]

Насчет «чабанской» больницы, ранее это действительно была чабанская больница, а сейчас там лечат свои передницы и задницы уставшие от утех праведных черные братки и приблудившиеся возле них правительственные и главы районных администраций неопределенной ориентации. Какие пациенты – такие и врачи. Все – по закону.

Аноним, 28-03-2018 #13[ru]

У него руки по локоть в крови. Деньги для этого любителя мужских органов – главное.

Аноним, 28-03-2018 #14[ru]

У Карпенко А.И., много лет назад под скальпелем умерла подруга моей мамы. В ходе пластической операции. Я тогда маленькой совсем была, помню горем убитую семью на поминках в столовой «Огонек» на ост. Автодор...

Аноним, 29-03-2018 #26[ru]

Как мило звучит: попасть на физиолечение к физиопедерасту...

Аноним, 30-03-2018 #33[ru]

Товарищи, Шолбан Валерьевич всегда настаивал на толерантности, на плюрализме мнений, на терпимости к другим, независимо от полового воспитания. Думаю, что он прав. Пусть каждый спит в своей кровати и с кем хочет, лишь бы не мешать жить другим.

Аноним, 28-03-2018 #2[ru]

Да что вы хотели? Подобное притягивает подобное. Главный врач этой больницы сама увела женатого мужчину из семьи.

Аноним, 28-03-2018 #3[ru]

В таком уважаемом учреждении здравоохранения работает такая аморальная личность?! Кошмар!!! До чего мы докатились! Моя бабушка – участник ВОВ. Уважаемый человек, обслуживается в Чабанской больнице. И сама я хотела записаться там же на прием к гинекологу. Интересно, в чабанской больнице в штате только один гинеколог или их несколько? Надо узнать в регистратуре, чтобы исключить посещение к врачу Тыртык-Кара Ч.Б.

Аноним, 28-03-2018 #4[ru]

Эта старая шалава Чинчи Тыртык-Кара пыталась и семью моей тёти разбить.

Аноним, 28-03-2018 #5[ru]

На счёт морального облика врачей этой больницы писать не буду, а именно их компетентность вызывает сомнения. Была я на приёме у Тыртык-Кара и хочу теперь увидеть её диплом о медицинском образовании. В первую очередь, Чинчи Болтовня, учите русский язык и правильно ставьте диагноз.

Аноним, 28-03-2018 #11[ru]

Говорят, эта главврач Мира Владимировна родила ребёнка инвалида и сдала его в дом ребёнка за Саянами. Сдать родного, пусть и больного ребёночка сможет не каждая мать. А тут медик. И о каком сострадании к чужим болезням может идти речь? А если они ещё и подруги с этой гинекологом-пьяницей, то все понятно: одного поля ягоды.

Аноним, 28-03-2018 #15[ru]

ВСЕ ПРАВИЛЬНО, пишите в министерство здравоохранения РФ. Здесь ничего не решают, в министерство здравоохранения Республика Тыва, давно уже надо менять министра...

Аноним, 29-03-2018 #19[ru]

Мира Владимировна, как вы низко пали в глазах людей. Собрать докторов-убийц и дружить с ними – это отвратительно. Кстати, действительно, где ваш мальчик? Неужели вы его действительно сдали в интернат? Как давно шепчутся ваши же работники? Вы взяли такой грех на душу! Прости вас БОГ!

Аноним, 29-03-2018 #23[ru]

Если жизнь дорога – не ходи к Тыртык-Кара.

Аноним, 31-03-2018 #42[com]

Эта женщина – Тыртык-Кара – была осуждена за халатность и не оказание медикаментозной помощи больной. Больная умерла. Дело было в ЦКБ Турана и ее осудили по 293 статье. Ещё по решению суда она должна была выплатить штраф дочери погибшей.

Аноним, 31-03-2018 #43[com]

Да-да, помню – дело было в ноябре 2005г. Но дело тянули до 2013 года. Она, нарушив все инструкции, будучи дежурным врачом, удрала домой, оставив умирать больную. А деньги за моральный вред платить ой как не хотела. Хватило совести судиться с родней несчастной женщины аж до 2016г.

Эрмак, 28-03-2018 #3[ru]

Да... Пока здесь «Риск» будет печатать только АНОНИМОВ, то расчет на то что Тува жить будет лучше ГЛУП... Да... Жду когда ЗАКОНОМ ЗАПРЕТЯТ Высказываться Анонимно в Интернете... Так что придется «Риску» ЗАКРЫВАТЬ свою страницу о Мнении Читателей...

Аноним, 28-03-2018 #4[ru]

Эрмак написал, «Так что придется «Риску» ЗАКРЫВАТЬ свою страницу о Мнении Читателей». Почему закрывать? Националист очень толково пишет, может, наоборот надо прислушаться к его мнению? Вы как думаете?

Аноним, 28-03-2018 #2[ru]

Русским быть нынче трудно, еще труднее – в национальной республике!

Аноним, 28-03-2018 #3[ru]

Я не против русских – я против военкоматов, забитых пенсионерами, получающими и пенсию и зарплату, и довольствие, и жилищные сертификаты. На хрен они нужны в районах? Одного жирненького на всю Туву хватило бы с потрохами.

Аноним, 30-03-2018 #23[com]

Всем, всем, всем! От того, что считаете всех и вся плохими, лучше вы не станете. Куда бы вы ни приехали, независимо от национальности, вы будете тувинцами. Рожденными и прожившими в Туве! Здесь все – тувинцы! Лучше уж держитесь вместе!

Аноним, 30-03-2018 #25[com]

Зачем вы грызетесь? Речь-то идет о выселении людей, которые прожили много лет в своих квартирах. Почему в наше время можно любого выселить из жилья? Пенсионеров, которые проработали, прослужили в Туве многие годы. Автор правильно пишет, что ничего противозаконного не произошло бы, если они остались в своих жилищах. Посмотрите на лица Калзан, Ховалыг, от них же просто воротит. На лицах нет ни мысли, ни совести, тем более сочувствия к людям.