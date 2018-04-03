Туве пора выходить из тупика!

2 апреля т.г. состоялось учредительное собрание регионального общественного движения «За Туву!». В нём приняли участие В.Салчак, М.Монгуш, Э.Сонам и Н.Дубровский. Они утвердили Устав общественного движения и избрали его руководящие органы. Сопредседателями общественного движения избраны Монгуш Монгун-оол Сынаевич, Сонам Эрес Монгун-оолович и Дубровский Николой Григорьевич.

Заявление о создании регионального общественного движения «За Туву!»

Региональное отделение партии «Яблоко» и группа физических лиц заявляют о создании в республике регионального общественного движения «За Туву!».

Региональное общественное движение «За Туву!» создано в поддержку альтернативной Стратегии развития Тувы, разработанной нашим ветераном, известным в республике экономистом Салчаком В.Б., и преследует цель – распространение и организацию обсуждения среди населения республики основных положений и идей альтернативной Стратегии развития Тувы и принятия ее в качестве нового экономического курса.

Считаем, что предложенные в альтернативной Стратегии направления развития Тувы наиболее полно выражают интересы народа Тувы, ее идеи близки и понятны нам, поскольку в ней указан реалистичный путь выхода из кризиса и тупика – возрождение села, развитие сельского хозяйства и создание обрабатывающей промышленности на базе сельскохозяйственного сырья, решение жилищной проблемы.

Проводимый правительством экономический курс по распродаже и массовой разработке месторождений природных ресурсов ведет в тупик, разрушает нашу природу, уничтожает растительный и животный мир, загрязняет водный и воздушный бассейны и не решает проблемы нищеты и бедности.

Глубоко убеждены в том, что только смена нынешней правительственной Стратегии на альтернативную Стратегию развития Тувы может обеспечить экономический рост, решение острых социальных проблем и выведет народ из нищеты и бедности.

Мы обращаемся к жителям республики поддержать альтернативную Стратегию развития Тувы, оказать содействие в распространении ее основных положений. Призываем всех желающих граждан стать участниками регионального общественного Движения «За Туву!».

Учредители регионального общественного Движения «За Туву!».

г.Кызыл, 2 апреля 2018 года.