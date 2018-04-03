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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 13, 3 апреля / Туве пора выходить из тупика!
   
 
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№13, 3 апреля 2018 года.

Туве пора выходить из тупика!

2 апреля т.г. состоялось учредительное собрание регионального общественного движения «За Туву!». В нём приняли участие В.Салчак, М.Монгуш, Э.Сонам и Н.Дубровский. Они утвердили Устав общественного движения и избрали его руководящие органы. Сопредседателями общественного движения избраны Монгуш Монгун-оол Сынаевич, Сонам Эрес Монгун-оолович и Дубровский Николой Григорьевич.

Заявление о создании регионального общественного движения «За Туву!»

Региональное отделение партии «Яблоко» и группа физических лиц заявляют о создании в республике регионального общественного движения «За Туву!».

Региональное общественное движение «За Туву!» создано в поддержку альтернативной Стратегии развития Тувы, разработанной нашим ветераном, известным в республике экономистом Салчаком В.Б., и преследует цель – распространение и организацию обсуждения среди населения республики основных положений и идей альтернативной Стратегии развития Тувы и принятия ее в качестве нового экономического курса.

Считаем, что предложенные в альтернативной Стратегии направления развития Тувы наиболее полно выражают интересы народа Тувы, ее идеи близки и понятны нам, поскольку в ней указан реалистичный путь выхода из кризиса и тупика – возрождение села, развитие сельского хозяйства и создание обрабатывающей промышленности на базе сельскохозяйственного сырья, решение жилищной проблемы.

Проводимый правительством экономический курс по распродаже и массовой разработке месторождений природных ресурсов ведет в тупик, разрушает нашу природу, уничтожает растительный и животный мир, загрязняет водный и воздушный бассейны и не решает проблемы нищеты и бедности.

Глубоко убеждены в том, что только смена нынешней правительственной Стратегии на альтернативную Стратегию развития Тувы может обеспечить экономический рост, решение острых социальных проблем и выведет народ из нищеты и бедности.

Мы обращаемся к жителям республики поддержать альтернативную Стратегию развития Тувы, оказать содействие в распространении ее основных положений. Призываем всех желающих граждан стать участниками регионального общественного Движения «За Туву!».

Учредители регионального общественного Движения «За Туву!».
г.Кызыл, 2 апреля 2018 года.

(прочитано 889 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7243.html
+13

<< Комментарии к статье (Всего: 7) >>
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Аноним (гость) 06-04-2018 15:39:56   #7 [ru]
То есть, ан.#6, вы намекаете, что вся эта бодяга со стратегией и затувистами затеяна для предвыборной ректорской кампании Дубровского?!
 
0
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Аноним (гость) 06-04-2018 08:42:08   #6 [ru]
В тувинском университете скоро выборы нового ректора. Надо что-то менять в руководстве: или самих руководителей, или их отношение к своим обязанностям. Они «улетели» далеко от своих преподавателей, сотрудников и студентов.

Может в преддверии этих выборов, Региональное общественное движение «За Туву!» и ее Стратегия, поможет решить вопросы в университете отношения ректора к преподавателям, сотрудникам и студентам.
 
0
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Аноним (гость) 05-04-2018 14:26:25   #5 [ru]
В Туве 40% населения трудоустроены в бюджетной сфере - то есть живут за счет бюджета, не создавая прибыли. Если кормить врачей и учителей - еще объяснимо, то на фига нам самая многочисленная в России армия чиновников, никто внятно объяснить не сможет. Если зарплаты чиновников привязать к доходам республики - тогда сразу экономика поднимется и бюджет станет бездотационным.
 
+1
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Аноним (гость) 05-04-2018 07:13:46   #4 [ru]
А почему бы не вернуться к опыту ТНР. Ведь бюджет-то Тувы был без дотаций и вообще профицитный.
Всего-то и надо раздутую социальную сферу, то есть расходы на нее, привести в соответствии с бюджетными доходами.
Заниматься сельским хозяйством,возрождать села, решать жилищные проблемы, еще лучше просто ходить по бережку и размышлять о чем-нибудь прекрасном...
 
0
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 04-04-2018 16:08:13   #3 [ru]
прочитал... но и естественно вспомнилось... " Мечтать не Вредно"... Very Happy
 
+1
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Аноним (гость) 04-04-2018 13:49:04   #2 [ru]
В чем то вы правы, нищета в Туве страшная, безработица дикая, вначале надо привлечь к уголовной ответственности всех, кто причастен к обнищанию народа - начиная с правоохранителей.
 
+1
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Аноним (гость) 04-04-2018 12:15:12   #1 [ru]
Рассмешили от души!
Собрались вор, насильник и взяточник,
и решили народу предложить "альтернативную стратегию".
Ваши судимости так вас ничему и не научили.
 
-1
Остальные материалы номера 13:
 
   
   
 
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