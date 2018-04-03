Туве пора выходить из тупика!

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2 апреля т.г. состоялось учредительное собрание регионального общественного движения «За Туву!». В нём приняли участие В.Салчак, М.Монгуш, Э.Сонам и Н.Дубровский. Они утвердили Устав общественного движения и избрали его руководящие органы. Сопредседателями общественного движения избраны Монгуш Монгун-оол Сынаевич, Сонам Эрес Монгун-оолович и Дубровский Николой Григорьевич.
Заявление о создании регионального общественного движения «За Туву!»
Региональное отделение партии «Яблоко» и группа физических лиц заявляют о создании в республике регионального общественного движения «За Туву!».
Региональное общественное движение «За Туву!» создано в поддержку альтернативной Стратегии развития Тувы, разработанной нашим ветераном, известным в республике экономистом Салчаком В.Б., и преследует цель – распространение и организацию обсуждения среди населения республики основных положений и идей альтернативной Стратегии развития Тувы и принятия ее в качестве нового экономического курса.
Считаем, что предложенные в альтернативной Стратегии направления развития Тувы наиболее полно выражают интересы народа Тувы, ее идеи близки и понятны нам, поскольку в ней указан реалистичный путь выхода из кризиса и тупика – возрождение села, развитие сельского хозяйства и создание обрабатывающей промышленности на базе сельскохозяйственного сырья, решение жилищной проблемы.
Проводимый правительством экономический курс по распродаже и массовой разработке месторождений природных ресурсов ведет в тупик, разрушает нашу природу, уничтожает растительный и животный мир, загрязняет водный и воздушный бассейны и не решает проблемы нищеты и бедности.
Глубоко убеждены в том, что только смена нынешней правительственной Стратегии на альтернативную Стратегию развития Тувы может обеспечить экономический рост, решение острых социальных проблем и выведет народ из нищеты и бедности.
Мы обращаемся к жителям республики поддержать альтернативную Стратегию развития Тувы, оказать содействие в распространении ее основных положений. Призываем всех желающих граждан стать участниками регионального общественного Движения «За Туву!».
Учредители регионального общественного Движения «За Туву!».
г.Кызыл, 2 апреля 2018 года.
В тувинском университете скоро выборы нового ректора. Надо что-то менять в руководстве: или самих руководителей, или их отношение к своим обязанностям. Они «улетели» далеко от своих преподавателей, сотрудников и студентов.
Может в преддверии этих выборов, Региональное общественное движение «За Туву!» и ее Стратегия, поможет решить вопросы в университете отношения ректора к преподавателям, сотрудникам и студентам.
В Туве 40% населения трудоустроены в бюджетной сфере - то есть живут за счет бюджета, не создавая прибыли. Если кормить врачей и учителей - еще объяснимо, то на фига нам самая многочисленная в России армия чиновников, никто внятно объяснить не сможет. Если зарплаты чиновников привязать к доходам республики - тогда сразу экономика поднимется и бюджет станет бездотационным.
А почему бы не вернуться к опыту ТНР. Ведь бюджет-то Тувы был без дотаций и вообще профицитный.
Всего-то и надо раздутую социальную сферу, то есть расходы на нее, привести в соответствии с бюджетными доходами.
Заниматься сельским хозяйством,возрождать села, решать жилищные проблемы, еще лучше просто ходить по бережку и размышлять о чем-нибудь прекрасном...