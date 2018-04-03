Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
Комментариев: 20
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 47
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 9
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 13, 3 апреля / Нужно проверить дом на пожарную безопасность
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№13, 3 апреля 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Нужно проверить дом на пожарную безопасность

Уважаемая редакция!

В связи со страшным пожаром в Кемерово мы тоже обеспокоены за жизнь своих детей.

Мы проживаем по улице Радужная в г.Кызыле и снимаем в аренду квартиру у семьи Соруктуг Амира и Саиды.

Этот дом многоквартирный. Там живет много семей. Дом деревянный и тоже из материалов горючих. Недавно во дворе дома Соруктуг сгорела котельная. Меры против пожара не принимаются, и мы обеспокоены, что в многоквартирным доме, в котором мы живем, тоже не соблюдались меры безопасности.

Просим провести проверку этого дома на соблюдение мер противопожарной безопасности и санитарных норм проживания. Может быть, там тоже за все «заплачено». Думаем, что, если бы все соблюдалось, то котельная у них бы не сгорела.

А по телевидению Соруктуг Амир любит хвастаться, что работникам предоставляет жилье. Соответствует ли этот многоквартирный дом нормам, никто не знает. Пусть контрольные органы проверят и пожарники – тоже.

Жильцы дома семьи Соруктуг на улице Радужная г.Кызыла.

(прочитано 574 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7247.html
0

<< Комментарии к статье (Всего: 1) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 04-04-2018 10:14:46   #1 [ru]
Я обращаюсь ко всем надзорным органам. Требую немедленного закрытия ТД "ИМПЕРАТОР". ЭТО ВООБЩЕ НЕДОСТРОЕННОЕ ЗДАНИЕ! КАК ТУДА ВООБЩЕ ЛЮДЕЙ ПУСКАЮТ? НА ВЕИХНЕМ ЭТАЖЕ - ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ЦЕНТР НАХОДИТСЯ. ЭТОТКАК?
 
+1
Остальные материалы номера 13:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Региональные трагедии российского масштаба (№13, 3 апреля)
» Туве не нужна Авиалесоохрана? (№24, 20 июня)
 
   

Советович, верни долг Мамедову!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank