Нужно проверить дом на пожарную безопасность

Уважаемая редакция!

В связи со страшным пожаром в Кемерово мы тоже обеспокоены за жизнь своих детей.

Мы проживаем по улице Радужная в г.Кызыле и снимаем в аренду квартиру у семьи Соруктуг Амира и Саиды.

Этот дом многоквартирный. Там живет много семей. Дом деревянный и тоже из материалов горючих. Недавно во дворе дома Соруктуг сгорела котельная. Меры против пожара не принимаются, и мы обеспокоены, что в многоквартирным доме, в котором мы живем, тоже не соблюдались меры безопасности.

Просим провести проверку этого дома на соблюдение мер противопожарной безопасности и санитарных норм проживания. Может быть, там тоже за все «заплачено». Думаем, что, если бы все соблюдалось, то котельная у них бы не сгорела.

А по телевидению Соруктуг Амир любит хвастаться, что работникам предоставляет жилье. Соответствует ли этот многоквартирный дом нормам, никто не знает. Пусть контрольные органы проверят и пожарники – тоже.

Жильцы дома семьи Соруктуг на улице Радужная г.Кызыла.