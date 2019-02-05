Есть ли чем гордиться Шолбану Кара-оолу?

Окончание. Начало в №4.

Как большой успех правительства в Послании было подано согласование в Москве проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года. Но для Тувы и ее народа это «достижение» правительства может войти в историю нашего народа как трагическая страница. Дело в том, что главным приоритетом Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года предусматривается распродажа оставшихся месторождений полезных ископаемых на всей территории республики. В этот раз будут распроданы месторождения, расположенные на территориях южных и западных районов Тувы – Тес-Хемском, Тандинском, Чеди-Хольском, Овюрском, Чаа-Хольском, Барун-Хемчикском и Пий-Хемском районах. Кроме того, предусмотрена рубка леса с ежегодным объемом 2,3 млн. куб. метров в Пий-Хемском, Тождинском, Каа-Хемском и Тес-Хемском районах. Такого нет ни в одном регионе страны, где предлагается распродать абсолютно все месторождения, превратить всю территорию региона в зону добычи природных ресурсов и вырубки лесных массивов. Правительству РТ осталось только получить одобрение Стратегии в Верховном Хурале РТ и осуществить свой стратегический план. А в том, что парламент утвердит его, ни у кого не вызывает сомнений.

Последствия стратегического плана правительства будут для Тувы катастрофическими. По сравнению с нависшей над республикой угрозой, связанной с принятием Стратегии, сегодняшние наши проблемы, такие как коррупция, нищета окажутся ничтожно малыми. Можно все восстановить, возродить, если мы сумеем сохранить кадровый потенциал, землю и ее природные богатства. К сожалению, абсолютное большинство наших граждан не осознают эту опасность, думают, что так быстро чиновники не успеют разграбить природу. На самом деле, после утверждения Стратегии на Верховном Хурале РТ они объявят аукционы и в течение нескольких месяцев будут распроданы эти ресурсы, после чего невозможно будет их вернуть обратно.

На необходимость корректировки правительственной Стратегии мы неоднократно указывали в своих публикациях в газете, электронных средствах массовой информации, даже был представлен альтернативный вариант Стратегии развития Тувы. Однако, наши предложения просто проигнорированы. Совершенно очевидно, что наша власть не хочет ничего делать для своего народа.

Вот на таких недостоверных показателях и фактах, выводах, не соответствующих действительности, построены мифические достижения Правительства РТ в 2018 году, озвученные Главой республики на высокой трибуне Верховного Хурала Республики.

Оценка Главы республики социально-экономического положения не адекватна реальной ситуации в республике. Либо его специально подставляет ближайшее его окружение, либо он сам сознательно вводит жителей республики в заблуждение. В выступлениях Главы республики не нашли места многие важные вещи, которые затрагивают острейшие вопросы в жизни граждан – пенсионная реформа, ситуация с бедностью и нищетой, рост цен и тарифов, преступность и т.д. Проявлено абсолютное безразличие к повседневным проблемам и нуждам жителей республики.

А реальное положение в республике действительно тревожное. В 2018 году продолжилось ухудшение жизни большинства граждан республики. За январь-октябрь 2018 года объем денежных доходов сократился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года с 42,1 млрд. рублей до 40,4 млрд. рублей, или на 1,7 млрд. рублей. Реально располагаемые доходы падают уже 4-й год подряд: за 2015 год снизились на 4,2%, за 2016 год – 12%, за 2017 год – 2,5%, а за 10 месяцев 2018 года – на 9%. Всего за четыре года реально располагаемые доходы населения упали на 25,2%. Сегодня фактически почти 70% населения живет за чертой бедности.

В условиях сокращения доходов наших граждан растут цены на основные продукты питания, услуги жилищно-коммунального хозяйства, медицинские услуги, цены на уголь и тарифы на электроэнергию, водоснабжение и тепло. Власть не хочет говорить об этом. Следовательно, и не будет бороться с бедностью, ведь нищими управлять проще.

Ни для кого не секрет, что главной причиной, которая не дает развиваться республике и тянет ее в пропасть нищеты и бедности, является коррупция в органах власти республики. В 2018 году некоторые уголовные дела были переданы в суды, приняты судебные решения по отношению к отдельным бывшим министрам и руководителям исполнительных органов республики. Общественный резонанс вызвало возбуждение уголовных дел против председателя Конституционного суда РТ и руководителей налоговых органов республики. С одной стороны, это показывает на некоторые позитивные сдвиги в работе правоохранительных органов в борьбе с коррупцией. С другой стороны, все эти дела характеризует истинный масштаб коррупции в республике. Оказалась, что коррупцией поражена вся система власти в республике – законодательная, исполнительная и судебная власти республики.

Всем известно, что в числе осужденных – министры и руководители управлений и служб исполнительной власти, представители законодательной власти и контрольно-счетных органов (в частности, депутат Верховного Хурала РТ и заместитель руководителя Службы финансово-бюджетного надзора РТ) и руководители ряда администраций кожуунов республики. И все они – либо члены, либо сторонники правящей партии «Единая Россия». Последние события 2018 года показали, что коррупция охватила и судебную власть республики, и федеральные структуры власти – налоговые органы. Будем надеяться, что правоохранительные органы продолжат эту работу.

При такой системе власти в республике закономерно ухудшение жизни населения, провал исполнения государственных программ развития экономики и социальной сферы республики.

Что ожидает нас в 2019 году?

Рассчитывать на улучшение ситуации в республике не приходится. Расходы республиканского бюджета на 2019 год утверждены со снижением на 9,6% к уровню бюджета 2018 года. Даже средства на оплату труда работников бюджетной сферы заложены только на 11 месяцев. Не хватает месячного фонда зарплаты.

В связи с пенсионной реформой, повышением налоговой нагрузки не только на работающих, но и на самозанятых граждан следует ожидать дальнейшего падения доходов при одновременном росте цен и тарифов.

А Правительство Республики продолжает заниматься теми же, так называемыми стратегическими проектами, которыми занималось в течение последних 12 лет – это железная дорога, пункт пропуска «Хандагайты-Боршоо», транзит электроэнергии в Монголию, ТЭС-2 и развитие горнорудных компаний с решением вопросов их тепло-электроснабжения. После согласования Стратегии в парламенте республики правительство приступит к реализации своего стратегического плана – распродаже оставшихся природных ресурсов Тувы. В планах правительства – глобальные международные вопросы, проблемы развития Енисейской Сибири и много других, но только не проблемы республики и ее народа.

У нас остается только один выход – надо всем объединяться и потребовать от властей прекратить дальнейшую распродажу национального богатства, изменить экономический курс правительства и повернуться лицом к проблемам рядовых граждан республики. Будем молчать дальше – потеряем Туву, лишим будущего наших детей.

В.Б. Салчак,

руководитель исполнительного Центра РОЭД «ЗА ТУВУ».