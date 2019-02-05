В Кремль дедушке Вове

или Как прочитать письмо Ваньки без мата?

Жопа – не мат, а часть тела. Так что, прошу не придираться к просторечью, которое точно указывает на то место, где мы с вами, уважаемые читатели, преимущественно и находимся. Я бы, конечно, могла культурно написать слово «задница» или даже употребить словосочетание «тувинская задница», чтобы адресат был чётко прописан, но всё же... Впрочем, сами рассудите, какое слово наиболее полно отображает реалии нашей жизни.

Ой, блин, это полная жопа! – воскликнули 26 сентября 2017 года сотрудники Управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций и схватились за головы, на которых волосы встали дыбом. У начальника Управления чуть-чуть не случился инфаркт, и он прямиком, говорят, примчался в кабинет руководителя Администрации президента Путина и закричал: шеф, всё пропало, всё пропало! В руках начальника Управления нервной дрожью тряслось письмо ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА МОНГУША.

«Здравствуйте, Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Обращаюсь к Вам, как учредитель и председатель Региональной общественной организации «Комитет содействия политике Президента по противодействию коррупции в Республике Тыва» Иван Константинович Монгуш. В обыденной жизни я являюсь членом Избирательной комиссии республики Тыва с правом решающего голоса состава 2016-2021 гг. и начальник отдела правового, кадрового и документационного обеспечения Аппарата Избирательной комиссии Республики Тыва. В преддверии избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, который пройдёт 18 марта 2018 г. от лица Организации, в случае Вашего выдвижения кандидатом на должность Президента Российской Федерации, заверяю Вас о том, что Организация готова оказать максимальное содействие Вам на территории Республики Тыва. P.S. Владимир Владимирович, Вы наш единственный Лидер и Вы наш достойный Президент! 25 сентября 2017 г.»

Руководитель Администрации Путина прочитал письмо, и у него потемнело от страха в глазах. Ну, это я так думаю, что от страха, потому что уже за год до выборов Путина все были в напряге – сам Путин победит в президентском марафоне или ему придётся рисовать результат? В Кремле же, надо полагать, по-всякому придумывали схемы и в том числе, вероятно, схемы фальсификаций просчитывали тоже. И вот тебе – на! Письмо из Тувы от члена республиканской Избирательной Комиссии с правом решающего голоса, в котором он напрямую заверяет Путина, что готов за него и для него фальсифицировать и мошенничать. Аааа..ааа..., наверное, заорал руководитель путинской администрации и схватился за сердце, аа...аааа..., сра..., что за срака, сра..., срочно в Туву депешу, какого они там, блин (здесь, понятно же, совсем другое слово на эту же букву звучало – прим. автора), какого идиота, хрен бы его задрал, какого балбеса Кара-оол там у себя в избиркоме держит?!! Или это провокация? Или это происки оппозиции?

Сразу же дали команду и проверили, кто такой И.К. Монгуш. Оказалось, что это не происки зловредной антипутинской оппозиции, это чистосердечное признание в любви конкретного человека, работающего в ИК РТ и получающего за наш с вами счёт, уважаемые читатели, очень большую зарплату.

Глупые и отчаянные лизоблюды мы – тувинцы. Будь моя воля, в порошок бы стёрла этого Ивана Константиновича, в порошок и по ветру бы пустила, ведь по таким, как он, судят о нас обо всех. Из-за таких монгушей у них там, в Кремле, складывается мозаика нашего народа, народа глупого и бестолкового, дикого и простодушного до одури, готового пыльные московские ботинки за просто так облизывать.

Ваня Монгуш – простая душа, родился в 1985 году и получил высшее педагогическое образование по специальности учитель истории, а потом вдобавок выучился на юриста в Российской академии правосудия. Литературный герой Ванька Жуков у Чехова писал своему родственнику «на деревню дедушке», тувинский же Ванька отправил письмо дедушке Путину с преступными заверениями прямо в Электронную приёмную Президента РФ. Письмо Ваньки Жукова, конечно же, не могло дойти, потому что бедный мальчишка толком не знал ни адреса, ни то, как отправлять письма. Так и вижу, как Ванька Монгуш, старательно, высунув набок от усердия язык, потея и шмыгая носом, подтягивая слюни и втягивая предательски выползающую соплю из ноздри, пишет Глубокоуважаемому Владимиру Владимировичу.

Надо сказать, что в Администрации Путина быстро оправились от шока и молниеносно отправили ответ в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации за №А26-01-91364311 от 26 сентября 2017 года, мол, что за бардак вы развели в регионах, почему туда набирают неучей и откровенных дураков: «На имя Президента Российской Федерации поступило обращение Монгуша И.К. (адрес: kspppkrt@mail.ru) по вопросу: 0001. 0001. 0009. 0075 Выборы Президента РФ. ... просим обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения с разъяснением автору обращения в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса». Ну, Ваня, и за кого нас, тувинцев, после твоего холуйского лизоблюдства в адрес Путина теперь принимают? Тувинцев теперь, Ваня, по твоей тупости и глупости принимают за тупых и глупых. Которым надо всё разъяснять в доступной форме, сука, иначе не поймём, иначе, блин, с тувинцами по-другому никак нельзя!

Понимаете, в доступной форме надо объяснять человеку с высшим юридическим образованием! Члену Избирательной комиссии Республики Тыва в доступной форме! В доступной форме надо, потому что Ваня официально-деловой стиль не поймёт! Ему надо объяснять, что члены Избиркома только организовывают выборный процесс, а также беспристрастно и строго следят за соблюдением закона, чтобы никто не смог преступным путём пробраться во власть, на пост Президента страны. Ну, не в жопе ли мы с вами, дорогие мои тувинцы, находимся с таким вот Ваней? И ведь это не просто Ваня – член республиканского Избиркома, он ведь ещё Председатель Региональной, сука, общественной организации «Комитет содействия политике Президента по противодействию КОРРУПЦИИ в Республике Тыва»!!!

Посмотрим на этого Ваню-члена Избиркома с другой стороны. Ай, да впрочем, с какой ни смотри, а вывод один: за 11 лет правления Кара-оола сформирована именно такая комиссия из таких вот придурков, которые не только научились рисовать результаты голосований, но сами в этом чистосердечно признаются Путину в надежде, что он их за это похвалит. Тува – нищая и ободранная, а на выборах президента страны за коммуниста Грудинина не проголосовала? Не верю! Тува голосовала, но Ваня нарисовал нужный результат. Это ли не коррупция от Председателя Комитета по борьбе с коррупцией по инициативе Путина? Допустим, что Ваня-член действительно ярый борец с коррупцией, кристально честный человек и, может быть, он действительно борется бескорыстно. Но возникает вопрос, а зачем он об этом сообщает Путину лично? Если ты такой хороший, то работай, занимайся борьбой, как подобает мужественному борцу, не выпячивай себя. А он прямо в Кремль! И знаете зачем? Да за тем, наверное, чтобы Путин обратил на него внимание типа, видишь, Глубокоуважаемый, я такой же, как ты, надо тебе нарисовать – нарисуем!

В Избиркоме Тувы, видимо, начиная с её председателя Олега Фортуны, все вот такие вани-члены. И ничем их не проймёшь. Ваня написал письмо 25 сентября 2017 года, ответ молниеносно пришёл на следующий день в Центризбирком России с требованием разобраться и в доступной форме объяснить глупому Ване, что нельзя так откровенно говорить про готовность мошенничать и нарушать закон и Конституцию. Что должен был сделать Фортуна? Правильно – сразу поставить вопрос ребром и дать Монгушу хорошего пинка под зад.

Но И.К. Монгуш до сих пор в Избиркоме с правом решающего голоса, а в этом самом заду, а проще говоря, в жопе – мы с вами, уважаемые читатели-избиратели.

Жопа, конечно, не мат. Матерно и нецензурно выражаться в устной и письменной форме запрещено законом, хотя 3 февраля отмечался День русского мата. С праздником всех нас, без русского мата не обходящихся.

Очень вредная тувинка