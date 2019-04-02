Отстающих возьмут на буксир

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить из членов правительства кураторов для решения социально-экономических вопросов в отстающих регионах.

Этот вопрос обсуждался на прошедшем 27 марта совещании в правительстве. В первую очередь речь идет о Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, а также Саратовской, Курганской, Пензенской областях и Туве.

– Я поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния, – заявил Дмитрий Медведев, слова которого приводит «Коммерсант».

По словам главы кабинета министров, различные регионы России по уровню жизни местных жителей сильно отличаются друг от друга, иногда речь идет о разнице в несколько раз, государство должно принять меры для выравнивания их социально-экономического развития.

– Цель – создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали, – добавил Медведев (цитата по РБК).

Премьер пояснил, что речь идет о грантовой системе поддержки, принятии инфраструктурных решений, создании территорий опережающего развития, особых экономических зон и работа по национальным проектам.

Первым кадровым решением стало назначение главы Минэкономразвития Максима Орешкина куратором социально-экономического развития Тувы.

– По Тыве таким ответственным назначен я, главная задача сейчас, буквально ближайших недель, – это завершить все переговоры, которые ведутся по строительству железной дороги Кызыл – Курагино для того, чтобы все документы были финализированы, – прокомментировал Орешкин (цитата ТАСС).

Министр рассказал, что концессионное соглашение по строительству железной дороги было подготовлено в апреле прошлого года, «но сейчас проект застопорился на этапе выбора подрядчика, финансового закрытия». Сейчас стоит задача максимально быстро добиться финальных решений, чтобы можно было начинать строительство.

По словам Орешкина, помимо строительства железной дороги в регионе остаются нерешенными много вопросов и в социальной сфере, и в транспортной инфраструктуре, и в реализации нацпроектов. Эти проблемы будут детально рассмотрены на совещании, которое планируется провести в течение двух ближайших месяцев в Тыве.

– Видно, что позиции не скоординированы, не все достаточное внимание по времени уделяют проблемам регионов. Поэтому мы выбрали новую форму – кураторство развития региона со стороны федеральных министров. Это касается только тех регионов, которые находятся в самом непростом экономическом положении. Не думаю, что на первом этапе их будет больше порядка десяти. У нас будет задача выработать критерии, как мы выбираем эти регионы, и будем делать предложение, кто бы из федеральных министров и вице-премьеров мог бы такое кураторство получить, – подытожил он.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что правительство России утвердило стратегию пространственного развития. Документ предполагает выделение для регионов перспективных экономических специализаций и определение крупных центров – авангарда ускорения увеличения ВВП.

Политолог, политтехнолог (Барнаул) Константин Лукин рассказал о том, что Дмитрий Медведев предложил назначить кураторов из правительства для решения социально-экономических вопросов в регионах:

«Сама по себе задумка ввести кураторов в регионы правильная. Стремление правительства выравнять жизнь в субъектах РФ можно приветствовать. Действительно, в перечисленных регионах уровень жизни гораздо ниже, чем в других.

При этом есть важное «но». Задумка хорошая-исполнение не то. Дальнейшее исполнение предполагает, что кураторы из правительства будут контролировать и заниматься крупными инфраструктурными объектами.

Максим Орешкин открыто заявил, что в Туве он возьмёт под контроль строительство железной дороги Кызыл–Курагино, для того «чтобы все документы были финализированы».

Редактор газеты «Риск» (Тува) Сергей Конвиз рассуждает о том, что Дмитрий Медведев предложил назначить кураторов из правительства для решения социально-экономических вопросов в регионах:

«Очень сомнительно, что Туве нужна железная дорога. Эту железную дорогу не загрузит никто и никогда даже на 50%, поэтому работать она будет убыточно и возить по ней будет дороже, чем автомобилями. Это один вопрос.

Что же касается кураторства – идея здравая. Надо, чтобы хотя бы кто-то из центра присматривал за регионами. Главное – правильно подобрать куратора. Туве нужен куратор – прокурор. Что в нашем регионе может решить Орешкин? Он пресечет коррупцию или создаст рабочие места? Думаю, вряд ли».

Общественник, председатель исполкома Чуулгана (Съезда ойрат-калмыцкого народа), президент Калмыцкого общественного фонда «Национальное достояние» Басан Захаров рассуждает о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил назначить кураторов из правительства для решения социально-экономических вопросов в регионах:

«Назначение кураторов из правительства для решения социально-экономических вопросов в регионах – довольно здравая идея.

Калмыкии куратор из Москвы не помешает. Особенно, учитывая изменения, ожидающие республику, связанные с назначением врио губернатора. Новому главе региона нужно оказывать поддержку, и если куратором окажется лоббист из Москвы, Бату Хасикову будет спокойнее».

«Давыдов.Индекс»