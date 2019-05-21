В ожидании чуда

Ну вот, наконец-то! Дождались! Тува превращается в пуп Земли! Сюда едут все: от авантюристов до министров федерального правительства, включая генералов Генпрокуратуры и МВД России. Может быть, толку от них не будет вовсе, но какой эффект внутри республики! Говорят, уже уволен на пенсию прокурор Барума Наконечный, на грани увольнения прокурор Кызыла Пономарёв, под вопросом прокурор республики Боровков и министр Щур, написавший рапорт на увольнение. Скоро прибудет компания из МВД России, последуют новые отставки – иначе, зачем ехать так далёко?

Ещё больше вопросов вызывает визит министра экономики Орешкина в компании других министров. Известно, что денег он не возит. Но ведь едет же! В программе пребывания – мясокомбинат В.Оюна в с.Сукпак, «Межегейуголь», Элегестинское месторождение угля, «Лунсин», «Тардан Голд», облёт трассы будущей железной дороги «Курагино – Кызыл – Элегест». Затем – презентация инвестиционных проектов и итоговый доклад Главы республики Ш.Кара-оола. О чём, интересно, будет вещать наш неутомимый красноречивый гуру в этот раз? Что теперь он будет обещать собравшимся?

Из выше перечисленных предприятий-флагманов только «Тардан Голд» не освещён трагическим последствиями. Мясокомбинат в Сукпаке держится в основном на привозном скоте и дотациях из бюджета. «Межегейуголь» больше известен трагическими событиями с человеческими жертвами, чем производственными успехами. Элегестинское месторождение угля практически не ведёт добычу угля, а «Лунсин» украл из бюджета республики только за год почти 700 млн. рублей, был пойман чекистами за руку, и ему пришлось-таки деньги в бюджет Тувы вернуть.

Но самая большая интрига разворачивается вокруг железной дороги «Курагино – Кызыл – Элегест». Тут проблем несколько. Первая состоит в том, что она не представляет никакого интереса для частных инвесторов, поскольку Кара-оолу не хватило 12 лет, чтобы обосновать эффективность этого капитального вложения. Раньше, при Пугачёве, она стоила 72 млрд. рублей. Теперь странным образом «подорожала» по разным оценкам от 260 до 340 млрд. рублей. Правда, окончательной цифры стоимости до сих пор нет, так что цена, в конце концов, может перевалить и за эти пределы. Тогда теоретический срок окупаемости может вырасти с 50 лет до 100 лет.

В общем, дорога, скорее всего, не окупится никогда. Особенно в связи с тем, что работать ей придётся в одну сторону. Весь смысл этого строительства состоит в том, чтобы соединить Россию и Китай. Но таким планам вполне может помешать нарастающий тувинский сепаратизм во властных коридорах власти, набирающий силу при покровительстве Шойгу, и инвестиционная экспансия Китая в отношении соседей. В Кремле уже давно с тревогой наблюдают за ростом влияния Китая в Центральной Азии и на Дальнем Востоке России. В отсутствие внятной национальной политики России, отсталой технологической базы и при наличии противоречий между Центром и регионами, особенно такими, как Тува, сомнительным образом вошедшей в состав СССР, железнодорожная связь региона с Китаем может стать дестабилизирующим фактором внутри республики. Но если «железку» не тянуть в Монголию для соединения с Китаем, то в ней вообще отсутствует всякий смысл, поскольку добываемое сырьё и то, которое может быть добыто в будущем, не будет востребовано экономикой России. В этом случае даже печальная участь БАМа будет в сравнении с дорогой «Курагино – Кызыл – Элегест» казаться неким успехом. Так что построить дорогу можно только за счёт бюджета России, который и так уже в связи с авантюрой в Украине «поёт романсы».

Но есть и другая сторона медали. Строить железную дорогу за сотни миллиардов при реальной стоимости меньше одной сотни миллиардов, конечно, заманчиво. Если всё-таки найдётся источник финансирования. Но кто разрешит какому-нибудь авантюристу Байсарову так поживиться? Он же, при всей близости к Кадырову, не Ротенберг, не Ковальчук и не Тимченко! И даже – не Дерипаска. Так что перспективы дороги состоят в том, найдёт ли Путин достаточно денег на это строительство. А если найдёт, то кому доверят их осваивать. В списке возможных «инвесторов» наиболее вероятным выглядит близкий к В.В. Путину Геннадий Николаевич Тимченко. Скорее всего, именно на нём остановятся, когда настанет время практических решений по Туве.

Поскольку сейчас Тимченко (или кто другой такого же масштаба) не числится среди гостей республики, значит, время серьёзных решений по Туве ещё не настало. Так что министр Орешкин может заявлять что угодно, но это никак не повлияет на ситуацию.

Положение может измениться только вокруг прохоровской «Голевской горнорудной компании», планирующей организовать электроснабжение горнодобывающего комбината в Тоджинском районе из Иркутской области и имеющей намерение связать комбинат автомобильной дорогой до Курагино Красноярского края. Планы этой компании не устраивают Главу Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Некоторые полагают, что в основе конфликта компании и Кара-оола лежат личные мотивы неудовлетворённых амбиций. Однако Прохорову удалось найти общий язык с министром финансов Силуановым, в результате чего родилось протокольное решение об одобрении проектов «Голевской горнорудной компании» по электроснабжению и автомобильному сообщению. Так что компания, скорее всего, получит федеральное финансирование для реализации своих планов. Это ещё не гарантия успеха компании, но многообещающий перелом в освоении месторождения меди. У Кара-оола остаётся ещё достаточно сил и средств для препятствования деятельности компании, однако вхождение в проект олигарха Потанина даёт основания полагать, что Голевская компания получит значительное ускорение в своём развитии.

Думается, что предстоящие смотрины Тувы федеральными чиновниками стоит рассматривать как пристрелочные. Всем понятно, что с Кара-оолом и его командой коррупционных дилетантов и подхалимов «каши не сваришь», никаких грандиозных проектов не реализуешь. В республике нужна тотальная зачистка правительства и парламента. Нужна «свежая кровь» в органах управления. Всё это начнётся тогда, когда будут приняты основные решения по финансированию тувинских проектов и по персоналиям, участвующих в их реализации. В этом году никаких серьёзных перемен (за исключением выборов депутатов Верховного и местных Хуралов) не ожидается. Но решения о финансировании проектов должны быть приняты уже в этом году. По ним мы и узнаем, что реально ждёт республику в 2020 году и ближайшей пятилетке.

Кондрат Пчёлкин