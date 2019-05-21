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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 19, 21 мая / Не важно, кто украл – важно, кто сидит
   
 
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№19, 21 мая 2019 года.

Не важно, кто украл – важно, кто сидит

Предвыборная ситуация в Туве медленно, но верно накаляется. При этом если для избирателей и вероятных кандидатов в депутаты Хурала эти выборы значат немного, то для потенциальных кандидатов от партии, именуемой в народе партией жуликов и воров, эти выборы могут иметь очень серьёзные последствия. Но ещё более важны эти выборы для Главы республики Шолбана Кара-оола. Если он их проиграет, то лишится последнего и единственного козыря в диалоге с федеральной властью, и его просто спишут со счетов. А там, глядишь, следствие суд, лесоповал... Но уверенности в том, что удастся тотально фальсифицировать итоги голосования, у исполнительной власти уже нет. Поэтому ожесточённая борьба за возможных кандидатов началась задолго до объявления выборов.

Теперь главная задача для Кара-оола – не допустить выдвижения в кандидаты и регистрации лиц, которых Кара-оол по разным причинам не в состоянии контролировать. Таких набирается немало – порядка 10 человек. Особую тревогу у него вызывают, похоже, В.Орус-оол, Ш.Иргит и Р.Монгуш, шансы на избрание которых в Верховный Хурал Тувы велики.

Общеизвестно, что авторитетного влияния на умы избирателей у действующего Главы республики уже давно нет. Так что у него остались только два рычага, способных повлиять на ситуацию. Это распоряжение бюджетом и использование правоохранительной системы в качестве пугала и карающего меча. Насколько можно судить по поведению В.Орус-оола и Ш.Иргита, Кара-оолу удалось «убедить» их не выставляться на выборах. А вот с Р.Монгушом, как говорится, «нашла коса на камень». Пришлось организовывать провокацию с воровством лошадей с последующим заявлением в полицию о вымогательстве. Сначала украли лошадей, а затем с неизвестного конспиративного телефона направили СМС-сообщение о том, кто якобы украл скот: «Твоих 7 лошадей с местечки Кара-Суг угнали и забили Майн и Бора-Хоо. На вырученные от забоя лошадей Майн и Бора-Хоо 150 тысяч привезли из Кемерово жеребца. (Жеребец стоит на кошаре Бора-Хоо)». Так определились два вероятных вора – Бора-Хоо и Майн. Первый держит скот по соседству с Монгушом, второй – земляк Монгуша по Баруму.

Утверждать сейчас, что это они угнали лошадей Р.Монгуша, пока невозможно – уголовное дело только-только возбуждено. Да и то не в отношении лиц, а по факту. Но события, которые развивались после того, как Бора-Хоо и Майн письменно сознались в краже и дали расписки о том, что готовы компенсировать стоимость скота, навевают на определённые мысли.

Действия продажной полиции при попустительстве невменяемой прокуратуры говорят о том, что всё случившееся с Романом – часть некоего зловещего плана, разработанного, скорее всего, бывшим сотрудником СКР, а ныне зампредом правительства Чудаан-оолом, который в своё время при руководстве СУ СК по РТ организовал подобное уголовное преследование тогда главного оппонента Кара-оола – председателя парламента В.Оюна, у которого точно так же, как и у Р.Монгуша, украли скот. Тогда тоже сначала скотокрада заставили написать заявление на Оюна о побоях, затем взяли его под государственную защиту. Под которой он умудрился совершить убийство, за что мотает срок. Скотокрад также отказался от своих показаний, и обвинение рассыпалось. Однако в ходе уголовного преследования карьера В.Оюна в качестве политического деятеля была бесповоротно разрушена, и он теперь вынужден фермерством собирать крохи с барского стола.

И вот очередная версия политико-уголовного преследования. И – ничего нового. Так же, как и в случае с В.Оюном, следствие идёт через пень-колоду. К примеру, Тулуш Артыш-оол (Майн) 2 апреля 2019г. обращается в ГУВД и просит привлечь к уголовной ответственности Р.Монгуша за угрозы и вымогательство, которому до этого написал расписку, где сознался в угоне лошадей. Другой подозреваемый в краже Шолбан Кужугет (Бора-Хоо), тоже ранее признавшийся в краже, написал подобное заявление 3 апреля. Правда, даты в заявлениях почему-то исправлены. Видимо, были написаны позже и подправлены под постановление о возбуждении уголовного дела, датированного 2 апреля. Затем оба скотокрада письменно отказались от своих претензий к Р.Монгушу, однако оперативникам МВД удалось их «переубедить» вернуться к своим первоначальным требованиям.

При этом любопытно, что постановление о возбуждении уголовного дела по краже скота появилось только 8 апреля 2019г., хотя преступление было совершено 19 марта 2019г. Если верить правоохранителям, то сначала было вымогательство, а уже потом – кража. В общем, всё шито белыми нитками, и намерения участников уголовного преследования очевидны. Всё это говорит о нечистоплотности следствия, перед которым была поставлена задача любой ценой упечь Р.Монгуша в СИЗО, чтобы он не смог участвовать в выборах.

Но система дала сбой. Адвокат Язев А.А. завалил прокуратуру жалобами и заставил-таки прокурора Р.Пономарёва шевелиться. Начались проверки. Запахло «жареным» – сам факт, что фермер, у которого украли скот, сидит в тюрьме, а скотокрады, которые то подают заявления, то отказываются от них, не только на свободе, но и под госзащитой, вызывает, мягко говоря, недоумение.

И тут происходит нечто удивительное. В редакцию газеты обратилась жена одного из подозреваемых скотокрадов – Кужугет Салбакай Кужугетовна. С её слов, пришла она потому, что после публикации о краже скота её муж подвергся публичной порке. Его винят в том, что он сначала украл скот, а затем написал донос. И она обратилась в газету:

«Я, Кужугет Салбакай Кужугетовна, жена Кужугет Шолбана (Бора-Хоо). Когда прочли статью, мы были в шоке. Все, что там написано – неправда. На самом деле Р.Монгуш приехал с группой лиц в нашу стоянку и захватили моего мужа, отвезли вниз «Догээ», там избили и угрожали оружием. Заставляли писать признательные показания в краже лошадей. Боясь за свою жизнь, муж согласился на все, что они говорили. Мы являемся КСХ, имеем большое хозяйство. Муж назавтра хотел с ними встретиться и объясниться по-хорошему, но они с той «распиской» обратились в полицию. И нам пришлось тоже. А лошадь стоимостью 150 000 рублей купили мы на свои деньги, мы далеко не бедные люди».

Пришлось разбираться. Оказалось, что никто не свидетельствует о том, что Р.Монгуш приезжал к Бора-Хоо. И уж тем более – избивал, угрожал и вымогал. Это утверждает только ранее судимый за скотокрадство т.н. «потерпевший», который утверждает то одно, то противоположное.

Жену скотокрада понять можно – это её муж. Она сама при инциденте не присутствовала, однако утверждает, что он якобы обратился в полицию после того, как туда обратился Монгуш, хотя документы неумолимо подтверждают обратное – полицаи Р.Монгушу просто не дали написать заявление, поскольку у них уже были заявления скотокрадов Майна и Бора-Хоо. Мы договорились, что Салбакай Кужугетовна 17 мая придёт в редакцию, чтобы ответить на возникшие у редакции вопросы, однако она больше не появилась. Так что, скорее всего, её приход – результат воздействия на скотокрадов недобросовестных полицейских, которые и спровоцировали ситуацию.

В редакции жена Бора-Хоо скрыла, что в 2014 году Бора-Хоо уже попадался сотрудникам полиции с двумя тушами забитых лошадей, которые были украдены у жителя Кара-Хаака по имени Чойган-оол. Дело почему-то не было возбуждено, хотя тот был задержан сотрудниками полиции с поличным. В 2016 году у соседа Бора-Хоо украли 30 коров, угнали всю живность, оставив пустую кошару. Сотрудники ГИБДД случайно задержали Майна с тушами забитых животных – они успели забить семь животных из 30-и. Дело опять не возбудили, хотя должны были. Ранее в 2009 году у дяди Андриана Шериг-ооловича Ооржака украли пять лошадей. Попался Майн. Отсидел в тюрьме два месяца, отпустили... В 2017 году у жителей Танды угнали табун в количестве больше 60 голов. След привёл в Кара-Хаак. Среди воров они опознали Майна и Бора-Хоо. Зная такое, не очень верится в то, что их оговорили. Думается, это работа не только следственного комитета, но и генпрокуратуры РФ.

Срок содержания Р.Монгуша – до 1 июня 2019 г. Мы будем отслеживать ситуацию. Полагаем ненормальной ситуацию, когда пострадавший фермер сидит в СИЗО, а вероятные скотокрады – на свободе.

Редакция

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 http://risk-inform.ru/article_8007.html
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Онер Ондар и Роман Монгуш с интересом читают газету РИСК.
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