Наркоторговцы захватили Шагонар?

Десять месяцев Шагонар живет без мэра. Работал мэром последний раз аж восемь месяцев Уважаа. Его сделали козлом отпущения и заставили уйти, хотя за это должен был отвечать Чудан-оол.

Сейчас назначили Самбуу Эдурда, бывшего спортсмена. Правда, он ничем особым не отличился, разве что огромным весом для такого молодого человека. Неуклюжий, по пьяни буйный человек, чуть что – хватается за нож... Все знают, что он принимает наркоту. Это не знают только: 1. Полиция. 2. Братья Чудан-оолы. 3. Наверное, братья Кара-оолы. Это официально. Полиция, думаю, знает из своих источников, братья Чудан-оолы тоже в курсе, а вот братья Кара-оолы точно не знают. Потому что им рекомендации дают Чудан-оолы и супруги Балчий Начын и Вера. Т.е., приближенные Кара-оола.

Про Балчий Начына, все полагают, что он в доле со всеми, кто занимается в районе наркотой. Вот эти люди долго и дружно выживали всех, кто приходил работать мэром в Шагонар. Чтобы благополучно сел в кресло Самбуу.

Совсем уж братья Чудан-оолы оборзели у нас в районе. Даже не интересно работать здесь. Наглец Чудан-оол своих родственников по местам рассадил, образовался очень узкий круг из близких родственников. Ну и понятно – так легко воровать деньги из бюджета разных уровней.

Самбуу Эдик – готовый компромат на правительство. Все кричат, что везде криминалитет, и здесь просочился. Если Самбуу отличится наркотой, то правительству долго придется расплачиваться за этого человека. Так что, пока не поздно, принимайте меры...

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