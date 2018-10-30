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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 43, 30 октября / Наркоторговцы захватили Шагонар?
   
 
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№43, 30 октября 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Наркоторговцы захватили Шагонар?

Десять месяцев Шагонар живет без мэра. Работал мэром последний раз аж восемь месяцев Уважаа. Его сделали козлом отпущения и заставили уйти, хотя за это должен был отвечать Чудан-оол.

Сейчас назначили Самбуу Эдурда, бывшего спортсмена. Правда, он ничем особым не отличился, разве что огромным весом для такого молодого человека. Неуклюжий, по пьяни буйный человек, чуть что – хватается за нож... Все знают, что он принимает наркоту. Это не знают только: 1. Полиция. 2. Братья Чудан-оолы. 3. Наверное, братья Кара-оолы. Это официально. Полиция, думаю, знает из своих источников, братья Чудан-оолы тоже в курсе, а вот братья Кара-оолы точно не знают. Потому что им рекомендации дают Чудан-оолы и супруги Балчий Начын и Вера. Т.е., приближенные Кара-оола.

Про Балчий Начына, все полагают, что он в доле со всеми, кто занимается в районе наркотой. Вот эти люди долго и дружно выживали всех, кто приходил работать мэром в Шагонар. Чтобы благополучно сел в кресло Самбуу.

Совсем уж братья Чудан-оолы оборзели у нас в районе. Даже не интересно работать здесь. Наглец Чудан-оол своих родственников по местам рассадил, образовался очень узкий круг из близких родственников. Ну и понятно – так легко воровать деньги из бюджета разных уровней.

Самбуу Эдик – готовый компромат на правительство. Все кричат, что везде криминалитет, и здесь просочился. Если Самбуу отличится наркотой, то правительству долго придется расплачиваться за этого человека. Так что, пока не поздно, принимайте меры...

Без подписи

(прочитано 842 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7625.html
+13

<< Комментарии к статье (Всего: 6) >>
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Аноним (гость) 02-11-2018 09:37:57   #6 [ru]
По всей Туве только физкультура и спорт, а еще преступления и тюрьмы, которые никогда не пустуют, карлики пихают в эти тюрьмы наших пацанов или заставляют на себя работать, заказуха разная - от агентурной собачьей и другой поскудной работы.
Смотришь какая гавешка из тюремщиков вдруг повысилась в должности или участковый, просто так ничего не бывает.
 
+1
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Аноним (гость) 02-11-2018 05:54:07   #5 [ru]
Когда Самбуу руководил спортом Улуг-Хемский кожуун дважды становился лучшим муниципалитетом по развитию физкультуры и спорта в республике.Вот это конкретный результат,а не ваши сплетни.
 
0
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Sensey 31-10-2018 15:00:55   #4 [ru]
это везде так, не только в шагонаре
  
+1
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Аноним (гость) 31-10-2018 11:14:10   #3 [ru]
людоедам-канибалам нужна только войнв )) если анализировать то в таких случаях людоедство неизбежно..смотрите как они едят друг друга а это люди при чем пожившие представляете(пример конечно людоедский) нужно обновление и отшибить это мышление по корню..суки
 
0
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Аноним (гость) 31-10-2018 10:52:32   #2 [ru]
Пакостная семейка Тюлюшей все никак не успокоится.Продолжает свое мерзкое дело.Успокоятся только тогда,когда дорвутся до власти.А этого никогда не будет,поэтому они чернят всех и все подряд.
 
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Аноним (гость) 31-10-2018 08:03:59   #1 [ru]
В Пий-Хемском и Каа-Хемском районах мягко говоря бардак, прокурор Мельников много лет на все закрывает глаза.
 
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