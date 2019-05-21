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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 19, 21 мая / Самолёты куплены с нарушением законов, но сроки привлечения к ответственности истекли
   
 
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№19, 21 мая 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Самолёты куплены с нарушением законов, но сроки привлечения к ответственности истекли

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Прокуратурой республики по Вашему запросу от 02.04.2019 проведена проверка доводов опубликованной в газете «Риск-экспресс» статьи о совершении Правительством Республики Тыва сделок по приобретению двух самолетов марки Pilatus PC-12.

По результатам проверки выявлены нарушения ст.ст. 10, 55 Федерального закона от т 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действовавшего в период заключения государственных контрактов от 17.06.2011 №№ 1, 2 на приобретение 2 воздушных судов модели «Pilatus PC-12/47», ст.ст. 34, 162 Бюджетного кодекса РФ, выразившиеся в неправильном выборе способа размещения заказа, в том числе без обоснования начальной (максимальной) цены контракта, и неэффективном использовании бюджетных средств.

По выявленным нарушениям федерального законодательства прокуратурой республики первому заместителю Председателя Правительства Республики Тыва внесено представление. Информацию о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования Вы вправе получить в прокуратуре республики по истечении установленного законом месячного срока.

Оснований для направления в суд искового заявления о признании вышеуказанных государственных контрактов недействительными не имеется в связи с истечением срока давности, установленного ч.1 ст.196 ГК РФ.

В случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе его обжаловать первому заместителю прокурора республики или в суд.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк

(прочитано 367 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7999.html
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Жадность губит
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