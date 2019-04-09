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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 14, 9 апреля / Почему прокуроры вместо борьбы с коррупцией запугивают журналистов?
   
 
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№14, 9 апреля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Почему прокуроры вместо борьбы с коррупцией запугивают журналистов?

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ПОВТОРНЫЙ ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

28 марта 2019 года получил ответ прокуратуры Тувы за подписью ранее мне неизвестного и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства П.А. Насса на публикацию в газете «РИСК» «Воровство на стройках Тувы».

Ответ вызывает недоумение – в нём отсутствуют данные о том, каким образом и зачем иногороднее ООО «Ленд Строй» вдруг стало проектировщиком здания «Терапевтический корпус на 240 коек в г. Кызыле», которое изначально проектировалось ОАО «Проектный институт «Тувагражданпроект». Насс не сообщает, когда, кем и какой аукцион на проведение работ по составлению дополнительной сметы на окончание строительства объекта проводился, зато зачем-то сообщает, что прокуратура обращалась в Арбитражный суд с исковым заявлением о признании открытого конкурса № 011220000081001947 недействительным, однако не приводит никаких данных о результатах прокурорского реагирования – как известно, ООО «Строительный холдинг Тезис» как строил здание больницы, так и строит, наплевав на судорожные неэффективные действия прокуратуры по пресечению беззакония. Что косвенно подтверждает версию публикации о формальном вмешательстве прокуратуры не для получения заявленного результата по наведению порядка при распределении государственных заказов, а ради создания видимости прокурорского контроля.

При этом Ваш подчинённый Насс, видимо, даже не в курсе, что решением антимонопольной службы России итоги аукциона, по которым победителем был назначен участник ООО «Строительный холдинг Тезис», предложивший цену на 160 млн. рублей выше второго участника, были признаны недействительными.

Всё это говорит о том, что внутри прокуратуры Тувы отсутствует мотивация на борьбу с коррупцией, что и было обоснованно отмечено в публикации, так не понравившейся Вашему работнику Нассу.

Прошу дать оценку резкому увеличению сметной стоимости работ по устройству вентиляции и электромонтажных работ с 28 млн. руб. по оценке «Тувагражданпроекта» до 240 млн. руб. ООО «Ленд Строй». В частности, прошу проверить обоснованность заложения в смету ООО «Ленд Строй» укладку 300 км силового кабеля, о чём сообщается в публикации. Прошу также выяснить, каким числом проведена корректировка ПСД – до или после проведения конкурса.

Одновременно обращаю Ваше внимание, уважаемый прокурор, на недопустимость запугивания журналистов со стороны прокурорских работников, отработавших в Туве пару недель или месяцев. По поводу необоснованного заявления Насса о якобы имеющем место злоупотреблении правами журналистов газеты «РИСК» «в пользу постороннего лица» вынужден поставить в известность Генеральную прокуратуру России и Союз журналистов РФ. Скорее, это прокуратура Тувы своим бездействием и попытками оказать давление на независимую прессу потакает воровству бюджетных средств такими ловкачами, как ООО «Строительный холдинг Тезис».

Прошу отменить результаты поверхностной проверки материалов публикации в газете «РИСК» «Воровство на стройках Тувы» и назначить новую проверку без участия и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства П.А. Насса.

Итоги повторной проверки прошу направить в редакцию по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров
01.04.2019г.

(прочитано 517 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7920.html
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http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Остальные материалы номера 14:
 
   
   
 
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