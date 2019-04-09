На госзакупках в Туве совершаются сотни нарушений в год!

Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ

В 2018 году за нарушения Федерального закона от 05.04.2013 года N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Тывинским УФАС России вынесено 184 постановления о привлечении к административной ответственности в отношении 72 должностных лиц (членов конкурсных, аукционных комиссий, контрактных управляющих, работников контрактных служб, руководителей органов власти и бюджетных учреждений) и 9 юридических лиц, с общей суммой наложенных штрафов в размере 2 327 953,39 рублей .

Количество выносимых постановлений о привлечении к административной ответственности в отношении региональных заказчиков к общему количеству составляет более 80%.

Дела о нарушении законодательства о контрактной системе в 2018 году в следственные органы не передавались.

Информация за первый квартал 2019 года будет направлена в Ваш адрес до 20.04.2019 года после сдачи ведомственной отчетности за указанной период.

Руководитель управления Ф.А. Хаджиев