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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 6, 12 февраля / За какие заслуги Шолбан Кара-оол подарил 100 миллионов?
   
 
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№6, 12 февраля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

За какие заслуги Шолбан Кара-оол подарил 100 миллионов?

Прокурору Республики Тыва Боровкову А. Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №5 в статье «Мародёры тувинского бюджета» сообщается о незаконном выделении ООО «Завод ЖБИ 2» гранта Главы правительства РТ на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва».

В статье сообщается, что данное предприятие не могло получать финансовую помощь из бюджета Республики Тыва по целому ряду объективных причин, в том числе в связи с задолженностью перед бюджетом по налогам, отсутствию необходимого вида разрешённой деятельности, а также в связи с тем, что данное предприятие является резидентом другого региона РФ.

Кроме этого, сообщается, что ООО «Завод ЖБИ 2» не выполнило условий Соглашения с Минэкономразвития РТ, в связи с чем министерство обращалось в Арбитражный суд с заявлением о взыскании 100 млн. рублей. Однако представитель Минэкономразвития РТ по неизвестным причинам дважды не явился в судебное заседание по делу А69-629/2017, в связи с чем иск был оставлен без рассмотрения.

В случае подтверждения опубликованных фактов прошу провести проверку в отношении виновных лиц в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ и, в случае установления факта коррупции, обратиться СКР с соответствующим ходатайством о возбуждении уголовного дела. Прошу также обратиться в арбитражный суд в интересах неопределенного круга лиц с иском о взыскании с ООО «Завод ЖБИ 2» 100 млн. рублей и процентов за пользование чужими деньгами.

Прошу также вынести в адрес Главы правительства РТ предостережение о недопустимости разбазаривания бюджетных средств.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 393 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7802.html
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