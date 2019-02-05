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Каковы успехи развития малого предпринимательства в Пий-Хеме?
Главе правительства Тувы Ш.В. Кара-оолу
ЗАПРОС
В 2015 году Вы выдали новосибирскому предприятию ООО «Завод ЖБИ-2» грант на развитие малого предпринимательства в размере 100 млн. рублей. Как сообщило Министерство экономики Республики Тыва, при этом планировалось строительство ВИП-зоны в Пий-Хемском кожууне стоимостью в 209 млн. рублей. По прогнозу Минэкономики в этой ВИП-зоне должно быть создано 15 рабочих мест, годовая выручка должна составлять более 60 млн. рублей, а годовая прибыль – 7 млн. рублей.
Прошу сообщить, сколько создано рабочих мест в указанной ВИП-зоне, какова годовая выручка в 2016-2018 годах и сколько прибыли было получено за указанный период.
Ответ прошу направить в редакцию электронной почтой и по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.
С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров
04.02.2019 г.