Каковы успехи развития малого предпринимательства в Пий-Хеме?

Главе правительства Тувы Ш.В. Кара-оолу

ЗАПРОС

В 2015 году Вы выдали новосибирскому предприятию ООО «Завод ЖБИ-2» грант на развитие малого предпринимательства в размере 100 млн. рублей. Как сообщило Министерство экономики Республики Тыва, при этом планировалось строительство ВИП-зоны в Пий-Хемском кожууне стоимостью в 209 млн. рублей. По прогнозу Минэкономики в этой ВИП-зоне должно быть создано 15 рабочих мест, годовая выручка должна составлять более 60 млн. рублей, а годовая прибыль – 7 млн. рублей.

Прошу сообщить, сколько создано рабочих мест в указанной ВИП-зоне, какова годовая выручка в 2016-2018 годах и сколько прибыли было получено за указанный период.

Ответ прошу направить в редакцию электронной почтой и по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

04.02.2019 г.