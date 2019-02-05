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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 5, 5 февраля / Каковы успехи развития малого предпринимательства в Пий-Хеме?
   
 
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№5, 5 февраля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Каковы успехи развития малого предпринимательства в Пий-Хеме?

Главе правительства Тувы Ш.В. Кара-оолу

ЗАПРОС

В 2015 году Вы выдали новосибирскому предприятию ООО «Завод ЖБИ-2» грант на развитие малого предпринимательства в размере 100 млн. рублей. Как сообщило Министерство экономики Республики Тыва, при этом планировалось строительство ВИП-зоны в Пий-Хемском кожууне стоимостью в 209 млн. рублей. По прогнозу Минэкономики в этой ВИП-зоне должно быть создано 15 рабочих мест, годовая выручка должна составлять более 60 млн. рублей, а годовая прибыль – 7 млн. рублей.

Прошу сообщить, сколько создано рабочих мест в указанной ВИП-зоне, какова годовая выручка в 2016-2018 годах и сколько прибыли было получено за указанный период.

Ответ прошу направить в редакцию электронной почтой и по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров
04.02.2019 г.

(прочитано 496 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7787.html
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