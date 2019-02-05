    Перекрёсток мнений

Аноним, 31-01-2019 #1[ru]

Закон о запрете неуважения власти – это что-то типа закона о защите чувств ворующих...

Аноним, 30-01-2019 #1[ru]

...Шолбана давно бы уже снесли, но родоплеменной строй в Республике не дает этого сделать! Все боятся и живут только сегодняшним днем.

Аноним, 30-01-2019 #2[ru]

Лифанова на картинке – просто огонь. Дайте две!

Эрмак, 30-01-2019 #4[ru]

Действительно, больше 5 лет я не то, что не покупал газету «Центр Азии», но даже и не читал того, о чем она пишет на своем Сайте... Наверное, потому, что Антуфьеву я знаю с советских времен... С 1983 года. И никогда ее за «журналиста» не считал...

Аноним, 30-01-2019 #5[ru]

Та, что средненькая, во много раз превосходит своих подружек по бокам по подлости и гадливости. Вот где настоящий кладезь.

Националист, 31-01-2019 #11[ru]

Будем ждать, когда и главное, куда побегут крысы, что в Туве, что на Рассеюшке... «Бомба замедленного действия» в сеть «слили» 175 гб. данных Кремля, спецслужб, олигархов и РПЦ.

Аноним, 31-01-2019 #13[ru]

Глава республики, предпраздничный звоночек прозвенел. Какие ещё нужны аргументы, чтобы объявить «ЕР» теми, кто они есть – врагами народа? Нет неприкасаемых. Из года в год вы фальсифицируете выборы под себя, отнимая будущее у своего народа. Вы и привели тувинцев к катастрофе! Забыли, как во время выборов чмошники-учителя обеспечивают хищения голосов граждан Тувы и фальсифицируют итоги выборов? Мы привыкли молчать и привыкли терпеть. И этим они пользуются. Давайте сделаем одну простую законную вещь осенью 2019 года, чтобы партия «Единая Россия» на выборах проиграла. Покажем власти, что мы – единый народ, который надо уважать.

Партия Единая Россия и «непобедимая» прогнила экономически, материально и морально, нет у нее ни того ни другого. А особенно – ума. Большая часть членов ЕР – это коньюктурщики, которые почувствовав, что партия начинает терять влияние, сразу же переметнутся к новому центру силы. Спецоперация по задержанию Арашукова и его талантливого бизнес-папы, состоялась. «Так вот под этой личиной, Скрывался, блин, уголовник, Ну, в жизни не скажешь, какой был мужчина». Выводы, которые может и должна сделать власть по результатам Единого дня голосования осенью – народ ждет перемен. Уйдите добровольно, и продажных коммунистов заберите с собой! Процессы уже начались, но власть слишком самонадеянна, чтобы прислушаться к этим словам. А зря... ВЫ – СЛЕДУЮЩИЙ!!!

Аноним, 01-02-2019 #17[ru]

В местных СМИ Карачаево-Черкесии немногочисленные смелые журналисты, публикации за публикациями, писали о преступной деятельности семьи сенатора. Это и считают первоначальным возбудителем беспокойств в элитных кругах. Хочу от имени читателей еженедельника «Риск», выразить искреннюю благодарность редакционной коллегии газеты, прежде всего за мужество. Искать правду и справедливость в нашей банановой республике, где правят балом отмороженные бандиты, очень опасно. Много лет бесстрашные сотрудники газеты, рискуя своей жизнью освещают реальную, картину Тувы. Оборот нелегальной водки, наркотрафик, убийства конкурентов, обналичивание федеральных средств, незаконный захват власти, неправильная трактовка современной истории Тувы, фальсификация статистических данных социально-экономического положения... Печально и досадно, что всем этим руководит обожаемый простыми Россиянами, наш звездный земляк, православный Кужугет оглы.

Аноним, 01-02-2019 #21[ru]

Шолбан Кара-оол: Я готов менять министров до тех пор, пока не найду настоящего профессионала и патриота. Критерии простые: средства должны использоваться по назначению и вовремя – и это главное. Никаких проколов. Дома сиротам, затягивание сроков, недострои могут исчезнуть как проблемы, если искоренить бюрократию, вовремя отсекать нерадивых подрядчиков и продажных вороватых чиновников.

Аноним, 02-02-2019 #22[com]

Двуличный урод с мерзкой наглой рожей – Карлик во всей красе.

Аноним, 02-02-2019 #23[com]

На Кавказе должность сенатора можно купить, а у нас говорят, только через [трах] с тремя Карликами.

Аноним, 02-02-2019 #25[com]

В России можно быть наркоманкой и проституткой в студенческие годы, а потом стать сенатором. К сожалению это касается и нашей республики. Такие нравы в стране, такие нравы и в Туве. На их фоне даже алкаши типа Ельцина и помельче будут честнее и порядочнее.

Аноним, 31-01-2019 #1[ru]

В Хакасии прокуроры нашли незаконные траты капремонта на 9 млн., а в Туве тем временем на деньги жильцов ремонтируют дом Шойгу. У него денег своих нету, что ли? Своего Карлу попросил бы – у него должно хватить! Вот как после таких новостей платить за капремонт, если знаешь, что деньги уйдут Карликам? Ау, прокуратура!

Аноним, 31-01-2019 #1[ru]

Депутаты... проголосовали за законопроект о введении «государственной награды – почетного звания «Заслуженный журналист Республики Тыва» – за что кукушка хвалит петуха?

Аноним, 01-02-2019 #2[ru]

Традиции министерства образования... разбазаривание бюджетных средств... Итак видно же, как крутят деньги, в школах – сплошное сокращение и увольнение... Это называется не разбазаривание, а коррупция. Надо проверять централизованную бухгалтерию – главбух Кыргыс, министр Санча.

Аноним, 30-01-2019 #1[ru]

Никаких достижений в сельском хозяйстве на наших столах не видно. Молоко все в тетропаках из пальмового масла, молочные остальные продукты такие же, мясо дорогое, в районах еще хреновее.

Аноним, 31-01-2019 #6[ru]

В центре вещающего стола расположился УМ, ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ собравшихся жрецов по имени Ю-Ю...

Аноним, 31-01-2019 #7[ru]

Создание 3 тыс. рабочих мест. В республике что, завод или фабрику открыли? Можно рассказать конкретно, где столько мест создали? В организациях идут сокращения, а вы пишете о создании рабочих мест. Можно все написать, что угодно. Для кого эти цифры?

Аноним, 31-01-2019 #8[ru]

Живут в виртуальной реальности, не чуя под собой страны... Они не зависят от мнения народа, их выбирает Путин с Шойгу – это для них они рисуют свои цифирки.

Аноним, 30-01-2019 #1[ru]

Нашли, кому писать

Аноним, 30-01-2019 #2[ru]

...Тут как раз правильно сделали! Запрос – пустая формальность, а руки себе развязали! Не важно, какой будет ответ и будет ли, но поступили по-умному!

Аноним, 31-01-2019 #3[com]

Народ, а попробуйте то же самое заставить сделать депутатов! Они же как бы народные избранники! Вот и пускай, соблюдая все юридические и всякие придуманные ими же самими нормы, сделают депутатский запрос и дадут ответ ВАМ, ТЕМ КТО ИХ ВЫБРАЛ!!! Ну а газета «РИСК» осветит процесс. Фамилии депутатов и результат их работы. А ВЫ, земляки-избиратели, увидите, за кого вы голосовали, и стоит ли голосовать за этих персонажей в следующий раз. Попробуйте, заставьте работать это болото!

Аноним, 31-01-2019 #1[ru]

А в «ЖБИ 2» кто хозяин? Тогда будет и понятно, для кого 100 миллионов.

Аноним, 30-01-2019 #2[ru]

Чернявский А.П. – это номенклатурный ноль, принеси бумагу. От него ничего не зависит.

Аноним, 31-01-2019 #10[ru]

№1, это называется круговая порука – ворон ворону глаз не выклюет. Только внешнее вмешательство может сломать эту систему. Не хотите сами разбираться, пусть разбирается Верховный Суд России. P.S. Если это официальный ответ на запрос, то почему анонимно? Или это Ваня проштудировал федеральное законодательство и уже готовится к защите в суде?

Аноним, 01-02-2019 #12[ru]

Успун должен отвечать за коррупцию – однозначно, если хочет служить Кара-оолу, то пусть идет в кара-шериг.

Аноним, 30-01-2019 #1[ru]

Зная нынешние Российские реалии, а тем более имеющие тувинский налет, письмо не удивило. Вполне похоже на правду. Надеюсь, законы вселенной в отношении этих «руководителей-бухгалтеров» сработают неминуемо, и наказание будет неотвратимо! Даже если государственные правоохранители в очередной раз облажаются. Вся эта подлость и мерзость обязательно обернутся к ним, их детям, их внукам. Будь проклят тот, кто наживается на больных, детях, стариках! Законы вселенной работают!!!

Аноним, 30-01-2019 #2[ru]

Наживаются Кара-Карлики, а директора и бухгалтера – не при чем. Просто в этом интернате идет война против директора, ее подставляют и пишут такие письма. Кто-то на ее место метит, сразу видно.

Аноним, 30-01-2019 #4[com]

Даа, Карлики даже убогих обобрали... Ну и дела!

Аноним, 30-01-2019 #1[ru]

В банях Кызыла моется вся нищая Тыва, в районах бань нет. Народ должен терпеть наших чинуш хапуг. Прокуратура когда поднимет свою задницу, куда не плюнь – везде [писец].

Аноним, 30-01-2019 #2[ru]

ШВК говорит, чтобы увеличивали рабочие места. А на самом деле везде только сокращения. Пойдешь искать работу: сидят древние бабки, которые плохо слышат, плохо видят. Руководители и директора, пжст, сколько можно работать пенсионерам, которым уже за 60. В республике и так нет работы. Сделайте приоритет людям предпенсионного возраста. Им жить не на что! Пенсионеры должны воспитывать внуков!

Аноним, 30-01-2019 #4[ru]

Держитесь тувинцы, это еще не самое дно, будет ещё хуже. Дна социально-экономическая жизнь Республики Тыва достигнет через 1-2 года, после того, как Ш.В.К. оставит свои полномочия. Тогда-то и вскроется все зло, о котором вы еще не догадываетесь. Досадно видеть, как тувинцы едут за Саяны в поисках лучшей доли. Снимают жильё вскладчину, оставляют детей у родственников в Туве, лишь бы иметь возможность работать и что-то зарабатывать.

Аноним, 30-01-2019 #8[com]

Мойся не мойся, а Кара-оолу не отмыться никогда. Грязную душу не отмоешь.

Аноним, 31-01-2019 #9[ru]

Кара-оол, сделай ремонт во второй центральной бане – там вся нищая Тыва моется со всех районов. Сделай хоть что-то для своего народа, а не для себя. Почему в прачке такие старые сломанные машины, где новые! Прокуроры по баням, конечно, не ходят, они с Карликами в саунах моются. Но вы сходите и отреагируйте.

Аноним, 30-01-2019 #1[ru]

Идиот недоделанный этот Дронин! Таких сейчас очень много среди управленцев, всех уровней... Пена...

Аноним, 30-01-2019 #4[ru]

Почему ветхий дом не сносят, а хотят разобрать нормальный? Место, наверное, кому то понадобилось...

Аноним, 31-01-2019 #15[ru]

Вот у кого ума хватило поставить Дронина мэром Турана? Он, похоже, в исправительной колонии скорее всего от запоя и потребления наркоты разум потерял... Люди, побывавшие у него на приеме, говорят: глаза злые, бешеные и пальцы рук дрожат... А фото со стаканом изумительное!

Аноним, 30-01-2019 #2[ru]

ИК-1 настоящее место преступления.

Аноним, 30-01-2019 #3[ru]

Прокурор республики куда смотрит, за что повесили парня Кунгаа и кто за это ответил? До этого русский тоже якобы повесился. Когда в ИК-1 наведут порядок? Следственный комитет чего молчит? Или уже продались – заключенных убивают в колонии, продовольствие воруют сами сотрудники. Видно, с голоду пухнут, скорей бы лопнули! Туберкулез среди заключенных вырос в разы. Зарплата у тюремщиков высокая, почти как у судей, льгот до хрена и больше! А им все мало.

Аноним, 31-01-2019 #8[ru]

Тюремщики ностальгируют по гулаговским временам... «Каждый имеет то, что охраняет» – тут эта пословица работает во всех смыслах.

Аноним, 01-02-2019 #12[com]

Факты, которые вы навязываете к майору Монгушу о воровстве, действительно имел место в ФКУ КП-3, но никак не в ФКУ ИК-1. Зачем манипулировать общественным мнением? Да и майор в должности всего лишь полгода. Видимо, ничего стоящего не смогли придумать, как лишь обратиться к жёлтой газете с кляузой. Очередной ОБЛОМ кое-кого. Вот и бесится, что контракты в ИК-1 не заключены с аффилированными конторками и бюджетные деньги в карманы в виде откатов не поступили. Ясное дело вместо него своего молчаливого исполнителя желает устроить.

Аноним, 02-02-2019 #13[com]

Выходит, Обломий с Медведевым хотели срубить по крупному?