Прокуратура Тувы покрывает воровство на строительстве «Терапии»?

В Администрацию Президента РФ В.В. Путина

А.Э. Вайно

Копия: главному федеральному инспектору по РТ

А.Г. Вавилихину

ЗАПРОС

Уважаемый Антон Эдуардович!

В газете «РИСК-экспресс» от 26 февраля 2019 года за №8 на третьей полосе опубликован материал под названием «ВОРОВСТВО НА СТРОЙКАХ ТУВЫ ПРИ СВЕТЕ ДНЯ», в которой сообщается о хищении бюджетных средств из Фонда Президента РФ В.Путина, выделенных на строительство Терапии в г. Кызыле.

В частности, в опубликованном материале сообщается, что к 2016 году строительная готовность объекта составила 70%. В соответствии с официальным заключением института Тувагражданпроект, для окончания строительства объекта требовалось не более 78 млн. руб. Однако власти республики в целях завышения стоимости работ привлекли к составлению сметы в обход конкурсных процедур вместо генерального проектировщика – институт Тувагражданпроект – некое ООО «Ленд Строй», аффилированное с ООО «Строительный Холдинг Тезис», которое без документации в сговоре с заказчиком подготовило сметный расчёт обоснования цены в 460 млн. рублей.

В публикации сообщается, что, к примеру, по сметам института Тувагражданпроект, работы по монтажу электрики и вентиляции стоили 28,6 млн. рублей, а ООО «Ленд Строй» необоснованно увеличил эту смету до 238,477 млн. рублей. А затем при проведении конкурса на окончание строительных работ правительство Тувы объявило победителем ООО «Строительный Холдинг Тезис», хотя ООО «Сельстрой» снизил цену контракта на 160 млн. рублей.

В декабре 2018г. объект был официально введён в эксплуатацию, хотя на нём не выполнены работы по водоснабжению, канализации, энергоснабжению, благоустройству и фасаду здания. Работы на сумму 322 млн. были подписаны и проплачены, хотя фактически не исполнены. А 138 млн. рублей было выплачено ООО «Строительный Холдинг Тезис» авансом вообще бездокументарно, поскольку формы не были подписаны руководителем ГКУ.

Таким образом, по мнению автора публикации, при строительстве Терапии без проведения государственной экспертизы было похищено свыше 200 млн. рублей из Фонда Президента РФ В. Путина, и воровство продолжается. При этом прокуратура Республики Тыва, по мнению автора действующая в интересах преступников, покрывая хищения денег, пытается создать впечатление борьбы с преступностью путём организации никому не нужных судебных процедур, которые априори не могут пресечь воровство бюджетных средств.

В связи с тем, что публикация получила большой общественный резонанс, поскольку в ней сообщается о хищении средств из Фонда Президента РФ и покровительстве потенциальным преступникам со стороны недобросовестных работников прокуратуры Тувы, прошу дать указание соответствующим службам провести проверку указанных в публикации фактов и при их подтверждении передать материалы для возбуждения уголовного дела и проведения следствия.

О принятом решении прошу уведомить редакцию по адресу: республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

Экземпляр публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров