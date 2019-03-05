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Будни Тувы Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 9, 5 марта / Правительство Тувы: Желание в Тодже убить сразу двух зайцев
   
 
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№9, 5 марта 2019 года.

    Репортаж с места событий

Правительство Тувы: Желание в Тодже убить сразу двух зайцев

Правительство Тувы: Желание в Тодже убить сразу двух зайцев

Чиновники Тувы захотели часть Тоджи сделать недоступной для коренного населения. Для этого в целях придания видимости законности и демократии они организовали 26 февраля 2019 года в 15-00 в Доме культуры сход граждан, на котором хотели получить одобрение по вопросу создания так называемого «кластера природного парка Тыва». Об этом сообщалось в объявлениях, развешанных на заборах в райцентре с. Тоора-Хем. Ожидалось, что мероприятие осветит свежеиспечённый первый заместитель председателя правительства РТ Ш. Хопуя, которому Ш. Кара-оол доверил охрану природы республики. И люди пришли. Но к большому удивлению и чрезвычайному неудовольствию чиновников они сказали планам правительства дружное «НЕТ!». Созданию природного парка – нет. Геноциду народу Тоджи – нет. Да и сам этот «сход граждан», организованный чиновниками, они решили не считать легитимным, поскольку, хотя на нём присутствовали вельможи, они так и не смогли толком ответить ни на один вопрос жителей и внятно разъяснить, с какой всё же целью правительство вдруг всполошилось и решило охранять природу Тоджи – жемчужины Тувы? Да и от кого охранять? От жителей Тоджи?

Прибывшие бюрократы поначалу отчаянно пытались перекричать людей, объясняя, что создание, по сути, ещё одной закрытой заповедной зоны на территории уже существующего заповедника, – это эффективный способ борьбы с неким диким туризмом и варварским браконьерством. Пытались втолковать азбучные истины, показывая «на пальцах», что природу надо беречь. Кому пытались? Тем, кто живет здесь из поколения в поколение? Которые бережно, по завещанию своих предков, относятся к природе, кормящей их, и не берут ничего лишнего от тайги? Все же понимают ситуацию, какова она на самом деле.

– Правительство прикрывается «дикими туристами», а на самом деле от них нет и доли того вреда, что наносят высокопоставленные чиновники-браконьеры. Местный охотник, если даже промышляет без разрешения, больше одной тушки зверя ничего из тайги не вынесет, а хопуи-байсаровы-шойгу на вертолётах в состоянии вывезти из леса всё под гребёнку. «Байсаровские земли» под особой охраной – это уже не тувинская территория. Даже заходить туда опасно для жизни.

– Общее мнение состоит в том, что на самом деле Кара-оол хочет создать так называемый природный парк, чтобы закрыть туда доступ местным жителям для беспрепятственного собственного его использования.

– В районе рабочих мест нет, тотальная безработица – семьи кормить нечем. И только тайга позволяет местным жителям хоть как-то сводить концы с концами, не даёт реально голодать.

– В своё время, давая зелёный свет китайской компании «Лунсин», правительство обещало местным жителям тысячи рабочих мест. Однако этого так и не случилось. Более того, как выяснилось, китайский комбинат, отравляя чудную природу Тоджи, укрывает от бюджета сотни миллионов налогов. Всё обещанное Кара-оолом оказалось очередным обманом.

– Прикрываясь высокопарными словами о борьбе с браконьерством, власть на самом деле уже много участков отдало в аренду жителям Новосибирска, Иркутска и других городов. Настоящим хозяином края стали Байсаров и Шойгу. Арендаторы понаставили шлагбаумы и уже готовы стрелять, защищая «свою собственность».

В итоге родился призыв, поддержанный подавляющим большинством: «не отдадим ни метра нашей тайги правительству, будем защищать нашу землю!»

На этом «сходе» должен был присутствовать заместитель главы правительства Шолбан Хопуя. По крайней мере, такие разговоры распространяли местные чиновники. И люди его ждали. Хотели большому начальнику рассказать о своём видении жизни в районе, высказать критические замечания в адрес республиканской власти. Но ни Хопуи, ни депутатов Верховного Хурала, ни местных депутатов, ни руководителей районной администрации на этом мероприятии не оказалось.

Люди говорили о том, что «агенты влияния» из правительства задолго до объявленного срока «схода граждан» проводили работу среди населения, объясняли преимущества создания парка, рассказывали всем: если согласитесь на создание парка, то будут вам и охотничьи, и рыбачьи льготы. Будет обеспечен свободный доступ ко всем родовым местам и охотничьим угодьям. Но, как показало общественное единогласное мнение тоджинцев, никто на фальшивые уговоры чиновников не поддался. Потому, видимо, Хопуя со свитой на людях и не появился. Нет сомнения, что тоджинцы сейчас будут подвергаться массированному и агрессивному давлению со стороны правительства. Они это понимают и на мой вопрос «сможете ли выстоять?», твёрдо ответили «мы уже ничего не боимся, мы будем бороться за нашу землю!».

Люди справедливо отмечали, что их охота и рыбалка вреда природе не наносит. Ведь на себе много не унесёшь, больше положенной нормы рыбы не съешь. Благодаря разрушительной деятельности бывшего руководителя Респотребсоюза Х. Монгуша в районе уже давно отсутствуют заготконторы, которые бы принимали пушнину, мясо дикого зверя и рыбу. Поэтому численность зверей и промысловой рыбы сейчас даже больше прописанного во всяческих инструкциях.

Мне хотелось задать напрямую вопрос лично Шолбану Хопуя, давно всем известному тем, что он заядлый охотник и большой любитель природных развлечений – «не для собственных ли нужд ему нужен этот кластер природного парка регионального значения на территории Тоджинского района»? В районе часто обсуждают, как он, совершая инспекторские облёты на вертолётах, попутно с азартом охотится даже и на краснокнижного зверя.

Но есть в этом сходе и другой интерес чиновников. В районе, кроме китайцев, работает российская Голевская горнорудная компания, которой принадлежит уникальное Ак-Сугское медно-порфировое месторождение. Капитализация компании может превышать триллион рублей. Шолбан Кара-оол, не стесняясь, публично заявил о том, что не даст им работать. Скорее всего, это связано с тем, что он хотел бы получить значительную долю в ней, однако вместо доли получил отказ. И теперь мстит компании, создавая ей проблемы. Учреждение некоего «кластера природного парка Тыва» позволит, если не прекратить деятельность Голевской горнорудной компании, то хотя бы значительно затруднить её работу. А также сделать владельца компании М. Прохорова более сговорчивым. Иначе эта ситуация просто не просматривается. А жители Тоджи в разрезе этой проблемы – заложники желания главного чиновника республики обогатиться.

О том, что проблема «охраны тоджинской природы» – это надуманная проблема, о настоящих намерениях правительства, высказанные коренными жителями Тоджи, читайте в следующих номерах газеты.

Алла Донгур-оол

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 http://risk-inform.ru/article_7848.html
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