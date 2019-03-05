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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 9, 5 марта / Кадеты Кызылского президентского училища просят Шойгу перестать их избивать и унижать
   
 
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№9, 5 марта 2019 года.

Кадеты Кызылского президентского училища просят Шойгу перестать их избивать и унижать

Уважаемый Сергей Кужугетович Шойгу, в нашем училище в последнее время, после увольнения А.Н. Киселева и постановления на должность начальника училища У.С. Мижит-Доржу стала напряженная, болезненная обстановка. Воспитатели бьют кадетов.

Кадеты Кызылского президентского училища просят Шойгу перестать их избивать и унижать   Кадеты Кызылского президентского училища просят Шойгу перестать их избивать и унижать

Например, воспитателей Монгуша М.Э. и Клюева О.В. уволили по этому поводу. Так же, воспитатель Чоодур Э.Э. на прошлой неделе побил трех кадетов, из них у кадета Плотникова С.С. болела почка, и поэтому его снимали с уроков и возили в больницу сдавать анализы. Также Чоодур Э.Э. бил и других кадетов и приставал к кадетам из нашего класса. Воспитатели учебной роты видели это и говорили ему, чтобы он перестал это делать, а также беседовали с ним, но он не переставал это делать, а воспитатели нашего класса заводили его к себе в кабинет и разговаривали с ним насчет этого, но он спустя некоторое время опять начинал.

Поэтому я обратился к помощнику начальника училища по безопасности по этому поводу и спросил у него: «Почему воспитатели бьют кадетов?» Я попросил его разобраться в этом, но он сказал, что он помогает начальнику, а не кадетам. Мы заметили, что начальник училища старается все держать в тайне, потому что старшие воспитатели докладывали о том, что воспитатели бьют кадетов, но У.С. Мижит-Доржу все старается сделать тихо и решить внутри училища. Поэтому мы пишем Вам это письмо.

Также воспитатели заставляют кадетов работать в личное или время самоподготовки: мыть пол, шкафчики для обуви и т.п., когда надо учить уроки и звонить родителям. В учебной роте такого не замечалось и в некоторых других тоже. Но есть такие роты, в которых воспитатели нарушают права кадетов.

По распространенному в социальной сети ВКонтакте Информационно-телекоммуникационной сети Интернет коллективному обращению кадетов Кызылского Президентского кадетского училища о нарушениях прав несовершеннолетних воспитанников училища – кадетов со стороны воспитателей и отсутствии реакции со стороны руководствующего состава училища следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва организована доследственная проверка.

В ходе проверки все доводы коллективного обращения будут проверены, каждому факту нарушений прав несовершеннолетних воспитанников, указанных в обращении, будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

А младший воспитатель Куулар К. ложился к кадету Назаренко А.В. в кровать утром и говорил: «Как же я устал, можно я отдохну у тебя, Саша?» А у кадетов в учебной роте он задерживал личное время – он заставлял по полчаса стоять в строю молча, а если кто-то что-то говорил, он приказывал «разойдись», а потом снова «становись».

Кадеты расстраивались и плакали из-за того, что из-за таких построений никто не успевал позвонить родителям и сделать свои личные дела. Некоторые старшие воспитатели сокращают увольнение из-за опоздания в строй, пререканий и т.п. И даже если воспитатель в чем-то не прав, то кадет его поправлял, а воспитатель считал это пререканием и сокращал ему увольнение. А если один кадет сильно провинился, то всех кадетов лишают увольнения, иногда больше, чем на месяц.

Мы знаем, что кадеты 11-го класса уже писали Вам письмо в ноябре или октябре прошлого года, но какой был результат, нам не сообщили.

Просим Вас, пожалуйста, приедьте и разберитесь в ситуации. Пусть хотя бы кадетов перестанут бить воспитатели. Мы не знаем, сколько кадетов подпишет это письмо, потому что командование запрещает нам жаловаться и говорят, что нас накажут.

Кадеты Кызылского Президентского Кадетского Училища.
24 подписи.

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 http://risk-inform.ru/article_7849.html
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