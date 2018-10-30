Прощай, Россия! Ни хао, Китай!
Тут пока шумели про русский язык, пока радетели российского патриотизма рвали на себе волосы, а ретивые не в меру прокуроры рыскали по районам в поисках ответа на вопрос – куда же в Туве исчез русский язык? – китайский вполне себе легально и в самом прямом смысле официально на правах хозяина положения со всеми удобствами расположился в президентском кадетском училище в Туве.
«Интерфакс-АВН, 15 октября 2018 г.: В президентском кадетском училище в Кызыле (республика Тува) в программу обучения кадетов введено обязательное изучение китайского языка. Как сообщил начальник военного образования ЦВО Михаил Зырянов, практика изучения этого языка впервые введена в программу обучения в военных довузовских учреждениях образования. Согласно заявлению Зырянова, именно в Кызыле воспитанники кадетского училища изучают китайский язык как обязательный предмет, в других образовательных учреждениях такого типа этого нет».
Ну что, земляки-тувинцы, сородичи-соплеменники, братья и сестры, разложим всё по полочкам и наконец-то определимся – кто для нас враг стратегический, а кто друг тактический и наоборот? Слабонервных и, тем более, русских ура-патриотов вместе с тувинскими псевдо националистами, а также фанатов-любителей Шойгу прошу этот текст не читать. Не знаю, кому как, а по мне так этот самый Шойгу – ну просто нет хуже для тувинцев. Вот, верите – нет, но даже Шолбан Кара-оол на общем фоне подлостей как-то теряется и не выглядит таким уж омерзительным. Хотя, с другой стороны, кто выпестовал Кара-оола этого – не Шойгу ли?
Вот посудите сами, уважаемые читатели, «... на территории Центрального Военного Округа (ЦВО) расположено восемь образовательных довузовских учреждений – это четыре суворовских училища, расположенные в Екатеринбурге, Казани, Ульяновске и Перми; три президентских кадетских училища в Оренбурге, Тюмени, Кызыле, а также Омский кадетский корпус», а китайский язык в обязательной программе только в Туве. Почему? Или лучше спросить по-другому? Ещё не так давно по историческим меркам, когда надо было показать тщетность общественного мнения, задавался риторический вопрос – куда смотрит милиция или куда смотрит участковый, прокурор, власть и так далее. И вот, пожалуйста, уже созрел тщетный вопрос к органам государственной безопасности – куда смотрит ФСБ, ГРУ или кто тут у нас, в России, должен внимательно смотреть в прицел?
То, что Глава РТ Шолбан Кара-оол чуть ли не сразу, чуть ли не в 2007-м году, как только его Шойгу навязал нам, открыто встал на скользкий китайский путь – ни для кого не было секретом. Китайские граждане бурным потоком законными миграционными и незаконными путями хлынули сюда, а сам он частенько легально и иной раз нелегально посещал Поднебесную. Дальше – больше, дальше уже пошло и поехало вразнос. Кара-оол, не скрывая своих пристрастий, в Интернете начал демонстрировать, пусть и смехотворные, но навыки восточных единоборств, подражая великому Брюсу Ли, отдавая предпочтение всему китайскому в этих видах спорта. Он начинает лично пропагандировать китайский Ушу, выбегая по утрам на стадион или на городскую площадь перед зданием правительства, чтобы перед телевизионными камерами своими ужимками и прыжками вербовать население в страну здорового образа жизни. Он приглашает китайских тренеров в Туву обучать детей, зазывает китайских предпринимателей, подобострастно называет китайского миллиардера Джека Ма своим другом и выставляет свои фото с ним на всеобщее обозрение.
Эй, господа офицеры из спецслужб, вас это не настораживает? Лично меня это тоже уже не настораживает, потому что лично меня это страшно пугает. Я даже не обижусь, если кто-то посмеётся надо мной и скажет про мою генетическую память, которая помнит несколько столетий китайского владычества. Да, помню. А как помню, не важно. Важно, что это было колониальное имперское правление. Империя, она такая, первое время только позитив, а потом – потом только угнетение и сплошной негатив. Тувинцы 100 лет назад, не успев опомниться, убегая от одной империи, кинулись в объятия другой. И что? Теперь из российской обратно – в китайскую просимся? Прошло-то всего ничего по тем же историческим меркам, каких-то коротких сто лет, а мы, так и не сумев по-настоящему проявить себя, как самостоятельная нация, с этой нынешней властью под неусыпным руководством Шойгу снова становимся на колени?
Если Россия уходит из Тувы, тогда скажем ей – прощай? России прощай, а Китаю – здравствуй? Добро пожаловать?
Не упрекайте меня, не ловите на неточностях, не обвиняйте меня в геополитических нагнетаниях – я никого не запугиваю. Кого запугивать-то? Федеральная власть на Туву не обращает внимания. Что здесь творится, что происходит с тувинцами, поставленными на грань выживания, федеральной власти не интересно. Нет-нет, конечно, чиновники и судьи, правоохранители и силовые ведомства, как и по всей стране, с голоду не пухнут, зарплатой они обеспечены хорошо. Но на простого тувинца, спивающегося и деградирующего, замерзающего и болеющего всеми мыслимыми и немыслимыми формами туберкулёза – федеральной власти на него плевать. Поспорьте со мной, что это не геноцид тувинского народа. Поспорьте и проиграете.
Когда я говорю, что в 2007-м году в Туву пришло абсолютное зло, я никого не запугиваю, я просто громко об этом говорю. Говорю о том, что абсолютное зло пришло не одно, оно вошло в Туву рука об руку с проимперским коммунистическим Китаем.
На днях появилось сообщение о том, что в Кызыле в микрорайоне под названием «Восток» на бывшей автобусной остановке с этим же названием началось строительство Дворца китайского Ушу. Большое спортивное сооружение, где китайские тренеры будут воспитывать тувинскую молодёжь, учить традиционным китайским устоям, философии бойцов великой империи.
Вот я думаю, а почему китайским единоборствам? Почему не Дворец традиционной тувинской борьбы «Хуреш»? Ладно, понятно, почему будут строить китайцы на свои деньги. Понятно, потому что китайцы сами у себя не украдут и построят вовремя и в срок. А если бы Кара-оол настоял на том, чтобы построить Дворец для тувинских борцов, то деньги украли бы ещё на первоначальном этапе строительства? Как вы думаете? А ведь тувинские борцы заслужили, чтобы у них был свой Дворец. Да и прославленные борцы Кавказа и соседней с нами Монголии были бы только рады и искренне зауважали бы наше правительство.
Ну, это так, к слову. Слово к делу не пришьёшь. А если по делам судить, то и выходит, что язык российской империи семимильными шагами исчезает из Тувы, потому что полновластным хозяином возвращается сюда китайский.
Очень вредная тувинка