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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 7, 20 февраля / Как глупые инициативы правительства оплачиваются адским трудом учителя
   
 
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№7, 20 февраля 2018 года.

    Нам пишут

Как глупые инициативы правительства оплачиваются адским трудом учителя

Как глупые инициативы правительства оплачиваются адским трудом учителя

Дам-ка я вам еще несколько слов, касающихся образования, в дополнение ранее сказанным.

В г. Кызыл есть такое учреждение, которое называют ИОКО, там работают настоящие мучители учителей Республики Тыва. Почему? Вот вам пример: они выпустили график всех работ, которые должны им сдать все школы РТ. А график еле-еле уместился в 20 страниц, до самого 15 мая учителя должны работать, как проклятые (за бесплатно, но ответственность вплоть до уголовной), покупая огромное количество «снегурочек» за свой счет (школа – это вам не бизнес-организация – там денег не зарабатывают, даже на лампочку денег с трудом дают), заправляя картриджи принтеров за свой счет. Принтеры уже начали изнашиваться, а новых не видать, нет денег, и не заложены они.

Говорят, у них большие полномочия, вот бы эти полномочия использовать, чтобы, например, выбить средства на заправку картриджей, принтеров и покупку «снегурочек» за никому не нужную, глупую инициативу Правительства Республики Тыва, так называемую «успешный ученик». Они должны были сказать Правительству Республики Тыва: хотите сделать проект? Выделяйте средства на его реализацию каждой школе, а не делайте задарма, за счет учителей Республики и школ! А если средства не предусмотрены, то сказать, у вас нет средств на реализацию – успокойтесь, живите там себе спокойно сами, и в образование, в котором вы ничего не понимаете, не лезьте, не мешайте людям своей глупой инициативой, которую люди будут обеспечивать своими кровными.

Как будто людям нечем заниматься. Ради того, чтобы какая-то дама с гордостью, будто она лично одна, сама все сделала, могла «озвучить» цифры по Республике в своем докладе или отчете. Правительство так печется об оценках выпускников школ, будто их уволят за это. Правда, после экзаменов летом всем, особенно в правительстве РТ, станет наплевать на дальнейшую судьбу выпускников, за оценки на экзамене, за которые они с пеной во рту так рьяно выступают.

Если бы это не было так, что они волнуются за дальнейшую судьбу выпускников, то они бы стали выделять средства на проекты, после окончания ВУЗов принимали бы на работу, да хоть в своем правительстве, или требовали принять на работу. А так – бесполезная, никому не нужная, кроме той самой Тети для ее доклада раз в год, где серая циферка, добытая огромным трудом и потраченными нервами, будет среди огромного количества других циферок.

Sensey

(прочитано 852 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7169.html
+8

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<< Комментарии к статье (Всего: 2) >>
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Аноним (гость) 24-02-2018 03:10:38   #2 [ru]
А в Тес-Хеме глава ЦИК Каржал взяла из каждой школы по ноутбуку и принтеру. Выделенные на оргтехнику деньги собирается купить авто сыну. Достал мальчик спрашивать про иномарки. Уже хвастается что как потеплеет купит себе джип. А школы без оргтехники. Ученикам негде готовиться егэ по интернет. Учителям приходится вручную переписывать задания успешного ученика чтобы раздать. Куда смотрит фсб тес-хема и пракуратура. Тоже взятками прикормлены наверное.
 
+3
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Аноним (гость) 21-02-2018 14:17:58   #1 [ru]
Учителя и врачи не люди, люди в России только правоохранители и чиновники. Учитель получает в сто раз меньше судьи, наверное его дети должны в сто раз хуже кушать и одеваться, а дети судьи должны хорошо кушать и хорошо одеваться.
 
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