    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-02-2018 #1[ru]

Ну должна быть ротация в правительстве! Тем более, что результаты работы говорят сами за себя!

Эрмак, 14-02-2018 #3[ru]

«смешались в кучи... кони люди...» Такое мнение складывается у меня от прочтения статьи. Про ВОРОВ в Туве, которые УНИЧТОЖАЮТ бюджет России получше любых иностранных агентов, и при этом приплетает к этому Крым... Где ЛОГИКА? Почему ВОР, который ВОРОВАЛ у тувинских детей через СУД возвращает себе ПРАВО получать деньги на ГОСУДАРСТВЕННОЙ Должности, и ПРАВО руководить ГОСУДАРСТВЕННЫМ Музеем?

Аноним, 14-02-2018 #4[ru]

Эрмак, логика в том, что кража Крыма – такое же преступление, как и воровство из бюджета. Но и тут, и там наши власти прикрываются законами. «ВИДЯ как УБИВАЮТ на Украине, Которые помогают БАНДЕРОВЦАМ» – езжай в Сирию, там как раз ватное мясо кончилось.

Аноним, 14-02-2018 #5[com]

Закон – что дышло, куда повернули, то и вышло. Это главная пословица России, объясняющая суть любых взаимоотношений.

Аноним, 14-02-2018 #11[ru]

9-10 – ты серьезно? Эти ролики из компьютерной игры уже показывал наш Шойгу в качестве доказательства своей доблести по уничтожению террористов в Сирии. Информационный мусор. Лучше считай гробы на въезде в Россию.

Аноним, 14-02-2018 #13[ru]

№10 все равно никто свечку не держал. Но это удар... или хотят сделать как удар... если бы Американскую ЧВК разбомбили, то что было бы... Это значит, что за ресурсы на все наплевать... РосЧВК не спасает армию Сирии от американцев... хорошо что это ЧВК... свечку все равно никто не держал. Но шум есть

Аноним, 14-02-2018 #14[ru]

У РФ (ВС) нет ни какой задачи и идеологии в Сирии. За частный длинный рубль/доллар. Нужно называть вещи своими именами «ЧВК-Олигархов» война за ЧАСТНЫЙ капитал ведет частная армия наемников, у кого кровь кипит там и работает – за деньги.

Национолист, 15-02-2018 #15[ru]

Что выходит: русские своих не только «бросают», но, оказывается, и кидают своих же на бабло?!? Под конец командировки ЧВК специально народ на убой отправляет, чтобы расходов на выплаты меньше было...

Националист, 15-02-2018 #17[ru]

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате удара американских сил в Сирии, по предварительным данным, могли погибнуть 5 (пять) россиян, однако их гражданство еще предстоит подтвердить. При этом она подчеркнула, что речь идет не о сотнях и даже не о десятках человек...

Аноним, 16-02-2018 #18[ru]

Врань, враньё и ещё раз враньё! Где победитель верблюдов и картонного рейхстага, крыша Кара-оола и комсомолец Шойгу? В ж. герой путинской челяди, но не страны России. В ж.

Аноним, 14-02-2018 #1[ru]

Все ясно, понятно и логично! 18 марта 2018 года выборы Путина В.В.

Аноним, 14-02-2018 #2[ru]

1й, выборы – это когда что-то выбирают. А 18 марта будет продление полномочий.

Аноним, 14-02-2018 #3[com]

Если вас ограбили на улице, смело идите к баннеру с Путиным – там гарантированно есть полицейский. Но есть более надежный способ – напишите на листе бумаги «Путин, уходи» и стойте, держа её в руках. Через 5 минут полицейские сами к вам приедут.

Аноним, 14-02-2018 #5[ru]

А когда за НАШИМИ из Москвы прилетят??? Или за ИХНИМИ???

Националист, 14-02-2018 #1[ru]

Около 25% бюджета России уходит на военные расходы только из закрытых статей, а с учетом всех расходов, в РФ тратится около трети всех денег на силовой блок... Таких пропорций нет ни в одной сколь-нибудь развитой стране мира. Например, военные расходы в США составляют 12% бюджета, в европейских странах обычно составляют порядка 6-7% расходов бюджета. Да, это очень дорого. А сейчас представьте, сколько домов можно было построить для сирот, сколько больниц, детских садов, школ?! Вместо военной авантюры и продвижения русского мира!

Аноним, 14-02-2018 #2[ru]

Пока Путин у власти, для народа ничего хорошего не будет. Будем молиться о хорошем.

Аноним, 15-02-2018 #3[ru]

Путину надо поддерживать полицейско-военную доктрину, чтобы удержаться у власти! Если военных не кормить и не размножать вместе с правоохранителями, его бы уже не было

Аноним, 14-02-2018 #1[ru]

Для карликов во власти главное – красивая картинка в СМИ. Оюмаа Донгак нанесла мощный удар по этой картинке. Теперь главное, чтобы карлики не смогли замазать «штукатуркой» эту трещину. Смотрите на Дагестан и делайте выводы. Шойгу не сможет прикрывать гниль карликов, если народ по настоящему не захочет этого терпеть.

Аноним, 14-02-2018 #1[ru]

Глупые какие сотрудники! Я так понимаю, что с юридической точки зрения «РИСК» в рамках и весьма корректен! Только себя и министерство дискредитируют!

Аноним, 14-02-2018 #2[ru]

Что взять с наших тупиц в погонах, если в других регионах полицаи охраняют плакаты с Путиным? Им тоже хочется славы и наград за борьбу с «пятой колонной». Других-то проблем нет.

Аноним, 14-02-2018 #1[ru]

Судя по тому, как приставы паршиво работают в Тыве – похоже, они все через этого кадровика устроились. Элементарных законов не знают, приходится им письменно разъяснять и через прокурора требовать.

Аноним, 15-02-2018 #2[ru]

Да эту службу приставов давно надо прочистить! Одни мелкие взяточники сидят, честных работников там по пальцам можно пересчитать

Аноним, 14-02-2018 #1[ru]

Очень бы не хотел жить в Тыве. Деградация полная, все началось от власти, а сейчас этой проказой поражено и население (в большинстве своем). Регион – дыра! Столько финансовых вливаний из Фед. центра, и все тут же растаскивается по карманам, и прожирается! Более всего мне импонируют тувинцы-араты, живущие традиционно в отдаленных уголках республики, которые кормятся честно своим трудом. В Тыве только отдыхать хорошо, и то только дикарем и исключительно на периферии! А вот в Кызыле делать совершенно нечего. Прошлым летом гуляли с семьей в парке, ну просто печаль какая-то, ну набережную в красивый фантик обернули, да еще в музей республиканский можно заглянуть на пару часиков, и все...

Аноним, 14-02-2018 #2[ru]

Сильное письмо. Молодежь «лихих нулевых» выросла и посмотрела в глаза своим «воспитателям». Еще несколько лет, и новое поколение потребует своих прав. Что посеяли, то пожнете, ощепковы-санчаа и прочие воспитатели.

Аноним, 14-02-2018 #9[ru]

А потом удивляются: а почему это дети в школах режут и стреляют? При таком отношении к детям нужно удивляться, а почему так РЕДКО режут и стреляют? Наверное, замалчивают большую часть инцидентов... А парень, написавший письмо – молодец. Если не сопьется и не убьют, то вырастет настоящим гражданином страны. Главное, не сдаваться и помнить, что не он одинок!

Аноним, 15-02-2018 #17[com]

Безнадега в каждом слове... При этой власти у молодежи нет будущего...

Аноним, 14-02-2018 #1[ru]

Бедные тувинцы, у себя же на родной земле покупают самый дорогой в мире уголь. На полученный навар, хозяин Олег Дерлиг-Аза оказывает интим услуги большим чиновникам России. Приходько и Шойгу, еще с Ельцинских времен были решалами. Помню, как заинтересованно и слаженно действовали Шайтан и Карлик, Зимен, когда за дешево отдавали наш угольный разрез своему другу, элитному сутенеру Дерлиг-Аза. Понятно, не за спасибо. Угощения за счет заведения в виде сексуальных оргий не исключаю, наоборот на 100 % уверен, что удовольствие получили все. Поэтому Шайтан своего маленького друга, партнера по групповым изнасилованиям русалок и рыбок обожает, лелеет. Находит время для разгрузки и привозить для Карлика крупных акул, для сексуальных и прочих развлечений. Вот так тувинские заповедные места превратились в грязные публичные дома терпимости. В край, где удовлетворяют свои сексуальные потребности главные чиновники и прочие сексуально озабоченные дяди и тети.

Аноним, 14-02-2018 #5[ru]

Жлоб – он и в Африке жлоб, хоть он Дерипаска, хоть си рожа.

АНОНИМ, 14-02-2018 #1[ru]

Правильно! Давно надо было это делать! Все какую-то политику изображают... Получается, что в Кремле обо всем этом знали давно, но выжидали, ждали чего-то? А то, что народ там страдал от этих воров не в счет. да?

Аноним, 14-02-2018 #2[ru]

Народ всегда не в счет! Вот живут на Каа-Хеме старообрядцы, дышат чистым воздухом, едят здоровую пищу, пьют кристальную воду! И им по барабану на коррупцию, выборы и кремль!

Аноним, 14-02-2018 #3[ru]

Разумеется в Кремле все знают и просчитывают, не зря же такую армию институтов и других штанопротирателей содержат, в Тыве агентурная сеть огромная...Если электорат еще живой и идет на голосование, то ручное управление пока не вводится.

Аноним, 14-02-2018 #5[ru]

Что помалкивает знаменитый земляк и покоритель картонного рейхстага Шайтан? Страшно стало? Суки, довели народ до того, что зла своей стране желаем. Черти в Кремле сидят и убзделись в ж. В выборы играются. Доиграетесь.

Аноним, 14-02-2018 #6[ru]

...А вот попробуйте жить с зарплатой в 7-8 тыс. рэ, как в нашем Тес-Хемском кожууне. Большинство населения перебивается водой и хлебом. Более-менее живут только наши даргалары. Как говорят, «кадры решают все», а они – даргалары, а не кадры, не решают больные вопросы народу. Кроме своей зарплаты. Так, у главы администрации Самдан Д.С. вместо с премией – ок. 200 тыс. рэ, у главы кожууна Донгак Ч.Х. – 169 тыс. рэ. месяц. Недавно здесь писали о том, что они подняли себе зарплату 3 раза! Кожуун совсем развалили, хорошие кадров вытеснили, в ЦКБ последний опытный врач Чооду Ч.Г. уехала на Север, там клан Намзыраева (два дочери и жена) врачам работать нормально не дают, склоки, сплетни, бардак. главврач Сырга или кто? В кожуунем аппарате господствуют 4-5 женщин, а глава кожууна пьянствует и потворствует им. Все бразды управления отдал своей однокласснице – Донгак Ч. и еще 3-4 женщинам. Все они родом из Эрзина. Начальник финуправления Чорбуу тоже из Эрзина. Пользу от этого мы не видим. Наоборот.

Газета «РИСК» – единственно честная газета. Приезжай, пожалуйста, к нам в кожуун и посмотри, поговори с народом и открой глаза Правительству на это безобразие. Мы много раз жалобу писали Правительству, знает об этом зам. председателя Правительства Монгал А.М. и полномочный Эрендей Б.У. Пусть это будет жалоба в газету о негодном руководстве кожууном. Мы больше терпеть это не можем!

Аноним, 14-02-2018 #1[ru]

Заместителью КРУ Минфина Р.Т. дали 7 лет, всего за 1 миллион. А Каадыр-оол Бичелдей за полсотню миллионов наказан условно. Что творят наши тувинские судьи? Неужели на них нет управы? Бичелдей – позор нашего времени! Ему надо было дать 10 лет строгого режима.

Аноним, 14-02-2018 #2[ru]

Всех судей надо убирать в Тыве – они все повязаны поголовно. Садят по звонку, ихние родственники работают везде, начиная от тюремщиков и кончая министерствами и службами.

Аноним, 15-02-2018 #6[ru]

Только по делу Бичелдея можно посадить несколько судей за коррупцию. Вся Тыва знает, чем наши судьи дышат и где ихние родственники работают!

Аноним, 14-02-2018 #1[ru]

Жаль пацана, может найдет еще себя в жизни. Но, скорее всего, уже не найдет...

Аноним, 14-02-2018 #2[ru]

Как страшно... Неужели это было?

Аноним, 14-02-2018 #3[ru]

1й, найдет – в тюрьме его поставят на путь истинный – научат уголовному ремеслу. Судьи, следователи, прокуроры, полицаи плодят уголовников ради лишней «галочки» в свою зачетную книжку...