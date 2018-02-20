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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 7, 20 февраля / Голая власть
   
 
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№7, 20 февраля 2018 года.


Голая власть

Голая власть

О чем говорили в норвежских водах, вдали от глаз недоброжелателей и конкурентов, но под прицелом смартфона женщины облегченного поведения олигарх и бюрократ?

О преференциях правительства бизнесу олигарха? Того самого олигарха, который лет десять назад в интервью The Financial Times признался в том, что он не отделяет себя от государства и готов сдать свои активы, если Родина прикажет. Приходько при всей масштабности своего статуса может выступать лоббистом, но тем не менее даже «форбсы» масштаба Дерипаски, подобно эсерам, вынуждены «в борьбе обретать право свое», то есть отстаивать позиции в жестокой конкуренции с контрлоббистами и конкурентами. Так было всегда в этой системе: например, династический брак Дерипаски (на дочери Валентина Юмашева) не гарантировал ему победу в битве за дешевое электричество для его алюминиевых заводов в давнем противостоянии с тогдашним председателем РАО «ЕЭС России» Анатолием Чубайсом.

О внутренней политике, которая для Дерипаски, судя по «книге» Анастасии Вашукевич, больше напоминающей смесь заметок фенолога с отчетом биолога об экспедиции по наблюдению за сексуальным поведением редких видов животных, во многом сводится к неудовлетворенности миграционными процессами, то есть чрезмерным присутствием тех, кого он называл «хачами»?

О покорении Америки методом контактов с Манафортом и другими? Или просто о российско-американских отношениях, разговор о которых, судя по всему, мало отличался от беседы на те же темы пикейных жилетов у подъезда девятиэтажки или от несколько поверхностных «каментов» в сетях?

В ходе биологического эксперимента девушка Вашукевич узнала богатое словосочетание «Виктория Нуланд», на которую, тонко иронизируя, олигарх возложил ответственность за ухудшение отношений США и России. Вот и весь разговор... Как-то мелковато для двух хозяев земли русской. Или, наоборот, типично.

Рыбхоз «Путь госкапитализма»

У меня есть своя версия случившегося. Олигарх и бюрократ не решали на яхте деловые вопросы. Это была встреча друзей. Рутинная. Самая обычная. Возможно, в это же время в других широтах другой олигарх с другим чиновником аппарата правительства или администрации президента ловил другую рыбу или охотился, не выходя из шале, на других газелей. Просто в этих кругах, нерушимых союзах бюрократии и капитала, скрепленных яхтами (что и составляет политэкономическую суть путинского госкапитализма), у друзей так принято встречаться. И если два десятка лет это происходило с «бэк-вокалом» «рыбок», было бы глупо отказываться от этой части дружеских церемоний.

То, что описано в материале Алексея Навального, – норма жизни, не сегодня сформированная, снабженная необходимыми атрибутами и привычными ритуалами. Этого никто из людей из власти не стесняется. Скорее, наоборот: вести себя так – это все равно что чуть приподнимать манжет рубашки, чтобы стали видны соответствующие статусу часы. Просто двадцать лет назад атрибуты и ритуалы не выставляли в Сеть свои селфи с объектами биологического наблюдения, поскольку сетей не было. И «рыбки» были без навигации.

У Дерипаски на яхте – не жена. У Сечина – жена. Главное, в сущности, не это, а сколько яхта стоит. Какие на ней решаются (если решаются) вопросы. Проблемы биологии остаются элементами частной жизни, если, конечно, девицы не являются неденежной формой коммерческого подкупа.

В западной политической культуре все это, впрочем, означает публичный позор и отставки. У нас же отношение к такого рода скандалам давно описано апокрифом о Сталине, повторенном как-то другим верховным главнокомандующим: «Завидовать будем...»

Русский потлач

Происходящее – лишь часть общей картины того, что является или стало нормой. Премьер-министр Медведев, пользуясь резиденциями, предоставленными на квазичастных началах, не пользуется ими как своей частной собственностью, потому что это квазичастная собственность: если он лишается должности, теряется интерес к его фигуре в рамках единства власти и собственности, бюрократии и капитала, соответственно, поездки на многочисленные объекты для отдыха становятся невозможными. Это – норма.

Если у бюрократа друг – олигарх, то почему он не может отдохнуть на яхте товарища? Подумаешь, они принимают судьбоносные для страны решения или способны на них повлиять. Могут же дружить мелкий предприниматель и младший специалист министерства, жаря шашлыки на даче. Тоже норма. Все делают это.

В последнем слове Алексея Улюкаева есть важное свидетельство того, что оценивается как норма в том кругу, частью которого он стал: «Крутился в каком-то бессмысленном бюрократическом хороводе, получал какие-то подарки и сам их делал. Пытался выстраивать отношения, лицемерил». Этот ритуал потлача – взаимных подарков – элемент поведения не только индейцев тихоокеанского побережья, но и сегодняшней российской среды, представляющей союз бюрократии и капитала. Они «замазывают» этим друг друга, и крепость таких цепей куда прочнее, чем интеллигентское «возьмемся за руки, друзья». Такая вот политическая этнография...

Нормой была и остается «социальная ответственность» капитала, на которую вынужден рассчитывать губернатор бедного региона. И она всегда – в гораздо более существенных масштабах – в арсенале средств давления высшей власти на олигархов. При этом власть прикормлена олигархами, но ей иной раз мало корма, а для увеличения его объема, когда надо, всегда найдутся ФСБ, Генпрокуратура, Следственный комитет, а также совершенно независимый суд.

Руководящий стриптиз

Ох, как бы сейчас один «рыбкагейт» не обвалил всю пирамиду неформального союза бюрократии и власти. Анастасия Вашукевич, которую использовали, в свою очередь мастерски использовала свою однократную профессиональную удачу для повышения собственной капитализации в рамках избранной специальности. И уже повышает ставки – предлагает встречу верховному главнокомандующему и рассуждает, обращаясь к «элите», о том, что каждый – каждый! – может оказаться на месте бюрократа и олигарха. Выражаясь словами Насти: «И это правда!» Но тогда не пойдут ли по этому пути другие ее коллеги, которым есть что рассказать об иных территориальных водах. Никаких Усть-Лабинских судов не хватит для того, чтобы остановить шквал фотографий в соцсетях.

Власть раздевается. Ее раздел процесс Улюкаева, раздел процесс Белых. Она в буквальном смысле скачет голой с указанием миллиметража отдельных частей тела после «рыбкагейта». Вот она, власть, стоит перед нами, как простая русская баба. А рядом полуголый король. И нет конца этому навязчивому стриптизу.

Остается только делать вид, что мы ничего этого не видим. И заниматься аутотренингом. Все нормально. Все в рамках нормы. Или это теперь норма такая новая. Как говорят супостаты, которых обсуждают на яхтах, – new normal.

Андрей Колесников
«The New Times»

(прочитано 950 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7168.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 7) >>
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Аноним (гость) 21-02-2018 10:33:06   #7 [ru]
5-му: не зря в Туву приезжал Шойгу - привез новую технику за слежкой, власти миллиарды лучше кинуть на слежку за своими гражданами, чем на улучшение жизни! И власть никому не отдадут - зубами будут держаться.
 
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Националист (гость) 21-02-2018 08:14:04   #6 [ru]
Будьте осторожны. Каждый ваш лайк и репост в социальных сетях теперь известен полиции

Все сайты с комментариями приравняли к ОРИ и заставляют сотрудничать с ФСБ

С точки зрения Минкомсвязи интернет-сайты, где предусмотрена возможность написания комментариев к статьям, являются «организаторами распространения информации» (ОРИ – ред.) и обязаны сотрудничать со спецслужбами. Для этого владельцы должны зарегистрировать свои ресурсы в соответствующем реестре (его Роскомнадзор учредил еще в 2014-м) и по первому требованию передавать контролирующим органам личные данные пользователей, в том числе и их переписку.

Из источника следует, что сейчас в категорию ОРИ реестра входит меньше сотни сайтов, тогда как всего в рунете функционирует несколько десятков тысяч проектов с комментариями.
Напомним: несколько дней назад Д. Медведев подписал постановление, согласно которому ОРИ не имеют права разглашать данные о своем сотрудничестве с ФСБ и прочими правоохранительными органами.

Источник rusmonitor.com

Силовые структуры получили новейшее ПО для слежки за пользователями соцсетей

Стало известно, что в России полиция получила программное обеспечение, которое дает возможность взять под полный контроль любого пользователя социальных сетей. Новое ПО призвано брать под автоматическое наблюдение абсолютно любого человека, что позволит фиксировать, кого он добавляет в друзья, посты какого содержания выкладывает, есть ли в его публикациях «стоп» слова, а также на какие группы подписывается пользователь.

Кроме того, теперь сотрудникам правоохранительных органов не представляет труда следить и за тем, какие снимки и видео человек выкладывает и удаляет, а также с кем и с какой периодичностью общается. То есть получается, что каждое сообщение, лайк, или репост, под контролем у силовиков, и доведена система теперь до полного автоматизма.
Безусловно, и ранее у МВД были подобные технологии, в общем-то и секрета из этого никто не делал.

Разные модификации подобных модулей использовались по назначению, однако последняя версия, как предполагается, будет отличаться большей мощностью и точностью.
Стоит напомнить, что ГУ МВД по Свердловской области еще летом 2016 года сообщало о закупке программно-аналитического модуля для информационной системы «Зеус», которая уже широко применяется правоохранителями.

Источник rusmonitor.com...
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Националист (гость) 21-02-2018 08:06:46   #5 [ru]
А. Сотник: «БАНДА РАСКРЫТА. ОСТАЛОСЬ НАКРЫТЬ».



&feature=youtu.be
 
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Аноним (гость) 21-02-2018 08:02:14   #4 [ru]
Грудинина мочат по всем каналам, Даже хапуга Соловьева Нина там каким то боком оказалась - хохлятская прохиндейка!
 
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Националист (гость) 21-02-2018 07:40:59   #3 [ru]
Российского олигарха и близкого друга президента РФ Аркадия Ротенберга назвали владельцем яхты Rahil стоимостью $60 млн. Об этом сообщает издание Superyachtfan, которое отслеживает сделки купли-продажи дорогих частных водных судов в мире.
Источник ru-mir.net
 
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Националист (гость) 21-02-2018 07:38:32   #2 [ru]
За что преступный режим в ЭТОЙ стране заслуживает отдельной ненависти и презрения, так это даже не воровство и тирания, а то, что они превратили в оболваненное быдло огромный народ гигантской страны!
 
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Националист (гость) 21-02-2018 07:29:46   #1 [ru]
Подумайте, прежде чем голосовать...
http://images.vfl.ru/ii/1519187275/93d2e2cc/20670335_m.jpg
 
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