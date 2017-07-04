A- | A | A+ 12pt №26, 4 июля 2017 года.

Всюду деньги, деньги... Ирина Николаевна Добычина, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель школы РСФСР. Это имя известно всей республике, её помнят и любят многочисленные ученики, их родители, друзья и коллеги. Это Учитель с большой буквы, которая всю жизнь проработала в Туве, в её трудовой книжке всего одна запись – учитель русского языка и литературы школы №11. В настоящее время она живёт в г.Назарово, но связей с Тувой не прерывает. Она не раз выступала на страницах нашей газеты на самые животрепещущие темы. Человек безупречно интеллигентный, эрудированный, глубоко чувствующий и мыслящий, неравнодушный ко всему, что происходит в родной великой стране с человеком – во времени и сложившихся обстоятельствах. Она и сегодня не может спокойно смотреть на те «язвы» человечества, которые его разъедают, обесценивают высокое звание «Человек». Очередное её размышление о пороке – смертном грехе, зовётся который «жадность, алчность». Сначала анекдот. «Деньги – зло. Не в деньгах счастье. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Кто духом силён, тот и богат. Не жили богато – нечего и начинать. Чем бы ещё себя утешить, пока зарплату не дадут?». Зарплата, пенсия, пособие – это, пожалуй, единственный источник дохода для большинства населения страны. Прожиточный минимум государством направленно занижен, и это создаёт проблемы на всех уровнях. Не так давно глава администрации сельского поселения в Ленинградской области решил на себе испытать, как прожить на МРОТ хотя бы месяц. Испытал. Хлеб, дешёвые крупы, картофель, изредка помидор или огурчик, иногда яйцо, немного сахара. Вроде жить можно, да вот беда: сумма МРОТа закончилась через две недели. Из продуктов осталась одна вода. Сердобольные соседи стали приносить ему капусту, картошку, звали с собой на рыбалку. «Зато похудел на 15 кг», – шутит испытатель. Говорит, что на МРОТ он, конечно, не живёт, но признаёт, что на эти деньги, при сегодняшних ценах, нормально жить невозможно. Петр I тоже на себе испытывал в течение месяца солдатский паёк, но не похудел, потому что высочайшим указом, просчитав всё до копейки, утвердил норму солдатского питания, и его солдаты не бедствовали, так как паёк не был ущербным. Современным чиновникам от власти, прежде чем утверждать прожиточный минимум для народа, хорошо бы самим посидеть на подобной диете, а не рекомендовать населению «потуже затянуть пояса». Ещё древние говорили: «В той стране нет бедных, где нет богатых». Но это не про нас. Чиновничье-олигархическая система управления страной дала свои результаты. Произошло расслоение общества. Разрыв между богатыми и бедными достиг немыслимых размеров. Например, известный актёр, популярное телелицо, за один съёмочный день получает 120 тысяч. Один миллион в день (в день!) – доход главы Роснефти. Десять тысяч в месяц получают пенсионеры и нянечки в дошкольных учреждениях. И это в стране, где есть всё: земля, природные богатства, леса, золото, уголь, полезные ископаемые, газ, энергоресурсы. А главное – люди, которые хотят в этой стране жить и работать. Нас уверяют, что всё это – народное достояние, только почему-то всё это оказалось в руках олигархов-приватизаторов, и моя доля осела в их карманах. Литература, как и жизнь, не обходит стороной многие важные проблемы, без решения которых человек обойтись не может. И одна из них: кем становится человек, в кого и во что превращается, как меняется его жизнь, психика, какими становятся его поступки, когда он попадает под власть больших денег. Маленькая трагедия А.С.Пушкина «Скупой рыцарь» – яркая иллюстрация болезненного азарта, жадности, накопительства. Ростовщик воздвиг здание своего бесплодного, бесполезного могущества ценой человеческих слез, пота и крови. Хочу сегодня пир устроить:

Зажгу свечу пред каждым сундуком.

И все их отопру, и стану сам

Средь них глядеть на блещущие груды.

О, если б мог от взоров недостойных

Я скрыть подвал!

О, если б из могилы

Прийти я мог сторожевою тенью

Сидеть на сундуке и от живых

Сокровища мои хранить. Блеск монет в сундуках не продлили жизнь Барону. Как итог – внезапная смерть. Демонический образ золота преследует ещё одного пушкинского героя. В «Пиковой даме» показана трагическая судьба Германна, красивого молодого человека, одержимого желанием разбогатеть, во что бы то ни стало. Он готов сделаться любовником 80-летней старухи, чтобы узнать магическую тайну трёх карт и поправить свои финансовые дела. Страстная жажда наживы отодвинула любовь, совесть, затмила разум. Но тайна выигрыша так и осталась тайной, а в итоге – безумие и отдельная палата в сумасшедшем доме. У А.П.Чехова в рассказе «Крыжовник» есть такой момент. Умирает богатый купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку мёда и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с мёдом, чтобы никому не достались. Экземпляр редкой породы представляет собой ростовщик Гобсек со своей житейской философией. Гобсек – «живоглот», «денежный мешок» в одноименной новелле О.Бальзака. Он не верил в порядочность и нравственность людей. «Человек везде одинаков. Везде идёт борьба между богатыми и бедными. И она неизбежна. Так уж лучше самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили. А из всех земных благ есть только одно, достаточно надёжное, чтобы стало человеку гнаться за ним. Это... золото», – говорил он. Однако, имея всё это, он жил, как нищий. Не износил ни одного приличного костюма, красивой рубашки, ни разу никому не подал милостыню. Этот человек-автомат, имеющий в груди вместо сердца кусок металла, говорил тихо, не напрягаясь, никто ничего про него не знал, ни с кем близко не сходился. Однажды на лестнице у него из кармана выпал золотой. Жилец, спускающийся за ним, поднял монету и протянул старику. – Это не моя! – воскликнул Гобсек. – Золото? У меня? Да разве я стал бы так бедно жить, будь я богат! А в это время в его комнатах под замками хранились ящики с продуктами, мешки с кофе и сахаром, бочки рома, рыба, устрицы, золотые ложки, бриллианты, дорогая мебель, картины в золочёных рамах. Все продукты кишели червями и насекомыми, кругом труха, всё пахло гнилью и смрадом. В камине под кучей золы лежала груда золота и серебра. «Иметь власть, обладать людьми, управлять ими, наслаждаться властью – вот что дают деньги» – такова философия Гобсека. Итог жизни – душевная нищета, уродство души, смерть и забвение. Ну, а про Плюшкина можно только сказать словами Н.В.Гоголя – «прореха на человечестве», пример того, как самообогащение становится самоограблением, самоуничтожением человека в человеке. Когда мы изучаем эти произведения на уроках литературы, у ребят возникает естественный вопрос: «А зачем человеку столько?». Действительно, зачем? Зачем телеведущему особняк с двадцатью комнатами, если в некоторые из них он не заходит неделями? Зачем человеку десяток дорогих иномарок, если ездит только на одной? Зачем известному продюсеру в доме золотой унитаз? Ну, сядет он на него при первой необходимости и что?! Золотой унитаз – ещё не золотой трон. Российские магнаты не плюшкины и не гобсеки. Они ни в чём себе не отказывают, живут на широкую ногу, открыто демонстрируют роскошь, тратят деньги, нажитые «непосильным трудом», на яхты, личные самолёты, дорогие машины, скупают особняки за границей, украшают фасады золотыми львами и фронтонами, счета тоже в заграничных банках. А их куражи, причуды и бзики порой вызывают недоумение. Зачем, например, бывшему губернатору Сахалинской области 195 часов, каждый экземпляр которых ценой в несколько миллионов? Комнаты полковника Захарченко были забиты деньгами, а миллиарды денежных купюр вывозили машинами. Скромный депутат Госдумы хранил в банке коробки, куда упрятал 7 млн. долларов! Килограммы украшений изъяли у известной дамы, недолго побывавшей под домашним арестом за хищение бюджетных средств. Часы у главы дотационной кавказской республики за 18 млн. и ещё десятки квартир. А высокопоставленный правительственный чиновник скупил целый этаж в исторической сталинской высотке, и в доме тут же начался капитальный ремонт в три миллиарда рублей за счёт госбюджета. Прочитала, как один король бизнеса отметил день рождения 10-летнему сыну. Присутствовали многие влиятельные чиновники Москвы, зарубежные певцы, Басков с Киркоровым тоже развлекали именинника. Столы ломились от яств, вино лилось рекой, в воздух летели разноцветные шары и петарды. Дорогим подаркам не было счёта. А малыш в это время восседал на воображаемом троне. И всё это за 27 миллионов! Что это? Ярмарка тщеславия? Золотая лихорадка? Ребёнок с детства привыкает к тому, что он «избранный, неприкасаемый», и эта привычка растёт вместе с ним, превращает его в «бриллиантового» мальчика с основным принципом жизни «всё себе могу позволить». Такие дети не знают, что такое труд, учатся за границей, живут за счёт родителей, с бешеной скоростью на дорогих иномарках рассекают улицы городов, насмерть сбивают прохожих. Развратные, пьяные, циничные, они не боятся уголовной ответственности, для них денежные знаки в карманах важнее дорожных. Дети угольных магнатов и колбасных королей нагло заявляют: «Мне менты пофиг, у меня всегда нал с собой». Или ещё хуже: «Прокуратура этой страны работает на нас». Эта безудержная роскошь на фоне обедневшего населения выглядит вызывающе. И после таких публикаций призыв премьера: «Денег нет, но вы держитесь» – как-то не впечатляет. Конечно, в чужие карманы, гаражи, тарелки и стаканы заглядывать неприлично, но есть общепринятые нормы морали, поведения, ответственности, которых обязан придерживаться человек при должности. А мы, как законопослушные граждане своей страны, платим налоги, голосуем за власть, поэтому имеем право спросить, на что тратятся наши налоги, как распределяются и почему одним даётся много, а другим только чуть-чуть. Всюду деньги, деньги. Богатыми были братья Третьяковы Сергей и Павел. Они ещё в молодые годы решили заняться собирательством картин для будущей галереи, а потом передать её в подарок городу. После смерти младшего брата Павел направил в Московскую городскую думу заявление: «Желая способствовать процветанию искусства в России и сохранить на вечное время собранную мною коллекцию, приношу в дар городу всю мою картинную галерею». И счёл необходимым указать на бесплатное посещение галереи всеми желающими. Этот музей-шедевр называется «Государственная Третьяковская галерея». Богатым был промышленник-меценат Савва Морозов. По просьбе М.Горького давал ситцу на тысячу детей, чтобы нарядить на ёлку ребятишек с окраин города. У него были рабочие-стипендиаты, он обучал их будущей профессии за свой счёт, некоторых учил за границей, давал деньги на издание газет, помогал театралам. Человек широких интересов и обширных знаний, он говорил: «Лично я – не люблю денег. Народ люблю простой физиологической любовью, как любят людей своей семьи. Талантлив наш народ, и эта удивительная талантливость всегда выручала, выручает и выручит нас. Легко в России богатеть, а жить – трудно. Богатый русский глупее, чем вообще богатый человек». Как в воду глядел! Ирина Добычина

Продолжение следует. (прочитано 526 раз) http://risk-inform.ru/article_6762.html +2

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Шумов Андрей Семенович Эрмак 06-07-2017 09:50:54 #1 [ru] Вопрос УЧИТЕЛЮ Русского Языка...

Так чем БОГ-атый то Хуже БЕД-ного?

И Всегда ли БОГ-Атство помотает?

Вы САМИ в конце Статьи то Запутались...

Морозов... Третьяковы...

Все же не Бедные Промышленность России РАЗВИВАЛИ, а те, кто за Счет не ВОРОВСТВА, а развития становились БОГАТЫМИ и Создавали Трудовые Места.

Кара-оол, рл меркам Тувы, " БОГАТ" ... Но Развивать Республику то разве Может?

Или тот же " скупой рыцарь"...

Вы, если УЧИТЕЛЬНИЦА Русского Языка, то Обязаны Знать , а Почему всего лишь Мягкий ЗНАК, не БУКВА, его Отсутствие в Слове МАТЬ превращает это слово в МАТ?

Так что Морозов то Деньги давал не только Детям, но и Большевикам, с Словами, "я ЗНАЮ Кто ВЫ, но то что сейчас у Власти в России, то еще ХУЖЕ."

Так что Настоящими БОГАТЫМИ становятся только те, кто и Духовно БОГат...

А дерьмо, типа " новых русских", это ДЕРЬМО не чего не имеющее Общего с Самим Понятием РУССКИЙ, а Тем более Право Славящий...

Так что ЛЮБОЙ, кто Нарушает Заповеди " Не Обмани" и " Не Укради", уже не Богатый, а обыкновенный ВОР, Мошенник...

Но " благодаря" таким УЧИТЕЛЯМ РУССКОГО Языка, мы начинаем не понимать Разницу не только между Словами Тато, Тятя и Папа, но и Что Есть БОГАТСТВО, а что Есть РАЗВИТИЕ.

Что такое сейчас к примеру Российские Банки ? Да обыкновенные Ростовщические Конторы...

И Центральным Банком РФ сейчас руководит Главная РОСТОВЩИЦА в России...

Которой в Школе не смогли ОБЪЯСНИТЬ, и За что Же Старуху Ростовщицу Прибил Топор Раскольникова?

Так что как ВЫУЧИЛИ Учителя Тувы того же Кара-оола, что в Него то Посеяли, то сейчас и Жнут... Их дети...

И в ИТОГЕ, Вам пришлось, как и Многим Русско Язычникам Уезжать, а вот согласно Переписи, там, Где Советская школа не Могла Сеять Идиотизм в больших размерах, в поселках Староверов, Их Численность Растет...

Если в Школах не могут ВЫРАСТИТЬ Нормальных Сыновей и Дочерей Матери Родины и Отче Нашего, если Учителя Русского Языка не понимают Разницы между " Отче Наш" и " Господи Помилуй Раба твоего", то о Чем Разговор?

Если ФИЛОЛОГ Тувинского Языка не Понимает Разницу между ТУВИНСКИМИ Словами Чангыс и Чингис, Могшол и Моол, то и Русско Язычники то Точно так же не Знают, а Какое ПРАВО и Главное то Ради Чего Его Славили Их даже Предки... " православные"...

Да, ВОРЫ " богатые" сейчас беснуются, но Их Дети, " золотая молодежь" сами себя УНИЧТОЖАЮТ... Той же Наркотой... Извращениями... Так что Настоящими БОГАТЫМИ становятся только те, кто и Духовно БОГат...А дерьмо, типа " новых русских", это ДЕРЬМО не чего не имеющее Общего с Самим Понятием РУССКИЙ, а Тем более Право Славящий...Так что ЛЮБОЙ, кто Нарушает Заповеди " Не Обмани" и " Не Укради", уже не Богатый, а обыкновенный ВОР, Мошенник...Но " благодаря" таким УЧИТЕЛЯМ РУССКОГО Языка, мы начинаем не понимать Разницу не только между Словами Тато, Тятя и Папа, но и Что Есть БОГАТСТВО, а что Есть РАЗВИТИЕ.Что такое сейчас к примеру Российские Банки ? Да обыкновенные Ростовщические Конторы...И Центральным Банком РФ сейчас руководит Главная РОСТОВЩИЦА в России...Которой в Школе не смогли ОБЪЯСНИТЬ, и За что Же Старуху Ростовщицу Прибил Топор Раскольникова?Так что как ВЫУЧИЛИ Учителя Тувы того же Кара-оола, что в Него то Посеяли, то сейчас и Жнут... Их дети...И в ИТОГЕ, Вам пришлось, как и Многим Русско Язычникам Уезжать, а вот согласно Переписи, там, Где Советская школа не Могла Сеять Идиотизм в больших размерах, в поселках Староверов, Их Численность Растет...Если в Школах не могут ВЫРАСТИТЬ Нормальных Сыновей и Дочерей Матери Родины и Отче Нашего, если Учителя Русского Языка не понимают Разницы между " Отче Наш" и " Господи Помилуй Раба твоего", то о Чем Разговор?Если ФИЛОЛОГ Тувинского Языка не Понимает Разницу между ТУВИНСКИМИ Словами Чангыс и Чингис, Могшол и Моол, то и Русско Язычники то Точно так же не Знают, а Какое ПРАВО и Главное то Ради Чего Его Славили Их даже Предки... " православные"...Да, ВОРЫ " богатые" сейчас беснуются, но Их Дети, " золотая молодежь" сами себя УНИЧТОЖАЮТ... Той же Наркотой... Извращениями... +1 Остальные материалы номера 26: Свежий анекдот

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