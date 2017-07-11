Всюду деньги, деньги...

Продолжение. Начало в №26.

Ирина Николаевна Добычина, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель школы РСФСР. Это имя известно всей республике, её помнят и любят многочисленные ученики, их родители, друзья и коллеги. Это Учитель с большой буквы, которая всю жизнь проработала в Туве, в её трудовой книжке всего одна запись – учитель русского языка и литературы школы №11. В настоящее время она живёт в г.Назарово, но связей с Тувой не прерывает. Она не раз выступала на страницах нашей газеты на самые животрепещущие темы. Человек безупречно интеллигентный, эрудированный, глубоко чувствующий и мыслящий, неравнодушный ко всему, что происходит в родной великой стране с человеком – во времени и сложившихся обстоятельствах. Она и сегодня не может спокойно смотреть на те «язвы» человечества, которые его разъедают, обесценивают высокое звание «Человек». Очередное её размышление о пороке – смертном грехе, зовётся который «жадность, алчность».

Л.Н.Толстой тяготился своим положением «мешка с деньгами», который может по своей воле дать или не дать. В Ясной Поляне писатель открыл две школы, в которых обучались крестьянские дети, а вечером взрослые совершенно бесплатно. Сам преподавал многие предметы. Во время неурожайной тяжёлой зимы 1892 года он и его помощники открыли 212 столовых, в которых ежедневно кормили 9 тысяч человек. «Жизнь, пища, одежда – всё самое простое. Обращение со всеми, от губернатора до нищего, – одинаковое. И главное в жизни – труд» – это заповеди великого писателя. Простое и великое рядом. А.П.Чехов бесплатно лечил и снабжал лекарствами крестьян окрестных деревень.

Понятно, что меценатов такого уровня сейчас нет, но и сегодня многие состоятельные люди бескорыстно оказывают помощь в лечении больных детей, пополняют соответствующие фонды, кому-то помогают индивидуально. Это Д.Хворостовский, В.Спиваков, Ю.Башмет и многие-многие другие, зарабатывающие большие деньги честным трудом. Они спонсируют дома инвалидов, больницы, детские дома, и это достойно всяческого уважения. Но они, при всём уважении к ним и не в обиду будет сказано, отдают не последнее.

«Увидел Иисус богатых людей, которые клали большие дары в сокровищницу в храме. Увидел он также и бедную вдову, положившую туда две мелкие монетки-лепты. И сказал Иисус ученикам своим:

– Истинно говорю вам – эта вдова больше всех положила, – ибо богач кладёт от избытка, а она отдала всё, что имела» (из Библейской притчи).

Различного рода пожертвования, сбор вещей, денежных средств, продуктов питания отдельным людям или целым поселениям во время пожаров, наводнений – обычное дело для простых людей, желающих помочь в трудную минуту. Милосердие, бескорыстие, умение поделиться последним всегда было отличительным свойством русского человека.

Я никогда не была рабом денег и не понимаю, зачем они нужны в таком количестве. У меня нет к богатым людям зависти. Ни к ним, ни к их образу жизни. Богатый – не значит счастливый. У них много денег, но много и врагов, недоброжелателей, тайных и явных завистников, обязательно есть конкуренты по бизнесу, что представляет постоянное напряжение и даже угрозу, может быть сговор среди «своих». Король бизнеса не может остановиться в своём желании иметь больше, находится в своеобразной прибыльной агонии, окружает себя круглосуточной охраной, боится за семью. Жёны олигархов, любовницы, то ли по-настоящему любят, то ли за деньги. Детей надо постоянно вытаскивать из криминальных или скандальных ситуаций. В гонке за большими деньгами человек перестает чувствовать настоящую жизнь, за тонированными стеклами не видит простого человека. Их не любят и зачастую отстреливают. Чему уж тут завидовать?..

Позволю себе рассказать о человеке, чья история будет поучительна для многих. Федор Толстой, названный Американцем, современник Пушкина, был незаурядной личностью. Красавец, игрок, карточный шулер, путешественник, кутила. В игровом азарте не знал меры. Когда его уличали в плутовстве, он нахально отвечал: «Хочу обмануть и переиграть судьбу». Такие выпады часто заканчивались дуэлями. Завзятый дуэлянт, он записывал имена своих жертв. Их набралось одиннадцать. Но в какой-то момент он понял, что играть с удачей, с судьбой безнаказанно нельзя, что за все поступки, деяния, если они во вред человеку, придётся расплатиться. И когда стала умирать его последняя любимая дочь из одиннадцати детей, он произнёс слова, непонятные для других: «Она всё-таки посчиталась со мной».

Что это? Магия цифр, игра с судьбой, закономерное возмездие за болезненный денежный азарт? Или сработал закон бумеранга?

Ещё одна история, правда, мифическая. Греческий длинноухий царь Мидас пожелал, чтобы всё, к чему он прикоснётся, превращалось в золото. Сбылось. Но вся пища тоже превратилась в металл. Боясь голодной смерти, Мидас просил снять с него эти волшебные чары. Но от жадности, не сумев выполнить некоторых условий, захлебнулся собственным золотом.

Никто не спорит, что денежные люди могут себе позволить излишнюю роскошь, но если это на честно заработанное, а не за счёт приватизации народного достояния, коррупции и воровства. Что стало с человеком? Почему так велико стремление разбогатеть быстро и без особого труда?

Не так давно, в Год литературы, актёры, политики, медийные люди по радио и телевидению читали отрывки из романа Л.Н.Толстого «Война и мир». А надо было бы ещё почитать комедию Н.В.Гоголя «Ревизор». Николай I после премьеры заявил:

– Ну и пьеска! Всем досталось, а мне больше всех!

На сцену была выставлена Россия в миниатюре с её чиновниками-взяточниками, казнокрадами, коррупцией, низкопоклонством, плутовством и карьеризмом. В театре можно посмеяться над городскими порядками, но это будет «смех сквозь слезы». Гоголь не принимал всё дурное в жизни и душе человека и разом выставил всё это напоказ.

Вроде бы нелепая ситуация. Насмерть перепуганные чиновники принимают за ревизора случайно заехавшего в город человека-пустышку, фитюльку, пустослова. И здесь начинает действовать раз и навсегда отработанная схема: взятки не только легко берут, но и дают. Нижестоящий понимает, что взятка – это путь продвижения по должности, уход от ответственности, верный способ обойти закон. Речь сейчас не о Гоголе. Ему-то ничего не сделается. Речь о нас.

Вот она, современная Россия, как на ладони. Узнали себя в ревизорах-контролёрах, судьях, попечителях богоугодных заведений, полицейских, почтмейстерах – чиновниках всех рангов? Правда, сегодня у них другие фамилии, но суть та же. Должность для них – кормушка.

Министры, губернаторы, мэры, заместители всех уровней, военные начальники, чиновники в силовых структурах, депутаты, их помощники – почти каждый день кто-нибудь из них является фигурантом криминальных скандалов и сообщений о хищении государственных средств, вымогательстве, в получении взятки в особо крупных размерах.

Только за прошлый год выявлено больше 300 тысяч преступлений коррупционного характера. А сколько ещё не выявлено? И эти масштабы поражают воображение. Коррупционный механизм встроен в систему и отработан так, что проситель даёт взятку как само собой разумеющееся. Люди открыто говорят о сращивании депутатов, чиновников с криминалом, существуют определенные схемы изъятия бюджетных денег.

Интересно узнать, как на закрытый объект космодрома «Восточный» пробралась мафия, разворовала миллиарды, если в космическую отрасль доступа случайным людям быть не должно? Как у руководителя антикоррупционного подразделения МВД оказалось 9 миллиардов коррупционных денег? Как в Омске наркополицейский сам сумел возглавить наркобизнес? Боролся сам с собой?

И таких примеров по стране сотни.

В народе говорят, если простой мужик выловит несколько осетров, его объявят браконьером и дадут срок. А если украдёт миллионы или миллиарды, попадёт под домашний арест или получит подписку о невыезде. Наши законы, что паутина: большая муха пролетит, а маленькая увязнет.

У Д.И.Менделеева есть запись: «Благо народное, ради которого существуют правительства, определяется, прежде всего, суммой добра, посеянного, выросшего и плоды приносящего». И наше благо хотим мы этого или нет, в основном зависит от добросовестной и плодотворной работы чиновников. Каждый на своём месте должен обеспечить порядок в стране, регионе, городе, поселении. Но...

На дворе XXI век, жизнь идёт вперед и должна становиться всё лучше и лучше. Однако если посмотреть вокруг трезвым взглядом, то можем увидеть откровенные, удивительные парадоксы, перекосы и непонятные метаморфозы в нашей повседневности.

На улице дождь или снег, а рабочие кладут асфальт, который через несколько дней провалится, и ямы снова зияют на дорогах. Может семья из нескольких поколений прожить сто лет в доме с подворьем, а потом узнать, что земля им не принадлежит. В Красноярске жители старой пятиэтажки платят за лифт, которого в доме нет, и отродясь не бывало. В прошлом году в крае был небывалый урожай зерновых, а цены не снизились. Нефть, газ, уголь – достояние народа, а владеют этим богатством всего несколько человек. Страстно борются с курением и алкогольной отравой, а табачная и водочная мафия как процветала, так и процветает. Тонны алкогольного суррогата изымают из продажи, а он опять появляется. На капитальный ремонт собрали несколько миллиардов, а они лежат «где-то» – подрядчики попадаются недобросовестные: на одном доме крыша дома стала протекать, на другом после капитального ремонта крышу ветром снесло. Хоккеисты и футболисты забыли слово «патриотизм», их продают и покупают, как товар. Кстати, один человек предложил разумный вариант: больных детей лечить за счёт бюджета, а на зарплату нашим футболистам добровольно собирать с населения по 1 копейке.

Объявили санкции, открыли дорогу местным производителям, и они сразу взвинтили цены своему же населению. Один журналист за один день получил права лифтёра, водителя троллейбуса и ещё какие-то корочки. Депутат Заксобрания потребовал увеличить зарплату, так как он не может думать о принятии законов за 140 тысяч в месяц. И ещё: другой депутат предложил ввести налог на сбор грибов и ягод, другой, если будет опять снежная зима, ввести налог на уборку снега, и на дороги по системе «Платон», и на въезд в город. Везде поборы. Российские курорты дороже зарубежных. Всем этим перекосам вряд ли найдёшь оправдание, потому что за всё отвечают конкретные люди, и объяснить подобное можно только бездействием и нежеланием чиновников добросовестно выполнять свои обязанности. Что поделаешь, если...

Он никогда не станет сыном века,

Не совершит большого ничего:

Чиновник в нём сильнее человека,

И в этом вся трагедия его.

Ирина Добычина,

Заслуженный учитель школы РСФСР.

Продолжение следует.