«Закон Тимченко»

Госдума приняла его в третьем чтении, и теперь богатые станут ещё богаче.

Вот говорят: законы для друзей.

А для кого тут принимать законы?

Друзья, конечно, тоже не иконы,

Но остальные гаже и мерзей.

Его друзья страдают без вины.

Они у мира в длительной опале.

Его друзья под санкции попали –

И лишь за то, что Путину верны.



У нас полно ловушек, рытвин, ям,

Кругом развал, предательство, злорадство,

И на кого тут можно опираться,

Кому тут верить, если не друзьям?!



Его друзья – проверенная рать.

Им надо компенсировать потери.

А прочие, хотя б и захотели, –

Им все равно тут нечего терять.



Народ у нас не лучший, ей-же-ей.

Их мордой в грязь – они молчали в тряпки.

Талант, закон, достоинство и бабки –

Все оказалось у его друзей.



Народ – дурак, предатель и наймит.

Случись вождю уйти или скончаться –

Начнет его клеймить в теченье часа

(И собственно, сейчас уже клеймит).



Зато друзья отважны и крепки,

Верны и в славе, и в полураспаде –

И Ротенберг, и Тимченко Геннадий,

И Ковальчук (точней, Ковальчуки).



Он будет их поддерживать и впредь,

Служить их клану честно-благородно.

Народ-то что? Он стерпит что угодно.

А эти... Эти могут не стерпеть.

Дмитрий Быков

«Собеседник»