«Закон Тимченко»
Вот говорят: законы для друзей.
А для кого тут принимать законы?
Друзья, конечно, тоже не иконы,
Но остальные гаже и мерзей.
Его друзья страдают без вины.
Они у мира в длительной опале.
Его друзья под санкции попали –
И лишь за то, что Путину верны.
У нас полно ловушек, рытвин, ям,
Кругом развал, предательство, злорадство,
И на кого тут можно опираться,
Кому тут верить, если не друзьям?!
Его друзья – проверенная рать.
Им надо компенсировать потери.
А прочие, хотя б и захотели, –
Им все равно тут нечего терять.
Народ у нас не лучший, ей-же-ей.
Их мордой в грязь – они молчали в тряпки.
Талант, закон, достоинство и бабки –
Все оказалось у его друзей.
Народ – дурак, предатель и наймит.
Случись вождю уйти или скончаться –
Начнет его клеймить в теченье часа
(И собственно, сейчас уже клеймит).
Зато друзья отважны и крепки,
Верны и в славе, и в полураспаде –
И Ротенберг, и Тимченко Геннадий,
И Ковальчук (точней, Ковальчуки).
Он будет их поддерживать и впредь,
Служить их клану честно-благородно.
Народ-то что? Он стерпит что угодно.
А эти... Эти могут не стерпеть.
Дмитрий Быков
«Собеседник»