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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 13, 4 апреля / «Закон Тимченко»
   
 
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№13, 4 апреля 2017 года.

«Закон Тимченко»

Госдума приняла его в третьем чтении, и теперь богатые станут ещё богаче.

Вот говорят: законы для друзей.
А для кого тут принимать законы?
Друзья, конечно, тоже не иконы,
Но остальные гаже и мерзей.


Его друзья страдают без вины.
Они у мира в длительной опале.
Его друзья под санкции попали –
И лишь за то, что Путину верны.

У нас полно ловушек, рытвин, ям,
Кругом развал, предательство, злорадство,
И на кого тут можно опираться,
Кому тут верить, если не друзьям?!

Его друзья – проверенная рать.
Им надо компенсировать потери.
А прочие, хотя б и захотели, –
Им все равно тут нечего терять.

Народ у нас не лучший, ей-же-ей.
Их мордой в грязь – они молчали в тряпки.
Талант, закон, достоинство и бабки –
Все оказалось у его друзей.

Народ – дурак, предатель и наймит.
Случись вождю уйти или скончаться –
Начнет его клеймить в теченье часа
(И собственно, сейчас уже клеймит).

Зато друзья отважны и крепки,
Верны и в славе, и в полураспаде –
И Ротенберг, и Тимченко Геннадий,
И Ковальчук (точней, Ковальчуки).

Он будет их поддерживать и впредь,
Служить их клану честно-благородно.
Народ-то что? Он стерпит что угодно.
А эти... Эти могут не стерпеть.

Дмитрий Быков
«Собеседник»

(прочитано 615 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6576.html
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