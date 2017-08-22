Навальный о сыне Пескова: роскошная жизнь, безработный, 116 штрафов ПДД

Баллотирующийся в президенты РФ Алексей Навальный выпустил расследование о сыне Дмитрия Пескова от первого брака, Николае Чоулзе. По сведениям политика, тот живет роскошной жизнью, при этом нигде не работая и получая многочисленные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

На основе фотографий в инстаграме Чоулза (фамилия отчима сына Пескова) Навальный сделал вывод о том, что тот «летает частными самолетами. Когда не частными, то первым классом. Ну, иногда бизнес-классом тоже».

Кроме того, политик заподозрил сына пресс-секретаря президента РФ во владении престижными автомобилями (помимо Tesla – «Феррари. Мерседес CLA. Ну и мотоцикл Харли Дэвидсон») и собственной лошадью.

На этом фоне, заявил Навальный, у Чоулза за год накопилось 116 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, также политик припомнил сыну чиновника дело 2012 года о невыплате алиментов на его сына – внука самого Пескова.

Наконец, как пишет Навальный, в собственности Чоулза находится 110-метровая квартира в центре Москвы на Большой Дорогомиловской улице.

Политик привел фрагмент телефонного разговора с Чоулзом, где тот утверждает, что при всем этом является безработным.

О прежней непродолжительной работе Чоулза на телеканале Russia Today, как пишет Навальный, неодобрительно отзывались его коллеги: «Мол, был у них такой ведущий спортивных программ, но быстро ушел, так как столкнулся с достаточно серьезной для журналиста проблемой – он плохо говорил и писал и по-русски, и по-английски».

Сам же Чоулз в соцсетях называет себя «креативным директором компании Файт Найтс, они организовывают бои, всякие шоу и соревнования». Последняя, как отмечает Навальный, принадлежит другу Пескова Зиявудину Магомедову. В устройстве на работу в компанию сына Пескова Навальный, таким образом, видит возможную взятку чиновнику.

Наконец, как выяснил Навальный из полученной им стенограммы английского суда (в нулевые годы и начале десятых Чоулз жил в Великобритании), сын Пескова на тот момент не имел оконченного среднего образования и привлекался за нападения на подростка и девушку, у которых отнимал имущество.

«Такая вот история, друзья мои, про золотого мальчика», – резюмировал Навальный.

Алексей Обухов

«Московский комсомолец»

Близость к уху

...Про сына Пескова все действительно смотрится весьма убедительно. И весьма прискорбно.

Хотя, конечно, ничего сенсационно нового мы не обнаружили. Очередной отпрыск очередного кремлевского резидента живет, скажем так, «непосредственно», то есть не по средствам. И, что характерно, живет очень непатриотично. Машины, шмотки, самолеты – все у этих ребят заграничное, все неродное. Однако в этом ролике Навального есть несколько моментов, которые меня отдельно заинтересовали или позабавили. Например, машина «тесла». Прелесть этого автомобиля не в том, что он очень дорогой – есть и подороже машинки. Прелесть «теслы» в том, что она электрическая. И официально в России не продается. Потому что электрические машины в России иметь престижно, но дико геморройно. Потому что в России принципиально не развивают никаких энергетических технологий, кроме нефтегазовых. И бесятся от того, что в мире находят все больше альтернатив нашим природным богатствам, которые мы гоним по трубам миллионами тонн и кубометров. Культивировать электромобили – это плевать в лицо нефтяным королям.

Поэтому забавно, что сын пресс-секретаря свихнувшейся на нефти державы, ездит на электромобиле. Ну, или папа его на ней ездит, что еще забавнее. А во-вторых, вот эти все квартиры машины, мотоциклы, бизнесджеты, лошадки и всё-всё прочее – это же, простите за банальность, очень дорого. Ну, просто очень дорого. Десятки миллионов рублей расходов при полном отсутствии заработка. Получается, что все эти деньги молодой человек получает от папы? Но ведь у папы есть не только сын. Есть еще и всем известная дочь – и вообще у Пескова пятеро детей. И супруга есть, да и самому надо что-то есть. И вряд ли сыну отдается самый большой кусок вкусного папиного пирога.

Считать деньги в чужом кармане нехорошо, но проблема в том, что эти деньги наши. Потому что никакой чиновник не в состоянии на официальные доходы позволить себе вот это всё. А у какого-то пресс-секретаря откуда-то берутся уже даже не десятки миллионов рублей, а сотни что ли? Вот это меня весьма озадачивает. На такой должности – такие бриллианты! Навальный считает, что это взятки. А за что взятки-то? Я дам Пескову яхту, пристрою его сына, подарю часы – а он за это шепнет что-то на ухо президенту? И этот шепот столько стоит в нашей стране? Выходит, что близость к уху Путина поистине бесценна.

Антон Орехъ