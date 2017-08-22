Приговор: кому, премьеру Шолбану Кара-оолу?

9 августа 2017 года произошло знаменательное событие в криминальной жизни Тувы: самый «долгоиграющий» в республике политик, более известный как сепаратист и шовинист, К.А.Бичелдей был-таки признан судом виновным в совершении уголовно-наказуемого деяния. Судья Кызылского городского суда Юзеева Л.Н. выписала ему рецепт выздоровления:

«Признать Бичелдея Каадыр-оола Алексеевича виновным и назначить ему наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы с лишением права занимать предусмотренные законодательством должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на 2 (два) года». А поскольку «подсудимый Бичелдей К.А. согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признав вину, поддержал своё ходатайство о рассмотрении дела без проведения судебного следствия в особом порядке», к тому же он по месту работы «характеризуется исключительно с положительной стороны», учитывая преклонный возраст подсудимого, суд решил «на основании ст.73 УК РФ назначенное Бичелдею Каадыр-оолу Алексеевичу наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года, возложив контроль за его поведением на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства».

Впрочем, оговорюсь сразу: «угорел» наш лидер тувинского национализма не на политике, а на обычном тривиальном воровстве. Согласно преамбуле обвинения, занимая должность министра образования и науки Республики Тыва, он «во избежание ответственности за допущенное им как должностным лицом нарушение требований ч.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ и подпункта 5.2. п.5 государственного контракта от 18 ноября 2014 года №2014.290731..., будучи лицом, уполномоченным от имени Министерства образования и науки Республики Тыва с правом первой подписи и стороной контракта, заключённого с индивидуальным предпринимателем Кужугетом О.Н., не исполнившего должным образом принятые на себя обязательства, осознавая, что в сроки, предусмотренные п.1.3 раздела «предмет контракта» вышеуказанного государственного контракта им не обеспечено выполнение работ по устройству универсальных спортивных площадок в 14 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Республики Тыва, а также преследуя цель создания мнимой видимости законного освоения федеральных бюджетных средств, умышленно решил совершить действия, явно выходящие за пределы его полномочий и влекущие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства». «Согласно преступному плану Бичелдей К.А..., заведомо осознавая, что универсальные спортивные площадки в 14 муниципальных образовательных учреждениях Республики Тыва фактически не построены... подписал 14 актов о приёмке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 как за полностью выполненные работы... и перечислил денежные средства в сумме 31 633 387 рублей».

В связи с чем суд постановил: «Бичелдей Каадыр-оол Алексеевич превысил должностные полномочия».

Таким образом, дети остались без спортивных площадок при школах, бюджет потерял 31 млн. рублей, а К.Бичелдей приобрёл первую в своей жизни «пробную судимость» с поражением в правах на занятие руководящих должностей.

Казалось бы, на этом можно было бы поставить «жирную точку» – справедливость восторжествовала! Но, как говорится в одном анекдоте, «осадок остался». И дело даже не в том, что наказание в три года лишения свободы «условно» не совсем адекватно утраченным бюджетом 31 млн. рублей, предназначенных детям. Все, конечно, понимают, что на самом деле подобранная следствием мягкая статья вовсе не соответствует содеянному. Какое тут «превышение полномочий», когда речь должна была идти о хищении или взятке с совсем другими гораздо более тяжёлыми последствиями. Все же понимают, на какие шиши Бичелдей купил два новых джипа. Но то ли следствие поленилось доказать, каким образом десятки миллионов перекочевали в карман министра, то ли им кто-то не позволил так глубоко «копать»... И тут сложно не заметить торчащие уши Главы правительства или, не исключено, даже самого министра обороны страны, пестующего последние 10 лет вышедшего в тираж сепаратиста из деревни Пестуновка.

Правда, и в этом есть некоторое утешение: правоохранительная система всё же устояла под напором вельмож, и Бичелдей этот, хоть и условный, но срок всё же получил, хотя многим казалось, что возмездие невозможно. А то, что ему отмерили всего три года, понятно: вину свою он признал и продемонстрировал деятельное раскаяние. Хотя в это раскаяние поверить трудно потому, что, судя по всему, за ним числится ещё, как минимум, пара уголовно-наказуемых грешков, за которые он вполне может скоро получить уже вполне реальный сроки: при строительстве ТИГИ и собственного коттеджа на Правом берегу Енисея. По первому уголовному делу Бичелдей странным образом пока «отскочил» свидетелем, а «паровозом» пошёл в суд предприниматель Сысоев, хотя такие преступления без участия чиновника совершить невозможно. Впрочем, как считают следователи, и тут ещё имеются перспективы привлечения Бичелдея к уголовной ответственности... Как и в случае строительства коттеджа – как полагают специалисты, в этом случае у Бичелдея могут «вырисовываться» перспективы взяток в виде получения от зависимых от него руководителей строительных организаций стройматериалов. По некоторым сведениям, все улики по делу уже собраны, осталось только привести механизм уголовного преследования взяткополучателя в действие.

Но не в конкретном уголовнике, собственно, дело. Для общества важен сам механизм вовлечения известных людей в криминальное сообщество. Что ни говори, до этого судебного решения никому и в голову не могло прийти, чтобы известный политик, можно сказать, знамя национальной идеи, олицетворяющий стремление тувинского народа к самостийности и державности, бывший депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», имеющий «спасательный жилет» в виде государственной пенсии свыше сотни тысяч рублей в месяц, мог опуститься до тривиального воровства и покуситься на деньги, предназначенные детям. И в связи с этим не может не возникнуть резонный вопрос: как политик Бичелдей превратился в уголовника? Или он всегда был таким алчным, но ловко маскировался под порядочного человека с великими идеями? Или это работа в правительстве Кара-оола сформировала его личность как изощрённую, злобную и преступную? Если принять первый вариант, то это – личная проблема Бичелдея. А если принять второе, то придётся признать, что правительство Шолбана Кара-оола – кузница жуликов и воров. И там царят порядки, при которых не воровать (даже у детей) – невозможно. Проще говоря, честный человек удержаться в начальственном кресле просто не может. Не случайно Ш.Кара-оол дал Бичелдею в уголовное дело такую в высшей степени похвальную характеристику, хотя уже тогда было понятно: ему не отвертеться... Тут, как говорится, рыбак видит рыбака...

И как ни крути, придётся для реальной оценки ситуации в правительстве Тувы проанализировать некоторые уголовные дела, фигурантами которых является ближайшее окружение Шолбана Кара-оола. А оно выглядит следующим крайне неприглядным образом.

Вот совсем не полный список чиновников (бывших и действующих), находящихся сейчас под следствием. Только в связи с хищениями в строительной отрасли следственными органами в настоящее время возбуждено и расследуются 47 (!) уголовных дел. Говорят, такого не то что в советское время – в республике в «лихие 90-е» не было. Следователи в Туве почему-то очень скупо делятся информацией о преступлениях, совершаемых чиновниками, однако даже то, что известно, может привести в шок любого нормального человека. Судите сами.

Вот неполный список тех чиновников, которые в настоящее время находятся под следствием и судом.

1. В. Сат – министр строительства. Ему инкриминируется взятка в 31 млн. рублей при строительстве инженерных сетей ул. Дружбы («Свороток» г.Кызыла). Содержался в СИЗО, в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело рассматривается судом;

2. А. Свинцов – начальник УКСа, министр строительства, зампред правительства. Его обвиняют по ст. 286 УК РФ в превышении полномочий при производстве аварийно-восстановительных работ Дома-интерната, он находится под подпиской о невыезде;

3. Д. Монгуш – директор «Госстройзаказа». В отношении него расследуются три уголовных дела: по станции переливания крови, Дому Народного Творчества и строительству домов для детей-сирот. Из СИЗО отпущен под подписку о невыезде;

4. С. Мижит – и.о. начальника «Госстройзаказа». В отношении него расследуется одно уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) при реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья;

5. М. Монгуш – директор «Госстройзаказа». Он фигурант сразу 11 уголовных дел по делам, связанным с реализацией программы аварийно-восстановительных работ, строительству жилья для детей-сирот и переселению из аварийного и ветхого жилья;

6. В. Илкин – начальник УКСа. Фигурант четырёх уголовных дел в связи с реализацией программы переселения в 550 квартир из ветхого и аварийного жилья;

7. О. Биче-Кыс – начальник УКСа. Фигурант четырёх уголовных дел по реализации программы переселения;

8. А.-Х. Чооду – начальник УКСа. Он проработал в руководящей должности совсем немного, привлечь к уголовной ответственности не успели, но договор УКСа с ООО «Академпроект» уже признан ничтожным.

Если к этому прибавить, что Третий Арбитражный Апелляционный суд пришёл к выводу о том, что договор подряда с УКСом, заключённый без конкурсных процедур, является ничтожным, то следует признать тот бардак, что царит в строительной отрасли, и то количество уголовных дел, что расследуется правоохранителями, – вполне рукотворные и закономерные вещи. А творец всего этого шалмана, скорее всего – премьер Тувы Шолбан Валерьевич Кара-оол. Хотя бы просто потому, что подобное никому другому не под силу.

Заметьте: зампреды правительства, министры строительства, начальники УКСа и «Госстройзаказа» меняются, как перчатки, а суть дела не меняется – злостное нарушение закона стало нормой деятельности членов правительства Тувы. И тут только два выхода – либо республика настолько криминализирована, что Кара-оолу и выбирать-то некого при назначении на должности, либо любой, кто получает из его рук назначение, предварительно даёт ему клятву воровать.

В связи с этим достаточно вспомнить двух наиболее доверенных лиц Кара-оола в его команде – зампредов правительства Дамба-Хуурака и Монгала. Первый «засветился» тем, что, получив должность, тут же по дешёвке приобрёл здание Швейной фабрики и перепродал его за 50 млн. рублей, не заплатив ни копейки налогов, под видом продажи предприятия с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.

Второй честнюга-парень неожиданно оказался латифундистом, обладающим земельными участками стоимостью в миллиарды рублей. Но и этого ему показалось мало, и он через свою жену решил присвоить себе по дешёвке собственность, принадлежащую ООО «Туваавтотранс». А министр имущественных отношений Кызыл-оол ни с того, ни с сего взял да и подарил своему дружку недострой в Ближнем Каа-Хеме, в то время как граждане, имеющие законные права на земельные участки, не могут оформить их в собственность, пока не «дадут на лапу» чиновникам министерства. А его приемник в кресле министра Чульдум, получив полномочия, тут же схлопотал себе ст. 286 УК РФ, и был уволен. На его место пришёл новый министр Ондар, но, похоже, он тоже может плохо кончить, поскольку в своей повседневной деятельности руководствуется не столько законом, сколько указаниями одного из братьев премьера.

Но чтобы картина криминальности правительства Тувы была полной, приведу ещё один, довольно свежий пример.

Есть у нас такое министерство – труда и социальной политики Республики Тыва. Его возглавляет министр Л.Тас-оол. Замечательная эффектная женщина. Правда, порой любит, как говорится, «заложить за воротник», но это, скорее всего, её защитная реакция, поскольку у неё очень тяжёлая, ответственная и, я бы сказал, даже опасная работа. От неё зависит, как будет жить самая незащищенная часть населения республики: пенсионеры, ветераны, инвалиды и дети. Тас-оол готова всех принять и обогреть на своей теплой груди. Только вот денег на всех не хватает. Поэтому, к примеру, министерство отказывает в выплатах ветеранам надбавок к пенсиям. Не может наскрести в год где-то 20 млн. рублей. И потому с упоением судится со стариками. А в это время в определённые дни к ней выстраивается очередь из подчинённых с пухлыми конвертами. О чём они там беседуют при шелесте купюр, достоверно неизвестно. Но сослуживцы министра поговаривают, что в такие дни у Людмилы Шангыровны царит прекрасное настроение...

Но я сейчас не об этом. Есть у нас в республике в Каа-Хемском районе ГБУ РТ «Психоневрологический дом-интернат». В нём без удобств живут очень нездоровые люди. И вот наш замечательный Глава республики решил, что необходимо подвести к зданию инженерные коммуникации и обеспечить больных людей централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией. И поручил министру труда и соцзащиты организовать исполнение мероприятий, которое было оценено в 5 116 329 руб. 80 коп. И Людмила Шангыровна во исполнение воли Кара-оола 28 декабря 2016 года заключила Госконтракт №Ф.2016.443994 с неким ООО «Бодарал» на выполнение этих работ в течение 20 (!) дней после подписания контракта. И что же? На дворе давно уже август 2017 года, деньги за работу давно переведены в ООО «Бодарал», а воз, как говорится, и ныне там. Никто к исполнению госконтракта даже и не преступал.

Но вот незадача: ещё 29 декабря 2016 года Людмила Шангыровна Тас-оол подписала Справку о выполнении работ и затрат на сумму в 4 155 291 руб. 81 коп. Тогда же она подписала и АКТ о приёмке выполненных работ на эту же сумму. И скрепила свою подпись печатью министерства. Несмотря на то, что никто эти работы даже и не начинал делать. Да и как можно в лютом декабре за 20 дней соорудить водопровод, отопление и канализацию? Там же на пять метров копать придётся.

Судя по всему, эти работы, по крайней мере, в указанные сроки, никто выполнять и не собирался. Так что когда прокуроры района пришли к директору ООО «Бодарал» и спросили, когда он намерен исполнить контракт, Опбул Роберт Артурович очень удивился и по своей наивности простодушно ответил: ни-ког-да! Затем в ходе препирательств ему пришлось признаться, кому, когда и сколько он передал денег по этому контракту. Наверное, уважаемый читатель, Вы уже поняли, кому достались деньги – не зря же Людмила Шангыровна подписывала липовые справки и перечисляла незаработанные деньги в ООО «Бодарал»...

А теперь ответьте, уважаемый читатель, Вам эта история ничего не напоминает? Напоминает, да? Конечно, она один в один соответствует той, что случилась с нашим незабвенным министром образования К.Бичелдеем. Чувствуется: действия министров Бичелдея и Тас-оол координируются из одного центра. И потому они – как под копирку. А кому подчиняются наши министры? Правильно: премьеру Тувы Шолбану Кара-оолу. И между Бичелдеем и Тас-оол сегодня только одна разница: первый уже осужден, а вторая пока даже не под следствием и испытывает некоторые иллюзии, что её деяние останется безнаказанным. Правда, думается, этот недостаток вполне устраним. Надеюсь, новый прокурор республики примет меры, предусмотренные законом, и Людмила Шангыровна обретёт то место, которое она уже «заработала».

Но вернёмся к вопросу, что первично: криминализация тувинского общества или тлетворное влияние Главы правительства? В связи с этим напрашивается простой вопрос: министры и зампреды, начальники УКСа и директоры «Госстройзаказа», Бичелдей, Дамба-Хуурак, Монгал, Тас-оол, Сат, Свинцов, Д. и М.Монгуши, Мижит, Илкин, Биче-Кыс и другие – они что, были затаившимися коррупционерами, или из них слепил то, что мы имеем, наш замечательный Глава республики Шолбан Кара-оол? С другой стороны, Кара-оол что, слепой, что ли? Бывая в районах, он что, не видит, что при школах нет спортивных площадок, а в психдиспансере так и не организовали удобства, хотя немалые бюджетные средства якобы потрачены? Или, к примеру, премьер не в курсе, что в Кызыле строят терапию стоимостью почти в полмиллиарда рублей без проекта и госэкспертизы? Может, он не знает, что в Ий-Тале начато строительство школы, хотя тендер на эти работы даже не объявлялся? Он что, не понимает, что это – ещё одно очередное уголовное дело в отношении его подчинённого? Или он сам подбирает подрядчиков и даёт команду на начало работ?

Это ли не коррупция в чистом виде? А если это так, то почему до сих пор не пришли за Главой? Не позволяет Шойгу? Или ещё кто-то? Но кто? Не может же сам президент Путин покрывать коррупцию! Так что, читая приговор Бичелдею, невольно думается, а уж не Кара-оолу ли это приговор? Или Шойгу? Знаете, пока Шойгу не взял Туву под свой жёсткий патронаж и не стал оказывать чиновникам правительства специфические услуги, такого вала экономической и обычной уголовной преступности в Туве не наблюдалось.

Как видите, вопросов много. И все их в одной статье не решить.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин