Внутрипартийный переворот

В тувинском республиканском отделении КПРФ новое руководство: первым секретарём избран никому не известный и не имеющий к Туве никакого отношения начинающий партийный бюрократ из Красноярска некий кавказец Р.Тамоев. Рядовые коммунисты не знают, как к этому относиться: как к курьёзу или катастрофе. В связи с этим наш корреспондент взял интервью у члена Тувинского рескома КПРФ, председателя кадровой комиссии, ветерана партии Алдын-оола Канзая, краткий пересказ которого мы приводим.

Корр.: Нашим читателям хотелось бы знать правду о тех изменениях в отделении партии, в том числе в городской парторганизации, которую якобы разогнали, исключив из её рядов наиболее известных коммунистов. Что происходит на самом деле?

А.К. У коммунистов России сейчас горячая пора. В мае прошел XVII съезд КПРФ, парторганизации всех уровней плотно работают над реализацией решений съезда, предыдущих пленумов ЦК и активно готовятся к 100-летию Октябрьской революции.

А у нас в тувинской парторганизации вдруг появилась срочная необходимость в проведении какой-то непонятной реорганизации, в результате чего с политического поля вытеснена самая большая по численности (200 членов партии – ред.) целая городская парторганизация, через которую прошла жизнь и деятельность нескольких поколений коммунистов.

Корр.: В чем заключается суть реорганизации, каковы ее цели и задачи?

А.К. 7 июля прошел в закрытом режиме 5-й пленум рескома партии, на котором рассмотрены вопросы реорганизации Кызылского городского отделения КПРФ и исключения из рядов партии первого и второго секретарей горкома КПРФ. Реорганизация чувствительно отразилась и на самом рескоме партии. Исключены из рядов партии два секретаря рескома, а также председатель Контрольно-ревизионной комиссии рескома партии.

Корр.: Расскажите о принятых Пленумом рескома партии решениях.

А.К. В постановлении Пленума по этому вопросу говорится: реорганизовать Кызылское городское отделение КПРФ. Создать на его базе два местных отделения партии. Сначала отмечается, что коммунисты г.Кызыла обладают определенным политическим опытом работы среди трудящихся, молодежи, работников бюджетной сферы, что большинство коммунистов столицы работают бескорыстно и самоотверженно, проявляют политическую зрелость в решении задач, определенных Программой и Уставом партии. А затем утверждается прямо противоположное: якобы в последние годы уровень работы руководства Кызылского горкома в целом перестал отвечать решениям съездов партии, Программе и Уставу партии, в частности, в деятельности руководства горкома стали накапливаться признаки непартийного подхода в работе с кадрами, появились факты преследования за критику вплоть до политического устранения активистов, выступающих против негативных явлений и т.д.

Корр.: И с чем же вы не согласны?

А.К. Создание в Кызыле двух новых местных отделений противоречит п.5.11. Устава КПРФ, где записано: Местное отделение КПРФ (городское, районное) создается, как правило, на территории органа местного самоуправления (муниципального образования). А реорганизация в принципе возможна, если имеются достаточные основания. А таковых, как я считаю, нет. Как пояснил позже секретарь рескома партии Р.Тамоев, в постановлении пленума якобы говорится о расформировании горкома партии, однако, в этом постановлении нет такого термина. Точно также в постановлении пленума рескома не говорится о ликвидации горкома. В Уставе КПРФ содержится п.5.18, в котором содержится норма, по которой бюро и Комитет местного отделения КПРФ, принявшие решение, противоречащее Программе и Уставу партии либо решению вышестоящего органа КПРФ, может быть распущено по постановлению Комитета или бюро Комитета соответствующего регионального отделения КПРФ, а в исключительных случаях по постановлению ЦК КПРФ или его Президиума. В постановлении 5-ого Пленума рескома даже не упоминается пункт о роспуске горкома. Таким образом, возникает вопрос: на основании какого пункта Устава КПРФ произошел разгон Кызылского горкома? Ясного ответа на этот вопрос в постановлении пленума рескома партии не содержится.

Корр.: А как отреагировали на это сами коммунисты города?

А.К. Коммунисты провели пленум горкома, а затем городское партийное собрание, на которое пригласили секретарей рескома С.Салчака и Р. Тамоева, чтобы они рассказали о принятых Пленумом решениях. Однако они не пришли. Коммунисты единогласно выступили против реорганизации горкома, высказались за его сохранение и дальнейшее укрепление путем приема новых членов, создание первичных отделений там, где их нет.

Вместо этого Р. Тамоев начал создавать на территории г.Кызыла два новых райкома партии. 15 августа на очередном (тоже закрытом) пленуме рескома было доложено об успешном проведении реорганизации горкома и создании двух райкомов партии – «Восточный» и «Западный». На этом пленуме я попросил включить в повестку дня пленума информацию представителя Кызылского горкома партии об отношении коммунистов города к так называемой реорганизации. Предложение было отклонено. Мне даже не дали высказаться. Пользуясь небольшой паузой, я все-таки вышел на сцену и начал выступать. «Даем всего две минуты», – раздавались голоса. На основании принятого решения 5-ого Пленума рескома я пытался убедить своих коллег о не соответствии принятых решений Уставу КПРФ, об отсутствии должных аргументов и поводов по разгону горкома КПРФ.

Кроме того, большой резонанс имело постановление 5-ого Пленума об исключении из рядов партии первого и второго секретарей горкома В.Яндай-оола и И.Дагба якобы за нарушение п.2.11 Устава КПРФ, в котором предусмотрено: «Решение об исключении из партии члена КПРФ, являющегося членом Комитета местного отделения КПРФ, может быть принято только соответствующим Комитетом, а также Комитетом и бюро соответствующего регионального отделения либо ЦК КПРФ и его Президиумом».

Надо признать: серьезных недостатков и упущений в работе горкома хватает. Не налажен должный учет членов партии, не все своевременно платят членские взносы, партсобрания в первичных отделениях проходят не регулярно и т.д. За такие недостатки в Уставе партии предусмотрены меры наказания первого секретаря горкома: предупреждение либо в зависимости от тяжести проступка, он может быть отстранен от руководящих полномочий или же выведен из состава выборного органа. Ни один из этих видов наказания в отношении секретарей горкома не был применен раньше. И вдруг – исключение!

Корр.: У нашего читателя может создаться впечатление о том, что вы начали выступать против политики КПРФ, что раньше не наблюдалось. Так ли это?

А.К. Нет, конечно, я против КПРФ и его ЦК не выступаю. Всю жизнь посвятил служению Компартии. Я убежденный коммунист, был и остаюсь твердым и последовательным сторонником партии. Об этом знают многие в республике. Я выступаю конкретно против фактов нарушений Устава партии. Я выступаю в защиту Кызылского горкома партии, отстаиваю права, честь и достоинство коммунистов города. Я не могу согласиться с тем, как несправедливо авторы идеи реорганизации относятся к судьбе Кызылской городской парторганизации. Попытка убрать с политической арены Кызылскую партийную организацию перечёркивает нашу историческую память, поскольку именно Кызылский горком партии сыграл ведущую роль в становлении и развитии г.Кызыла, значителен его вклад и в социально-экономическом подъеме республики в целом. При этом авторы реорганизации парторганизации не только не советовались с горкомом о возможности реорганизации – даже не хотят с ним разговаривать. На пленуме рескома, состоявшемся 15 августа, С. Салчак освобожден от обязанностей первого секретаря рескома КПРФ по его личной просьбе, его заменил на этом посту Р.Тамоев, имеющий рекомендацию от ЦК КПРФ.

Корр.: Что намерены делать дальше?

А.К. Надеемся, что высшее руководство партии, к которому мы обратились за помощью и защитой, внимательно изучит и разберется с этой непонятной реорганизацией, напоминающей трагические последствия недавней перестройки. А там время покажет. Мы в своей правоте убеждены.

Корр.: Спасибо за интервью.

Из постановления Пленума Комитета Тувинского республиканского отделения КПРФ 07.08.17г.

«О реорганизации Кызылского местного (городского) отделения КПРФ в составе Тувинского республиканского отделения КПРФ и создании на базе реорганизованного Кызылского местного (городского) отделения КПРФ в составе Тувинского республиканского отделения КПРФ местных отделений: «Центрально-Южное» и «Восточно-Правобережное».

Коммунисты города Кызыл обладают определенным политическим опытом работы среди трудящихся, молодежи, работников бюджетной сферы. Большинство коммунистов столицы республики работают бескорыстно и самоотверженно, проявляют политическую зрелость в решении задач, определенных Программой и Уставом партии. Успехи и недостатки в политической, идеологической, кадровой, организационной и иной деятельности Кызылского городского отделения КПРФ, его руководства оказывают серьёзное влияние на работу всех региональных отделений партии, формирование авторитета партии в широком общественном мнении.

Тем не менее, Пленум Комитета Тувинского республиканского отделения КПРФ вынужден принципиально отметить, что в последние годы уровень работы руководства Кызылского городского отделения КПРФ, Бюро и горкома в целом перестал отвечать решениям Съездов партии, Программе и Уставу КПРФ . В деятельности руководства Кызылского городского отделения КПРФ, Бюро горкома, а также ряда руководителей других партийных структур комитета КПРФ стали накапливаться признаки непартийного подхода в работе с кадрами, появились факты преследования за критику вплоть до политического устранения активистов, выступающих против негативных явлений и поддерживающих руководство КПРФ, товарищеские отношения стали подменяться элементами групповщины, были созданы предпосылки, дискредитирующие городское отделение, партию и её руководство. Протестная активность в г.Кызыле сведена к нулю, сбор членских взносов не систематический и имеет крайне низкие показатели на каждого члена КПРФ, собрания в первичных партийных отделениях проходят крайне редко, повестка дня собраний не актуальная, до рядовых членов КПРФ не доводятся решения вышестоящих партийных органов.

На эти факты было обращено серьёзное внимание, как со стороны членов партии, так и ряда первичных партийных отделений. Но вместо конструктивного исправления ситуации, проведения серьёзного и объективного анализа положения дел руководство Кызылского городского отделения КПРФ пошло на замалчивание выявленных недостатков, отказалось самокритично реагировать на указанные недостатки, проявили элементы партийной недисциплинированности, фракционности и групповщины.

Основываясь на вышеизложенном, заслушав и обсудив информацию первого секретаря Комитета Тувинского республиканского отделения КПРФ тов. С.С.С. Салчака и предложения членов республиканского Комитета КПРФ, Пленум Комитета Тувинского республиканского отделения КПРФ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Кызылское местного (городского) отделения КПРФ в составе Тувинского республиканского отделения КПРФ;

2. Создать на базе реорганизованного Кызылского местного (городского) отделения КПРФ в составе Тувинского республиканского отделения КПРФ два местных отделения КПРФ на территории г.Кызыла: «Центрально-Южное» (мкр. Центральный, мкр. Горный, мкр. Южный) и «Восточно-Правобережное» (мкр. Восточный, мкр. Ближний Каа-Хем, мкр.Спутник, мкр. Правобережный, Дачи, Вавилинский затон).

Первый секретарь Комитета Тувинского республиканского отделения КПРФ.

От редакции.

Метаморфозы с тувинскими коммунистами мы наблюдаем давно. Большое удивление вызвало избрание Салчака С.С.-С. первым секретарём. А когда он пошёл на выборы спарринг-партнёром с кандидатом от «ЕР» Кара-оолом, за что, по некоторым сведениям, бы одарён должностью в администрации и квартирой, всё встало на свои места. Но то, что какой-то пришлый возглавил республиканскую парторганизацию КПРФ, для многих оказалось странным. Тут явно просматривается неприличная сделка, разменной монетой в которой стали Тува и её коммунисты.

А.Канзай – интеллигентный человек, который вряд ли скажет всю правду – настолько она нелицеприятна. Но в этих действиях очевидно просматривается умысел на развал единственной оппозиционной партии в Туве. И делается это в интересах «Единой России». С идеологией коммунистов можно соглашаться или нет, но очевидно, что развал КПРФ – это удар и по демократии, и по оппозиционным силам в целом. А когда исключают из партии за участие в антикоррупционном митинге, это невозможно расценивать иначе, чем действия в угоду жуликам и ворам, окопавшимся в органах власти. Новый ставленник жуликов в тувинской организации КПРФ сделал свой первый ход. Посмотрим, чем ответят на это настоящие коммунисты.