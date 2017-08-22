    Перекрёсток мнений

Аноним, 16-08-2017 #3[ru]

А что делал генерал Лесняк в Туве на праздники? Он вроде в отставку ушёл. Неужели это большая политика, в поддержку Кара-оола?

Аноним, 16-08-2017 #4[ru]

Бичелдей – вор и жулик! А вор должен сидеть в тюрьме, а не в музее! Надо его выбросить на свалку истории!

Аноним, 16-08-2017 #6[ru]

Собрать надо подписи, чтоб Бичелдею дали реальный срок. Господин прокурор Республики Тыва, дело Бичелдея надо вернуть и пересмотреть. Кто судья? Требуем дисквалификацию судьи. Как фамилия, какие дела рассматривали последние годы?

Аноним, 17-08-2017 #7[ru]

Вот только Крапивина не прибедняйте! На деньгах программ переселения и сиротских купил новый Крузер-200 и лексус RX300. И все это – в течение месяца. Примерная стоимость – 10 млн. рэ. Представляю, какая там экономия на материалах... кухни без окон... и т.д.

Аноним, 18-08-2017 #8[ru]

Анониму №4. Не надо огульно обвинять уважаемого человека. Каадыр-оол Алексеевич деньги не украл. Его подвели подрядчики, которые не закончили работы. Даже не непонятно, зачем из-за строителей судят уважаемого ученого? А где подрядчики, которые получили деньги и не выполнили своих обязательств? Получается, деньги украл кто-то другой, а отвечать за это должен бывший министр? Покажите решение суда – что там написано? Тогда и разберемся, кто виноват или не виноват.

Аноним, 18-08-2017 #9[ru]

Ан 8. Так вы и докажите, что Бичелдей не вор. Нашли бы решение суда и обнародовали. Суд и следствие очень много времени работали. Не зря же они зарплату получают. Три года условно – это курам на смех. Реально пусть сидит, мошенник несчастный.

Аноним, 16-08-2017 #1[ru]

Не надо врать! Про то, что он отдыхал в Тыве, говорили все каналы. И Шойгу показывали рядом с Путиным, а вот Кара-оола и Зимина точно не видел. 2 голых толстых мужика вдалеке на берегу, которых мимолетом показали, может это они? А ОНФ Тывы – это наоборот пособники нашего коррумпированного правительства.

Аноним, 16-08-2017 #1[ru]

Всех жуликов и воров от партии Единая Россия и депутатов посадить на пенсионные подачки от их правительства. Они бы подохли за 109 дней – это правда!

Sensey, 17-08-2017 #2[ru]

зато 68 миллиардов (при уже потраченных 40 миллиардов) на одноразовый стадион в Питере есть

Лох, 18-08-2017 #3[com]

Правительство России хотело принять решение о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Средняя продолжительность жизни в России – 70 лет. Работодатель платит 22% от зарплаты в Пенсионный фонд. Средняя пенсия – 13 тыс. рублей. Итого, за 5 лет государство выплатит тебе 780 тыс. рублей. Средняя зарплата – 35 тыс. Допустим, ты начал работать в 20 лет. За 45 лет ты выплатил государству 4 миллиона 158 тысяч рублей. Итого: тебя нагрели на 3 миллиона 378 тысяч рублей. И это только с пенсией.

Moderator, 16-08-2017 #2[ru]

Как Владимир Путин отдыхает в Туве https://www.youtube.com/watch?v=aSd__T_zmSQ В конце июля – начале августа 2017 года в Туву тайно приезжал Президент России Владимир Путин. Но мало кто знает, что перед его приездом шла масштабная подготовка с привлечением сил Минобороны. Для того, чтобы Владимир Владимирович смог вдоволь порыбачить, позаниматься подводной охотой, «рыбное место» подготовили люди Кара-оола (премьера Тувы), Байсарова (предпринимателя) и Шойгу (министра обороны России). А чтобы никто не потревожил царскую особу, самые богатые и живописные места, силами китайцев компании Лунсин, работающих в Тодже, район отдыха президента закрыли от возможных зевак и местных жителей.

Аноним, 16-08-2017 #3[ru]

По теме на Эхе Москвы: https://www.youtube.com/watch?v=HA_jGcQggAo Сергей Конвиз, учредитель газеты «Риск» (Тува) рассуждает о приключениях президентских щук.

Аноним, 17-08-2017 #16[ru]

Юркарасик обкурился. Обрушился на всех. Уймись нечисть. Лучше водки глотай, может легче будет.

Эрмак, 18-08-2017 #17[ru]

Да... Аноним №16... Уровень пропутинских все ниже и ниже... И все флаги собрали иностранные... Хотя видно что один из разных стран, с разных сайтов... Наверное, вслед за Бичелдеем скоро пойдет... Тоже здесь ГОДАМИ из себя пытался «грамотного» изображать Не имеющий ПРАВО на Имя...

Эрмак, 18-08-2017 #18[ru]

Аноним Номер 6... Могу ОФИЦИАЛЬНО заявить, и от СВОЕГО Имени, что Путин отдыхал на озере Ак-Актыг-Холь, Озере имеющим название Белая голова Лошади. По русски... То, что летали туда военные вертолеты, то это ФАКТ. Иной раз и по три рейса в день. Пара боевых вертолетов и транспортник МИ-26. Знаю, что туда из ДУБА, из Европейской части России возили срубы, но вот что где то отлавливали рыбу, чтоб запустить ее в место охоты, а уже не рыбалки, то этого не знаю. А так как знаю это озеро, и все рядом с ним лужи, то могу сказать, что перед тем как Путин взял в руки подводное ружье, там всё озеро исследовали. И фактически он охотился там, где эта щука стоит. А слова Конвиза о том что «зарыбляли», связаны с тем, что он это озеро не знает. Я был свидетелем, как тувинские дети, с Роллтоном, вместо Пряников, встречали восторженно над Каа-Хемом пролетавшие вертолеты... «ВЕРТОЛЕТ!!!» И когда смотришь на дитя с РОЛТОНОМ, и как сверху пролетают те, кто от жиру бесится, то начинаешь понимать, почему тувинская молодежь уже ислам принимает.

Аноним, 16-08-2017 #1[ru]

«внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства» – А вот если бы так вышли какие-нибудь оппозиционеры, им бы штраф выкатили тыщ на 300, а то и «двушечку» тюремного срока впарили!

Аноним, 17-08-2017 #1[ru]

Кто ответит за то, что накануне дня знаний такое большое сокращение работников образовательных учреждений? Что делать, как дальше жить людям в сельских школах – половины штата сократили, а в Туве число безработных и так огромное. А теперь ещё больше будет безработица – отсюда преступность, алкоголизм, нищета... Неужели в Министерстве образования не знают или не могут найти другого выхода из ситуации? Куда смотрят господа Санчаа, Доржу – великие реформаторы-оптимизаторы. У Санчаа целых 4 зама – что им теперь делать? Санчаа – самый большой ликвидатор, никчемный руководитель. Как её мог назначить Кара-оол министром образования? Она в свое время не смогла работать в том ещё ГорОНо, у неё уровень не такой. Даже в обычной средней школе она не сможет стать руководителем Тьфу, позор...

Аноним, 18-08-2017 #2[ru]

У нее не 4 а 5 заместителей.

Аноним, 18-08-2017 #3[ru]

Зачем столько замов? Надо сократить их и двух оставить. И ее убрать наконец – районы уже не подчиняются министерству, что попало творится, дети остались без аттестатов, сокращения, недовольства. О чем думает Глава?

Аноним, 18-08-2017 #4[ru]

Все мы ждали этого, никто и не надеялся на то, что зарплату увеличат в два раза. Но когда вместо увеличения зарплаты получили резкое сокращение штатов без всякого уведомления: иди и работай там, где я хочу, а не туда, на кого ты учился, всех учителей и воспитателей это повергло в шок. Сократили штаты, уменьшили зарплату, навешали кучу дополнительных полномочий, увеличили наполняемость групп и классов. И все это делалось по хамски – хочу – растопчу, хочу – помилую. И какого же уважения к себе после всего этого ждет власть от учителей и воспитателей? Научитесь, по меньшей мере, хотя бы уважительно разговаривать с теми, кем вы руководите. Впрочем, скоро и руководить-то будет не кем.

Аноним, 18-08-2017 #5[ru]

Друзья, Кара-оол решил подкинуть нам подарок. Министром образования скоро назначит Оргазму.

Аноним, 19-08-2017 #6[ru]

Вряд ли. Он же с ней ошибся уже. Или свинью за свиньей подкидывает?

Аноним, 16-08-2017 #1[ru]

Этой Санчаа орден вручили, за поломанные судьбы детей, за развал образования, за суициды, за воровство денег. Тоже ждет судьба Бичелдея.

Аноним, 17-08-2017 #2[ru]

Прошедший ЕГЭ – это чистейшей воды подделка. В прошлом году по всем школам проехались работники министерства. Цель была одна – убедить десятиклассников, которые учились слабо, в 11 класс не идти, потому что они экзамены не сдадут. Большое количество десятиклассников отсеялись и в 11 класс не пошли, разбрелись кто куда. Поэтому и ЕГЭ сдавали те, кто более-менее был подготовлен. А вот где те, которым дали под зад? И за что тогда такая высокая награда? За нарушение закона об образовании?

Аноним, 18-08-2017 #3[ru]

ЕГЭ стал основным делом министерства. А то, что творится в школах, оно не знает и ничего не может сделать. Сколько жалоб, а они даже не могут ничего сделать, потому что не умеют. Сколько можно держать эту старуху и продолжать ничего не замечать?!

Аноним, 16-08-2017 #2[ru]

Бичелдея давно надо было судить. Депутатом был – пропьянствовал! Не могу понять, зачем депутаты вообще нужны? Толку от них никакого, только огромные бюджетные деньги тратим на них, как и на судей и на прокуроров!

Аноним, 16-08-2017 #3[ru]

Бичелдей, похоже, на сытую старость наворовал достаточно. Кафе «Белдир-Кежии» тоже, говорят, его собственность, оформленная на подставных лиц. Не ходите туда.

Аноним, 16-08-2017 #4[ru]

А обещал возродить Пестуновку

Аноним, 16-08-2017 #6[ru]

Говорят, что на Пестуновке-Белдир-Кежии он тоже успел наворовать. Сделал для видимости какие-то сооружения на рубль, а за это получил из бюджета 10. Земляки из села Арыскан за это в большой обиде на него. Лучше бы он направил эти деньги (30 млн) на капитальный ремонт дороги до их села, которую он обещал сделать за 30 лет своей власти.

Аноним, 16-08-2017 #7[ru]

Субурган, который он построил на родине, тоже для себя ставил. Так что, кто ходит туда молится, тот конкретно за него молится.

Аноним, 16-08-2017 #8[ru]

Ульяна Павловна, наверное, тоже должна сидеть на скамье подсудимых. Они, судя по всему, ОПС, глава – Ульяна. Аяс Монге, ролмаа – поддельники.

Аноним, 17-08-2017 #9[ru]

Бичелдей скатился от звания защитника тувинского народа до звания вора.

Эрмак, 17-08-2017 #11[ru]

Аноним № 10, Да не был он «защитником» тувинского народа. Он был агентом влияния МНР, агентом МООЛ. Тех, кто пытается на ВОРОВСТВЕ выбранного не на Хурале, а на Курултае, строить свое благополучие. Но, обокрав чужих, на этом себе рай не построишь.

Аноним, 17-08-2017 #14[ru]

Поражают пожилые люди, которые на старости лет начинают воровать. Кому они оставят всю эту негативную карму? Почему не думают о своих потомках? Ведь ворованное никому и никогда не приносило счастья. Это закон кармы.

Аноним, 18-08-2017 #16[ru]

Смотреть на вас противно, строите из себя то аристократов, то патриотов. Ваша ширма Каадыр-оол – всё, сдулся. Старый и неприглядный. Он для вас уже использованный презик.

Аноним, 18-08-2017 #18[ru]

Каадыр-оол Алексеевич много лет работал на высоких и высокооплачиваемых государственных должностях и имеет достаточно сбережений для благотворительности. Этно-туристический комплекс Белдир-Кежии построен полностью на его и его родствеников деньги. Ни рубля денег из бюджета на это не потрачено. Он сделал хорошее дело, так зачем его безосновательно шельмовать?

Аноним, 18-08-2017 #20[ru]

После драки кулаками не машут! Хватит оправдывать вора!

Аноним, 18-08-2017 #21[ru]

1-0, партизаныч победил.