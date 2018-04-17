Министр Килижеков – фактор расхищения бюджета Тувы

В республике долго отсутствовал Глава Кара-оол. Это порождало различные слухи в правительстве и около него о том, что сидеть в кресле премьера ему осталось недолго, и даже высказывалось предположение, что его место займёт депутат Госдумы Ооржак. Практически правительство Тувы парализовано уже с начала года. Примером тому может служить программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, по которой в 2018 году не было сдано ни одной квартиры. Всё это время «на хозяйстве» находилась Натсак, в связи с чем все шишки за бездеятельность теперь достаются именно ей. Не станем встревать во внутричиновничьи дрязги – пусть они там разбираются без нас, выискивая правых и виноватых. Отметим лишь, что возвращение Главы республики в Туву из Красноярска, где он бездействовал на экономическом форуме, особых перемен в настроениях чиновничьей бюрократии не принесло.

По сведениям из правительства, Кара-оол вернулся в недобром духе, был хмурым и неприветливым. Собрал своих заместителей и, как бы между делом, с похоронным видом сообщил им, что «республику ждут большие перемены». Слух этот тут же разлетелся по коридорам власти, порождая новые недостоверные сведения о том, что Кара-оол попал в опалу, и республику ждут новые кадровые назначения. Эти слухи подогревались сообщениями, что афера с переходом его на работу руководителем будущего Агентства по делам Сибири пока не продвигается, поскольку ряд губернаторов Сибири недвусмысленно выразили своё неудовольствие тем, что ими может руководить самый завалящий губернатор страны, который не то что сибирскими, но даже региональными проблемами успешно заняться не может. Поэтому сейчас гадают, куда можно будет пристроить бедолагу – либо в Госдуму, либо в Совет Федерации.

Одновременно обсуждают кандидатуру Ооржака на место и.о. премьера, отмечая у него отсутствие инициативы, воли и достаточного для такой работы опыта. Помнится, в 2007 году Кара-оол стал Главой республики как перспективный активный слуга Шойгу. 11 лет показали, что единственной подвижкой Кара-оола за всё это время стало смена эпитета «перспективный» на «бесперспективного». В этом плане Ооржак – полная идентичность позиции и сущности. И менять Кара-оола на Ооржака – это всё равно, что шило менять на мыло. К тому же все эти планы могут оказаться замками на песке, если после инаугурации Путина в республику зайдут Тимченко с Нарусовой для реализации плана строительства железной дороги в Китай. Тогда в республике не только не будет Кара-оола с его последышами, но и самого Шойгу в Туве мы будем видеть чрезвычайно редко.

Но это пока перспективы. А реально Тува скоро понесёт тяготы международных санкций, недавно наложенных на Россию. В соответствии с ними попал в тяжелейшую ситуацию кошелёк Шойгу Дерипаска и его 12 компаний. В том числе и угольно-энергетическая компания En+, в которую входит и зарегистрированная в кипрском оффшоре «Тувинская Горнорудная компания», добывающая уголь на Каа-Хемском угольном разрезе. Таким образом, США и в Туве «наступили на мозоль» Шойгу и Дерипаске, за что рассчитаться придётся потребителям угля в Туве – наверняка теперь хозяева Каа-Хемского угля постараются отыграться на тувинском населении и опять поднимут цены на уголь.

Впрочем, для Шойгу сложности у Дерипаски – лишь один из эпизодов жизненных проблем. Как известно, американцы, британцы и французы исполнили своё намерение и нанесли ракетный удар по предполагаемым базам производства, хранения и применения химического оружия в Сирии. Почему-то эта акция устрашения оказалась для наших вооружённых сил в Сирии неожиданной, хотя американцы за три дня предупредили о готовящейся атаке, а Шойгу неоднократно обещал «западным партнёрам» «ассиметричный ответ» в таком случае. Но ответа пока нет. Похоже, Трамп застал нас врасплох. И отвечать за это, скорее всего, будет министр Обороны России Шойгу. Так что нашему замечательному земляку сейчас, явно, не до Тувы и Каа-Хемского угольного разреза. Как говорится, потерявши голову – по волосам не плачут...

А тем временем в Туве строительная отрасль всё более погружается в криминал. В номере 12 газеты был опубликован материал о том, как министр по госзакупкам РТ Килижеков 31 января 2018 года объявил электронный аукцион на строительство наружных инженерных сетей и благоустройства домов по ул. Дружбы д. 26, 28, 30, 32 стоимостью 68 806 720 рублей.

Как известно, электронный аукцион – вид процедуры государственной закупки, представляющий собой гласный и конкурентный способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на электронных торговых площадках (ЭТП). Подозрительным оказался не только указанный в условиях аукциона короткий срок подачи заявок – до 16 февраля 2018 года, но и чрезвычайно малый срок исполнения госконтракта – с даты подведения итогов аукциона 22 февраля 2018 года до даты окончания строительных работ 30 мая 2018 года. И если подать заявку на участие в аукционе за это время ещё можно, то построить инженерные сети стоимостью более 68 млн. рублей, да ещё в стеснённых условиях города, когда расстояние от действующей магистральной канализации до строящегося жилого дома составляет менее нормативных 3 метров за 107 зимних дней, из которых необходимо отминусовать 10 дней на заключение госконтракта, просто невозможно.

Всё это породило мнение, что данный электронный аукцион – фейковый, притворный, призванный прикрыть какое-то преступление. А когда стали разбираться, выяснилось, что сети, выставленные министром Килижековым на аукцион, уже давным-давно отстроены. И этот аукцион – лишь способ узаконить преступление задним числом. Тогда чиновники правительства Тувы «дали задний ход» и отменили итоги аукциона. Казалось, всё встало на свои места, и можно было зачехлять оружие борьбы с коррупцией...

Но не тут-то было. В ночь на 11 апреля (в 23 часа!) министр Килижеков выкинул новый фортель – он теперь на другой площадке публичных торгов по-новой объявил всё тот же воровской электронный аукцион на строительство наружных инженерных сетей и благоустройства домов по ул. Дружбы д. 26, 28, 30, 32 стоимостью 68 806 720 рублей. Только теперь Килижеков изменил условия аукциона таким образом, что участвовать в нём может только тот, кто с ним или его начальником Кара-оолом в сговоре. Так, поменяв электронную площадку проведения аукциона таким образом, чтобы об этом никто, кроме узкого круга посвящённых, не знал, изменив номер лота с №0112200000818000031 на №0112200000818000897, министр Килижеков сократил срок подачи заявки на участие в аукционе с 15 дней до 5 – до 17 апреля 2018 года.

Замысел понятен – за это время даже, вдруг узнав об аукционе, не аффилированный с чиновниками участник аукциона не сумеет получить банковскую гарантию, необходимую для участия в аукционе – там минимальный срок – 10 дней. Заодно министр Килижеков сократил срок исполнения строительных работ по сооружению наружных инженерных сетей и благоустройства домов по ул. Дружбы д. 26, 28, 30, 32 стоимостью 68 806 720 рублей с 4 месяцев до 1 месяца. Любому строителю известно, что за такие сроки можно разве что соорудить надворный туалет или забить примитивный колодец для закачки воды. Но построить инженерные сети и благоустроить дома в плотной жилой застройке города за такой срок – просто невозможно! Месяц в лучшем случае уйдёт на ознакомление с документацией и согласование сетей с многочисленными инженерными службами от Водоканала до ТЭЦ, включая связистов, электриков, дорожников, коммунальщиков, гаишников и прочих.

Но на самом деле проблема не в этом. Килижеков мог бы установить и другие, более жёсткие сроки. К примеру, один день на подачу заявки и один день – на строительство инженерных сетей, поскольку эти работы были кем-то сделаны ещё года два назад. А сейчас, видимо, Кара-оол поручил Килижекову назначить «победителем» электронного аукциона какого-то «своего» подрядчика, который, скорее всего, уже занёс Юре или кому-то другому надёжному человечку определённую взятку. С 68 млн. дармовых рублей «откатить» можно много...

Но у читателя наверняка возникнет вопрос: а почему министр Килижеков так неаккуратно подставился с этим злосчастным госзаказом? У него же в арсенале куча других хорошо отработанных «заморочек», с помощью которых можно запросто обеспечить победу нужному участнику аукциона! А он попёр так, что до пяти дней сократил срок подачи заявки и до месяца – срок исполнения строительных работ. Неужели спятил?

Да нет, не похоже. Думается, дело в другом. Ещё в 1994 году Совет Европы предложил определение коррупции: «Коррупция представляет собой взяточничество и любое другое поведение в отношении лиц, которым поручено выполнение определенных задач в государственном или частном секторе, ведущее к нарушению их обязанностей, возложенных на них вследствие их статуса государственного должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или иного рода отношений и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя или других». В ноябре 2012 года Глава Счётной палаты России С.Степашин сообщил, что ежегодно из бюджетных средств, выделенных на государственные закупки, похищается 1 трлн. рублей. Тогда Степашин оценил ситуацию как критическую. Объём воровства при государственных закупках, оценённых в 1 трлн. рублей в октябре 2010 года тогдашним Президентом России Д.Медведевым, по результатам доклада начальника его контрольного управления К.Чуйченко, за два года не изменился. «Настоящей «питательной зоной» для коррупции стали госзакупки. Прошу парламент ускорить принятие закона о федеральной контрактной системе», – сказал Президент РФ В.В. Путин в своём ежегодном Послании Федеральному собранию.

И вот Госдума на заседании 12 апреля срочно приняла в трёх чтениях президентский законопроект о введении уголовной ответственности за злоупотребления при государственных закупках и подкуп работников контрактных служб. Этим законопроектом в Уголовный кодекс России вводятся две новые статьи. Одна из них устанавливает, что нарушение закона о контрактной системе в сфере госзакупок работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приёмку поставленных товаров, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет. Если это деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, то срок лишения свободы может составить до 7 лет.

Ещё одна статья УК РФ предлагает установить ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Если это было сделано группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы подкупа. Ну а если такое преступление было совершено в особо крупном размере, наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа. При этом Закон вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.

Похоже, именно срок введения этой суровой нормы и подстегнул министра Килижикова, его руководителя Кара-оола и подручных в министерстве по закупкам, министерстве строительства и ГКУ «Госстройзаказ» к ускоренной схеме реализации плана. Мысль простая – если вдруг поймают за руку по аукциону, объявленному до введения закона, так хоть наказание будет условным. А совсем не выполнить указание Кара-оола они не могут – фактически в правительстве Тувы сложились отношения, как в мафии, откуда выход только один – на тот свет. И они исполняют... Благо, руководство правоохранительных органов Тувы, по всей видимости, частично тоже входит в этот преступный синдикат. Если кто не верит, приведу один простой наглядный пример.

Редакция газеты «РИСК» опубликовала статью «В Туве снова украли. На этот раз 50 млн. рублей» и обратилась к прокурору Тувы Боровкову с запросом, в котором просила проверить обоснованность финансирования строительства частного объекта, предположительно принадлежащего семье Главы правительства Ш.Кара-оола, в размере 50 млн. рублей, бизнесменом Пережегиным за счёт бюджета. При этом органами госвласти и подрядчиком были грубо нарушены нормы федерального законодательства. В частности, законом предусмотрено участие государства в сооружении таких объектов в соответствии с государственно-частным партнёрством в сумме, не превышающей 40%, с проведением необходимых конкурсных процедур. Ничего этого при сооружении инженерных сетей к торгово-развлекательному гостиничному комплексу проведено не было. Компания Пережегина без конкурса получила сомнительный госзаказ и 100-процентную оплату работ за счёт бюджетных средств, соглашение о государственно-частном партнёрстве не принималось, и доля государственных средств по нему составила 100%. Факт злоупотребления налицо, и лишь необходимо установить персональную уголовную ответственность за совершённое преступление.

На днях редакция получила письмо за подписью и.о. начальника отдела прокуратуры РТ Ч.Ховалыга, в котором, в частности, сообщается, что «установлены нарушения в виде неправомерного расходования средств федерального бюджета в сумме 37 220 772 рубля... перечисленные на счёт ООО «Нск-град». Материалы направлены в МВД и СУ СК для принятия процессуального решения. Казалось бы, можно успокоиться. Хоть и не 50 млн., а только чуть более 37 млн. рублей хищений установлены. Известно, кто и кому их перечислил. Бери материалы, возбуждай уголовное дело и тащи жуликов к ответу. Ан, нет. Ниже отважный борец по надзору за исполнением законодательства Ховалыг сообщает о том, что «следователем СЧ СУ МВД по РТ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Нск-град», а «следователем СУ СК РФ по РТ принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ГКУ РТ «Госстройзаказ». Но прокуратура РТ проявила принципиальность, профессионализм и мужество, направив Главе республики соответствующее «представление» «по недопущению впредь подобных нарушений».

Кто не понял, поясняю. Установлен факт использования бюджетных средств в размере более 37 млн. рублей на строительстве частного объекта, предположительно принадлежащего Главе правительства. Вероятные виновные в совершении преступления освобождены от ответственности следователями МВД и СУ СК, а самому вероятному бенефициару Кара-оолу внесено «представление» «по недопущению впредь подобных нарушений». Это как раз и называется особенностью борьбы с коррупцией по-тувински.

И как тут не воровать, если прокуратура гладит вероятного организатора преступного сообщества по головке, а следователи МВД и СКР отказываются привлекать к уголовной ответственности виновных в коррупции, фактически пойманных за руку? Понятно, что строительство за бюджетные деньги инженерных сетей к торгово-развлекательному гостиничному комплексу, номинальным владельцем которого является бизнес-компаньон Кара-оола по торговле водкой Р.Доржу, затеяли не директор «Нск-град» и не начальник «Госстройзаказа», а лицо не ниже председателя правительства, которому, скорее всего, этот комплекс и принадлежит. А это как раз и называется коррупцией.

Да, не любому следователю по зубам расследовать такое сложное дело, но тут никто и расследовать-то не собирается. Просто отказали в возбуждении уголовного дела и сидят себе спокойно, ждут, когда за них кто-нибудь сделает эту непростую и опасную работу. Благо, прокуратура ведёт себя спокойно – за 11 лет привыкли, что все кругом воруют. И думают: нам что, больше всех надо?

И ФСБ Тувы при этом тоже «мышей не ловит». А зачем? Щуровскому за бездеятельность в борьбе с коррупцией грозит награда и перемещение в новый регион – зачем он будет портить себе карьеру. А новенький полицейский министр Щур ещё не адаптировался и, видимо, не знает и выбирает, с кем сотрудничать – с коррупционерами или борцами с коррупцией. Ну а прокурор Боровков, видимо, ещё не пришёл в себя в связи с сообщениями о том, что он в Красноярске «крышевал» криминальных спиртовиков.

Вот так и живём. Главное – не ссориться с высокопоставленными коррупционерами и отбиться от гражданского общества, которое требует призвать расхитителей народного достояния к ответу.

Но мы не оставим жуликов и их покровителей в правоохранительных органах Тувы в покое.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин