Камасутра для инвалидов

или Как устроиться на работу с воспалением хитрости и дистрофией совести?

Нового министра юстиции Аяса Оюна я не люблю. Он меня, наверное, тоже. Вообще-то, здесь речь пойдёт про бессовестных экспертов, а имя министра просто пришлось по теме кстати. Всего пару слов, уважаемые читатели, всего пару, чтобы вам стало понятно, за что Аяс Геннадьевич Оюн меня может не любить.

Я ведь как рассуждаю? Я же думаю, что если ты юридический министр, то должен ты быть кристально чистым и, естественным образом в юридическом плане безупречно честным. Про Аяса не могу пока сказать, что он прохиндей, но ведь не может же он не знать, что у его младшего брата, как говорят в Тоджинском районе, какие-то липовые документы образовались про армию. Сейчас младший работает вместо Аяса плакальщиком в судах, представляя мифические честь и достоинство Шолбана Кара-оола. До этого в судах в поисках чести и достоинства Кара-оола неудачно стонал и рыдал сам Аяс, пока ему за это не дали должность министра юстиции.

Ах да, речь же про экспертов! Так вот я тут как-то задумалась над тем, ведь возможно же взять и отдать документы брата министра на экспертизу, чтобы проверить, а отдал ли он долг родине с отчизной? И почему это он не служил в армии? Закон такой есть, по которому, если ты не служил в армии, то и не можешь работать на некоторых должностях по линии государственной службы. Когда младший брат министра юстиции работал в таёжном Тоджинском районе каким-то там прокуроришком, то такой бестолковый шорох на почве закона наводил, что у людей лопнуло терпение! И вдруг сразу как-то выяснились странные обстоятельства про службу в армии. И его вежливо «попросили» из прокуратуры. Но его тут же брат пристроил на своё освободившееся место плакальщиком чести и достоинства Кара-оола в правительстве.

Ну, так вот, кто сможет ответить на вопрос, можно ли надеяться на экспертов? Смогут ли наши эксперты обнаружить в сомнительных документах родственника министра юстиции подделку?

Вы пока, уважаемые читатели, думайте над этим вопросом. А я тем временем вспомню про широко известную Динару Ховалыг. Ой, ну кто не знает Динару! Про Динару, которая в медицине катастроф доначальствовалась до уголовного дела? А к моей теме про экспертов Динара имеет самое прямое отношение. А заодно и к здравоохранению, которое ещё со времён генерал-гинеколога развалено почти до основания, как сказал Путин в своём мартовском Послании Федеральному собранию. Скажу так – Путин к развалу здравоохранения в Туве имеет только некоторое отношение. Но про генерала-гинеколога, который непосредственно этим развалом управлял, в следующий раз, а теперь читайте дальше про судебно-медицинских экспертов и непотопляемую Динару.

Кто в курсе, тот знает, что она в медицине катастроф сама считалась ходячей катастрофой, где долгое время беспредельно хозяйничала и безгранично верила в свою ненаказуемость. Но у людей, говорят, лопнуло терпение, а правоохранителям пришлось завести на неё уголовное дело. Но это была бы не Динара, если бы она не притворилась смертельно больной пожилой женщиной в годах и с деменцией в голове. Типа от слабости здоровья, возможно, развилось слабоумие, а потому, наверное, Динара Алдын-ооловна Ховалыг никак не может приходить в Следственный комитет на допросы и давать показания по своему уголовному делу. Вот призналась бы Динара, что с целью личного обогащения умыкнула у государства катастроф 149 591 рубль и 20 копеек, то и не прославилась бы она сейчас у меня в статье, так ведь?

Ну что там какие-то 149 тысяч, когда, к примеру, дочь Шолбана Кара-оола завтракает за один присест сразу на 230 тысяч рублей! Динаре, думаю, конечно, обидно, если учесть, что до сих пор не утихают слухи о том, что сам Шолбан Кара-оол своей жене в Москве подарил почти за миллиард рублей салон красоты. Ей-богу, призналась бы Динара за эти 149 тысяч, получила бы условный срок и жила бы себе дальше спокойной жизнью пенсионера. Так вот нет же, не захотела! Не захотела, значит, тогда обнародуем детали, и заодно пусть прокуратура подумает, как она могла допустить, чтобы глубоко больной инвалид мог руководить такой боевой медицинской организацией по спасению людей в катастрофах?

И, уважаемые читатели, вы тоже подумайте, как многочисленные поклонники телесных прелестей Динары могли забавляться с нею при её официальной инвалидности III-й группы? Какие соблазнительные позы можно принимать с последствиями травм позвоночника, отягощенными компрессионным оскольчатым переломом после многократных реконструктивных операций? Камасутра, как говорится, бессильна. Но Динара сама себе Камасутра – не пальцем деланная! Она следователю показала большой кукиш в виде «Заключения эксперта», который подписали Буркгарт – заведующий отделом сложных экспертиз, имеющий стаж в целых 34 года, а также с 6-летним стажем эксперт с высшим медицинским образованием Доржу и с 10-летним стажем эксперт Сарбаа. Эта группа экспертов-врачей с общим стажем в 50 лет уверенно поставила свои подписи на государственной бумаге 9 января 2018 года. В этой бумаге они заверили Следственный комитет, что «Ховалыг Д.А. по состоянию здоровья не может участвовать в следственных действиях», а также, «учитывая тяжесть перенесённой травмы и состояния здоровья...», такое состояние может продлиться длительное время, может быть, даже годы.

С такой тяжестью в здоровье и травмой в совести, тем не менее, Динара фестивалила и зажигала долгие годы и даже умудрилась стырить деньги налогоплательщиков. Следователю по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РТ лейтенанту юстиции А.Р. Монгуш, не знаю, мужчина это или женщина, но следователю невозможно было не поверить Буркгарту-Доржу-Сарбаа с полувековым опытом работы, а потому пришлось приостановить уголовное дело №2-7112/2015. Приостановить либо до восстановления здоровья Динары, либо до, уж простите, смертельного её исхода.

Ага, не дождётесь! Динара на то и Динара! Она не только смогла охмурить троицу лопухов-экспертов и лейтенанта юстиции А.Р. Монгуш. Она, имея чуть ли не смертельные травмы, несовместимые с трудовой деятельностью и уголовным преследованием, сразу же, после проведения экспертизы в январе этого года, имея неподвижность в позвоночнике и компрессионные осколки по III-ей группе инвалидности, смогла устроиться на работу! И куда бы вы думали, уважаемые читатели, куда устроилась несгибаемая Динара? Ни в жизнь не догадаетесь! Динара Алдын-ооловна Ховалыг теперь работает в Государственном бюджетном учреждении Министерства здравоохранения Республики Тыва «Бюро судебно-медицинской экспертизы», которое находится в доме под № 66 «а» по улице Щетинкина-Кравченко в городе Кызыле рядом с криминальным моргом.

Адрес уточняю для республиканского прокурора Боровкова, чтобы он взял и проверил, в каких таких связях находятся с Динарой Ховалыг лопухи Буркгарт-Доржу-Сарбаа и особый следователь Монгуш из Следкома, а также пусть достоверно узнает, за какую сумму начальница Бюро судмедэкспертизы Изместьева приняла на работу инвалида Динару? Ну, ладно-ладно, пусть не за деньги, но за что-то ведь, за какие-то заслуги ведь приняла? И не санитаркой в морге работает Динара, не уборщицей и не сторожем. Да и не знать Изместьева не могла про экспертное заключение Буркгарт-Доржу-Сарбаа с полувековым стажем о том, что претендентка на должность эксперта почти что при смерти.

Умные читатели сразу мне укажут на некоторые несоответствия, мол, не в Бюро судмедэкспертизы должны проверять документы младшего брата министра юстиции, а в Экспертном отделе МВД. Знаю-знаю, что в МВД, но какая разница, где эксперты издеваются над российским законом? В МВД или Судмедэкспертизе?

Очень вредная тувинка