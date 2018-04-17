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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 15, 17 апреля / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№15, 17 апреля 2018 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Выявлены нарушения при приватизации

В Туве прокуратурой района приняты меры по приведению в соответствие требованиям закона деятельности администрации по приватизации муниципального имущества.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в нарушение указанных требований закона администрацией Тоджинского района не определен порядок планирования приватизации имущества и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества. Не утверждены планы приватизации муниципального имущества и решения об условиях его приватизации. Информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального имущества на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» не размещены.

По данному факту прокуратурой района направлено исковое заявление в Тоджинский районный суд о понуждении администрации Тоджинского района к устранению нарушений в сфере приватизации муниципального имущества. По результатам рассмотрения дела Тоджинским районным судом исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.

Судебное решение в установленный срок не исполнено. В связи с этим, исполнительный лист прокуратурой района направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Прокуратура Тоджинского района.

Незаконное размещение на радость террористам

В Туве прокуратурой проверено исполнение законодательства об антитеррористической защищенности объектов.

Прокуратурой Пий-Хемского района Республики Тыва установлено, что на официальном сайте Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 города Турана» в сети «Интернет» был незаконно размещен паспорт безопасности.

Факт обнародования паспорта безопасности, а следовательно, всей информации об антитеррористической защищенности объекта (территории), делает организацию открытой для террористических атак, многократно увеличивает уязвимость объекта (территории), что противоречит принципам противодействия терроризму.

В связи с выявленным нарушением прокуратурой района заведующей детским садом внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, паспорт безопасности с официального сайта образовательной организации удален.

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Пий-Хемского района.

В отпуск без отпускных

В Туве после вмешательства прокуратуры медицинской сестре районной больницы выплачены долги по зарплате и отпускные.

Прокуратурой района проверено заявление медицинской сестры ГБУЗ «Тоджинская центральная районная больница» Республики Тыва, просившей помочь ей получить начисленные и невыплаченные заработную плату и отпускные.

Проверкой установлено, что медсестра с 1 марта 2018 года находится в отпуске, однако в нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ за три дня до начала отпуска отпускные ей не выплачены. Кроме того, у нее имеется задолженность по заработной плате.

По заявлению прокуратуры района, в целях оперативного восстановления нарушенных прав медицинской сестры, мировым судьей участка Тоджинского района выдан судебный приказ о взыскании начисленных и невыплаченных 23 тыс. рублей отпускных и заработной платы.

Долги ГБУЗ «Тоджинской центральной районной больницей» оплачены в полном объеме.

Прокуратура Тоджинского района.

Обнаружена экстремистская литература

В Туве прокуратурой района в библиотеках образовательных организаций проверено наличие экстремистской литературы.

Установлено, что библиотекари образовательных учреждений при проверке литературы, поступающей в школьную библиотеку, не обеспечивают систематическую сверку с Федеральным списком экстремистских материалов.

Вследствие не принятия уполномоченными работниками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Ак-Довурака» мер, направленных на сверку с Федеральным списком экстремистских материалов, нарушаются права несовершеннолетних учеников на безопасные условия обучения, воспитания, на защиту их от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию.

Аналогичные нарушения выявлены в библиотеках всех образовательных учреждений муниципального района и г. Ак-Довурака.

В связи с этим, прокуратурой руководителям образовательных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. В библиотечных фондах образовательных организаций проводятся повторные проверки.

По результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц.

Прокуратура Барун-Хемчикского района.

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 http://risk-inform.ru/article_7271.html
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Аноним (гость) 18-04-2018 10:30:34   #1 [ru]
нАШЛИ ЭКСТРЕМИСТОВ - БИБЛИОТЕКАРЕЙ, А ТО ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОВЕЛО НАРОД ДО КРАЙНЕЙ НИЩЕТЫ ПРОКУРНЮ НЕ БЕСПОКОИТ! зА 300 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ МОЖНО БЫЛО И ПУТЕМ РАБОТАТЬ, СЕЙЧАС СКОРО ЛЕТО И ВСЯ ПРОКУРНЯ СО СВОИМИ СЕМЬЯМИ ПОЕДУТ ОТДЫХАТЬ И ЛЕЧИТЬСЯ, ДЕНЬГИ ИЗ НАШЕГО КАРМАНА - ИЗ НИЩИХ, ДЛЯ НИХ ЭТО ВСЕ БЕСПЛАТНО!
 
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