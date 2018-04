A- | A | A+ 12pt №15, 17 апреля 2018 года. Пишут в блогах Вступайте в Телеграм! Теперь Телеграм нужно не скачивать или подписываться на его каналы, теперь в Телеграм нужно вступать. В пятницу, 13-го, Телеграм стал движением сопротивления. Стал не по своей воле. Я принципиальный противник насилия. Я не хочу революции, баррикад и стрельбы. Вступление в Телеграм – это ненасильственный способ борьбы. Но это не борьба с властью. Потому что в нашей стране нет власти. Нет власти в стране, где после гибели 41 ребенка губернатора отправляют в кресло спикера – вместо того, чтобы отправить его на помойку. Нет власти в стране, где люди задыхаются от смердящих свалок. Нет власти в стране, где разбивается самолет, а останки погибших до сих разбросаны по полю как объедки, а семьи не могут похоронить своих родных – даже спустя два месяца и похорон им ждать может полгода, а может год. Нет власти в стране, которая открыто провозглашает себя пиратом и официально разрешает воровство. Но мы с вами похохочем не теперь, а когда возьмем в руки айфоны, сделанные на зло Америке умельцами Кривожопинского механического завода, и поймем, что даже тупо срисовать они ни черта не могут. Поэтому никакой власти в стране нет, а есть государство. В разных ситуациях то смешное, то глупое, то подлое, то гадкое, но всегда бездарное. Мы вспоминаем в эти дни Гагарина. Через 16 лет после кошмарнейшей из всех войн, наша страна сумела совершить величайший прорыв к мечте – отправить человека в космос! А мы в 2018 году все еще киваем на 90-е, объясняя свою полную неспособность сделать хоть что-то полезное. Не можем сделать автомобиль, не можем сделать телефон, телевизор, компьютер. Мы картошку не можем вырастить и везем ее из Израиля. Чеснок везем из Китая! Сергей Брин никогда не сделал бы Гугл, если бы остался в России. И тем поразительнее достижение Павла Дурова, создавшего компанию мирового уровня и технологию, которая взбесила чекистов, ведь они реально ничего не могут сделать с Телеграмом! В стране нет власти, но есть государство, которое готово уничтожить даже то немногое, чего наша страна вопреки всему достигла. И вы должны понимать, что блокировка Телеграма – это не просто потеря одного из способов отправить стикер или смайлик. Государству было бы проще, если бы вообще не было никакого интернета и телефонов. Идеальный гражданин для нашего государства – это неграмотный оболдуй с мотыгой, который копает от забора до обеда и не способен ни мыслить, ни сопротивляться. И сейчас вы выбираете не между Телеграмом и его блокировкой. Выбор иной – между Свободой и ленью, между Свободой и равнодушием. Там, где начинаются равнодушие и лень – кончается свобода. Поэтому лично для меня сейчас быть в Телеграме – это не просто писать туда заметки. Это дело принципа и дело чести. Антон Орехъ (прочитано 365 раз) http://risk-inform.ru/article_7270.html +2

<< Комментарии к статье (Всего: 7) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

Националист (гость) 19-04-2018 13:28:27 #7 [ru] Сталингулаг‏ @StalinGulag

«... ключи от телеграма нужны власти не для безопасности страны, а чтобы сажать тех, кто называет их лживыми ворами. Телеграм угрожает власти, потому что телеграм - это свобода высказываний, которую они боятся, а на благополучие граждан им абсолютно поуй» 0 Националист (гость) 19-04-2018 11:53:58 #6 [ru] Дмитрий Потапенко: Кремль ломает Интернет и ведет экономическому обвалу в августе 2018 года.





Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

http://www.youtube.com/v/8QKHk34ZjUI

0 Националист (гость) 19-04-2018 07:38:35 #5 [ru] Очень хорошо, что Риск-Информ идет в ногу со временем. Добавлю вашим свободолюбивым читателей еще другой список из Телеграм-каналов.



Общественно-политическая повестка:

Незыгарь (@russica2) – самый старый перец политтелеги, хотя стилистика очень сильно поменялась, когда мы на старого админа дело повесили;

Караульный (@karaulny) – король повестки поговорить о судьбах Родины;

Акитилоп (@akitilop) – серый кардинал кремлёвской повестки, основной поставщик Киновского коньяка в обмен на сливы;

Анонимный канал (@Anonimcanal) – поставщик годных авторских мемасов;

Полный П (@kpotupchik) – королева русского политического Telegram, сказать больше нечего .

Максим Кононенко (@kononenkome) – один из старейших политжурналистов страны, читать стоит;

Политджойстик (@politjoystic) – быстрая аналитика всего что происходит в политическом поле;

Красный Сион (@redzion) – один из самых интересных авторских каналов, который задает очень правильные вопросы;

Методичка (@metodi4ka) – ребята пишут острые политические посты, которые больно бьют по чиновникам.

Ортега (@niemandswasser) – острый на язык хулиган русской Телеги;

Медиатехнолог (@mediatech) – шустрые ребята;

Кремлевский Мамковед (@kremlin_mother_expert) – очень хайповый, драйвовый канал;

Футляр от Виолончели (@rospres) – самый провокационный и скандальный канал, у которого есть компромат даже на вашего кота;

Небрехня (@nebrexnya) – что канал брехня, но на самом деле нет;

Русское будущее – (@russianfuture) – будущее у нас одно, особенно после двух бутылок Киновского;

Fuck you That’s Why (@fuckyouthatswhy) – больше общественный и культурный канал среди тьмы политоты;

КАК-ТО ВОТ ТАК (@kaktovottak) – хороший и вежливый парень, заезжали как-то к нему с «эшниками».

Fantastic Plastic Mashine (@Ivorytowers) – уютная политическая повестка.



СМИ, авторские и полезные каналы

Поколение Y (@pokolenieY) – канал, очень много интересных исторических событий, радиация, войны;

Пора выпить (@poravipit) – пишут редко, но метко. Как раз решают вопрос чем бы прибухнуть после тяжелой работы;

Лёня Сквирский (@skvir) – законодатель мод и весёлый столичный парень;

Канал 360 (@tv360ru) – канал одноименного ТВ-канала, очень радует когда новости пишут простым и приятным языком с смешными картинками и гифками;

Идиот (@The_Idiot) – очень смешной канал с авторским стилем подачи новостей;

Trendzzzz (@Trendzzzz) – чтобы генерал был в тренде, приходится распечатки приносить прямо с канала;

Телеграм-маркетинг (@tgmarketing) – канал, где знают все о продвижении и ситуации с мессенджером; 0 Админ Moderator 18-04-2018 21:57:27 #4 [com] Для наших продвинутых и свободолюбивых читателей подключили телеграм-канал https://t.me/riskinform

Подписывайтесь.

0 Националист (гость) 18-04-2018 16:37:09 #3 [ru] Криворукие идиоты.



+1 Националист (гость) 18-04-2018 10:16:23 #2 [ru] Жаров глава Роскомнадзора (по образованию: "врач-анестезиолог") не может заблокировать Телеграм.



Тотальная некомпетентность власти во всем. Журналист по образованию вице-премьер Рогозин, в одночасье ставший сразу дважды доктором наук, в т.ч. доктором технических наук, курирует космос. Ясно, почему в космической отрасли беда... И защитница прав человека в России Москалькова - мент!... Это как педофила сделать директором в детском саду... В Россиюшке цветет и пахнет кумовство и торговля должностями... Не говорю уже про министра обороны - не кадровый военный, а по образованию строитель.

Рукожопые бездари рулят страной! +1 Националист (гость) 18-04-2018 09:49:41 #1 [ru] Вот, что написал Евгений Киселёв:



"В действительности Россию, добровольно отгораживающуюся от неудобного, непослушного, требовательного к ней внешнего мира, гарантированно ожидает участь «бобыля, прозябающего на обочине».



И запрет Телеграма — уверенный шаг в этом направлении. Телеграм —национальное достояние, которым Россия должна была бы гордиться. Самая известная в мире высокотехнологическая компания, связанная с Россией, созданная без распила бюджетных средств и природных ресурсов. Компания, создатель которой, а еще и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров — герой целого поколения, «русский Марк Цукерберг».



Вы вообще можете себе представить такое, чтобы в США власти начали бороться с Цукербергом или отключать Фейсбук? Или Твиттер? Или повели бы войну на уничтожение Илона Маска и всех его проектов? А вот государство российское это делает, не моргнув глазом. Тем самом оно на самом деле совершает самоубийство. Потому что страна, убивающая — в прямом и переносном смысле — лучшее, что у нее есть, не имеет будущего". +1 Остальные материалы номера 15: Свежий анекдот

Министр Килижеков – фактор расхищения бюджета Тувы

Коротко

Обзор прессы

Почему правительственная Стратегия не способна решить нынешние острые социально-экономические вопросы?

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Запад заговорил на языке Путина

Перекрёсток мнений

Камасутра для инвалидов