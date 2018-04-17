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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 15, 17 апреля / Вступайте в Телеграм!
   
 
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№15, 17 апреля 2018 года.

    Пишут в блогах

Вступайте в Телеграм!

Вступайте в Телеграм!

Теперь Телеграм нужно не скачивать или подписываться на его каналы, теперь в Телеграм нужно вступать. В пятницу, 13-го, Телеграм стал движением сопротивления. Стал не по своей воле. Я принципиальный противник насилия. Я не хочу революции, баррикад и стрельбы. Вступление в Телеграм – это ненасильственный способ борьбы.

Но это не борьба с властью. Потому что в нашей стране нет власти. Нет власти в стране, где после гибели 41 ребенка губернатора отправляют в кресло спикера – вместо того, чтобы отправить его на помойку. Нет власти в стране, где люди задыхаются от смердящих свалок. Нет власти в стране, где разбивается самолет, а останки погибших до сих разбросаны по полю как объедки, а семьи не могут похоронить своих родных – даже спустя два месяца и похорон им ждать может полгода, а может год.

Нет власти в стране, которая открыто провозглашает себя пиратом и официально разрешает воровство. Но мы с вами похохочем не теперь, а когда возьмем в руки айфоны, сделанные на зло Америке умельцами Кривожопинского механического завода, и поймем, что даже тупо срисовать они ни черта не могут. Поэтому никакой власти в стране нет, а есть государство. В разных ситуациях то смешное, то глупое, то подлое, то гадкое, но всегда бездарное.

Мы вспоминаем в эти дни Гагарина. Через 16 лет после кошмарнейшей из всех войн, наша страна сумела совершить величайший прорыв к мечте – отправить человека в космос! А мы в 2018 году все еще киваем на 90-е, объясняя свою полную неспособность сделать хоть что-то полезное. Не можем сделать автомобиль, не можем сделать телефон, телевизор, компьютер. Мы картошку не можем вырастить и везем ее из Израиля. Чеснок везем из Китая!

Сергей Брин никогда не сделал бы Гугл, если бы остался в России. И тем поразительнее достижение Павла Дурова, создавшего компанию мирового уровня и технологию, которая взбесила чекистов, ведь они реально ничего не могут сделать с Телеграмом!

В стране нет власти, но есть государство, которое готово уничтожить даже то немногое, чего наша страна вопреки всему достигла. И вы должны понимать, что блокировка Телеграма – это не просто потеря одного из способов отправить стикер или смайлик. Государству было бы проще, если бы вообще не было никакого интернета и телефонов.

Идеальный гражданин для нашего государства – это неграмотный оболдуй с мотыгой, который копает от забора до обеда и не способен ни мыслить, ни сопротивляться. И сейчас вы выбираете не между Телеграмом и его блокировкой. Выбор иной – между Свободой и ленью, между Свободой и равнодушием. Там, где начинаются равнодушие и лень – кончается свобода. Поэтому лично для меня сейчас быть в Телеграме – это не просто писать туда заметки. Это дело принципа и дело чести.

Антон Орехъ

(прочитано 365 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7270.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 7) >>
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Националист (гость) 19-04-2018 13:28:27   #7 [ru]
Сталингулаг‏ @StalinGulag
«... ключи от телеграма нужны власти не для безопасности страны, а чтобы сажать тех, кто называет их лживыми ворами. Телеграм угрожает власти, потому что телеграм - это свобода высказываний, которую они боятся, а на благополучие граждан им абсолютно поуй»
 
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Националист (гость) 19-04-2018 11:53:58   #6 [ru]
Дмитрий Потапенко: Кремль ломает Интернет и ведет экономическому обвалу в августе 2018 года.



 
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Националист (гость) 19-04-2018 07:38:35   #5 [ru]
Очень хорошо, что Риск-Информ идет в ногу со временем. Добавлю вашим свободолюбивым читателей еще другой список из Телеграм-каналов.

Общественно-политическая повестка:
Незыгарь (@russica2) – самый старый перец политтелеги, хотя стилистика очень сильно поменялась, когда мы на старого админа дело повесили;
Караульный (@karaulny) – король повестки поговорить о судьбах Родины;
Акитилоп (@akitilop) – серый кардинал кремлёвской повестки, основной поставщик Киновского коньяка в обмен на сливы;
Анонимный канал (@Anonimcanal) – поставщик годных авторских мемасов;
Полный П (@kpotupchik) – королева русского политического Telegram, сказать больше нечего Smile.
Максим Кононенко (@kononenkome) – один из старейших политжурналистов страны, читать стоит;
Политджойстик (@politjoystic) – быстрая аналитика всего что происходит в политическом поле;
Красный Сион (@redzion) – один из самых интересных авторских каналов, который задает очень правильные вопросы;
Методичка (@metodi4ka) – ребята пишут острые политические посты, которые больно бьют по чиновникам.
Ортега (@niemandswasser) – острый на язык хулиган русской Телеги;
Медиатехнолог (@mediatech) – шустрые ребята;
Кремлевский Мамковед (@kremlin_mother_expert) – очень хайповый, драйвовый канал;
Футляр от Виолончели (@rospres) – самый провокационный и скандальный канал, у которого есть компромат даже на вашего кота;
Небрехня (@nebrexnya) – что канал брехня, но на самом деле нет;
Русское будущее – (@russianfuture) – будущее у нас одно, особенно после двух бутылок Киновского;
Fuck you That’s Why (@fuckyouthatswhy) – больше общественный и культурный канал среди тьмы политоты;
КАК-ТО ВОТ ТАК (@kaktovottak) – хороший и вежливый парень, заезжали как-то к нему с «эшниками».
Fantastic Plastic Mashine (@Ivorytowers) – уютная политическая повестка.

СМИ, авторские и полезные каналы
Поколение Y (@pokolenieY) – канал, очень много интересных исторических событий, радиация, войны;
Пора выпить (@poravipit) – пишут редко, но метко. Как раз решают вопрос чем бы прибухнуть после тяжелой работы;
Лёня Сквирский (@skvir) – законодатель мод и весёлый столичный парень;
Канал 360 (@tv360ru) – канал одноименного ТВ-канала, очень радует когда новости пишут простым и приятным языком с смешными картинками и гифками;
Идиот (@The_Idiot) – очень смешной канал с авторским стилем подачи новостей;
Trendzzzz (@Trendzzzz) – чтобы генерал был в тренде, приходится распечатки приносить прямо с канала;
Телеграм-маркетинг (@tgmarketing) – канал, где знают все о продвижении и ситуации с мессенджером;...
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Админ
Moderator 18-04-2018 21:57:27   #4 [com]
Для наших продвинутых и свободолюбивых читателей подключили телеграм-канал https://t.me/riskinform
Подписывайтесь. Smile
https://sun9-3.userapi.com/c635103/v635103041/2c534/_XdR0JCVSTI.jpg
  
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Националист (гость) 18-04-2018 16:37:09   #3 [ru]
Криворукие идиоты.

http://imglink.ru/pictures/18-04-18/9715f7ca213a7b2ef84187e678255885.jpg
 
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Националист (гость) 18-04-2018 10:16:23   #2 [ru]
Жаров глава Роскомнадзора (по образованию: "врач-анестезиолог") не может заблокировать Телеграм.

Тотальная некомпетентность власти во всем. Журналист по образованию вице-премьер Рогозин, в одночасье ставший сразу дважды доктором наук, в т.ч. доктором технических наук, курирует космос. Ясно, почему в космической отрасли беда... И защитница прав человека в России Москалькова - мент!... Это как педофила сделать директором в детском саду... В Россиюшке цветет и пахнет кумовство и торговля должностями... Не говорю уже про министра обороны - не кадровый военный, а по образованию строитель.
Рукожопые бездари рулят страной!
 
+1
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Националист (гость) 18-04-2018 09:49:41   #1 [ru]
Вот, что написал Евгений Киселёв:

"В действительности Россию, добровольно отгораживающуюся от неудобного, непослушного, требовательного к ней внешнего мира, гарантированно ожидает участь «бобыля, прозябающего на обочине».

И запрет Телеграма — уверенный шаг в этом направлении. Телеграм —национальное достояние, которым Россия должна была бы гордиться. Самая известная в мире высокотехнологическая компания, связанная с Россией, созданная без распила бюджетных средств и природных ресурсов. Компания, создатель которой, а еще и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров — герой целого поколения, «русский Марк Цукерберг».

Вы вообще можете себе представить такое, чтобы в США власти начали бороться с Цукербергом или отключать Фейсбук? Или Твиттер? Или повели бы войну на уничтожение Илона Маска и всех его проектов? А вот государство российское это делает, не моргнув глазом. Тем самом оно на самом деле совершает самоубийство. Потому что страна, убивающая — в прямом и переносном смысле — лучшее, что у нее есть, не имеет будущего".
 
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