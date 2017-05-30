Все дополнительные доходы бюджета уйдут силовикам

Росгвардии могут выделить ещё 11,2 млрд. рублей в этом году

Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардии) в этом году могут выделить еще 11,2 млрд. рублей на оплату коммунальных услуг, топливо, продовольственное обеспечение, страхование и денежную компенсацию взамен на вещевое имущество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснения к проекту изменений в законе «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.», опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из документа, бюджету РФ требуется выделить свыше 4,2 млрд. рублей на увеличение бюджетных ассигнований, выплату денежной компенсации взамен вещевого имущества сотрудникам подразделений органов внутренних дел, вошедших в структуру Росгвардии. Также на продовольственное обеспечение в рамках гособоронзаказа для нужд ведомства предлагается добавить почти 2,4 млрд. рублей.

Кроме этого, на оплату коммунальных услуг Росгвардии с целью недопущения кредитной задолженности сверх выделенного направят еще 2,1 млрд. рублей, а на обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами – 1,7 млрд. рублей. Одновременно сумму на обязательное госстрахование военнослужащих и сотрудников увеличат на 700 млн. рублей.

На сегодняшний день общий бюджет Росгвардии в 2017 году составляет 212 млрд. рублей – такая сумма была выделена ведомству по закону о бюджете в конце прошлого года.

Федеральная служба войск национальной гвардии создана в апреле 2016 года по указу президента России Владимира Путина. Возглавил нацгвардию Виктор Золотов, который ранее руководил внутренними войсками МВД России. По информации BBC, его называют «охранником Путина» – с 2000 по 2013 годы Золотов работал замдиректора Федеральной службы охраны и руководителем Службы безопасности президента России.

Дополнительные расходы на МВД в 6 раз превысят траты на здравоохранение

Министерство финансов предложило увеличить расходы на несколько государственных программ и ведомств. Такая информация содержится в пояснительной записке к поправкам в бюджет на 2017-2019 годы. Всего Минфин собирается увеличить расходы бюджета на 361,8 млрд. руб. В правительстве уже одобрили проект документа. Теперь он должен быть принят Госдумой.

Увеличение расходов связано с ростом доходов России в 2017 году: за счет в том числе более высоких цен на нефть государство получит 14,7 трлн. руб., а не 13,5 трлн. руб., как предполагал Минфин в конце 2016 года при подготовке закона о бюджете. Но бюджет останется дефицитным: расходы составят 16,6 трлн. руб.

Одну из самых значительных сумм Минфин выделит на госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности». Программу курирует Министерство внутренних дел, ведомство получит дополнительно 11,4 млрд. руб. Большая часть этих средств пойдет в зарплатный фонд руководящего состава: 7,3 млрд. руб. получат сотрудники «в сфере управления органами внутренних дел и обеспечения подготовки кадров»...

Дополнительные 2,8 млрд. руб. для Генпрокуратуры пойдут на материально-техническое обеспечение надзорного ведомства и обслуживание и развитие защищенной сети передачи данных – по 1,5 млрд. и 1,1 млрд. руб. соответственно. Всего в 2017 году ведомство получит 64,2 млрд. руб. Деньги для Следственного комитета, как и средства МВД, в основном уйдут на зарплаты – 611,4 млн. из 753,7 млн. руб. Еще 8,4 млрд. руб. будут дополнительно выделены на госпрограмму «Юстиция», большую часть этой суммы поделят между собой федеральные службы исполнения наказаний и судебных приставов...

В исходном законе о бюджете на 2017 год на правоохранительную деятельность и национальную безопасность было отведено 1,9 трлн. руб. Это около 11% от общего объема расходов российской казны. Пресс-службы СКР и Генпрокуратуры не ответили на запросы РБК. В Министерстве финансов РБК также не пояснили, почему силовые ведомства оказались в приоритете...

Программу «Социальная поддержка граждан» Минфин собирается урезать на 392,7 млн. руб. Как следует из пояснительной записки, правительство запланировало снизить пособия по беременности, родам и для семей погибших военнослужащих, а также компенсации для граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС и т.д.