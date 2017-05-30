По дружбе – орден, а по родственному – элитное авто

Вот всё равно я кругом наивная и доверчивая, хоть и называют меня вредной. Я же думала, что Глава Тувы Шолбан Кара-оол сейчас сидит где-то в тёмном углу и от страха трясётся. Ну, разве вы не чувствуете мелкую дрожь, какое-то атмосферное движение, похожее на остатки землетрясения? Нет? А я это потряхивание приняла за страх Кара-оола – думала, что он Путина боится из-за того, что все его президентские программы проср@л. Но, оказывается, Путин ничего про Туву не знает и знать, видимо, не хочет, а потому даже взял вот и, наоборот, наградил Шолбана какой-то такой непонятной наградой. То ли это медаль за заслуги перед Отечеством, то ли орден Дружбы.

Про Отечество не знаю, а если за Дружбу говорить, то я подозреваю, как это было сделано. Шойгу, наверное, сказал Путину, мол, Шолбан со мной хорошо так дружит, так меня любит, как папу родного – дай ему за это орден Дружбы, а? А что Путину? Ему что отечество, что дружба – один, как говорится, хрен редьки не слаще, на, Шолбан, вот тебе цацка на пиджак с карманАми, носи и радуйся.

Поначалу-то дрожь Кара-оола была от радости, дескать, вот вам – завидуйте, рано меня списывать на нары собрались, вы думали, что меня за шкирку и на скамью подсудимых? На ко-ся выкуси! – мне не тюремные нары, а орден на грудь из Кремля! Потом дрожь усилилась – люди начали негодовать и возмущаться: как такое может быть, чтобы путинские деньги для строительства домов на переселение из ветхого и аварийного жилья стырить и растратить, профукать и уворовать, а за это ещё и награждать?

Нет, я понимаю, конечно, что Путин и Шойгу всё равно что близнецы-братья, как что один скажет, так то другой повторяет и исполняет, но не до такой же степени, ей-богу! Тувинцы только сопли на кулак мотают от безысходности, а они друг друга, видите ли, орденами одаривают. Да и хай, как говорится, с цацками этими, правильно я говорю? Пусть бы себе тешились втихаря, но не так, не напоказ и не нагло с вывертами на людях через все СМИ и Интернет.

Как только Шолбан награду на грудь нацепил, пошла дрожь из Москвы – её залихорадило от злости и ярости. На днях из Постпредства Тувы в Москве пришла новость, что Кара-оол купил за 14 миллионов две машины, по всей видимости, как говорят, одну для первой леди, вторую – для совместной дочери.

Леди, это если по западному её ранг обозначать, а если по нашему, то Лариса Саган-ооловна первая законная жена Главы Республики Тыва. Слава богу, думаю я, что нет второй и третьей законной, а то бы мы тут совсем загнулись бы с их аппетитами.

Так вот, сейчас там оформляют всякую документацию, страховки, учёт в ГИБДД и всякое другое прочее – чиновники в Постпредстве, говорят, вспотели бегать с этим оформлением. Range Rover и Mersedes – тут побегаешь кругами по всей Москве. Я так понимаю, если ты купил за свои деньги своей первой жене и законной дочери машины, пусть даже бы и за 50 миллионов, то ты сам бегай и оформляй, а не заставляй чиновников, как рабов, заниматься своими домашними делами, так ведь? Это же твои деньги, Шолбан? Твои жена и дочь? Ну так и бегайте, как все простые люди по агентствам и гаишникам, оформляйте документы сами. Или я что-то не так понимаю?

Если честно, то я понимаю глубже и шире – эти 14 миллионов, наверное, не из зарплаты Кара-оола и даже не из доходов его жены от салона красоты в торговом доме в центре Москвы... Я знаю, что и вы, уважаемые читатели, знаете – откуда и чьи это деньги? И пока Путин ничего не понимает про Туву, где она находится, какие аборигены с папуасами тут живут, что едят и чем дышат, пока Путин не прочитает хотя бы одну какую-нибудь ознакомительную статью о нашей республике, до тех пор нас всех будет трясти. Кого от злости будет трясти, кого от бессилия и ненависти, а большинство – от голода и нищеты.

Очень вредная тувинка