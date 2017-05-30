Чиновники Тувы: Ушлые бездельники под крышей Шойгу?

Вряд ли кто станет спорить с тем, что честно служить Отечеству – хлеб весьма нелёгкий. И работы невпроворот – некогда голову поднять, и начальство, как правило – не сахар. Среди руководства (особенно – в Туве) часто встречаются хамы, самодуры, тупицы, беспросветные пьяницы и отъявленные жулики. И со всеми приходится находить общий язык, всем угождать – иначе в кресле долго не усидишь. Но люди упорно рвутся на государственную службу. Буквально летят, как мухи на мёд. Почему?

Сами тувинские чиновники на прямой вопрос об этом, как правило, напускают туману, делают умный вид и лепечут что-то неопределенное про «любовь к Родине и народу». Правда, верить подобным россказням не приходится – проведённый PR-Агентством «ТЫВА-РЕЙТИНГ» опрос общественного мнения показал, что, по мнению граждан, живущих в Кызыле, только около 2% чиновников идут во власть с целью «быть полезными людям и родине». Подавляющим же большинством движет, скорее всего, желание «личного обогащения» – 36%. Или, что ещё хуже, возможность безнаказанного воровства – 28%. И только 12% опрошенных согласилось с тем, что чиновникам правительства Ш.Кара-оола присуще тщеславие, а 22% – горят желанием «сделать карьеру».

В общем, картина желаний чиновников Тувы достаточно ясна. Но ведь материального благополучия достичь можно разными способами. К примеру, герой романа Ильфа и Петрова Остап Бендер знал «400 сравнительно честных способов отъёма (увода) денег». Наши чиновники вряд хорошо знают это гениальное произведение и потому ограничиваются десятком самых простых способов обогащения. Хотя, как показывает практика, способы удовлетворения своих материальных запросов имеют достаточно широкий диапазон. Это и молодая женщина, которая идёт к премьеру в секретарши с целью родить ему ребёнка, и тем самым обеспечить себе и дитю безбедное существование. Это и зрелый инженер-строитель, который становится министром строительства, чтобы собирать «откаты» с подрядчиков. Это и водитель КАМАЗа, трудоустраивающийся министром имущественных отношений, чтобы наживаться на государственном имуществе. Это не очень грамотный финансист, что пристроился министром финансов, чтобы строить схемы воровства бюджетных средств. Есть ещё одна кормушка – кадровые назначения. Тут деньги берут при раздаче должностей. Как в случае с Тунёвым и Грицюком. Но на этом многие поживиться не могут, поскольку это в основном прерогатива премьера.

А все вместе они формируют так называемое правительство Тувы. Каждый имеет свою «поляну» и «стрижёт» её, пока за ним не придут люди в погонах или пока способ его жульничества устраивает вышестоящее начальство – премьера республики.

Но есть и другая категория чиновников правительства, напрямую не связанная ни с бюджетными средствами, ни с инвестициями, ни с имуществом. Этим воровать совсем непросто. Ну, представьте себе некоего зампреда правительства «дамбахуурака», в функции которого входит аппаратная работа. Ну что можно на такой работе украсть? Ручки, чернила и бумагу? На этом шибко не разживёшься. Или, к примеру, если ты какой-нибудь там зампред «монгал», в функции которого входит сбор информации о родственниках, интересующих правительство лиц с целью давления на «клиента» для принятия им «правильных решений»? Что, будешь продавать компромат премьеру? Не реально. Но жить-то этим «дамбахууракам»-«монгалам» чем-то нужно! Не зря же они втирались в доверие к главному распределителю должностей и, не исключено, ещё и платили ему за своё назначение!

О том, как делаются деньги подобными чиновниками, можно понять из следующего.

Жила-была в Кызыле Швейная фабрика. Экономическая политика тувинских властей подвела её под процедуру финансового оздоровления. Но как только к власти пришла команда Кара-оола, её тут же стали ускоренно банкротить, и вскоре по указке из Белого Дома продали в ходе конкурсного производства за смешную сумму в 5 млн. рублей – по цене 5-комнатной квартиры в г.Кызыле, хотя это огромное трёхэтажное здание с великолепным подвалом, с отдельно стоящими гаражами и складами.

Но сейчас речь не о том. Приобрёла этот комплекс некая фирма-однодневка ООО «Спектр» с никому неизвестными учредителями и директором по фамилии Кара-оол. Но это ещё пока не преступление. Всё самое интересное началось потом, когда хозяйкой этого ООО «Спектр» стала Любовь Дамдын-ооловна Дамба-Хуурак, взявшая в компаньоны другую бизнес-вумен – Наталью Алексеевну Артемьеву. Если вторая фигурантка нам не очень интересна, то первая – весьма примечательная личность, хотя бы потому что она является супругой ближайшего сподвижника премьера Тувы Анатолия Партизановича Дамба-Хуурака.

Это бывший прокурор республики, который в правительстве Кара-оола побывал в разных ипостасях вплоть до министра здравоохранения республики, где получил меткое прозвище генерал-гинеколог. В настоящее время он трудится, не покладая рук, в качестве заместителя председателя правительства Тувы, готовясь в ближайшее время возглавить отдел по недропользованию по РТ, где возможностей собирать мзду с бизнесменов гораздо больше.

Но что интересно: как только эти дамы стали владельцами ООО «Спектр», а соответственно, и имущественным комплексом бывшей Швейной фабрики, менее чем через два месяца они «вдруг» передумали действовать совместно. Правда, перед этим Дамба-Хуурак уступает бизнес-вумен Артемьевой, как говорят знающие люди, за 50 млн. рублей часть этого комплекса, оставляя за собой помещение, где сейчас расположен ресторан. ООО «Спектр» они срочно ликвидируют, чтобы следы сделки по купле-продаже имущественного комплекса было трудно отыскать. Не будем забывать: до того, как попасть в команду Кара-оола, Дамба-Хуурак трудился в должности прокурора республики и, наверное, научился «заметать следы». А «заметать» было что. Ведь, если действительно рыночная стоимость переданного Артемьевой имущества могла составлять не менее 50 млн. рублей по ценам 2014 года, то продавец и покупатель недвижимости путём оформления притворной сделки по продаже долей уклонились от уплаты налогов на крупную сумму. Поскольку сделка по купле-продаже долей позволила скрыть денежные средства при продаже и приобретении недвижимости от органов финансового контроля, осуществляющих надзор за легализацией преступных доходов, в том числе коррупционного характера.

Но интересно даже не то, как Дамба-Хуурак продала часть комплекса за сумму, в 10 раз превышающую первоначальную стоимость всего комплекса. А в том, как она всё это провернула. Если бы всё было оформлено, как положено, с 50 млн. рублей нужно было оплатить налог в размере 13%. Однако дама оформила продажу части имущественного комплекса продажей долей в ООО, тем самым избежав налогов. Думается, Госналогслужбе следует вернуться к этому вопросу и взыскать с Дамба-Хуурак полагающуюся государству долю.

Вот так чиновная должность может приносить неожиданные солидные дивиденды. Я уже не спрашиваю, откуда взялись в семье вечного чиновника лишние 5 млн. рублей или почему комплекс достался ему так дёшево. Я интересуюсь лишь тем, почему бывший честный прокурор не заплатил налогов?

А теперь существенное. Премьер Тувы часто жалуется, что у него нет толковых работников, и потому всё приходится делать ему самому. Он также решительно отмежёвывается от тех своих подчинённых, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Но неужели жулики в команде премьера – это случайность? Вряд ли. Скорее – закономерность. И дело даже не в том, делится это жульё с премьером или нет. Ведь все понимают: за преступления назначаемых премьером должностных лиц ответственность должен нести и сам губернатор. А тут вице-премьеры... Да вообще, неужели подобное можно делать без ведома руководителя?.. Особенно в ситуации, когда все на всех ему стучат. Как известно, Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром. Дамба-Хуурак идёт с Кара-оолом рука об руку много лет. И они знают друг про друга всё.

Давайте на проблему глянем шире.

За последние семь лет в России под следствием оказывались разные персонажи. Мэры городов, руководители силовых ведомств и даже министры федерального правительства. Самым резонансным в России является скандал с возбуждением уголовного дела в отношении министра экономики России А.Улюкаева. Чиновника взяли с поличным при получении двух миллионов долларов США.

В 2013 году разразился скандал с мэром Ярославля Е.Урлашовым. Он получил взятку в размере 14 млн. рублей.

Мэр Владивостока И.Пушкарев попался на получении взятки в размере более 150 млн. рублей. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Следователи предполагают, что Пушкарев незаконно выдавал госзаказы компаниям своих родственников.

До этого широкий резонанс получило дело министра обороны России Д.Сердюкова, по которому за хищение нескольких миллиардов была осуждена и отбыла 1,5 месячное наказание его любовница и начальница департамента имущественных отношений «Оборонсервиса» Е.Васильева. Ей вменили «скромные» 600 млн. рублей, которые она тут же внесла в бюджет.

А у главы Федеральной таможенной службы А.Бельянинова в рамках расследования дела о контрабандном алкоголе и неуплате пошлин при обыске нашли в коробках из-под обуви 9,5 млн. руб., 350 тыс. долларов США и столько же евро. Кроме того, были обнаружены старинные картины, коллекция часов и драгоценностей. Правда, его пока только уволили, поскольку глава ФТС заявил, что всё это – его частные накопления за долгие годы на госслужбе.

31 марта 2015 г. Пресненский суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний А.Реймера по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, бывший чиновник был причастен к хищению 2,7 млрд. руб. путем завышения закупочных цен при приобретении для ведомства электронных браслетов для контроля над арестантами.

Особняком стоит уголовное дело, возбужденное в отношении подполковника МВД Главы управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Д.Захарченко, пойманного на взятке в 7 млн. рублей. Впоследствии в квартире его родственников нашли валюту на сумму 9 млрд. рублей. Ещё порядка 22 млрд. руб. обнаружилось на офшорных счетах, принадлежащих его отцу. Этот случай показателен в том плане, что, если у нас с коррупцией борются такие вот «захарченко», то сами коррупционеры должны чувствовать себя весьма комфортно.

Что же до губернаторов, то можно вспомнить несколько особо резонансных уголовных дел. С 2010 года в России было возбуждено 10 уголовных дел против действующих и бывших глав российских регионов, из них пять – в отношении экс-руководителей субъектов РФ.

У губернатора Сахалинской области А.Хорошавина в ходе обыска был изъят 1 млрд. руб. наличными. В настоящее время идёт судебный процесс.

В 2016 году в роскошном московском ресторане был пойман с поличным при передаче взятки губернатор Кировской области Н.Белых, который взял взятку под видом пожертвования бизнесмена на строительство храмов.

13 апреля 2017 года стало известно, что в отношении бывшего главы республики Марий Эл Л.Маркелова возбуждено уголовное дело о получении взяток. Только по двум эпизодам «набегает» более 200 млн. рублей.

4 апреля 2017 года Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Удмуртии А.Соловьева. По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 миллиона рублей. Путин тут же отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия.

Но всё-таки наиболее примечательным для тувинских реалий, скорее всего, является уголовное дело, возбужденное в отношении губернатора Республики Коми В.Гайзера. Он обвиняется в создании преступного сообщества, организации и участии в преступлениях, направленных на присвоение государственного имущества, мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, получении взятки. Похоже, именно такая схема воровства прижилась на тувинских просторах с приходом во власть Шолбана Кара-оола.

В Туве в настоящее время почти все руководители строительных компаний, имевшие государственные подряды, находятся под следствием – кто под подпиской, кто под арестом. Значительное число министров правительства Кара-оола скоро могут поменять прописку на места не столь отдалённые. Теперь пришла очередь «сажать» заместителей самого премьера.

Но Кара-оолу недавно Путин дал орден. А почему? Да всё просто. И Шойгу тут винить не за что, хотя именно он пристроил Кара-оола нам в Главы республики. Думается, дело в том, что наш новый начальник УФСБ вместо борьбы с коррупцией много времени уделяет игре в волейбол и бильярд с теми, за которыми по должности обязан постоянно приглядывать. Вот, наверное, потому вместо обвинительного заключения от ФСБ Кара-оол и получает из рук Путина награду. А республика тем временем деградирует и нищает.

Как видите, описанные случаи – лишь симптомы того, что в Туве чиновниками правительства действительно создано преступное ОПГ, целью которого является завладение всей собственностью. И как вы думаете, дорогие читатели, кто бы мог это ОПГ возглавить? Уж не коллега ли Гайзера в Туве?

В следующем номере я вернусь к этой теме и расскажу, как чиновники правительства Тувы, пользуясь служебным положением, пытались украсть имущество ООО «Туваавтотранс» для зампреда правительства Тувы Артура Монгала.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин