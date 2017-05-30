«Тыва-экспо»: наглядные итоги 10-летнего правления Шолбана Кара-оола

Сегодня посетила очередную выставку Тываэкспо. На этот раз выставку перенесли в спорткомплекс им Ярыгина. Тесновато, хотя участников тоже мало. Раньше в «Субудее» много мест занимали производители всякого рода консервированных продуктов, к весне заготовки их кончились, поэтому количество участников сократилось.

Ничего интересного не увидела. Как правило, в основном выставлялись засаянские производители. Я вообще не понимаю, с какой целью проводят все эти выставки. Чтобы разрекламировать товары соседних регионов? Ничего своего нет, одни и те же национальные костюмы среднего качества, неконкурентоспособные мясные изделия.

Но все же заинтересовалась тремя стендами. Платки из ангорки ИП Кырлык-Кара Н.К., тувинская национальная утварь заключенных УФСИН и производство лего-кирпичей молодых парней. Как бы они хороши ни были, вряд ли их изделия будут пользоваться массовым спросом.

Все эти постоянно проводимые Тываэкспо-выставки являются результатом почти 10-летней работы нашего правительства. Ничего нового, ничего крупного и масштабного, ничего существенного. Столько лет водили за нос народ со своим проектом «Один продукт – одно село», в результате почти ничего не получилось.

Где деньги, Зин?

Оюмаа Донгак