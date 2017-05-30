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Шолбан Кара-оол читает РИСК. Раздел: Люди
Комментариев: 45
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 21, 30 мая / «Тыва-экспо»: наглядные итоги 10-летнего правления Шолбана Кара-оола
   
 
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№21, 30 мая 2017 года.

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«Тыва-экспо»: наглядные итоги 10-летнего правления Шолбана Кара-оола

«Тыва-экспо»: наглядные итоги 10-летнего правления Шолбана Кара-оола

Сегодня посетила очередную выставку Тываэкспо. На этот раз выставку перенесли в спорткомплекс им Ярыгина. Тесновато, хотя участников тоже мало. Раньше в «Субудее» много мест занимали производители всякого рода консервированных продуктов, к весне заготовки их кончились, поэтому количество участников сократилось.

Ничего интересного не увидела. Как правило, в основном выставлялись засаянские производители. Я вообще не понимаю, с какой целью проводят все эти выставки. Чтобы разрекламировать товары соседних регионов? Ничего своего нет, одни и те же национальные костюмы среднего качества, неконкурентоспособные мясные изделия.

Но все же заинтересовалась тремя стендами. Платки из ангорки ИП Кырлык-Кара Н.К., тувинская национальная утварь заключенных УФСИН и производство лего-кирпичей молодых парней. Как бы они хороши ни были, вряд ли их изделия будут пользоваться массовым спросом.

Все эти постоянно проводимые Тываэкспо-выставки являются результатом почти 10-летней работы нашего правительства. Ничего нового, ничего крупного и масштабного, ничего существенного. Столько лет водили за нос народ со своим проектом «Один продукт – одно село», в результате почти ничего не получилось.

Где деньги, Зин?

Оюмаа Донгак

(прочитано 614 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6686.html
+6

<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
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Аноним (гость) 31-05-2017 12:47:18   #4 [ru]
Оюмаа - ВЫ молодец! Можно сказать Совесть нашей эпохи!
 
0
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Аноним (гость) 31-05-2017 08:45:07   #3 [ru]
Оюмаа вы правы. где деньги карло? хорошо что есть такая смелая женщина как вы Оюмаа.уже позоримся на всю страну, в Туву деньги выделяют на развитие предпринимательства а толку мало, и поддерживают только своих.
просим Вас по-больше писать про данную тему. проведите журналисткое расследование.
 
0
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Аноним (гость) 31-05-2017 08:38:29   #2 [ru]
все деньги на поддержку бизнеса Тувы Кара-оол приватизировал. поддержал только свои проекты. местный бизнес как всегда остается ни с чем.
 
+3
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Аноним (гость) 31-05-2017 07:03:29   #1 [com]
Как где???Посмотрите на довольные сытые хари карликов и все станет ясно.
 
+3
Остальные материалы номера 21:
 
   
   
 
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Может, создать детский Викиликс? Деда Мороза нет, жопа от сгущёнки не слипается, папа трахает маму... (мысли в рабочее время).

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