Кто вы, уполномоченные государством мошенники?

Перед выборами президента РФ В.Путина Глава республики Ш.Кара-оол с помпой провёл съезд строителей. Впрочем, как говорят присутствовавшие на нём, настроение у согнанных на мероприятие строителей было кладбищенским. Почти все, кого заставили участвовать в спектакле, уже находятся либо под следствием, либо их уголовные дела уже направлены в суд. А те, кто ещё не попал в эти списки, понимает, насколько высоки шансы попасть под жернова сфабрикованных в отношении строителей уголовных дел, поскольку они являются неким громоотводом для руководства республики и столицы, организовавших строительно-криминальный беспредел.

Что ни говори, а жилищная проблема в жизни человека – одна из самых насущных. Оно и понятно, если человеку негде жить или он живёт в квартире, где протекает потолок или он вот-вот может обрушиться на головы несчастных жильцов, ему не до мечтаний о дружной семье или хорошей работе. Поэтому на решение жилищной проблемы страны государство бросило огромные деньги. Только многим ли это помогло?

Как известно, в Туве правительство новое жильё для очередников не строит уже лет десять. В общем, в бытность Главой республики Шолбана Кара-оола эта проблема никакого разрешения не находит. Поэтому единственной возможностью улучшить жилищные условия в Туве являются исполнение федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и программы по обеспечению жильём детей-сирот. Казалось бы, Путин дал в руки Кара-оола хорошие козыри – улучшить свой бандитско-коррупционный имидж среди людей исполнением такой программы для улучшения условий жизни своих земляков, о любви к которым он с пафосным восторгом пишет в соцсетях. Известна поговорка о том, что если человек талантлив, то он талантлив во всём. Перефразируя её, скажем: если руководитель не способен решать проблемы, то он таков во всём. Таким примером бестолкового корыстолюбия могут являться тувинский премьер Шолбан Кара-оол и его брат – мэр г.Кызыла Владислав Ховалыг. Вот уж точно, во всём, что не касается их личного обогащения, они совершенно не пригодны к употреблению. Кто не верит, пусть обратит внимание на то, как в Кызыле исполняется программа по переселению.

Ни для кого не секрет, что программа переселения закончилась в сентябре прошлого 2017 года с беспрецедентным провалом в Туве – исполнение вместе с приписками составило всего лишь 14%. Исполнение программы обеспечения жильём детей-сирот тоже в подобном же состоянии. Такого позорного результата нет ни в одном регионе России. И Кара-оол с Ховалыгом до сих пор не в отставке и не в тюрьме только в результате глобальной коррупции в федеральных органах власти и правоохранительной системе страны.

Зато строители, в своём большинстве ставшие жертвами тотальной коррупции, глупости и подлости руководства и чиновников правительства Тувы и мэрии г.Кызыла, увешаны уголовными делами, как новогодняя елка – игрушками. На них правоохранители только в связи с исполнением программы по переселению и строительством домов для сирот уже «повесили» до 50 уголовных дел, и процесс, похоже, развивается дальше.

Схема согласованных действий власти и подконтрольной им правоохранительной системы проста – когда строители перестают носить «наверх» откаты, их по заявлениям чиновников тут же привлекают к уголовной ответственности по традиционной «резиновой» статье Уголовного Кодекса 159 за мошенничество. И тогда у строителей несколько вариантов выхода из ситуации: либо достраивать дома за свой счёт, либо отдавать бизнес, либо нести откаты брату премьера Юре. В противном случае – суд и тюрьма.

Этот конвейер, скорее всего, организованный по инициативе ушлого Ховалыга, активно поддержанный Кара-оолом, поначалу давал результаты. И откаты возобновились, и стройки стали оживать. Но по известному закону, если где-то что-то прибудет, то в другом месте у кого-то обязательно что-то убудет. И сколько денег было потрачено на строительство для Кара-оола гостиниц в Кызыле на ул.Интернациональной и Кочетова, а также двух АЗС, столько же денег утекло со счетов строительных компаний. Где-то более миллиарда. Уж не знаю, на какие шиши покупали в Москве салон красоты за миллиард и элитную квартиру за 130 миллионов, но эти деньги тоже появились не из воздуха.

Всё шло хорошо по ранее разработанному Кара-оолом и Ховалыгом плану, пока в механизме давления на строителей не произошёл сбой. А сбой этот случился в Верховном суде Тувы при апелляционном рассмотрении уголовного дела, возбуждённого в отношении одного из руководителей строительной организации. Нет смысла его называть, поскольку выводы суда касаются практически всех строителей. А они таковы.

Руководитель подрядной организации обвинялся в том, что он якобы заключил договор на строительство жилого дома без умысла его исполнять, в целях получения бюджетного финансирования подписал фиктивные формы КС и акты якобы выполненных работ, хотя не мог не знать, что они «липовые». Суд первой инстанции за эти «художества» влепил ему штраф, обязал вернуть полученные миллионы и за содеянное приговорил к конкретному сроку наказания. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу осуждённого, пришла к несколько неожиданным выводам. Процитируем дословно некоторые выдержки из судебного акта.

Коллегия установила, что вопреки доводам обвинения о том, что действия осуждённого «подлежат квалификации по ч. 4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в особо крупном размере с использованием служебного положения, не основаны на законе и не подтверждаются исследованными доказательствами», поскольку «преступление, предусмотренное ст.159 УК РФ, совершается только с прямым умыслом. Обязательным признаком субъективной стороны данного состава преступления является корыстная цель». А суд первой инстанции установил, что между подрядной организацией и «ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» был заключён государственный контракт на приобретение, в том числе путём строительства в будущем, и передачу в государственную собственность 51 жилого помещения для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со сроком его исполнения до 25 декабря 2016 года». Таким образом, «гражданско-правовые отношения действительно имели место, обязательства по госконтракту исполнялись».

Что же до фиктивных документов о вводе объекта, то «подписав акты приёма-передачи 51 жилого помещения без фактической их передачи в государственную собственность, как это было указано в государственном контракте №115-16, и, получив бюджетные денежные средства в сумме 40 027 631,11 рублей», то «неисполнение обязательств по договору образует объективную сторону мошенничества лишь в том случае, когда действия по неисполнению отвечают уголовно-правовому понятию хищения, то есть содержат в себе признаки незаконного безвозмездного изъятия имущества, умысел на которое формируется до заключения договора, а договор соответственно является лишь объективным выражением способа совершения хищения – обмана. По такому договору частичное исполнение обязательств не может свидетельствовать о наличии между сторонами гражданско-правовых отношений, поскольку именно преступный умысел определяет их уголовно-правовую природу».

Но главное в том, что «фактическое же исполнение договора, даже с нарушением предусмотренных в нём сроков, при наличии объективных сведений о намерении сторон к полному исполнению взятых на себя обязательств, свидетельствует об отсутствии умысла на хищение при его заключении». В связи с этим, доказательств того, что подсудимый, «выполнивший часть работ по контракту и продолжающий строительство, заведомо не намеревался исполнять указанные в государственном контракте №115-16 работы, а решил похитить с корыстной целью 57 182 330,16 рублей, стороной обвинения не представлено». При этом «факт того, что акты приёма-передачи жилых помещений от 26 декабря 2016 года содержат недостоверные сведения, не является достаточным для вывода о признании виновности», поскольку в ходе рассмотрения дела было установлено, что они «подписывались подрядчиком по инициативе ГКУ «Госстройзаказ». Кроме того, было установлено, что они и составлялись также «работниками ГКУ «Госстройзаказ».

Учитывая выше сказанное, апелляционная инстанция Верховного суда РТ оправдала руководителя подрядной организации, обвиняемого в совершении действий, подпадающих под ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Почему я так подробно об этом рассказываю? А дело в том, что обвинения строителей все написаны как под копирку и содержат все те же стандартные обвинения: бюджетные деньги получил по подложным актам выполненных работ, вовремя строительный объект сдан не был. А что всё это произошло исключительно по вине мэрии г.Кызыла и подразделений правительства Тувы, следствие почему-то не интересовало. И понятно – почему. Потому что был «заказ» из правительства Тувы. Так недобросовестные чиновники оказывают незаконное давление правоохранительных органов на руководителей строительных организаций, чтобы те охотнее и проворнее либо заносили им откаты, либо уступали свой бизнес, как это было в случаях с ООО «Технологии автономных систем», ООО «Титан» и ООО «Вертикаль».

И всё же позволю себе уточнить: все беды в строительном комплексе Тувы – плод неумного вороватого руководства со стороны премьера Кара-оола и его брата мэра Ховалыга. Это их ненасытность порождает многие проблемы в отрасли.

К примеру, в микрорайоне «Спутник» строится несколько жилых домов. Часть из них уже построена и сдана в эксплуатацию. Инженерные сети к этим домам подведены два года назад. Можете представить моё изумление, когда я встретил объявление на электронной площадке о том, что правительство Тувы разыгрывает аукцион в соответствии с ФЗ-44 на проведение работ по строительству наружных инженерных сетей и благоустройства домов по ул.Дружбы д. 26, 28, 30, 32 г. Кызыла Республики Тыва стоимостью в 68 806 720 рублей. Примечателен срок окончания подачи заявок – 16.02.2018г. То есть спустя два года после того, как сети были сооружены и подключены к жилым домам.

Тендер объявило правительство РТ в лице Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок, возглавляемое Килижековым. Указано контактное лицо в виде гастарбайтера из Хакасии Челтыкмашева. В объявлении указан срок исполнения контракта стоимостью более 68 млн. рублей – до 30 мая 2018 года. Всем понятно, что инженерные сети с таким объёмом за 2-3 месяца, тем более, зимних, не строятся. В рамках закона «выиграть» их в состоянии только тот, кто «нужен» правительству.

Этот аукцион – безусловное доказательство мошенничества, организованного в недрах правительства Тувы. А поскольку исполнитель – бывший бухгалтер нашего премьера Ш.Кара-оола по предприятию, торговавшему водкой, гастарбайтер из Хакасии Килижеков, то логично предположить, что это преступление было замышлено лицом, очень похожим на Главу республики Ш.Кара-оола. В связи с этим возникает вполне резонный вопрос: если я, не обладающий специальными познаниями и полномочиями, так легко раскрыл преступный замысел по фиктивному аукциону, то почему это «проскочило» мимо ведомств Щуровского (ФСБ), Щура (МВД) и Боровкова (прокуратура)? Почему для них эта подготовка к преступлению до сих пор остаётся тайной за семью печатями? Они что там, не могут или не хотят ловить преступников? Да тут, чтобы их ловить, и особого ума не надо – всё на поверхности. Думается, в этом деле очень легко выйти на след не только Килижекова, но и Кара-оола.

Или другой случай, не менее очевидный. В республику зашла фирма «Орион», торгующая автомобилями марки «Mercedes-Benz». Первым её покупателем стал Глава республики Шолбан Кара-оол. И в этом нет ничего удивительного – на фоне массового обнищания масс наш премьер каким-то чудом изрядно поправил своё финансовое положение. К тому же, говорят, он приобрёл автомобиль с большой скидкой. Но я сейчас не об этом. Очень быстро выяснилось, что эта фирма очень хочет заняться в республике строительством по программам, финансируемым из бюджета. И она расчудесным образом сумела в короткие сроки войти в коррумпированный строительный рынок Тувы.

Результатом сомнительной дружбы торговцев элитными автомобилями и Главы республики стал новый жилой пятиэтажный дом, построенный в микрорайоне «Южный» по ул. Московской. Дом уже давно выстроен, но он сиротливо стоит без жильцов. Проблема, похоже, простая: ООО «Орион», возводя дом, решило сэкономить на лифтах. И обошлось без них. Но для того, чтобы избежать установки лифтов, пришлось уменьшить межэтажное расстояние в квартирах до 2,7 м. Но по проекту в помещениях должны быть установлены подвесные потолки, которые «сожрут» не менее 15 см. И тогда высота потолков в квартирах станет 2,55 см. – меньше нормативной.

Руководство ГКУ «Госстройзаказ» категорически отказывалось принимать дом. В связи с чем его пришлось уволить и назначить новое. Но и новое, зная о том, что прокуратура ведёт проверку в отношении этого дома и понимая ответственность, также отказывается подписывать документы о вводе жилого дома. Думается, что и новое руководство ГКУ тоже отправят в отставку и будут искать других козлов отпущения – совершенно очевидно, что откат за ввод этого дома уже выплачен, и договорённость с премьером должна быть реализована. А взятка, судя по всему, немалая, если ради неё второй раз подряд хотят поменять руководство ГКУ «Госстройзаказ».

Объём печатной площади, которым я имею возможность воспользоваться, не таков, чтобы описать все возможные варианты мошенничества, изобретённые в коллективах, возглавляемых премьером Кара-оолом и его братом мэром Ховалыгом. Я пока описал только два из них. Но можете поверить на слово – на самом деле их десятки, если не сотни. А уполномоченные государством мошенники изобретают всё новые и новые каждый день.

Я рассказал, как правоохранители Тувы пытаются в обход закона прессовать строителей, подозрительно не замечая преступников на самых высоких этажах власти. Лично я не считаю, что Щуровский, Щур и Боровков находятся на содержание вельможных мошенников и специально создают условия для безопасного воровства бюджетных средств. Но, тем не менее, полагаю, что именно на них лежит ответственность за ту коррупцию, что развелась в недрах правительства Тувы и мэрии г.Кызыла. Как я показал выше, похоже, судебная система Тувы хоть и со скрипом, но разворачивается в сторону закона. А когда такой поворот наступит в действиях правоохранителей? Когда они вместо того, чтобы гоняться за строителями, врачами и учителями, займутся настоящими коррупционерами?

Надеюсь, эта публикация послужит основанием для проведения соответствующих проверок и принятия назревших решений в отношении премьера Кара-оола и мэра Ховалыга. Как говорил один известный киногерой, «вор должен сидеть в тюрьме». Уж не пора ли Кара-оолу и Ховалыгу примерить тюремную робу?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин