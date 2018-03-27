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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 12, 27 марта / Приготовиться Флориде!
   
 
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№12, 27 марта 2018 года.


Приготовиться Флориде!

Приготовиться Флориде!

Уже не раз и не два, с понятным восторгом, я пересказывал свои «попутные» диалоги. Очень выгодно: поднимаешь руку у тротуара – и за триста рублей доезжаешь до места, а характер и сюжет получаешь бесплатно, в виде бонуса. На сей раз Господь послал мне классического советского технаря-итээра, симпатичного мужчину средних лет на дешевой иномарке. Очки, правильная речь, положительный социальный заряд.

Разговор довольно скоро соскользнул на геополитику.

– Обложили нас кругом, – задумчиво сообщил технарь. – И радары эти против нас... Рвутся к ресурсам.

Я попытался уточнить причинно-следственную связь. Оказалось: Штаты ждут момента, чтобы нанести ядерный удар, всех нас уничтожить и прорваться к нефти, газу и всему остальному, что закопано внутри. Мое робкое соображение о том, что у Штатов, в общем, все есть и хватает головной боли помимо нашего ответного ядерного удара, принято в расчет не было. Хотят, ждут момента!

– Вот уже в Прибалтике НАТО... – говорил технарь. – А у меня в Пскове тетка.

Родственный поворот разговора шевельнул во мне человеческие чувства.

– Тревожитесь за тетку?

– Да, – просто ответил он.

– Что же делать? – спросил я, уже готовый к нестандартным предложениям.

– В принципе можно положить на грунт возле Флориды подлодку с боезапасом и рвануть вместе с командой, – складно ответил он, не меняя рядности и скорости движения. Судьба Флориды и команды российских моряков была решена в районе метро «Сокол» секунд за пять.

– И что? – спросил я, дурак дураком.

– Цунами будет, Флориду смоет, – просто пояснил он.

– Согласились, – говорю. – Что дальше?

– Так, – неопределенно пожал он плечами и замолк. Видимо, дальнейшие шаги по повышению обороноспособности России еще не были просчитаны российским инженером. А может быть, идея смыть Флориду показалась ему вполне самоценной...

Самое поразительное в этом сюжете вот что: моим собеседником был совершенно нормальный и даже симпатичный человек. Вот ей-богу! Не вещал о конце света и числе Зверя, не рассказывал, как его облучали из угла... Минут за пять до того, как утопить Майами, он по мобиле договаривался с какой-то бабой Леной: чего-то ей привезет под Тверь, поможет по хозяйству... Вскоре после направленного ядерного взрыва российской подлодки (вместе с экипажем) уже вполне адекватно оценивал и наш генералитет, и наш менталитет, и наши выборы, и вороватость начальства... То есть мыла человек не ест, цвета различает, головой шурупит!

Но Дядя Сэм из нашего детства, тянущий кровавые пальцы-ракеты к мирной советской Родине (рисунок Фомичева, стихи Энтелиса), пустил, видать, побеги по всему организму. В девяностых, полагаю, боль поутихла, но новая инъекция антиамериканизма, уже из путинского шприца, сделала свое дело...

И вот нормальный, адекватный во всем остальном человек резко теряет самокритику и начинает бредить вслух, и в бреду с аппетитом пережевывает геополитическое мыло, которое вчера скормило ему Останкино.

В том-то и ужас: это тупое, наглое, плоское давление на мозги дает требуемые результаты. Требуемые им, разумеется. И происходит это вовсе не только в случае с быдлом, как нам хотелось бы думать...

Виктор Шендерович
«The New Times»

(прочитано 576 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7234.html
0

<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
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Националист (гость) 28-03-2018 07:24:33   #3 [ru]
Русские уже заврались...
Борис Джонсон: «Знаете, я должен сказать, что считаю российскую позицию по судьбе „Новичка“ все более странной. В одном заявлении нам говорят, что никогда не производили „Новичок“, — это сказал российский посол в ЕС. В другом заявлении утверждается, что они производили его, но все запасы были уничтожены. В третьем заявлении говорится: да, все запасы уничтожены, за исключением некоторого количества, которое могло попасть в такие страны, как Швеция, Чехия, Словакия, США, и, может быть, Великобритания. Кажется, посол РФ в Евросоюзе сказал, что запасы „Новичка“ были в Великобритании. Я думаю, им надо определиться с этим. theins.ru>

А между тем «Новичок» уже убивал.
Материалы громкого уголовного дела, доказывающие российское происхождение супероружия www.novayagazeta.ru Читайте, пока не удалили.
 
+1
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Аноним (гость) 28-03-2018 07:21:00   #2 [ru]
ОХОТА НА ПУТИНА. Лондон намерен конфисковать оффшорные миллиарды Путина и его банды.
Комитет по иностранным делам британского парламента рассмотрит возможность введения санкций в отношении офшорных капиталов, наворованных Путиным и его бандой, сообщает BuzzFeed.

Лондон будет выявлять наворованные Путиным миллиарды в скандально известных британских налоговых гаванях, таких как Каймановы острова, Бермудские и Британские Виргинские острова.

Две недели назад в британском парламенте был поднят вопрос о происхождении миллиардов, которые, по данным британских депутатов, Путин и его ближайшее окружение прячут в офшорах. www.facebook.com
 
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Националист (гость) 28-03-2018 06:52:37   #1 [ru]
Вмешательство Путина в выборы США. Российский офицер ГРУ, представлявшийся хакером Guccifer 2.0. и взломавший сервера Демпартии США, забыл включить свой VPN и оставил реальный IP в твиттере. Оставленный IP был привязан к штабу ГРУ на ул. Гризодубовой в Москве. - The DailyBeast.
 
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Остальные материалы номера 12:
 
   
   
 
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