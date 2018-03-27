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Протока Енисея в парке Кызыла. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 12, 27 марта / Перекрёсток мнений
   
 
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№12, 27 марта 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Страна и люди с подмоченной репутацией

Националист, 21-03-2018 #1[ru]

Я и не знал, что в Рашке имеется столько БАРАНОВ.

Аноним, 21-03-2018 #4[ru]

Так какая разница, что думает о нас окружающий мир? Ну нету у нас гражданского общества, ну нету институтов демократии и пр. – и что?

Аноним, 21-03-2018 #7[ru]

Братки со своей черной армией сгоняли на выборы по спискам, даже нищих подпинывали, если процент не набирается, обещали убрать с работы. Военкоматы снабдили хорошей аппаратурой и специалистами – для убедительного контроля и прослушки неугодных.

Аноним, 21-03-2018 #9[ru]

Судьям три раза в год увеличивают зарплату – доходит уже до 800 тыс. руб. в месяц, немного отстают прокуроры и тюремщики. Есть желание за такую жизнь голосовать! Они уже не только дома, квартиры и яхты, бизнес не только в Тыве но и за пределами. Родня на родне, почти все заочники, еле по-русски говорят, но зато – судьи! Главное, что кара-шериг и другие прихвостни, нищета толкают наших пацанов в тюрьмы, так что без работы вся эта правоохранительная сволочь не останется – там будут и ваши дети, кто голосовал за Путина, не сомневайтесь.

Националист, 21-03-2018 #12[ru]

Несложно выиграть выборы, когда твоих конкурентов нет в бюллетене. Так называемая популярность Путина ни разу не была проверена на свободных, справедливых и демократических выборах против реальных конкурентов. Проголосовав за действующую власть, вы тем самым поддерживаете коррупцию и казнокрадство. Вы поддерживаете пещерных великодержавных шовинистов, представлявших различные оттенки русского фашизма. Возможно, это был последний шанс проснуться в нормальной стране, без революций и потрясений!

Аноним, 21-03-2018 #13[ru]

Сейчас показали заседание Хурала в Кызыле: все сытые, жирные, холенные и страшно довольные кара-оолы, оюнары и другие каражопики депутаты. Сидят и думают: сколько еще хапнуть и с кого? Внимательно слушают нашего министра финансов. Агентчики побегунчики, вы хоть что-то получили или только лизнули задницу караоолам?

Аноним, 22-03-2018 #16[ru]

Да все знают, кто ворует – что толку!!! Обычный смертный не может вмешаться, сразу схватят и статью пришьют. Это республика обречена с КШВ, и с таким правлениям люди даже в Кызыле не смогут жить. Детей на улицу опасно выпускать, куча караоловских точек торгуют паленой водкой. Воровство, ни чего не делается, только отмывается.

Аноним, 22-03-2018 #20[ru]

Российская элита никогда не была самостоятельной, никогда! За всю свою историю всегда были марионетками, занять место марионетки – вот о чем идет спор

Аноним, 23-03-2018 #22[ru]

Подсчёты наблюдателей показывают что явку нарисовали. Фактически на участки пришло 50%. Чем объясняется желание Карлика к таким большим цифрам, а тем что он – трус. Он боится, что за низкий процент явки его отправят нах... Нищей республике больше нечего показывать, кроме огромных цифр фальсификации. Кто он после этого? Он – мелкий мошенник, дорвавшийся до власти.

Аноним, 23-03-2018 #23[ru]

Путину как раз и нужны такие марионетки ЕДИНОРОСЫ как Кара-оол. Им копейку дай – они удавятся, заткнут всех, кто на их пути. Огромные деньги воруются в Туве, на людей плевать – свои схемы. А откаты ФСБ, Прокурорам судьям, остатки в Центр увозят мешками. Все довольны, кроме людей которых обворовывают, но и их не спрашивают. Вот вся суть правления КШВ. Такого бардака нигде нет, ни в одной из республик. Никто так не губит свой народ, как Карлик, потому что он – враг Тувы. Из-за денег он уже Родину продал. Сегодня он Китаец, завтра – Русский, а после – яростный патриот Тувы». Это смешно. Будучи мусульманином, я бы перекрестился!!! Держитесь друзья, грядет новая эра! Людей довели уже по всей стране!!!

Аноним, 23-03-2018 #26[ru]

Что, темные анонимы? Опять одно и то же? Все плохо, все воруют, выборы фальсифицируют, все в темном цвете. Как вы так живете? Это говорит о том, что душа ваша гнилая. Никто ничего не фальсифицируют. Народы России и Тувы посчитали, что лучше Путина никого нет. Они выбирают капитализм, поэтому проголосовали за Путина. Все их достояниями, природными ресурсами, пользуются только олигархи, платят за лечения, за образования, никакой работы нет, живут в нищете, сводят концы с концами, и как слепые, голосуют за Путина, хотят быть рабами у богатых. Ничего не поделаешь, это их выбор, выбор безмозглых баранов. Когда они поумнеют, расширится у них сознание?

Аноним, 23-03-2018 #29[ru]

Кара-оола ждет такая же учесть, как и продажных Прокуроров!!! Время покажет!

Аноним, 23-03-2018 #31[ru]

Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым посетили Воскресенский Ново-Исерусалимский монастырь, где завершился первый этап реконструкции. Президента и премьера сопровождал патриарх Кирилл. На реставрацию потратили 11 млрд. рублей, из которых 1,3 млрд. – пожертвования. На индексацию социальных пенсий с 1 апреля этого года Путин дал 9,6 млрд. руб. Как говорится – почувствуй разницу!

Коротко

Националист, 22-03-2018 #1[ru]

Вот именно за это проголосовали злобные дебилы. Их не волнует, что деньги в итоге вынут из их карманов, из карманов их детей и внуков. Но вся проблема в том, что те, кто голосовал «против», тоже пострадают вместе с баранами.

Националист, 22-03-2018 #4[ru]

Правительство начало обсуждать повышение НДФЛ до 15%. Также обсуждается введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства). Далее будут обсуждать повышение пенсионного возраста. И это – только НАЧАЛО... Злобные дебилы, вы хоть поняли, что вы НАТВОРИЛИ?

Мания СССР

Аноним, 22-03-2018 #3[ru]

Золотой век в мире Путина – это начало 1980-х, приход к власти главы КГБ Юрия Владимировича Андропова (Путину в этот момент 30 лет) со всеми сопуствующими закручиваниями гаек и приоритетом Комитета над формально рулящей КПСС. Развал СССР, который Путин называет главной геополитической катастрофой и трагедией – это лишь следствие скоропостижности срока Андропова на посту генсека и его смерти.

Путин хотел бы, как в компьютерной игре – откатить на то же самое место и начать снова, повести в нужном направлении, не туда, куда слабак Горбачев. Жалко, засветиться нельзя было. Ну так можно попробовать откатить, последовательно собирая потерянное или отказываясь от всего, что пришло за эти 35 лет. Ракеты у нас и так никуда не делись, КГБ давно снова рулит, на роль партии потихоньку выходит РПЦ МП, за мыслепреступления – сажают, экономика – сырьевая и все более плановая и государственная со все более возрастающей долей ВПК, действуют международные санкции, есть свой Афганистан, и была своя Олимпиада, осталось дособрать хоть какое-то подобие Союза и выйти делить мир на зоны влияния с американцами. Вот тут-то мы и пойдем в нужном направлении...

Власти России: тупость, неуправляемость, недальновидность

Аноним, 21-03-2018 #1[ru]

«Творящих «добро» во славу Родины в силу своего скудного разумения» – государственный терроризм как он есть. Россия – мафиозное государство, у которого цель одна – нажива.

Русофоб Кара-оол против Президента...

Аноним, 21-03-2018 #1[ru]

Мы помним управление ТЭЦ титулом, где титул глава там бардак и разруха, вернее всего они понимают, что под ликвидацию разрухи РОССИЯ выделит деньги для распила.

Аноним, 22-03-2018 #2[ru]

А кого принимать на работу? Пример: я, как работодатель, беру на работу парня, з/п 25-30 т.р., т.к. у нас всегда аврал беру сразу, но с испытательным сроком. За то время, что идет испытательный срок, по своим ребятам пробиваем на предметы судимости и т.д. Так вот: 70% отфильтрованных судимы, а 30% из них по несколько раз. И надо сказать, в основном из титульной нации. Вот такая картина «МАСЛОМ».

Аноним, 22-03-2018 #5[ru]

Правильно, в любой национальной республике в большинстве будут судимые титульной национальности. Не надо здесь умничать, якобы все судимые и тупые из титулов. Мы живем в одной республике, и видим и тупых, и дураков, и недалеких чванливых из любой другой национальности. Люди судимость имеют из-за отсутствия РАБОТЫ, и воровать приходится, и коноплей торговать. А что остается, если работы нигде нет, и кушать хочется. Кто имеет возможность, выехали.

Ректорский беспредел. У них свои законы

Аноним, 21-03-2018 #1[ru]

Уважаемые сотрудники ТувГУ, если вы проконсультировались с юристами (хотя у вас целый факультет юридический, где также есть лаборанты и секретари), то почему вы не подписали эти заявления? Оправдание – нас бы уволили, в данном случае никак не работает. Вам любой юрист бы помог и сказал, что для увольнения также должны быть веские основания. В любом случае всегда можно отстоять свои права в трудовой инспекции и в суде.

Аноним66, 21-03-2018 #2[ru]

Фу ты! Даже сотрудники университета с юристами оказались неграмотными (Верховный суд России дал разъяснение, что работодатель обязан выплачивать заработную плату не ниже МРОТ без учета районных и северных коэффициентов. То есть Вам должны с 1 января 2018 года платить МРОТ – 9489 рублей и еще плюс 90% – 8540 рублей районные и северные.

Аноним, 21-03-2018 #4[ru]

Дубовые работнички ТувГУ – единственного высшего уч. заведения республики! Оно еще недавно, кажется, получило какое-то звание, ну самое-самое лучшее, типа... Какими грамотными должны быть выпускники такого учебного заведения – прямо на зависть всем?! Не говоря уже о работниках, т.е. о сотрудниках такого престижного универа? Но что мы видим? Невежество!

Аноним, 22-03-2018 #5[ru]

ПИШИТЕ В МОСКВУ, сейчас каждое письмо рассматривают с республики... Можно сразу в ФСБ Бортникову А.В., в генпрокуратуру... Много писем поступало с Дагестана, и сами теперь знаете, что там произошло... Реагируют быстро...

Аноним, 22-03-2018 #6[ru]

Правильно сделали, что подняли этот вопрос, это справедливо. Нельзя так унижать людей, ведь секретари и лаборанты – незаменимое звено в организации образовательного процесса. Зачем с ними так? Обращайтесь в суд, а не в СМИ тогда будет результат.

Перекрёсток мнений

Аноним, 23-03-2018 #1[ru]

Это чмо уволить заслуженного врача не сможет, ума не хватит, зубы свои сломает

Проголосовал за Путина – получи Кара-оола

Аноним, 21-03-2018 #2[ru]

Наши многие не пошли на выборы: ни родственники, ни знакомые, хотя видели как тувинцы, в основном западные, ходили за нами по пятам, как по ночам работали военкоматы, которые нахрен не нужны – сборище пенсионеров. Председатели ЦИК и ТИК те же старухи, все сделали, как надо. Путин даже на дебаты не ходил, он уже знал сколько процентов нарисуют за него. Жаль миллиарды потраченные в ноль, лучше бы нищим и старикам помогли. Держись, народ Республики Тыва!

Аноним, 21-03-2018 #3[ru]

Карлики заказали своим пацанам, кара-шериг сауны, но говорят, что должности и деньги пока никому еще не раздали, особо ретивым тоже. Будем внимательно смотреть. Юрасик даже за стол в Хурале не мог сесть, живот как у беременной, жрет за троих, есть на какие деньги, нищета народа его не смущает.

Аноним, 21-03-2018 #4[ru]

Бюджетники одни ходили, автобусами подвозили военных, врачей учителей людей заставляли голосовать и участвовать в митинге и фоткаться на фоне плакатика для отчетности, полная показуха 86% составила явка полный фарс, Пока Путин у власти ничего в Туве не поменяется – Шойгу слишком большая крыша для КШВ, поэтому только выходить и говорить о недовольствах, чем больше тем лучше, привлекать извне СМИ предавать огласки проблемам. Запомните, народ никому не нужен сегодня, мы сами по себе!!! Весь тувинский народ имеют, как хотят, Всего одна семья. Вдумайтесь!!! Наш враг – наш союзник!!

Аноним, 22-03-2018 #5[ru]

Терпите Карлика еще 3 года... УЖАС... вы видели, когда он был на избирательном участке, к нему никто не подходил и не здоровался с ним, как с главой республики. Даже не смотрели в его сторону. Было неловкое положение, и он это понимал – простой народ его не хочет видеть...

(прочитано 697 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7235.html
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Аноним (гость) 01-04-2018 18:14:14   #10 [ru]
женщина с пониженной социальной ответственностью поведала мне что у главного маленький синий, а что делать приходится терпеть, а что жена.
 
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Аноним (гость) 31-03-2018 21:06:21   #9 [ru]
одна женщина с пониженной социальной ответственностью хвалится, что с главным врачом была в красноярске и жили в одном номере чем занимались ночью если по приезду в кызыл он назначил ее начальником отдела, а что жена?
 
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Аноним (гость) 30-03-2018 20:21:04   #8 [ru]
кара-оол когда же ты уволиш главного врача ресбольницы он же тебя позорит каждый день.
 
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Националист (гость) 29-03-2018 05:49:05   #7 [ru]
Этот холуй накропал "Да... Жду когда ЗАКОНОМ ЗАПРЕТЯТ Высказываться Анонимно в Интернете..." Вот что он хочет, а вместе с ним и другие крысы.

Национальную трагедию в Кемерово, власть уже использует в своих полит целях. После того, как Путин "причесал" ТВ и газеты под одну гребенку, остается только взять под контроль русский сегмент интернета в сети. Вот они и хотят лишить комментаторов анонимности. А там не далеко до тотальных репрессий.

Тут недавно вот, что случилось. "Достаточно было ТОЛЬКО ОДНОГО обращения гражданки России Елизаветы Песковой" (дочери пресс-секретаря Пескова). И произошло чудо чудное. "В Госдуме хотят ввести ответственность с 14 лет за травлю в соцсетях. Штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей" www.rotfront.su
 
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Аноним (гость) 28-03-2018 18:20:29   #6 [ru]
Националист написал:"Ум (в чем сомневаюсь) этого лишенца всё чудесатее и чудесатее.
Оказывается, что этот идиот завистлив, тщеславен и себялюбив." Да кто бы в этом сомневался -я это твержу уже столько лет сколько Эрмак ( Шумов ) тут присутствует потому как был всегда внучком героев войны ( правда этот внучок и палец о палец не ударил ,чтобы найти могилы своих предков ) а когда нашли ему могилы и выложили на блюдечке тут он сразу же ти отрекся от своих предков потому как не захотел ни поехать ни письмо туда написать! Что может я что то не так написал? А Шумов ответь мне -тому кто всегда ставит подпись-ВАШ АНОНИМ! Вы всегда думали ,что ваш Аноним это Серяков Владимир Ефимович -так нет Серяков ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ( ЦАРСТВО ЕМУ НЕБЕСНОЕ) был очень хороший человек ,но ваш Аноним это другой человек ,а перестал я писать потому как без толку кого то в чем то переубеждать! Живите как нравиться -это и есть самое главное что я вынес от общения тут!
 
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Националист (гость) 28-03-2018 16:24:06   #5 [ru]
Ум (в чем сомневаюсь) этого лишенца всё чудесатее и чудесатее.
Оказывается, что этот идиот завистлив, тщеславен и себялюбив.
 
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Аноним (гость) 28-03-2018 15:40:46   #4 [ru]
Эрмак написал,"Так что придется " Риску" ЗАКРЫВАТЬ свою страницу о Мнении Читателей". Почему закрывать? Националист очень толково пишет может наоборот надо прислушаться к его мнению? Вы как думаете/
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 28-03-2018 14:56:53   #3 [ru]
Да... Пока здесь " Риск" будет печатать только АНОНИМОВ, то расчет на то что Тува жить будет лучше ГЛУП...
Да... Жду когда ЗАКОНОМ ЗАПРЕТЯТ Высказываться Анонимно в Интернете...
Жаль Газету... Меня печатать перестали, я же не про Путинец, и не анти Путинец, не русско Язычная Биомасса Трусливая, типа этого " Националиста", а точней то НАЦИСТА... Very Happy
Так что придется " Риску" ЗАКРЫВАТЬ свою страницу о Мнении Читателей... Very Happy
 
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Националист (гость) 28-03-2018 07:34:34   #2 [ru]
Русским далеко до ШТАТОВ
Я плякаль Sad
Как же плохо жить в Америке
Когда у меня спрашивают, как там мне поживается в Америке, и насколько мне тут плохо, то я уже подготовила целый список того, как мне плохо в Алабаме, и готова его опубликовать.
1. Во-первых, тут страшно жарко, 9 месяцев из 12, и потому мы страшно тратимся на счета из-за кондиционеров.
2. Во-вторых, из-за этой же жары я не могу прикупить много шмоточек из зимних дизайнерских коллекций, все время ношу одно и то же легкое весенне-летнее, чертова жара, я считаю, притеснение.
3. В-третьих, тут совершенно неимоверная свобода слова, страшное зло, страшное! Каждый вправе открыто покритиковать Президента, сказать, что «Трамп – дурак (и даже воронок не приедет), а кроме того, каждый вправе сказать «привет, как у вас дела», «ой, какой у вас славный сарафанчик», или даже «ой, мне нравятся ваши сережки».
4. Почти каждая семья живет в собственном доме на кабальных условиях, чертов капитализм! Ипотека под страшные 2-3%, да где ж это видано! Люди впадают в кабалу на 20 лет, нехорошо как, не по-божески.
5. Дети учатся в муниципальной школе, это бесплатно. У них бесплатные знания, бесплатные уроки, бесплатные даже завтраки и обеды! Кошмар!
6. Еще мы посещаем публичные библиотеки. Членство тоже, увы, бесплатно. Мы вправе брать до 50 книжек на срок до трех недель. Знание карается – если просрал срок, изволь оплатить 0,75 центов за день, чертов капитализм.
7. Еще мы посещаем публичные парки. Там все бесплатно – вход, фонтанчики с питьевой водой, уточек кормить. Туалеты с туалетной бумагой, ее всегда достаточно.
8. Большая боль – это русский язык у моих детей((( Они сначала думают по-английски, а потом переводят на русский. И получается такая вот хрень: Мама, иди тут! (mom, come here). Или «Что вы говорите об» в плане “What are you talking about”.
9. Еще здесь страшно гостеприимные люди, это просто кошмар! Я приехала в Новый Орлеан с подругой, на Парад Святого Патрика, там прекрасный дом, который выходит на главную улицу, и меня попросили приехать на следующий парад с детьми. Как мило.
Карочи, все в Америке плохо. Страдаю на 146%, скрепы трескаются. snob.ru...
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Националист (гость) 28-03-2018 07:05:02   #1 [ru]
Известны ли вам случаи когда Путин оказывал Китаю финансовую, экономическую или какую-либо иную помощь, вопреки интересам граждан России?

Государственная измена - оказание финансовой, материально-технической или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (ст. 275 УК РФ) - до 20 лет тюрьмы.

1) Путин продает электричество Китаю дешевле, чем гражданам России
«Россия экспортирует в Китай электроэнергию вдвое дешевле, чем платят за нее российские потребители, заявил в интервью "Эхо Москвы" министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев. Китаю электроэнергия достается по 1 рублю 50 копеек за киловатт-час, российским регионам она обходится в 3-4 рубля.» Ссылка
Для справки:
Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2017 года
Больше всего за электроэнергию в России платят жители Чукотского автономного округа (8.2 руб за кВт*ч), меньше всего - жители Иркутской области (1.01 руб). При этом, помимо Китая, Путин за наш счёт ещё субсидирует Крым, там тариф 2.04 руб, тогда как в соседнем Краснодарском крае жители платят более чем в два раза больше - 4.44 руб.
2) Путин отдаёт Китаю в аренду огромные территории Дальнего Востока
В частности:
- По договору от 2015 года китайцы получат в аренду 115 тысяч гектаров Забайкальского края на 49 лет по цене 250 рублей за гектар в год. Речь идёт о пастбищах и залежных землях в Нерчинско-Заводском, Улетовском, Сретенском, Шилкинском районах и на территории Агинского Бурятского округа. Это почти 10% всей забайкальской пашни. На этих землях китайцы намерены выращивать кормовые и зерновые культуры, травы для фармакологии, заниматься птицеводством и животноводством. «У нас чистая трава, сено, воздух, вода, поэтому и мясо у китайцев должно производиться экологически чистым,» - заявил министр международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края Баир Галсанов. Ожидается, что на эти земли будет завезено 3000 китайцев.
- С 2019 года планируется передача Китаю в аренду ещё 200 тысяч гектар.

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Правительство не видит причин для повышения тарифов!.. Поэтому регулярно повышает их просто так...

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