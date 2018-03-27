    Перекрёсток мнений

Националист, 21-03-2018 #1[ru]

Я и не знал, что в Рашке имеется столько БАРАНОВ.

Аноним, 21-03-2018 #4[ru]

Так какая разница, что думает о нас окружающий мир? Ну нету у нас гражданского общества, ну нету институтов демократии и пр. – и что?

Аноним, 21-03-2018 #7[ru]

Братки со своей черной армией сгоняли на выборы по спискам, даже нищих подпинывали, если процент не набирается, обещали убрать с работы. Военкоматы снабдили хорошей аппаратурой и специалистами – для убедительного контроля и прослушки неугодных.

Аноним, 21-03-2018 #9[ru]

Судьям три раза в год увеличивают зарплату – доходит уже до 800 тыс. руб. в месяц, немного отстают прокуроры и тюремщики. Есть желание за такую жизнь голосовать! Они уже не только дома, квартиры и яхты, бизнес не только в Тыве но и за пределами. Родня на родне, почти все заочники, еле по-русски говорят, но зато – судьи! Главное, что кара-шериг и другие прихвостни, нищета толкают наших пацанов в тюрьмы, так что без работы вся эта правоохранительная сволочь не останется – там будут и ваши дети, кто голосовал за Путина, не сомневайтесь.

Националист, 21-03-2018 #12[ru]

Несложно выиграть выборы, когда твоих конкурентов нет в бюллетене. Так называемая популярность Путина ни разу не была проверена на свободных, справедливых и демократических выборах против реальных конкурентов. Проголосовав за действующую власть, вы тем самым поддерживаете коррупцию и казнокрадство. Вы поддерживаете пещерных великодержавных шовинистов, представлявших различные оттенки русского фашизма. Возможно, это был последний шанс проснуться в нормальной стране, без революций и потрясений!

Аноним, 21-03-2018 #13[ru]

Сейчас показали заседание Хурала в Кызыле: все сытые, жирные, холенные и страшно довольные кара-оолы, оюнары и другие каражопики депутаты. Сидят и думают: сколько еще хапнуть и с кого? Внимательно слушают нашего министра финансов. Агентчики побегунчики, вы хоть что-то получили или только лизнули задницу караоолам?

Аноним, 22-03-2018 #16[ru]

Да все знают, кто ворует – что толку!!! Обычный смертный не может вмешаться, сразу схватят и статью пришьют. Это республика обречена с КШВ, и с таким правлениям люди даже в Кызыле не смогут жить. Детей на улицу опасно выпускать, куча караоловских точек торгуют паленой водкой. Воровство, ни чего не делается, только отмывается.

Аноним, 22-03-2018 #20[ru]

Российская элита никогда не была самостоятельной, никогда! За всю свою историю всегда были марионетками, занять место марионетки – вот о чем идет спор

Аноним, 23-03-2018 #22[ru]

Подсчёты наблюдателей показывают что явку нарисовали. Фактически на участки пришло 50%. Чем объясняется желание Карлика к таким большим цифрам, а тем что он – трус. Он боится, что за низкий процент явки его отправят нах... Нищей республике больше нечего показывать, кроме огромных цифр фальсификации. Кто он после этого? Он – мелкий мошенник, дорвавшийся до власти.

Аноним, 23-03-2018 #23[ru]

Путину как раз и нужны такие марионетки ЕДИНОРОСЫ как Кара-оол. Им копейку дай – они удавятся, заткнут всех, кто на их пути. Огромные деньги воруются в Туве, на людей плевать – свои схемы. А откаты ФСБ, Прокурорам судьям, остатки в Центр увозят мешками. Все довольны, кроме людей которых обворовывают, но и их не спрашивают. Вот вся суть правления КШВ. Такого бардака нигде нет, ни в одной из республик. Никто так не губит свой народ, как Карлик, потому что он – враг Тувы. Из-за денег он уже Родину продал. Сегодня он Китаец, завтра – Русский, а после – яростный патриот Тувы». Это смешно. Будучи мусульманином, я бы перекрестился!!! Держитесь друзья, грядет новая эра! Людей довели уже по всей стране!!!

Аноним, 23-03-2018 #26[ru]

Что, темные анонимы? Опять одно и то же? Все плохо, все воруют, выборы фальсифицируют, все в темном цвете. Как вы так живете? Это говорит о том, что душа ваша гнилая. Никто ничего не фальсифицируют. Народы России и Тувы посчитали, что лучше Путина никого нет. Они выбирают капитализм, поэтому проголосовали за Путина. Все их достояниями, природными ресурсами, пользуются только олигархи, платят за лечения, за образования, никакой работы нет, живут в нищете, сводят концы с концами, и как слепые, голосуют за Путина, хотят быть рабами у богатых. Ничего не поделаешь, это их выбор, выбор безмозглых баранов. Когда они поумнеют, расширится у них сознание?

Аноним, 23-03-2018 #29[ru]

Кара-оола ждет такая же учесть, как и продажных Прокуроров!!! Время покажет!

Аноним, 23-03-2018 #31[ru]

Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым посетили Воскресенский Ново-Исерусалимский монастырь, где завершился первый этап реконструкции. Президента и премьера сопровождал патриарх Кирилл. На реставрацию потратили 11 млрд. рублей, из которых 1,3 млрд. – пожертвования. На индексацию социальных пенсий с 1 апреля этого года Путин дал 9,6 млрд. руб. Как говорится – почувствуй разницу!

Националист, 22-03-2018 #1[ru]

Вот именно за это проголосовали злобные дебилы. Их не волнует, что деньги в итоге вынут из их карманов, из карманов их детей и внуков. Но вся проблема в том, что те, кто голосовал «против», тоже пострадают вместе с баранами.

Националист, 22-03-2018 #4[ru]

Правительство начало обсуждать повышение НДФЛ до 15%. Также обсуждается введение торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства). Далее будут обсуждать повышение пенсионного возраста. И это – только НАЧАЛО... Злобные дебилы, вы хоть поняли, что вы НАТВОРИЛИ?

Аноним, 22-03-2018 #3[ru]

Золотой век в мире Путина – это начало 1980-х, приход к власти главы КГБ Юрия Владимировича Андропова (Путину в этот момент 30 лет) со всеми сопуствующими закручиваниями гаек и приоритетом Комитета над формально рулящей КПСС. Развал СССР, который Путин называет главной геополитической катастрофой и трагедией – это лишь следствие скоропостижности срока Андропова на посту генсека и его смерти.

Путин хотел бы, как в компьютерной игре – откатить на то же самое место и начать снова, повести в нужном направлении, не туда, куда слабак Горбачев. Жалко, засветиться нельзя было. Ну так можно попробовать откатить, последовательно собирая потерянное или отказываясь от всего, что пришло за эти 35 лет. Ракеты у нас и так никуда не делись, КГБ давно снова рулит, на роль партии потихоньку выходит РПЦ МП, за мыслепреступления – сажают, экономика – сырьевая и все более плановая и государственная со все более возрастающей долей ВПК, действуют международные санкции, есть свой Афганистан, и была своя Олимпиада, осталось дособрать хоть какое-то подобие Союза и выйти делить мир на зоны влияния с американцами. Вот тут-то мы и пойдем в нужном направлении...

Аноним, 21-03-2018 #1[ru]

«Творящих «добро» во славу Родины в силу своего скудного разумения» – государственный терроризм как он есть. Россия – мафиозное государство, у которого цель одна – нажива.

Аноним, 21-03-2018 #1[ru]

Мы помним управление ТЭЦ титулом, где титул глава там бардак и разруха, вернее всего они понимают, что под ликвидацию разрухи РОССИЯ выделит деньги для распила.

Аноним, 22-03-2018 #2[ru]

А кого принимать на работу? Пример: я, как работодатель, беру на работу парня, з/п 25-30 т.р., т.к. у нас всегда аврал беру сразу, но с испытательным сроком. За то время, что идет испытательный срок, по своим ребятам пробиваем на предметы судимости и т.д. Так вот: 70% отфильтрованных судимы, а 30% из них по несколько раз. И надо сказать, в основном из титульной нации. Вот такая картина «МАСЛОМ».

Аноним, 22-03-2018 #5[ru]

Правильно, в любой национальной республике в большинстве будут судимые титульной национальности. Не надо здесь умничать, якобы все судимые и тупые из титулов. Мы живем в одной республике, и видим и тупых, и дураков, и недалеких чванливых из любой другой национальности. Люди судимость имеют из-за отсутствия РАБОТЫ, и воровать приходится, и коноплей торговать. А что остается, если работы нигде нет, и кушать хочется. Кто имеет возможность, выехали.

Аноним, 21-03-2018 #1[ru]

Уважаемые сотрудники ТувГУ, если вы проконсультировались с юристами (хотя у вас целый факультет юридический, где также есть лаборанты и секретари), то почему вы не подписали эти заявления? Оправдание – нас бы уволили, в данном случае никак не работает. Вам любой юрист бы помог и сказал, что для увольнения также должны быть веские основания. В любом случае всегда можно отстоять свои права в трудовой инспекции и в суде.

Аноним66, 21-03-2018 #2[ru]

Фу ты! Даже сотрудники университета с юристами оказались неграмотными (Верховный суд России дал разъяснение, что работодатель обязан выплачивать заработную плату не ниже МРОТ без учета районных и северных коэффициентов. То есть Вам должны с 1 января 2018 года платить МРОТ – 9489 рублей и еще плюс 90% – 8540 рублей районные и северные.

Аноним, 21-03-2018 #4[ru]

Дубовые работнички ТувГУ – единственного высшего уч. заведения республики! Оно еще недавно, кажется, получило какое-то звание, ну самое-самое лучшее, типа... Какими грамотными должны быть выпускники такого учебного заведения – прямо на зависть всем?! Не говоря уже о работниках, т.е. о сотрудниках такого престижного универа? Но что мы видим? Невежество!

Аноним, 22-03-2018 #5[ru]

ПИШИТЕ В МОСКВУ, сейчас каждое письмо рассматривают с республики... Можно сразу в ФСБ Бортникову А.В., в генпрокуратуру... Много писем поступало с Дагестана, и сами теперь знаете, что там произошло... Реагируют быстро...

Аноним, 22-03-2018 #6[ru]

Правильно сделали, что подняли этот вопрос, это справедливо. Нельзя так унижать людей, ведь секретари и лаборанты – незаменимое звено в организации образовательного процесса. Зачем с ними так? Обращайтесь в суд, а не в СМИ тогда будет результат.

Аноним, 23-03-2018 #1[ru]

Это чмо уволить заслуженного врача не сможет, ума не хватит, зубы свои сломает

Аноним, 21-03-2018 #2[ru]

Наши многие не пошли на выборы: ни родственники, ни знакомые, хотя видели как тувинцы, в основном западные, ходили за нами по пятам, как по ночам работали военкоматы, которые нахрен не нужны – сборище пенсионеров. Председатели ЦИК и ТИК те же старухи, все сделали, как надо. Путин даже на дебаты не ходил, он уже знал сколько процентов нарисуют за него. Жаль миллиарды потраченные в ноль, лучше бы нищим и старикам помогли. Держись, народ Республики Тыва!

Аноним, 21-03-2018 #3[ru]

Карлики заказали своим пацанам, кара-шериг сауны, но говорят, что должности и деньги пока никому еще не раздали, особо ретивым тоже. Будем внимательно смотреть. Юрасик даже за стол в Хурале не мог сесть, живот как у беременной, жрет за троих, есть на какие деньги, нищета народа его не смущает.

Аноним, 21-03-2018 #4[ru]

Бюджетники одни ходили, автобусами подвозили военных, врачей учителей людей заставляли голосовать и участвовать в митинге и фоткаться на фоне плакатика для отчетности, полная показуха 86% составила явка полный фарс, Пока Путин у власти ничего в Туве не поменяется – Шойгу слишком большая крыша для КШВ, поэтому только выходить и говорить о недовольствах, чем больше тем лучше, привлекать извне СМИ предавать огласки проблемам. Запомните, народ никому не нужен сегодня, мы сами по себе!!! Весь тувинский народ имеют, как хотят, Всего одна семья. Вдумайтесь!!! Наш враг – наш союзник!!

Аноним, 22-03-2018 #5[ru]

Терпите Карлика еще 3 года... УЖАС... вы видели, когда он был на избирательном участке, к нему никто не подходил и не здоровался с ним, как с главой республики. Даже не смотрели в его сторону. Было неловкое положение, и он это понимал – простой народ его не хочет видеть...