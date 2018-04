    Перекрёсток мнений

Аноним (гость) 01-04-2018 18:14:14 #10 [ru] женщина с пониженной социальной ответственностью поведала мне что у главного маленький синий, а что делать приходится терпеть, а что жена. 0 Аноним (гость) 31-03-2018 21:06:21 #9 [ru] одна женщина с пониженной социальной ответственностью хвалится, что с главным врачом была в красноярске и жили в одном номере чем занимались ночью если по приезду в кызыл он назначил ее начальником отдела, а что жена? 0 Аноним (гость) 30-03-2018 20:21:04 #8 [ru] кара-оол когда же ты уволиш главного врача ресбольницы он же тебя позорит каждый день. 0 Националист (гость) 29-03-2018 05:49:05 #7 [ru] Этот холуй накропал "Да... Жду когда ЗАКОНОМ ЗАПРЕТЯТ Высказываться Анонимно в Интернете..." Вот что он хочет, а вместе с ним и другие крысы.



Национальную трагедию в Кемерово, власть уже использует в своих полит целях. После того, как Путин "причесал" ТВ и газеты под одну гребенку, остается только взять под контроль русский сегмент интернета в сети. Вот они и хотят лишить комментаторов анонимности. А там не далеко до тотальных репрессий.



Тут недавно вот, что случилось. "Достаточно было ТОЛЬКО ОДНОГО обращения гражданки России Елизаветы Песковой" (дочери пресс-секретаря Пескова). И произошло чудо чудное. "В Госдуме хотят ввести ответственность с 14 лет за травлю в соцсетях. Штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей" www.rotfront.su +2 Аноним (гость) 28-03-2018 18:20:29 #6 [ru] Националист написал:"Ум (в чем сомневаюсь) этого лишенца всё чудесатее и чудесатее.

Оказывается, что этот идиот завистлив, тщеславен и себялюбив." Да кто бы в этом сомневался -я это твержу уже столько лет сколько Эрмак ( Шумов ) тут присутствует потому как был всегда внучком героев войны ( правда этот внучок и палец о палец не ударил ,чтобы найти могилы своих предков ) а когда нашли ему могилы и выложили на блюдечке тут он сразу же ти отрекся от своих предков потому как не захотел ни поехать ни письмо туда написать! Что может я что то не так написал? А Шумов ответь мне -тому кто всегда ставит подпись-ВАШ АНОНИМ! Вы всегда думали ,что ваш Аноним это Серяков Владимир Ефимович -так нет Серяков ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ( ЦАРСТВО ЕМУ НЕБЕСНОЕ) был очень хороший человек ,но ваш Аноним это другой человек ,а перестал я писать потому как без толку кого то в чем то переубеждать! Живите как нравиться -это и есть самое главное что я вынес от общения тут! 0 Националист (гость) 28-03-2018 16:24:06 #5 [ru] Ум (в чем сомневаюсь) этого лишенца всё чудесатее и чудесатее.

Оказывается, что этот идиот завистлив, тщеславен и себялюбив. 0 Аноним (гость) 28-03-2018 15:40:46 #4 [ru] Эрмак написал,"Так что придется " Риску" ЗАКРЫВАТЬ свою страницу о Мнении Читателей". Почему закрывать? Националист очень толково пишет может наоборот надо прислушаться к его мнению? Вы как думаете/ 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 28-03-2018 14:56:53 #3 [ru] Да... Пока здесь " Риск" будет печатать только АНОНИМОВ, то расчет на то что Тува жить будет лучше ГЛУП...

Да... Жду когда ЗАКОНОМ ЗАПРЕТЯТ Высказываться Анонимно в Интернете...

Жаль Газету... Меня печатать перестали, я же не про Путинец, и не анти Путинец, не русско Язычная Биомасса Трусливая, типа этого " Националиста", а точней то НАЦИСТА...

Так что придется " Риску" ЗАКРЫВАТЬ свою страницу о Мнении Читателей... +1 Националист (гость) 28-03-2018 07:34:34 #2 [ru] Русским далеко до ШТАТОВ

Я плякаль

Как же плохо жить в Америке

Когда у меня спрашивают, как там мне поживается в Америке, и насколько мне тут плохо, то я уже подготовила целый список того, как мне плохо в Алабаме, и готова его опубликовать.

1. Во-первых, тут страшно жарко, 9 месяцев из 12, и потому мы страшно тратимся на счета из-за кондиционеров.

2. Во-вторых, из-за этой же жары я не могу прикупить много шмоточек из зимних дизайнерских коллекций, все время ношу одно и то же легкое весенне-летнее, чертова жара, я считаю, притеснение.

3. В-третьих, тут совершенно неимоверная свобода слова, страшное зло, страшное! Каждый вправе открыто покритиковать Президента, сказать, что «Трамп – дурак (и даже воронок не приедет), а кроме того, каждый вправе сказать «привет, как у вас дела», «ой, какой у вас славный сарафанчик», или даже «ой, мне нравятся ваши сережки».

4. Почти каждая семья живет в собственном доме на кабальных условиях, чертов капитализм! Ипотека под страшные 2-3%, да где ж это видано! Люди впадают в кабалу на 20 лет, нехорошо как, не по-божески.

5. Дети учатся в муниципальной школе, это бесплатно. У них бесплатные знания, бесплатные уроки, бесп

6. Еще мы посещаем публичные библиотеки. Членство тоже, увы, бесплатно. Мы вправе брать до 50 книжек на срок до трех недель. Знание карается – если просрал срок, изволь оплатить 0,75 центов за день, чертов капитализм.

7. Еще мы посещаем публичные парки. Там все бесплатно – вход, фонтанчики с питьевой водой, уточек кормить. Туалеты с туалетной бумагой, ее всегда достаточно.

8. Большая боль – это русский язык у моих детей((( Они сначала думают по-английски, а потом переводят на русский. И получается такая вот хрень: Мама, иди тут! (mom, come here). Или «Что вы говорите об» в плане “What are you talking about”.

9. Еще здесь страшно гостеприимные люди, это просто кошмар! Я приехала в Новый Орлеан с подругой, на Парад Святого Патрика, там прекрасный дом, который выходит на главную улицу, и меня попросили приехать на следующий парад с детьми. Как мило.

Карочи, все в Америке плохо. Страдаю на 146%, скрепы трескаются. snob.ru 0 Националист (гость) 28-03-2018 07:05:02 #1 [ru] Известны ли вам случаи когда Путин оказывал Китаю финансовую, экономическую или какую-либо иную помощь, вопреки интересам граждан России?



Государственная измена - оказание финансовой, материально-технической или иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (ст. 275 УК РФ) - до 20 лет тюрьмы.



1) Путин продает электричество Китаю дешевле, чем гражданам России

«Россия экспортирует в Китай электроэнергию вдвое дешевле, чем платят за нее российские потребители, заявил в интервью "Эхо Москвы" министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев. Китаю электроэнергия достается по 1 рублю 50 копеек за киловатт-час, российским регионам она обходится в 3-4 рубля.» Ссылка

Для справки:

Рейтинг тарифов на электроэнергию в России с 1 июля 2017 года

Больше всего за электроэнергию в России платят жители Чукотского автономного округа (8.2 руб за кВт*ч), меньше всего - жители Иркутской области (1.01 руб). При этом, помимо Китая, Путин за наш счёт ещё субсидирует Крым, там тариф 2.04 руб, тогда как в соседнем Краснодарском крае жители платят более чем в два раза больше - 4.44 руб.

2) Путин отдаёт Китаю в аренду огромные территории Дальнего Востока

В частности:

- По

- С 2019 года планируется передача Китаю в аренду ещё 200 тысяч гектар.



Подробнее договору от 2015 года китайцы получат в аренду 115 тысяч гектаров Забайкальского края на 49 лет по цене 250 рублей за гектар в год. Речь идёт о пастбищах и залежных землях в Нерчинско-Заводском, Улетовском, Сретенском, Шилкинском районах и на территории Агинского Бурятского округа. Это почти 10% всей забайкальской пашни. На этих землях китайцы намерены выращивать кормовые и зерновые культуры, травы для фармакологии, заниматься птицеводством и животноводством. «У нас чистая трава, сено, воздух, вода, поэтому и мясо у китайцев должно производиться экологически чистым,» - заявил министр международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края Баир Галсанов. Ожидается, что на эти земли будет завезено 3000 китайцев.- С 2019 года планируется передача Китаю в аренду ещё 200 тысяч гектар.Подробнее thequestion.ru +1