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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 11, 20 марта / Русофоб Кара-оол против Президента...
   
 
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№11, 20 марта 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Русофоб Кара-оол против Президента...

Аккурат перед выборами Президента РФ Ш. Кара-оол, как это бывает в самых сложных для него случаях, вытащил свою козырную карту, мол, он борется за то, чтобы во всех организациях работали тувинцы – там русские, там русские... Под каждым кустом видит русских. На днях во всеуслышание заявил «В Кызылской ТЭЦ коллектив теперь не мононациональный», якобы он к этому приложил руки, якобы он на это изменение повлиял. И будто у народа память отшибло – ранее то и дело обвинял и ТЭЦ, и Тываэнерго в «русскости» коллектива. Теперь для него эти коллективы «родные», о чем он написал на своем аккаунте. Может, уже хватит, а, Шолбан Валерьевич, на этой теме спекулировать?! Такие тонкие вопросы лучше задавать руководителю этих организаций напрямую! С ними лично это обсуждать, а не говорить об этом, и, тем более, по глупости хвастаться перед большим количеством людей!

Мои знакомые с удивлением рассказывают, что недавно прямо во время совещания в правительстве Кара-оол снова заговорил на эту тему. Ездил, проверял организации на предмет национального баланса. Может, для начала он просто попросит справку о национальном соотношении в том или ином коллективе, а затем будет делать громогласные выводы? Пусть, как следует, изучит официальные данные, той же ТЭЦ, к примеру. А то, видать, нагнали для встречи с КШВ бедных рабочих тувинцев...

Деловито обвинил Росгвардию в том, что руководство русское, а простые тувинские бойцы на Кавказе кровь проливают. Кара-оол это сам считал, анализировал? Откуда у него такие данные? Друзья, сидевшие в зале, удивляются: Росгвардию создал Президент, значит, глава региона ставит под сомнение политику Президента? То у КШВ сложные отношения с ОНФ, теперь не нравится ему тема русских в Росгвардии.

Что вы, вообще, замышляете, Шолбан Валерьевич? Может, уже оставите тему «русский-нерусский в организациях» и начнете делать СВОЮ работу на совесть. На вашем месте я бы ночами не спал, не ел, переживал бы, не успокоился бы, пока не переселил бы всех с ветхого жилья, сирот бедных, пока не прекратился бы отток лучших медицинских кадров и пока не исчезнет густая зимняя сажа над Кызылом. А так, полощетесь в мелких политических песочницах, доверяя тем, кто вас давно ни во что не ставит на самом деле (во главе с парочкой Натсак и Дамба-Хуураком и бесхребетным Байбеком).

Окружить себя удобными лизоблюдами и сидеть чирикать на отвлеченные темы – не выход, Шолбан, выйди из зоны комфорта, решай и исправляй свои ошибки. А то, право, уже материться на тебя начал...

(прочитано 298 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7219.html
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Аноним (гость) 21-03-2018 10:53:17   #1 [ru]
Мы помним управление ТЭЦ титулом, где титул глава там бардак и разруха, вернее всего они понимают, что под ликвидацию разрухи РОССИЯ выделит деньги для распила.
 
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