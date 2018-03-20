Мания СССР

Результаты третьего президентского срока Путина на внешнем контуре: аннексия Крыма, войны на Донбассе и в Сирии, разрыв с Западом и новая гонка вооружений

К концу третьего срока Владимира Путина внешняя политика России целиком превратилась в продукт его сознания, базирующегося на трех доминантах.

Первая: в советские времена Россия называлась Советским Союзом. А это значит, что Россия в принципе может претендовать на все, чем владел и распоряжался ее великий предшественник. И если Россия пока заявляет о своих правах выборочно и аккуратно, то пусть постсоветские страны скажут ей за это спасибо, а все остальные – пусть не воспринимают такую сдержанность России как признак нерешительности или слабости.

Вторая: Запад третирует Россию и хотел бы при случае ее уничтожить, и не делает этого только по причине наличия у нее ядерного чудо-оружия. Но не осмеливаясь напасть на Россию открыто, Запад, как встарь, изводит ее все новыми санкциями и пытается подорвать изнутри, предъявляя вздорные обвинения и подкармливая «пятую колонну».

Третья доминанта – прямое продолжение второй: Россия, на долю которой приходится чуть меньше 2% мирового ВВП, равновелика США (с почти 25% мирового ВВП), а потому может и должна на равных с США формировать повестку мировой политики, иметь собственных клиентов, поучать и наказывать нехорошие страны, поощрять хорошие и т.д.

Собирание земель: краткая ретроспектива

Очевидные признаки намерения России взять под контроль постсоветское пространство появились еще в конце первого президентства Владимира Путина. О расширении страны до старых границ СССР, вероятно, все-таки не думали – скорее речь шла о превращении стран СНГ в надежных сателлитов России и об их объединении в рамках некоего подобия нового Варшавского договора. Это выглядело творческим развитием давнишней идеи Бориса Березовского: для установления полного контроля над какой-либо компанией достаточно купить руководство этой компании. Инструмент реализации этого замысла нашелся в запасниках советской политики последних лет существования СССР. В новой российской редакции он состоял в поддержке сепаратистских и, по необходимости, пророссийских настроений национальных меньшинств в странах СНГ. Работа закипела.

Ноябрь 2003 года. В статье 14 Федерального закона «О гражданстве РФ» появляется норма, предусматривающая прием в российское гражданство уроженцев СССР, не имеющих гражданства страны своего постоянного проживания. На основе этой лукавой нормы начинается массовая выдача российских паспортов жителям Приднестровья в Молдавии и жителям Абхазии и Южной Осетии – в Грузии.

Тогда же, в ноябре 2003-го, появляется план урегулирования конфликта в Приднестровье (так называемый «план Козака»). Суть плана: Молдавия становится асимметричной федерацией, где Приднестровью и Гагаузии фактически предоставлено право вето на решения центрального правительства. Кроме того, Кишинев, согласно «плану Козака», соглашается на роспуск национальной армии, доверяя обеспечение своей безопасности России. Подготовленный в Москве меморандум президент Молдавии отказывается подписывать в самый последний момент. Российский план федерализации проваливается.

Почему важно об этом напомнить сегодня, 15 лет спустя? Да потому, что «план Козака» уж очень напоминает модель «федерализации», которую Россия навязывает Украине в качестве рецепта урегулирования ситуации на Донбассе – в так называемых «отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Второе президентство Путина ознаменовывается провальным «участием» России в выборах президента Украины в октябре-декабре 2004 года. Российский ставленник Виктор Янукович проигрывает, а его сопернику Виктору Ющенко не только удается выжить после загадочного отравления, но и победить при поддержке вспыхнувшей в стране «Оранжевой революции». На дворе – январь 2005 года.

За год с небольшим до этого, в ноябре 2003-го, происходит «Революция роз» в Грузии, новым президентом которой становится «несогласованный» с Россией Михаил Саакашвили. Попытка договориться с ним по понятиям, «вернув» полунезависимую Аджарию под контроль Грузии в обмен на ее согласие на окончательное отделение Абхазии и Южной Осетии, заканчивается неудачей. С подачи властей в России вспыхивает совершенно безумная антигрузинская кампания – прообраз нынешней антиукраинской, и в августе 2008 года начинается российско-грузинская война, которую Грузия, естественно, проигрывает: Абхазия и Южная Осетия провозглашают независимость, которую Россия сразу же признает. К удивлению многих, расчленение суверенного государства сходит Москве с рук.

Скорее всего, именно тогда, в 2008-м, в упоении легким успехом и безнаказанностью Россия Владимира Путина ментально созрела для того, чему суждено было случиться в 2014-м, уже в годы третьего срока Путина, на «украинском направлении», включая аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Украина: непримиримый конфликт

16 марта 2014 года в Крыму в нарушение Конституции Украины проводится референдум о статусе полуострова, по результатам которого в одностороннем порядке провозглашается независимая Республика Крым. Через два дня, 18 марта, в Кремле подписывается договор о включении Крыма и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов. Проходит еще чуть больше двух недель – и на территории Луганской и Донецкой областей Украины начинаются боевые действия между украинской армией и отрядами сепаратистов, полностью опирающихся на материально-техническую, организационную и кадровую поддержку Москвы. Жесткий солидарный ответ Запада – в виде персональных (а затем и секторальных) санкций, приостановки членства России в «Большой восьмерке», замораживания переговоров о безвизовом режиме с ЕС, размещения натовских контингентов быстрого реагирования в Польше и странах Балтии и т.д. – не заставил себя ждать...

Агрессия против Украины продолжается до сих пор, и нет смысла подробно описывать ее перипетии. Достаточно констатировать, что действия России представляют собой пример абсолютного нарушения всех мыслимых норм международного права и человеческой морали. Добром это для России не кончилось: аннексировав Крым и начав гибридную войну на Донбассе, она вступила в непримиримый конфликт не только и не столько с Украиной, сколько со всем цивилизованным миром. Именно поэтому, несмотря на формальную поддержку Кремлем «Минска-1» (Документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске, предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины) и «Минска-2» (Соглашение, подписанное в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «Нормандской четверки» с контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик), компромиссных вариантов урегулирования конфликта, позволяющих путинской России остаться при своих, то есть сохранить контроль над захваченными территориями Украины и восстановить отношения с Западом, похоже, не существует.

Сирия: война без конца

Еще одной внешнеполитической отметиной третьего путинского срока стала военная кампания в Сирии, начатая 30 сентября 2015 года, – точь-в-точь в соответствии с путинской мыслью о том, что Россия может и должна на равных с США формировать повестку мировой политики, иметь собственных клиентов и т.д. Причины для военного вмешательства назывались разные: это и борьба с ИГИЛ (организация, запрещенная в России как террористическая), и война со всеми существующими террористами «там» (в Сирии, на Ближнем Востоке), чтобы они потом не начали ее «здесь» (в России), и спасение Сирии как государства. За прошедшие два с половиной года Путин трижды – в марте и декабре 2016 года и в декабре 2017-го – объявлял об успешном завершении российской военной миссии в Сирии и выводе войск. Тем не менее Россия все еще там воюет. В основном, конечно, с врагами Башара Асада, среди которых изредка попадаются и игиловцы. Но судя по тому, что террористы, несмотря на победные реляции ведомства Сергея Шойгу, все никак не переводятся, а Башару Асаду никак не удается восстановить контроль даже над половиной территории страны, где теперь к тому же активно продвигают свои интересы и Турция, и Иран, в Сирии Россия увязла капитально. И это еще один, после украинского, внешнеполитический тупик, в котором оказалась страна, одержимая манией СССР.

Ядерные вооружения: опасная риторика

1 марта 2018 года Путин выступил в Манеже с двухчасовым посланием Федеральному собранию, в котором целых 40 минут посвятил рассказу (с видеосопровождением) о новых системах стратегических вооружений, делающих Россию неуязвимой и непобедимой: это и ракетный комплекс «Сармат», и подводные беспилотники, и крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой, и авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие – в общем, ядерный щит у России есть, как возвестил Путин, и прекрасно себя чувствует. Чего было больше в этом феерическом представлении – блефа, эпатажа или правды, – сказать трудно, но другую сторону оно наверняка обрадовало: теперь «наши американские партнеры» получают хороший повод потребовать такие же игрушки и для себя. И, скорее всего, они эти игрушки получат, что, в свою очередь, обрадует их «российских партнеров». Гонка вооружений получится как в добрые старые времена. С тем же предсказуемым результатом.

Но главный вопрос все-таки в другом. Выступая в Манеже, Путин произвел впечатление человека, свято верящего в то, что оружие Судного дня, каким, безусловно, является ядерное, может быть приспособлено для нужд текущей политики. Что тот, кто им обладает, будет диктовать свою волю всем и каждому в любом конфликте. Вы нас, дескать, раньше не слушали, так послушайте теперь. Сделайте, как мы велим, а не то сотрем в ядерную пыль. Сами, конечно, при этом погибнем, но и вам не жить. Можно сказать: и смех, и грех. А можно и вспомнить: подобной риторики остерегались даже советские генсеки.

Россия равна Путину

Кстати, в своем послании к Федеральному собранию Путин обещал применить ядерное оружие для защиты России и ее союзников. Кто такие эти союзники, спрашивали потом журналисты у пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой. Ответа не было.

А ведь и правда, кто нынче у России в союзниках? Врагов, которых принято язвительно именовать «партнерами», полно. Нейтралов, которые и не друзья, и не враги, а так, – поменьше. А союзников, даже номинальных, кот наплакал. Белоруссия? Так ведь и она не готова, скажем, поддержать Москву в конфликте вокруг Украины. А на совместных военных учениях «Запад-2107» в сентябре прошлого года Лукашенко так и не появился рядом с Путиным.

В процессе собирания земель Россия разругалась со всем миром, надолго, если не навсегда, потеряла Украину, посадила себе на шею новые полукриминальные квазигосударства, все эти «ДНР-ЛНР», с которыми теперь не знает, что делать. И в довершение всех бед заработала себе чудовищную международную репутацию, да такую, что даже у СССР она была получше. И то сказать, в СССР у власти были все-таки крупные злодеи, а в путинской России – все больше мелкие жулики. При случае они, конечно, тоже способны на какое-нибудь злодейство, но чаще попадаются на мошенничестве, вранье и махинациях – то с контрафактной мочой, то с центнерами кокаина, то с фейковыми аккаунтами в соцсетях... В итоге – что бы ни случилось в мире нехорошего, все подсознательно подозревают Россию.

Причина этих несчастий очевидна: Россия наших дней действительно равна Путину. И потому обречена на роль мирового изгоя, живущего за забором санкций под защитой своего ядерного щита. Который, увы, не способен уберечь ее от самой себя.

Георгий Кунадзе,

экс-замминистра иностранных дел РФ.

«The New Times»