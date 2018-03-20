A- | A | A+ 12pt №11, 20 марта 2018 года.

Страна и люди с подмоченной репутацией Так уж сложилось, что последние 3-4 года в мире всё негативное связывают с Россией и Путиным. К примеру, в Англии демонстративно со специально оставленными следами российских спецслужб отравили российского перебежчика – бывшего сотрудника ГРУ России и его дочь разработанным ещё в СССР боевым нервнопаралитическим газом «Новичок», которое ранее якобы было всё уничтожено. Британцы тут же заявили о «российском следе». И ввели в отношении нашей страны новые санкции. Одновременно припомнили нам таинственные смерти в Англии других россиян, имевших негативные отношения с режимом Путина – Березовского и Глушкова. Наши, как обычно, завопили «где ваши доказательства?», памятуя принцип, укоренившийся в России, «не пойман – не вор!». Однако это не помешало руководителю Дирекции информационных программ Первого канала Кириллу Клейменову в эфире программы «Время» заявить, говоря об отравлении в Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что «судьба предателя опасней судьбы наркоторговца» и что он «обязан об этом предупредить». После такого заявления на весь мир замдиректора ведущего российского государственного телеканала вряд ли у кого могут возникнуть сомнения на счёт того, чьих рук это убийство... Но и британские спецслужбы не сидели, сложа руки. Они тут же припомнили России её подмоченную репутацию. К примеру, вспомнили, что ещё ранее в Англии в 2006 году был отравлен радиоактивным полонием бывший сотрудник ФСБ, сбежавший туда, Александр Литвиненко. При этом ими не только было зафиксировано, что этот радиоактивный смертоносный изотоп имеет российское происхождение, но и по радиоактивному следу достоверно установлено, как полоний летел из Москвы в Великобританию, затем добирался на такси в Лондон – в гостиницу и ресторан, где и был подмешан бывшему сотруднику ФСБ России в чай. От чего тот, собственно, и скончался. Был установлен и вероятный исполнитель преступления – бывший сотрудник ФСБ Луговой, который действовал в паре с бизнесменом Ковтуном. В принципе, можно было бы снова вернуться к известному принципу «не пойман – не вор!» и заявить, что бывший сотрудник ФСБ Луговой – это ещё не вся Россия. И откреститься от него. Однако то, с каким упорством Россия пыталась выгородить вероятного убийцу, не передавая его спецслужбам Великобритании, а затем в целях обеспечения его личной безопасности сделала депутатом Госдумы по спискам партии ЛДПР, к которой он ранее никогда никакого отношения не имел, неопровержимо указывало на очень вероятное исполнение именно им этого задания своего бывшего работодателя. И вот уже три срока подряд держат в Думе, чтобы он имел возможность пользоваться депутатской неприкосновенностью, хотя держать его там вроде как и не за что, если он на самом деле не убивал нашего перебежчика. Поскольку совершенно очевидно, что уж к чему-чему, а к политике он, точно, никого отношения не имеет. Это указывает на то, что Луговой, скорее всего, не такой уж и «бывший». А претензии Лондона к Москве в связи с убийством перебежчика – бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко весьма обоснованны. Мир устроен так, что, если, к примеру, в деревне кого-то обокрали, то милиция первым делом идёт проверять тех, кто ранее «засветился» в подобных делах. Такой принцип действует повсеместно. Известно, как тяжело заработать хорошую репутацию. А плохая репутация приобретается быстро и всегда имеет плачевные последствия, поскольку приклеивается к её носителю намертво. И избавиться от неё почти невозможно. Поэтому после смерти Литвиненко Путин и Россия ещё долго будут восприниматься в глазах Запада как вероятные факторы терроризма. Именно по такому принципу британцы, хорошо помнящие «дело Литвиненко», указывают на Россию как на наиболее вероятного заказчика ликвидации бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. А покушение на убийство, да ещё с применением боевого нервнопаралитического вещества, да ещё в такой цивилизованной стране, как Великобритания, да ещё такое, какое в спектре убийств Литвиненко, Березовского и Глушкова можно рассматривать как серийное, имеет там колоссальный общественный резонанс. К тому же он подогревается правительством страны и поддерживается ведущими странами мира типа США и Франции. Реакция же дипломатов России на эти обвинения традиционно примитивна. Сначала придумали отмазку – газ, мол, не наш. Потом изменили показания – газ наш, но не мы – англичане сами всё это сварганили. Они у нас украли то ли этот газ, то ли его формулу – и сами отравили Скрипаля и его дочь. На всё это премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата, поскольку «у британских властей нет никаких сомнений, что российское правительство виновно в покушении на господина [Сергея] Скрипаля и его дочь». Следствие прорабатывает версию, в соответствии с которой нервнопаралитическое вещество, которым был отравлен в Великобритании экс-полковник ГРУ и бывший агент британской разведки Сергей Скрипаль, является бинарным ядом, который становится опасен, если соединяются две составные части. Первую составляющую могли поместить в чемодан его дочери Юлии до ее отлета из Москвы в Лондон. А вторую нанесли на отца. Когда отец и дочь встретилась, сошлись две части бинарного яда и отравили всех, кто был рядом. В рамках этой теории правоохранительные органы уверены, что преступники специально выбрали своей целью дочь экс-полковника ГРУ, чтобы с ее помощью добраться и до Сергея Скрипаля. Как пояснила Мэй, «Лондон дал Москве время», для того чтобы объяснить, каким образом отравляющее вещество могло оказаться в Великобритании. Однако российские власти «отреагировали с сарказмом» и ничего предоставлять не собираются. Тем временем в полиции графства Уилтшир рассказали, что в контакты с нервнопаралитическим веществом могли вступить 131 человек, 46 из которых обратились в больницу, опасаясь, что они могли отравиться. Теперь требуется обеззаразить весь Солсбери, прежде чем объявить его безопасным для граждан. Таков масштаб события, не реагировать на которое мир не может. Дело с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери – типичный случай, когда плохая репутация не даёт шансов России оправдаться перед её оппонентами. При этом весь мир вопит о нарочитости убийств бывших российских поданных, имеющих конфликты с российскими властями. Хотя такая практика явно выходит за рамки цивилизованного поведения стран-участников Совета Безопасности ООН. Накануне выборов президента РФ Путина и проведения в России чемпионата мира по футболу такая репутация для нашей страны просто губительна. Власти предпринимают немыслимые усилия, чтобы выборы Путина были признаны легитимными, а проведение чемпионата мира по футболу – образцовым. Непризнание Путина как легитимного лидера страны может иметь серьёзные последствия для экономики и обороноспособности России. А это напрямую повлияет на и так падающий уровень жизни россиян, что непременно скажется на уровне доверия к российской власти в целом и Путину – в частности. Я не эксперт по части отравления. И не могу с уверенностью заявлять о виновности или непричастности Путина и ФСБ к этому трагическому событию. Следствие покажет. Я не о том. Я о репутации. Своему народу можно «пудрить мозги» долго. Но репутация, особенно такая, в конечном итоге «догонит» хоть кого. И бесконечно жить по принципу «не пойман – не вор!» любому политику невозможно. Далеко за примером ходить не надо. Обратим внимание на Главу Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Типичный представитель этого племени. Похоже, он сделал всё возможное, чтобы его имидж опустился «ниже плинтуса». Началось всё с того, как он, ещё не будучи основным кормчим у руля республики, но всё же находясь в кресле заместителя председателя правительства РТ, в 2006 году после изрядного возлияния на Дне рождения своего друга и компаньона – директора мясокомбината «Урянхай» Иргита при участии других не менее заметных в республике лиц покалечил русского охранника боулинг-клуба «Страйк» Иванова только за то, что тот не узнал в нём высокопоставленного чиновника и не оказал ему того почтения, на которое он рассчитывал. Так многие в республике поняли, что он – криминал. Как и лидер сообщества тувинских афганцев – его брат Лёня, отмотавший срок за поставки наркотиков в Красноярский край в промышленном масштабе. Как и его другой брат, самым безобидным эпизодом в жизни которого, по некоторым сведениям, являлась гульба с размахиваниям пистолетом голым и не совсем трезвым в здании парламента Тувы, куда он в очередной раз прошёл по спискам «Единой России». Такая репутация правящей семейки не может не отражаться на ситуации в республике. Сказать, что семейство Кара-оолов не пользуется авторитетом у подавляющей части населения Тувы, значит не сказать почти ничего. И если когда-то разговор шёл в основном о том, что братки, скорее всего, имеют бандитско-нарко-алкогольный уклон, то в последние 10 лет о них укоренилась слава как о людях, склонных к коррупции, наживе и пренебрежении к интересами простых людей. А теперь такая репутация «работает» не только против них, но и против самой республики. В связи с этим публикация о том, как правительство Тувы за счёт бюджета России в огромных, диких для нашей нищей республики размерах, превышающих полсотни миллионов рублей, финансирует строительство частного гостиничного торгово-развлекательного комплекса в центре столицы республики, была воспринята как доказательство воровства 50 млн. рублей из казны самим премьером Тувы Кара-оолом. Ещё не закончилась проверка прокуратуры, ещё неизвестно, что предпримет начальник местного ФСБ Щуровский, ещё не опрошены все свидетели ограбления бюджета, а общее мнение людей в том, что Шолбан Кара-оол – вор, уже укореняется в головах людей. Они вспоминают публикации в СМИ о том, что вроде как нигде не работающая дочь Кара-оола не только в состоянии проесть в ресторане за один присест от 300 до 400 тыс. рублей, но и однажды пыталась купить в Москве элитную квартиру за 130 млн. рублей. А он сам то ли хотел, то ли уже купил своей жене салон красоты стоимостью аж в миллиард. Если к этому прибавить видимые обогащения первой семейки в виде новой АЗС на берегу Енисея в природоохранной зоне, гостинице в Кызыле на ул.Интернациональной, то любой нормальный гражданин понимает: так жрать в три пуза и нагло на глазах у всех обогащаться человек, живущий на свои трудовые доходы, не может. И премьер Тувы, как человек публичный, не осознавать этого не может, если он психически нормален. Более того, если он приличный человек, он просто обязан вести себя таким образом, чтобы в него не тыкали пальцем и не обсуждали его жадность, неразборчивость в средствах, склонность к коррупции, показухе и чванству. Однако это в том случае, если человек действительно радеет за свою репутацию. А ради неё он готов поумерить свой пыл, одёрнуть зарвавшихся сородичей и друзей. Но, как мы видим, ничего подобного с Шолбаном Кара-оолом не происходит. И это порождает некоторые последствия. История со строительством за счёт бюджета частного гостиничного торгово-развлекательного комплекса в центре Кызыла показательна в том плане, что, пожалуй, никто не сомневается, что этот комплекс строит не друг-партнёр премьера коммерсант Роберт Доржу, а сам премьер и для себя. Репутация в тувинском обществе у нашего премьера такова (и не без оснований), что описать её можно разве что известной в республике поговоркой «Бог наделил Кара-оола даром ничего не делать даром». А в соответствии с ней Шолбан Кара-оол никогда бы не стал тратить бюджетные деньги, тем более в таких огромных объёмах, на строительство объекта, принадлежащего не ему и не его родне. И даже другу, с которым когда-то начинал свой водочный бизнес, и, не исключено, что имеет совместный бизнес сегодня, на такой «подарок» за бюджетный счёт он вряд ли способен. Сегодня он друг, а завтра... Достаточно вспомнить эпопею дружбы, переросшей в непримиримую вражду с вышеупомянутым директором мясокомбината Шолбан-оолом Иргитом... Поэтому, учитывая имидж Шолбана Кара-оола, многие решили, что деньги, а это, как вы помните, дорогой читатель, более 50 млн. рублей, украл, скорее всего, сам Кара-оол. Такова плата за подмоченную временем репутацию... А бизнесмен Роберт Доржу, предприниматель Михаил Пережегин и начальник «Госстройзаказа» Дмитрий Монгуш, скорее всего, могут являться лишь пособниками главного преступника при хищении бюджетных средств. Хотя, если честно признаться, и у них имидж сильно подмочен. А на свободе они до сих пор, похоже, лишь по коррумпированности и недосмотру руководства прокуратуры, МВД и ФСБ Тувы. И они такие не одни. К ним смело можно отнести и других, не менее «талантливых предпринимателей», так удачно присосавшихся к бюджетному корыту, благодаря очевидному и, скорее всего, не бескорыстному покровительству тувинского премьера. Это имеющие криминальный окрас бизнесмены типа Юрия Якушева, Леонида Доржу, Шарифа Хаджиева, Чингиса Хайдыпа, Сергея Уюсова и некоторых других, по коим давно, как говорится, «тюрьма плачет». Ни для кого не секрет, что любой объект, по которому эти приближённые к премьеру «талантливые предприниматели» «осваивают» бюджетные ассигнования, является предметом часто неприкрытого хищного воровства. И не находятся они пока в местах не столь отдалённых только потому, что всё это проворачивают в том числе и в интересах своего чиновного покровителя. Хотя, справедливости ради, следует признать, что уголовные дела в отношении Михаила Пережегина, Дмитрия Монгуша, Юрия Якушева и Леонида Доржу уже в суде. Хорошие перспективы присоединиться к ним имеют не только Роберт Доржу, Шариф Хаджиев, Чингис Хайдып и Сергей Уюсов, но при определенных условиях и сам предполагаемый организатор преступного сообщества Шолбан Кара-оол. А ведь всё начиналось с малого – с подмоченной репутации вследствие необузданной жадности, переходящей в алчность. 18 марта состоялись выборы президента России В.Путина, в исходе которых никто не сомневался. Победил, «набрав» 76% голосов тот, кто и должен был по всем раскладам прийти к финишу первым. Если бы, к примеру, у Путина оказалось бы чуть больше 50% голосов при явке, близкой у этому, то вряд ли бы это стало предметом насмешек – в такие показатели поверить можно, учитывая, что все соперники Путина на этих выборах играли роль заведомых спойлеров» и кроме кандидата Грудинина ни на что не рассчитывали априори. Соответственно, и реально набрали от 1% и менее. Похоже, Администрации Президента хотелось, чтобы на втором месте был не Грудинин, а Жириновский. Однако не срослось – Грудинин от КПРФ неожиданно стал играть «свою игру» и ему достался второй приз с показателем в 11%, а ветеран президентских гонок Жириновский от ЛДПР набрал вдвое меньше Грудинина. Что же до второго ветерана Явлинского из «Яблока», то его результат балансирует вокруг 1%, в полтора раза уступая новичку гонок крёстной дочери Путина Ксении Собчак. ЦИК заявляет о превышении явки 2012 года на 2% – до 67% избирателей. Судя по Кызылу, официальный показатель явки завышен в 2-2,5 раза. Итоги этих выборов – это ещё один камень в огород России, подрывающий в неё веру роняющий её имидж. Эти показатели в глазах цивилизованных стран является неопровержимым доказательством отсутствия в России гражданского общества и общественного контроля за выборным процессом, в результате чего фальсификации достигают таких немыслимых размеров. Европейскую страну такое было просто взорвало. А у нас всё чинно. Явка кое-где у потерявших всякую совесть руководителей под 100%. Соответственно, и все приписанные голоса – за действующего президента. И никому не стыдно. НИ-КО-МУ! Такая вот у нас репутация... И мы её мочим везде... даже в сортире! Кондрат Пчёлкин (прочитано 405 раз) http://risk-inform.ru/article_7214.html +9

<< Комментарии к статье (Всего: 13) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2

Аноним (гость) 21-03-2018 13:52:59 #13 [ru] Сейчас показали заседание Хурала в Кызыле, все сытые, жирные, холенные и страшно довольные кара-оол, оюнары и другие каражопики депутаты. Сидят и думают сколько еще хапнуть и с кого, внимательно слушают нашего министра финансов.

Агентчики побегунчики вы хоть что то получили или только лизнули задницу караоолам. 0 Националист (гость) 21-03-2018 13:03:59 #12 [ru] Несложно выиграть выборы, когда твоих конкурентов нет в бюллетене. Так называемая популярность Путина ни разу не была проверена на свободных, справедливых и демократических выборах против реальных конкурентов.



Проголосовав за действующую власть, вы тем самым поддерживаете коррупцию и казнокрадство. Вы поддерживаете пещерных великодержавных шовинистов, представлявших различные оттенки русского фашизма.



Возможно это был последний шанс проснуться в нормальной стране, без революций и потрясений! 0 Националист (гость) 21-03-2018 12:51:11 #11 [ru] Госканалы и пропаганда сделали свое дело, задавили оппозицию и вознесли рейтинг ВВП.



И ведь народу реально важнее не выбирать будущее, а купить консервы и картошку со скидкой. Какое на@уй будущее, какие планы? Тут бы от голода не подохнуть, да за свет умудриться заплатить, чтобы в очередной раз посмотреть по ТВ, какая мы великая и процветающая страна с сильным лидером. 0 Националист (гость) 21-03-2018 12:41:11 #10 [ru] На выборах победила команда настоящих патриотов России!

0 Аноним (гость) 21-03-2018 12:14:25 #9 [ru] Судьям три раза в год увеличивают зарплату - доходит уже до 800 тыс. руб. в месяц, немного отстают прокуроры и тюремщики. Есть желание за такую жизнь голосовать! Они уже не только дома, квартиры и яхты, бизнес не только в Тыве но и за пределами. Родня на родне, почти все заочники, еле по русски говорят, но зато судьи.

Главное, что кара-шериг и другие прихвостни, нищета толкают наших пацанов в тюрьмы, так что без работы вся эта правоохранительная сволочь не останется, там будут и ваши дети, кто голосовал за Путина, не сомневайтесь. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 21-03-2018 09:45:31 #8 [ru] да...

газета " Риск" стала полным рупором "националиста".

И становится ПОНЯТНО, что под термином "националист" скрывается более вероятней то Агент Шойгу...

Как и Автор статьи...

Он, в отличии от РУССКИХ, конечно не понимает Разницы между Рабом Божьим Путиным, и Атеистической бывшей" велико" британки, Атеистической ТВАРИ.

Так что вижу как Соловьев Крутится,на ТВ канале " Россия", как Автор статьи, и понимаешь почему Путин то РАБ, но победил...

Грудинин...Да больше 100 лет коммунисты орут " Мы не РАБЫ!!!" а в итоге НЕТ СССР, но а Тува...

Если ВОР руководит ИСТОРИЧЕСКИМ Музеем республики, то о Чем Разговор? +1 Аноним (гость) 21-03-2018 08:40:08 #7 [ru] Братки со своей черной армией сгоняли на выборы по спискам, даже нищих подпинывали, если процент не набирается, обещали убрать с работы.

Военкоматы снабдили хорошей аппаратурой и специалистами - для убедительного контроля и прослушки неугодных. +1 Националист (гость) 21-03-2018 08:18:01 #6 [ru] Кого-то они напоминают?!

0 Националист (гость) 21-03-2018 07:57:27 #5 [ru] "Выбирали...???"

+4 Аноним (гость) 21-03-2018 07:50:53 #4 [ru] Так а какая разница, что думает о нас окружающий мир? Ну нету у нас гражданского общества, институтов демократии и пр. Ну и пусть себе думают, у них то тоже этого нет!!! В мире капитализма по определению не может этого быть! Так что все нормально, едем дальше!!! +1 1 : 2 Остальные материалы номера 11: Свежий анекдот

Коротко

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Мания СССР

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Русофоб Кара-оол против Президента...

Ректорский беспредел. У них свои законы

«Дело Скрипаля»

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