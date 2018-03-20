Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Иван Чучев Раздел: Люди
Комментариев: 33
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 45
User Пользователей: 0

Нет связи risk-inform.com
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 11, 20 марта / Страна и люди с подмоченной репутацией
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№11, 20 марта 2018 года.


Страна и люди с подмоченной репутацией

Страна и люди с подмоченной репутацией

Так уж сложилось, что последние 3-4 года в мире всё негативное связывают с Россией и Путиным. К примеру, в Англии демонстративно со специально оставленными следами российских спецслужб отравили российского перебежчика – бывшего сотрудника ГРУ России и его дочь разработанным ещё в СССР боевым нервнопаралитическим газом «Новичок», которое ранее якобы было всё уничтожено. Британцы тут же заявили о «российском следе». И ввели в отношении нашей страны новые санкции. Одновременно припомнили нам таинственные смерти в Англии других россиян, имевших негативные отношения с режимом Путина – Березовского и Глушкова. Наши, как обычно, завопили «где ваши доказательства?», памятуя принцип, укоренившийся в России, «не пойман – не вор!». Однако это не помешало руководителю Дирекции информационных программ Первого канала Кириллу Клейменову в эфире программы «Время» заявить, говоря об отравлении в Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что «судьба предателя опасней судьбы наркоторговца» и что он «обязан об этом предупредить». После такого заявления на весь мир замдиректора ведущего российского государственного телеканала вряд ли у кого могут возникнуть сомнения на счёт того, чьих рук это убийство...

Но и британские спецслужбы не сидели, сложа руки. Они тут же припомнили России её подмоченную репутацию. К примеру, вспомнили, что ещё ранее в Англии в 2006 году был отравлен радиоактивным полонием бывший сотрудник ФСБ, сбежавший туда, Александр Литвиненко. При этом ими не только было зафиксировано, что этот радиоактивный смертоносный изотоп имеет российское происхождение, но и по радиоактивному следу достоверно установлено, как полоний летел из Москвы в Великобританию, затем добирался на такси в Лондон – в гостиницу и ресторан, где и был подмешан бывшему сотруднику ФСБ России в чай. От чего тот, собственно, и скончался. Был установлен и вероятный исполнитель преступления – бывший сотрудник ФСБ Луговой, который действовал в паре с бизнесменом Ковтуном.

В принципе, можно было бы снова вернуться к известному принципу «не пойман – не вор!» и заявить, что бывший сотрудник ФСБ Луговой – это ещё не вся Россия. И откреститься от него. Однако то, с каким упорством Россия пыталась выгородить вероятного убийцу, не передавая его спецслужбам Великобритании, а затем в целях обеспечения его личной безопасности сделала депутатом Госдумы по спискам партии ЛДПР, к которой он ранее никогда никакого отношения не имел, неопровержимо указывало на очень вероятное исполнение именно им этого задания своего бывшего работодателя. И вот уже три срока подряд держат в Думе, чтобы он имел возможность пользоваться депутатской неприкосновенностью, хотя держать его там вроде как и не за что, если он на самом деле не убивал нашего перебежчика. Поскольку совершенно очевидно, что уж к чему-чему, а к политике он, точно, никого отношения не имеет. Это указывает на то, что Луговой, скорее всего, не такой уж и «бывший». А претензии Лондона к Москве в связи с убийством перебежчика – бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко весьма обоснованны.

Мир устроен так, что, если, к примеру, в деревне кого-то обокрали, то милиция первым делом идёт проверять тех, кто ранее «засветился» в подобных делах. Такой принцип действует повсеместно. Известно, как тяжело заработать хорошую репутацию. А плохая репутация приобретается быстро и всегда имеет плачевные последствия, поскольку приклеивается к её носителю намертво. И избавиться от неё почти невозможно. Поэтому после смерти Литвиненко Путин и Россия ещё долго будут восприниматься в глазах Запада как вероятные факторы терроризма.

Именно по такому принципу британцы, хорошо помнящие «дело Литвиненко», указывают на Россию как на наиболее вероятного заказчика ликвидации бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. А покушение на убийство, да ещё с применением боевого нервнопаралитического вещества, да ещё в такой цивилизованной стране, как Великобритания, да ещё такое, какое в спектре убийств Литвиненко, Березовского и Глушкова можно рассматривать как серийное, имеет там колоссальный общественный резонанс. К тому же он подогревается правительством страны и поддерживается ведущими странами мира типа США и Франции.

Реакция же дипломатов России на эти обвинения традиционно примитивна. Сначала придумали отмазку – газ, мол, не наш. Потом изменили показания – газ наш, но не мы – англичане сами всё это сварганили. Они у нас украли то ли этот газ, то ли его формулу – и сами отравили Скрипаля и его дочь. На всё это премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата, поскольку «у британских властей нет никаких сомнений, что российское правительство виновно в покушении на господина [Сергея] Скрипаля и его дочь».

Следствие прорабатывает версию, в соответствии с которой нервнопаралитическое вещество, которым был отравлен в Великобритании экс-полковник ГРУ и бывший агент британской разведки Сергей Скрипаль, является бинарным ядом, который становится опасен, если соединяются две составные части. Первую составляющую могли поместить в чемодан его дочери Юлии до ее отлета из Москвы в Лондон. А вторую нанесли на отца. Когда отец и дочь встретилась, сошлись две части бинарного яда и отравили всех, кто был рядом. В рамках этой теории правоохранительные органы уверены, что преступники специально выбрали своей целью дочь экс-полковника ГРУ, чтобы с ее помощью добраться и до Сергея Скрипаля. Как пояснила Мэй, «Лондон дал Москве время», для того чтобы объяснить, каким образом отравляющее вещество могло оказаться в Великобритании. Однако российские власти «отреагировали с сарказмом» и ничего предоставлять не собираются.

Тем временем в полиции графства Уилтшир рассказали, что в контакты с нервнопаралитическим веществом могли вступить 131 человек, 46 из которых обратились в больницу, опасаясь, что они могли отравиться. Теперь требуется обеззаразить весь Солсбери, прежде чем объявить его безопасным для граждан. Таков масштаб события, не реагировать на которое мир не может.

Дело с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери – типичный случай, когда плохая репутация не даёт шансов России оправдаться перед её оппонентами. При этом весь мир вопит о нарочитости убийств бывших российских поданных, имеющих конфликты с российскими властями. Хотя такая практика явно выходит за рамки цивилизованного поведения стран-участников Совета Безопасности ООН. Накануне выборов президента РФ Путина и проведения в России чемпионата мира по футболу такая репутация для нашей страны просто губительна. Власти предпринимают немыслимые усилия, чтобы выборы Путина были признаны легитимными, а проведение чемпионата мира по футболу – образцовым. Непризнание Путина как легитимного лидера страны может иметь серьёзные последствия для экономики и обороноспособности России. А это напрямую повлияет на и так падающий уровень жизни россиян, что непременно скажется на уровне доверия к российской власти в целом и Путину – в частности.

Я не эксперт по части отравления. И не могу с уверенностью заявлять о виновности или непричастности Путина и ФСБ к этому трагическому событию. Следствие покажет. Я не о том. Я о репутации. Своему народу можно «пудрить мозги» долго. Но репутация, особенно такая, в конечном итоге «догонит» хоть кого. И бесконечно жить по принципу «не пойман – не вор!» любому политику невозможно.

Далеко за примером ходить не надо. Обратим внимание на Главу Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Типичный представитель этого племени. Похоже, он сделал всё возможное, чтобы его имидж опустился «ниже плинтуса». Началось всё с того, как он, ещё не будучи основным кормчим у руля республики, но всё же находясь в кресле заместителя председателя правительства РТ, в 2006 году после изрядного возлияния на Дне рождения своего друга и компаньона – директора мясокомбината «Урянхай» Иргита при участии других не менее заметных в республике лиц покалечил русского охранника боулинг-клуба «Страйк» Иванова только за то, что тот не узнал в нём высокопоставленного чиновника и не оказал ему того почтения, на которое он рассчитывал. Так многие в республике поняли, что он – криминал. Как и лидер сообщества тувинских афганцев – его брат Лёня, отмотавший срок за поставки наркотиков в Красноярский край в промышленном масштабе. Как и его другой брат, самым безобидным эпизодом в жизни которого, по некоторым сведениям, являлась гульба с размахиваниям пистолетом голым и не совсем трезвым в здании парламента Тувы, куда он в очередной раз прошёл по спискам «Единой России».

Такая репутация правящей семейки не может не отражаться на ситуации в республике. Сказать, что семейство Кара-оолов не пользуется авторитетом у подавляющей части населения Тувы, значит не сказать почти ничего. И если когда-то разговор шёл в основном о том, что братки, скорее всего, имеют бандитско-нарко-алкогольный уклон, то в последние 10 лет о них укоренилась слава как о людях, склонных к коррупции, наживе и пренебрежении к интересами простых людей.

А теперь такая репутация «работает» не только против них, но и против самой республики. В связи с этим публикация о том, как правительство Тувы за счёт бюджета России в огромных, диких для нашей нищей республики размерах, превышающих полсотни миллионов рублей, финансирует строительство частного гостиничного торгово-развлекательного комплекса в центре столицы республики, была воспринята как доказательство воровства 50 млн. рублей из казны самим премьером Тувы Кара-оолом. Ещё не закончилась проверка прокуратуры, ещё неизвестно, что предпримет начальник местного ФСБ Щуровский, ещё не опрошены все свидетели ограбления бюджета, а общее мнение людей в том, что Шолбан Кара-оол – вор, уже укореняется в головах людей.

Они вспоминают публикации в СМИ о том, что вроде как нигде не работающая дочь Кара-оола не только в состоянии проесть в ресторане за один присест от 300 до 400 тыс. рублей, но и однажды пыталась купить в Москве элитную квартиру за 130 млн. рублей. А он сам то ли хотел, то ли уже купил своей жене салон красоты стоимостью аж в миллиард. Если к этому прибавить видимые обогащения первой семейки в виде новой АЗС на берегу Енисея в природоохранной зоне, гостинице в Кызыле на ул.Интернациональной, то любой нормальный гражданин понимает: так жрать в три пуза и нагло на глазах у всех обогащаться человек, живущий на свои трудовые доходы, не может. И премьер Тувы, как человек публичный, не осознавать этого не может, если он психически нормален. Более того, если он приличный человек, он просто обязан вести себя таким образом, чтобы в него не тыкали пальцем и не обсуждали его жадность, неразборчивость в средствах, склонность к коррупции, показухе и чванству. Однако это в том случае, если человек действительно радеет за свою репутацию. А ради неё он готов поумерить свой пыл, одёрнуть зарвавшихся сородичей и друзей. Но, как мы видим, ничего подобного с Шолбаном Кара-оолом не происходит. И это порождает некоторые последствия.

История со строительством за счёт бюджета частного гостиничного торгово-развлекательного комплекса в центре Кызыла показательна в том плане, что, пожалуй, никто не сомневается, что этот комплекс строит не друг-партнёр премьера коммерсант Роберт Доржу, а сам премьер и для себя. Репутация в тувинском обществе у нашего премьера такова (и не без оснований), что описать её можно разве что известной в республике поговоркой «Бог наделил Кара-оола даром ничего не делать даром». А в соответствии с ней Шолбан Кара-оол никогда бы не стал тратить бюджетные деньги, тем более в таких огромных объёмах, на строительство объекта, принадлежащего не ему и не его родне. И даже другу, с которым когда-то начинал свой водочный бизнес, и, не исключено, что имеет совместный бизнес сегодня, на такой «подарок» за бюджетный счёт он вряд ли способен. Сегодня он друг, а завтра... Достаточно вспомнить эпопею дружбы, переросшей в непримиримую вражду с вышеупомянутым директором мясокомбината Шолбан-оолом Иргитом... Поэтому, учитывая имидж Шолбана Кара-оола, многие решили, что деньги, а это, как вы помните, дорогой читатель, более 50 млн. рублей, украл, скорее всего, сам Кара-оол. Такова плата за подмоченную временем репутацию...

А бизнесмен Роберт Доржу, предприниматель Михаил Пережегин и начальник «Госстройзаказа» Дмитрий Монгуш, скорее всего, могут являться лишь пособниками главного преступника при хищении бюджетных средств. Хотя, если честно признаться, и у них имидж сильно подмочен. А на свободе они до сих пор, похоже, лишь по коррумпированности и недосмотру руководства прокуратуры, МВД и ФСБ Тувы. И они такие не одни. К ним смело можно отнести и других, не менее «талантливых предпринимателей», так удачно присосавшихся к бюджетному корыту, благодаря очевидному и, скорее всего, не бескорыстному покровительству тувинского премьера. Это имеющие криминальный окрас бизнесмены типа Юрия Якушева, Леонида Доржу, Шарифа Хаджиева, Чингиса Хайдыпа, Сергея Уюсова и некоторых других, по коим давно, как говорится, «тюрьма плачет».

Ни для кого не секрет, что любой объект, по которому эти приближённые к премьеру «талантливые предприниматели» «осваивают» бюджетные ассигнования, является предметом часто неприкрытого хищного воровства. И не находятся они пока в местах не столь отдалённых только потому, что всё это проворачивают в том числе и в интересах своего чиновного покровителя. Хотя, справедливости ради, следует признать, что уголовные дела в отношении Михаила Пережегина, Дмитрия Монгуша, Юрия Якушева и Леонида Доржу уже в суде. Хорошие перспективы присоединиться к ним имеют не только Роберт Доржу, Шариф Хаджиев, Чингис Хайдып и Сергей Уюсов, но при определенных условиях и сам предполагаемый организатор преступного сообщества Шолбан Кара-оол. А ведь всё начиналось с малого – с подмоченной репутации вследствие необузданной жадности, переходящей в алчность.

18 марта состоялись выборы президента России В.Путина, в исходе которых никто не сомневался. Победил, «набрав» 76% голосов тот, кто и должен был по всем раскладам прийти к финишу первым. Если бы, к примеру, у Путина оказалось бы чуть больше 50% голосов при явке, близкой у этому, то вряд ли бы это стало предметом насмешек – в такие показатели поверить можно, учитывая, что все соперники Путина на этих выборах играли роль заведомых спойлеров» и кроме кандидата Грудинина ни на что не рассчитывали априори. Соответственно, и реально набрали от 1% и менее.

Похоже, Администрации Президента хотелось, чтобы на втором месте был не Грудинин, а Жириновский. Однако не срослось – Грудинин от КПРФ неожиданно стал играть «свою игру» и ему достался второй приз с показателем в 11%, а ветеран президентских гонок Жириновский от ЛДПР набрал вдвое меньше Грудинина. Что же до второго ветерана Явлинского из «Яблока», то его результат балансирует вокруг 1%, в полтора раза уступая новичку гонок крёстной дочери Путина Ксении Собчак.

ЦИК заявляет о превышении явки 2012 года на 2% – до 67% избирателей. Судя по Кызылу, официальный показатель явки завышен в 2-2,5 раза. Итоги этих выборов – это ещё один камень в огород России, подрывающий в неё веру роняющий её имидж. Эти показатели в глазах цивилизованных стран является неопровержимым доказательством отсутствия в России гражданского общества и общественного контроля за выборным процессом, в результате чего фальсификации достигают таких немыслимых размеров. Европейскую страну такое было просто взорвало. А у нас всё чинно. Явка кое-где у потерявших всякую совесть руководителей под 100%. Соответственно, и все приписанные голоса – за действующего президента. И никому не стыдно. НИ-КО-МУ! Такая вот у нас репутация... И мы её мочим везде... даже в сортире!

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 405 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7214.html
+9

<< Комментарии к статье (Всего: 13) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.
1 : 2  >>

avatar
Аноним (гость) 21-03-2018 13:52:59   #13 [ru]
Сейчас показали заседание Хурала в Кызыле, все сытые, жирные, холенные и страшно довольные кара-оол, оюнары и другие каражопики депутаты. Сидят и думают сколько еще хапнуть и с кого, внимательно слушают нашего министра финансов.
Агентчики побегунчики вы хоть что то получили или только лизнули задницу караоолам.
 
0
avatar
Националист (гость) 21-03-2018 13:03:59   #12 [ru]
Несложно выиграть выборы, когда твоих конкурентов нет в бюллетене. Так называемая популярность Путина ни разу не была проверена на свободных, справедливых и демократических выборах против реальных конкурентов.

Проголосовав за действующую власть, вы тем самым поддерживаете коррупцию и казнокрадство. Вы поддерживаете пещерных великодержавных шовинистов, представлявших различные оттенки русского фашизма.

Возможно это был последний шанс проснуться в нормальной стране, без революций и потрясений!
 
0
avatar
Националист (гость) 21-03-2018 12:51:11   #11 [ru]
Госканалы и пропаганда сделали свое дело, задавили оппозицию и вознесли рейтинг ВВП.

И ведь народу реально важнее не выбирать будущее, а купить консервы и картошку со скидкой. Какое на@уй будущее, какие планы? Тут бы от голода не подохнуть, да за свет умудриться заплатить, чтобы в очередной раз посмотреть по ТВ, какая мы великая и процветающая страна с сильным лидером.
 
0
avatar
Националист (гость) 21-03-2018 12:41:11   #10 [ru]
На выборах победила команда настоящих патриотов России!
 
0
avatar
Аноним (гость) 21-03-2018 12:14:25   #9 [ru]
Судьям три раза в год увеличивают зарплату - доходит уже до 800 тыс. руб. в месяц, немного отстают прокуроры и тюремщики. Есть желание за такую жизнь голосовать! Они уже не только дома, квартиры и яхты, бизнес не только в Тыве но и за пределами. Родня на родне, почти все заочники, еле по русски говорят, но зато судьи.
Главное, что кара-шериг и другие прихвостни, нищета толкают наших пацанов в тюрьмы, так что без работы вся эта правоохранительная сволочь не останется, там будут и ваши дети, кто голосовал за Путина, не сомневайтесь.
 
0
avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 21-03-2018 09:45:31   #8 [ru]
да... Very Happy
газета " Риск" стала полным рупором "националиста". Very Happy
И становится ПОНЯТНО, что под термином "националист" скрывается более вероятней то Агент Шойгу... Very Happy
Как и Автор статьи... Very Happy
Он, в отличии от РУССКИХ, конечно не понимает Разницы между Рабом Божьим Путиным, и Атеистической бывшей" велико" британки, Атеистической ТВАРИ. Very Happy
Так что вижу как Соловьев Крутится,на ТВ канале " Россия", как Автор статьи, и понимаешь почему Путин то РАБ, но победил...
Грудинин...Да больше 100 лет коммунисты орут " Мы не РАБЫ!!!" а в итоге НЕТ СССР, но а Тува...
Если ВОР руководит ИСТОРИЧЕСКИМ Музеем республики, то о Чем Разговор? Very Happy
 
+1
avatar
Аноним (гость) 21-03-2018 08:40:08   #7 [ru]
Братки со своей черной армией сгоняли на выборы по спискам, даже нищих подпинывали, если процент не набирается, обещали убрать с работы.
Военкоматы снабдили хорошей аппаратурой и специалистами - для убедительного контроля и прослушки неугодных.
 
+1
avatar
Националист (гость) 21-03-2018 08:18:01   #6 [ru]
Кого-то они напоминают?!
http://imglink.ru/pictures/21-03-18/3e0280abca868218fd6a88695f19fd9a.jpg
 
0
avatar
Националист (гость) 21-03-2018 07:57:27   #5 [ru]
"Выбирали...???"
http://imglink.ru/pictures/21-03-18/0c0b35a9e8a54954f28f38e9e51132fe.jpg
 
+4
avatar
Аноним (гость) 21-03-2018 07:50:53   #4 [ru]
Так а какая разница, что думает о нас окружающий мир? Ну нету у нас гражданского общества, институтов демократии и пр. Ну и пусть себе думают, у них то тоже этого нет!!! В мире капитализма по определению не может этого быть! Так что все нормально, едем дальше!!!
 
+1
1 : 2  >>
Остальные материалы номера 11:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Проголосовал за Путина – получи Кара-оола (№11, 20 марта)
» «Дело Скрипаля» (№11, 20 марта)
» Власти России: тупость, неуправляемость, недальновидность (№11, 20 марта)
» Мания СССР (№11, 20 марта)
» Он и они. Пьеса. (№10, 13 марта)
» Яды и меркадеры Владимира Путина (№10, 13 марта)
» Я не понимаю (№10, 13 марта)
» Я бы в Путины пошёл – пусть меня научат! (№10, 13 марта)
» Кокаин без иммунитета (№9, 6 марта)
» Народное: «Лишь бы войны не было» уже неактуально (№9, 6 марта)
» Декабрьские тезисы Путина (№50, 19 декабря)
» Не выросло (№50, 19 декабря)
» Лоялисты сами себе противны, оппозиционеры сами себе смешны (№49, 12 декабря)
» Встретим конец света на военных рельсах (№47, 28 ноября)
» Ежегодная просьба о милости (№44, 7 ноября)
» Поздравленческое (№41, 17 октября)
» По кремлёвскому велению (№41, 17 октября)
» Имидж, который построил Шолбан (№41, 17 октября)
» Кому хан Владимир ярлыки раздаёт – серый, ещё серее (№39, 3 октября)
» Премьер Тувы в ракурсе международных отношений: Не по Сеньке шапка? (№39, 3 октября)
» Мастурбация как вид государственной деятельности (№39, 3 октября)
» «После Путина»: политики обозначили сценарии смены власти в России (№34, 29 августа)
» Власть с голым торсом. В чем смысл рыбалок Путина в Туве? (№32, 15 августа)
» Обзор прессы (№32, 15 августа)
» Платов и дети (№29, 25 июля)
» ПуПуСта (№26, 4 июля)
» Как Шойгу облапошил Путина (№25, 27 июня)
» Ответил ли Путин на вопросы, которые вас волнуют? (№24, 20 июня)
» Прямая линия Президента: Неверный алгоритм власти (№24, 20 июня)
» Меньше наград – меньше срок? (№21, 30 мая)
Опрос «Считаете ли вы Шолбана Кара-оола человеком с бандитскими повадками, способного красть из бюджета?»
Да (114 голосов)
87.02%
Нет (5 голосов)
3.82%
Не знаю (12 голосов)
9.16%
Всего ответов: 131
Будни Тувы
Комментариев: 1
 
   

Дама бальзамического возраста...

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank