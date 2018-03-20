    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-03-2018 #4[ru]

Кто пойдет на выборы – возьмите свою ручку.

Аноним, 14-03-2018 #9[ru]

Перед выборами агентурная сеть активизировалась, ходят за неугодными и слушают...На выборы никто из наших не пойдет – достали уже и нищетой, и продажными прокурорами, и продажными судьями.

Избиратель, 16-03-2018 #11[com]

В России выборы президента Путина превратили в балаган. Никто в их объективность не верит. Панфилова также «рисует», как и её предшественник Чуров. В Туву завезли 2 комплекта бюллетеней – им нужна только явка. Остальное Фортуна сделает, как надо.

Аноним, 16-03-2018 #12[com]

Я на выборы не пойду – нечего смешить людей и делать одолжение Кара-оолу.

Аноним, 16-03-2018 #13[com]

Путин сначала отсеял кандидатов, а потом «с блеском» выиграет выборы.

Аноним, 16-03-2018 #14[com]

Итоги выборов давно известны. Они не зависят от того, как мы проголосуем. Зачем в них участвовать?

Аноним, 16-03-2018 #16[com]

Если не будет сменяемости власти, всё закончится так, как в Советском Союзе – застоем и развалом. Никакая дорогая нефть не поможет.

Аноним, 16-03-2018 #19[ru]

Караооловским шавкам и щенкам ничего плохого не желаю – но не подбирайте гнилую кость и не ходите за пенсионерами, вас уже давно всех срисовали и знают, и про военных – тоже. Мы решили не ходить на выборы Путина – слишком плохо мы все живем, ничего за 20 путинских лет хорошего не случилось и не случится далее.

Аноним, 16-03-2018 #21[ru]

...В Тыве выборов не будет, это будет просто фарс! Лучше хорошенько подумайте, как прожить ещё 6 лет. Особенно – в Тыве!

Аноним, 14-03-2018 #1[ru]

Я не понял министра спорта Колобкова: если 36,6% занимающихся спортом – это от 3 до 79 лет, то кто же остальные 63,3%?? До 3-х лет и те, кому за 80?? Про проценты надо было спрашивать у министра математики!

Аноним, 14-03-2018 #2[ru]

Замечательный рост – мы обошли мир более чем в 2 раза по числу богатых и пребогатых людей, а по размеру взяток – в 3 раза! Не хило!

Аноним, 15-03-2018 #3[ru]

Надо же! Прокуратура еще иногда может отменить незаконные решения власти? А мы думали, что в Туве прокуратура только жопу может лизать, как Санчай.

Аноним, 17-03-2018 #6[ru]

В Туве 80% молодёжи – наркоманы. И спортом увлекаются только при сборе конопли.

Аноним, 15-03-2018 #4[ru]

«Сибирское соглашение» – это такая туфта!!! СС давно надо ликвидировать, необходимости в нем совершенно нет... лишняя трата народных денег. Теперь ШВК будет в 10 раз больше денег тратить на всякие пустые встречи и совещания для очередной болтовни.

Аноним, 16-03-2018 #5[com]

Смешно слушать, как Карлик трепется на военную тему. Что он в этом понимает?

Аноним, 16-03-2018 #6[com]

Да и что Шайтан – что-то понимает? Тоже трепло.

Аноним, 16-03-2018 #7[ru]

Ой, пусть хоть куда идет Кара-оол, лишь бы из Тувы подальше. Хоть королем страны Ляприконии

Инсайдер, 16-03-2018 #8[com]

После выборов на место Карлика поставят депутата Думы Ооржака, а Шойгу отправят в Совет Федерации штаны протирать. Карлик уедет в Новосибирск возглавлять Агентство по делам Сибири. Вот тут-то всех его подельников в Туве и начнут сажать...

Националист, 14-03-2018 #4[ru]

Первые результаты голосования: в Кремле воцарилась паника... Как известно, в труднодоступных районах Российской Федерации выборы президента стартовали досрочно. Так, в Ненецком автономном округе уже проголосовали примерно шесть тысяч кочующих оленеводов. Дабы оценить масштабы бедствия, было решено незаконно вскрыть переносные ящики с бюллетенями. Оценив результаты, один из членов избирательной комиссии под псевдонимом Гера сказал следующее: «по Путину у нас полна ж...». Почему? Да потому что первые итоги досрочного голосования в этом округе показывают, что процент проголосовавших за Путина и Грудинина одинаков.

Аноним, 14-03-2018 #6[ru]

Все наши родственники и все наши знакомые пойдут голосовать за Грудинина, по данным ВЦИОМ он пойдет вторым после Путина.

Эрмак, 14-03-2018 #9[ru]

Но и насчет Выборов... Я прекрасно понимаю, что если даже перечеркнуть список кандидатов, то автоматически буду «голосовать» «за» Путина... Так что остается только один вариант...

Аноним, 14-03-2018 #13[ru]

...Но при явке в 10-20% – это провал будет для Путина! Поэтому они и боятся этого провала! Вы своей неявкой показываете, что вы «против» или своей явкой вы «за» Путина.

Аноним, 15-03-2018 #19[ru]

Зачем ходить на выборы Путина? Пусть он и его команда опять выбирают его, цари столько не правили в России...

Аноним, 15-03-2018 #20[ru]

А вы заметили, что в Туве вообще нет никакой выборной агитации? Даже единоросы не бегают и не призывают прийти и проголосовать «за светлое будущее». Вывод: все протоколы уже написаны и проставлены печати. Придут люди на участки или нет – без разницы.

Аноним, 16-03-2018 #25[ru]

Председатели ИК и ТИК не беспокоятся – они люди натасканные и проверенные годами. И веками, знают что делать, если что.

Аноним, 16-03-2018 #28[com]

В Кызыле на 5 избирательных участках поставят электронные урны. Посмотрим, какую явку Фортуна «нарисует» на этих участках. И как она будет выглядеть на фоне других участков?

Аноним, 16-03-2018 #30[com]

Единственное, что умеет Кара-оол, – это «рисовать» выборы. А другое с него и не спрашивают.

Аноним, 16-03-2018 #5[com]

А чего тут не понимать? Карлик ворует и с Кремлём делится – вот его ФСБ и не трогает.

Аноним, 16-03-2018 #7[com]

Какие мусороперерабатывающие заводы, когда для них люди – мусор???

Аноним, 14-03-2018 #2[ru]

Буренский дом постоянно под криминалом. Думается, Боровкому надо оторвать задницу и спасать стариков. А Тас-оол нужно сажать.

Аноним, 15-03-2018 #4[ru]

Пусть прокуратура проверит источник доходов братьев Чаш-оол. Как, будучи директором интерната, можно покупать иномарки, строить коттеджи и отдыхать заграницей? Побывав на новоселье Чаш-оол Олега, сам каражопик Юра обзавидовался и сказал: вот как надо воровать! А сам Олег смеялся и рассказывал мужикам из Шагонара, что его и братьев его на местах «держит» сам Юра, потому что они ему конверты носят каждый месяц. А в Авыйгане солярку поставлял на Серебрянку халявно, чтоб каражоповские коттеджи топить.

Аноним, 16-03-2018 #6[com]

Да сама министерша Тас-оол спёрла 4 млн. рублей на неисполненных работах по сетям психоневрологического диспансера – и хоть бы хны – прокуроры и следователи проглотили информацию и ничего не делают.

Аноним, 16-03-2018 #7[com]

Карлики приручили прокурора Боровкова – теперь он, как и его заместители Санчай и Бадмаев, блюдут интересы Карликов.

Аноним, 14-03-2018 #1[ru]

В школах лучше бы преподавали основы права и финансовую грамотность. Как платить налоги, как и куда вкладывать деньги, как защищать свои права в суде – вот действительно нужные для жизни вещи.

Аноним, 15-03-2018 #3[ru]

В Америке миллиардеры финансируют университеты, а у нас – спортивные клубы. Да и то в основном за границей...

Аноним, 15-03-2018 #4[ru]

В образовательную систему с учетом современных реалий нужно ввести какой-нибудь предмет, обучающий детей живому общению.

Аноним, 14-03-2018 #1[ru]

...А то что уголовница в УИКе, на выборах в которых заранее все предрешено, можно вообще не замечать... Так что все нормально. едем дальше!

Аноним, 16-03-2018 #2[com]

Почти все, кто работает в избирательных комиссиях – специально отобранное жульё. Так что такой выбор не случайность, а закономерность.

Аноним, 16-03-2018 #3[com]

Вы что думаете, такое положение только в Овюре? Наивные люди...

Аноним, 17-03-2018 #4[ru]

А если не уголовники, то кто? Кому жулики могут ещё доверять?

Аноним, 14-03-2018 #1[ru]

А ты готов умереть за миллиарды, яхты, виолончели, уткодомики и шубохранилища больших дядь?

Мультипликатор, 16-03-2018 #2[com]

Полюбовались мультиками Шойгу и Путина? Теперь полюбуйтесь на мультики американцев: https://www.youtube.com/watch?v=KWVSBFzvwHc новая противотанковая система. http://www.militarycolumnist.ru/usa-is-going-to-hit-s400/ – здесь США показали, как надо уничтожать российские С-400

Аноним, 14-03-2018 #1[ru]

Ресбольница, вы молодцы мы вас поддерживаем в вашей борьбе с главным врачом, его нужно давно уже было выгнать, даже нейрохирург, очень уважаемый врач, написал письмо, что главному не место в больнице.

Аноним, 16-03-2018 #3[com]

Интересно, а куда МВД, ФСБ и прокуратура смотрят? У них под носом спёрли 50 лямов – и тишина...

Аноним, 16-03-2018 #4[com]

Да Карлик это всё спёр, ясное дело. Поэтому менты обделались и «мышей не ловят».

Аноним, 16-03-2018 #5[com]

Мошенничество трудно доказывать – мозги нужны. А у наших ФСБ-шников мозгов нет. А менты – те вообще близко к Карлику подойти боятся.

Аноним, 16-03-2018 #6[com]

Да тут особо и мозгов-то не надо – воровство на поверхности. Всё по документам. А документы – у Конвиза. Иди, бери, проверяй и сажай. Только у них кишка тонка Карлика сажать.

Аноним, 16-03-2018 #7[com]

Ничего, Шойгу уйдёт из правительства, и тут же начнут сажать Карликов, Килижековых и пр.

Аноним, 16-03-2018 #8[com]

Да ерунда это. Шойгу никогда никого не защищал. Потому так долго и сидит. Помните историю с генералом Ганеевым – своим другом и партнёром? Ни слова в защиту не сказал, хотя с тогдашним министром милиции Грызловым – друзья. Да что там Ганеев – тот был реальным оборотнем. А вот когда ФСБ-шники на Аржакова дело придумали по взятке в 15 т.р., Шойгу реально мог ему помочь. Когда Шойгу возит в Туву Путина, их на катере всегда катает Аржаков – Шойгу другим не доверяет. Так что и Шойгу, и Путин Аржакова хорошо знают. Да и не виноват он – это шофёр по заказу зам. начальника ФСБ Ховалыга специально его оговорил – они хотели получить через Аржакова компромат на Шойгу. Но Шойгу помогать Аржакову отказался. Кызылский суд его оправдал, а Верховный завернул дело назад. Сейчас по новой его судят. Так что, если что случиться с Карликом, Шойгу его «отмазывать» не станет – побоится. Вот так-то...

Аноним, 16-03-2018 #9[com]

А я думаю, что Шойгу просто не верит, что Аржаков деньги не брал. Сам-то Шойгу вряд ли отказался бы. Вон ему какую гостиницу в Кызыле азеры задаром отстроили.

Аноним, 16-03-2018 #10[ru]

Этот лже-коммунист Томоев в узком кругу всем проболтался, что будет до конца торговаться с Кара-оолом, чтоб пролезть в Государственную Думу. Его земляк руководитель азербайджанской диаспоры Алиев Чингис, судя по всему так же видит себя в политике. Зачем Туве такие горе-политики?

Аноним, 14-03-2018 #1[ru]

Если проверить все гостиницы и турбазы по Туве, то в прокуратуре прибавилось бы генералов, но команды «фас» не было. Мы же не в Дагестане живём.

Аноним, 16-03-2018 #3[com]

У Карлика выработана методика – если есть какая-нибудь федеральная программа, то нужно в неё влезть, чтобы профинансировать собственный бизнес. И это не только общественный транспорт или гостиница на ул. Кочетова. Гостиница по ул. Интернациональной – то же самое. Нужно проверить, откуда взялся у Карликов миллиард на эту стройку, и всё встанет на свои места. Вор должен сидеть в тюрьме!

Аноним, 16-03-2018 #4[com]

В Кызыле десятки земельных участков зарезервированы под Карликов. Просто прокуратура наша (Санчай) спит и «мышей не ловит». Работает только по заказу.